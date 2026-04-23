Honor erkänner att nya 600 Pro har en “bekant premiumdesign”, men slår iPhone 17 Pro på två viktiga punkter

Honor har aldrig varit blyga med sina designinspirationer. Kameramodulen på Honor 200 Pro inspirerades av Barcelonas Casa Milá, Magic 6 Pro hämtade influenser från lyxklockor som Panerai och Porsche Design Magic 6 RSR tog form efter Porsche Taycan. Däremot lär företaget vara lite mer återhållsamt kring inspirationen bakom Honor 600 Pro.

Den nya modellen positioneras som en konkurrent till Samsung Galaxy S25 FE, men dess tydligt Apple-inspirerade design gör att jämförelserna snarare landar mot iPhone 17 Pro.

Här finns en horisontell kameramodul över hela baksidan, en “precision-carved unibody design” och en layout av kameror och sensorer som känns väldigt bekant. Telefonen kommer dessutom i färgerna svart, guldvit och orange. En kombination som återigen känns misstänkt bekant.

Likheterna är knappast en slump. Honor vet mycket väl vad de gör, men menar samtidigt att 600 Pro erbjuder tillräckligt med egna styrkor för att stå på egna ben.

The Honor 600 Pro in Orange

“600-serien är designad för att balansera bekant premiumestetik med Honors egen identitet”, säger företaget till TechRadar. “Den speglar branschens trend mot minimalistiska och eleganta former, men introducerar också unika element som vår unibody-process, ultratunna skärmramar och noggrant utvalda material.”

“För Honor 600 Pro specifikt har den uppdaterade kameramodulen tagits fram med både funktion och estetik i åtanke – för att skapa en mer balanserad layout samtidigt som den stödjer det uppgraderade kamerasystemet, inklusive periskop-telefotolinsen, och ger ett renare och mer modernt formspråk jämfört med föregående generation.”

När Honor motiverar 600 Pros nya design syftar företaget på två av de tre största styrkorna hos sin senaste telefon: de extremt tunna skärmramarna, huvudkameran på 200 MP och det enorma batteriet på 7 000 mAh.

Honor 600 Pro har en nästan kantlös skärm.

Till att börja med har 600 Pro en 6,57-tums AMOLED-skärm (2728 x 1264) med skärmramar på bara 0,98 mm, vilker är de tunnaste vi sett på någon telefon. Som jämförelse mäter skärmramarna på Samsung Galaxy S26 Ultra och iPhone 17 Pro 1,42 mm respektive 1,44 mm. Vi har personligen aldrig använt en telefon med ramar under 1 mm, så 600 Pros nästan helt kantlösa skärm är verkligen något extra.

På baksidan hittar vi ett kamerasystem som består av en vidvinkelkamera på 200 MP (f/1,9), en ultravidvinkel på 12 MP (f/2,2) och en periskop-telefoto på 50 MP (f/2,8) med 3,5x optisk zoom – en flexibel uppsättning som passar många olika fotosituationer. Du får förstås också gott om AI-stöd till all denna hårdvara, inklusive Honors AI Color Engine och det nya nattläget SuperMoon 2.0.

Vi har vant oss vid batterier som slår både iPhone, Pixel och Samsung i de bästa Android-telefonerna från Kina och Honor 600 Pro är inget undantag. Den har ett kisel-kolbatteri på hela 7 000 mAh, vilket är betydligt större än batteriet på 5 300 mAh i fjolårets Honor 400 Pro och bara något mindre än det på 7 300 mAh i OnePlus 15, som har imponerande batteritid.

iPhone 17 Pro Max har i jämförelse ett batteri på 5 088 mAh.

Bland övriga nyckelfunktioner i Honor 600 Pro har vi Snapdragon 8 Elite-chippet (som även används i Samsung Galaxy S25), en dedikerad AI-knapp för enkel AI-baserad videoredigering, samt stöd för 80 W trådbunden och 50 W trådlös laddning.

Med andra ord känns Honors senaste modell knappast som en klassisk mellanklass-telefon. Den erbjuder specifikationer som matchar och i vissa fall överträffar riktiga flaggskepp som iPhone 17 Pro och Samsung Galaxy S26 Ultra. Om Honor prickar rätt med priset kan det här bli en av årets mest prisvärda telefoner. Honor har ännu inte tillkännagivit priser och exakt släppdatum, så vi får fortsätta hålla utkik efter det.

Vårt TechRadar-team håller på att testa Honor 600 Pro (samt dess billigare syskon Honor 600), så du kan räkna med att djupgående recensioner dyker upp inom kort. Men redan nu står det klart att Honors senaste modell i “Number Series” är betydligt mer intressant än designen först ger sken av.