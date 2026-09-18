Exklusivt: Jag körde den vikbara Honor Magic V6 i tvättmaskinen för att testa hållbarheten – här är vad som hände

Telefoner har utvecklats enormt under de senaste tio åren, men ett område som inte har förändrats lika mycket är hållbarheten. Samsung Galaxy S7, som lanserades i början av 2016, var den första breda flaggskeppsmodellen med IP68-klassning för damm- och vattentålighet. Det dröjde sedan nästan nio år innan vi fick se IP69 i en vanlig mobil, när OnePlus 13 lanserades tillsammans med flera andra modeller från OnePlus och Oppo.

Under samma period har mobilernas formfaktor förändrats drastiskt. Idag finns både vikbara flip-mobiler och bokliknande vikbara telefoner, men en av de största anledningarna till att de ännu inte slagit igenom fullt ut är fortfarande frågan om hållbarhet. Trots att många av dem testas för hundratusentals vikningar är det fullt förståeligt att många fortfarande oroar sig för hur väl de klarar vardagens påfrestningar.

Nu börjar vi däremot se vikbara mobiler som erbjuder samma tålighetsklassningar som traditionella telefoner. Den första som tar steget hela vägen är Honor Magic V6, som presenterades under MWC 2026.

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Men är den verkligen så tålig som Honor påstår? Och vad innebär egentligen IP69 i en vikbar mobil? Jag bestämde mig för att testa det genom att lägga Honor Magic V6 i min tvättmaskin och resultatet överraskade till och med mig.

IP68 eller IP69?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Du har säkert hört talas om IP68, men vad betyder egentligen beteckningen och hur skiljer sig IP69 från den?

IP68 innebär ett Ingress Protection-betyg på 6 för dammskydd (den högsta möjliga nivån) och 8 för vattentålighet. IP-klassningar går från 1 till 6 för skydd mot damm och från 1 till 9 för skydd mot vatten. En telefon kan ha en eller båda klassningarna. Tidiga vikbara mobiler hade ofta beteckningar som IPX6 eller IPX8, vilket innebar ett visst skydd mot vatten men inget skydd mot damm.

Den stora skillnaden mellan IP68 och IP69 ligger i vilken typ av vattenpåverkan de är konstruerade för.

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IP68 är främst avsett för nedsänkning i vatten – vanligtvis mellan en och tre meters djup i minst 30 minuter – och ger ett mycket bra skydd mot de flesta vardagliga olyckor.

IP69 går däremot ett steg längre genom att även skydda mot vattenstrålar med högt tryck och hög temperatur, exempelvis från diskmaskiner, tvättmaskiner och ångrengörare. Klassningen är ursprungligen framtagen för industriella miljöer där utrustning regelbundet rengörs med kraftiga vattenstrålar.

Kort sagt innebär IP68 att telefonen klarar situationer som att tappas i en vattenpöl eller användas under ett kraftigt regnoväder.

IP69 är däremot avsett för betydligt tuffare förhållanden. Ett av de mest relevanta vardagsexemplen är om du av misstag skulle råka lägga telefonen i tvättmaskinen eller diskmaskinen utan att upptäcka det i tid.

Vad hände när jag "råkade" köra en vikbar mobil i tvättmaskinen?

Jag ville simulera ett ganska realistiskt scenario där man av misstag glömmer mobilen i fickan när man slänger in kläder i tvättmaskinen. För att göra det lade jag Honor Magic V6 i fickan på en hoodie och körde ett snabbprogram på 40 grader.

Det var bara hoodien och telefonen i tvättmaskinen. Jag valde den här metoden för att minska risken att mobilen skulle slå direkt mot den metalliska trumman. Den planen höll i ungefär 30 sekunder. Så fort trumman började snurra hörde jag hur Magic V6 slog mot metallen gång på gång. Det gjorde resultatet ännu mer imponerande.

Efter 45 minuter och en centrifugering på 1 400 varv per minut var tvätten klar. Resultatet? Honor Magic V6 överlevde, även om den inte kom undan helt oskadd.

När jag plockade ut telefonen ur tvättmaskinen var jag ärligt talat beredd på det värsta. Till min stora förvåning fungerade den dock precis som vanligt. Den yttre skärmen såg ut och fungerade exakt som före tvätten. Eftersom det här är en vikbar mobil var det däremot den stora innerdisplayen som var det verkliga testet och där blev det lite mer intressant.

Till att börja med hördes ett svagt knastrande ljud när jag vecklade ut telefonen, men själva skärmen fungerade fortfarande utan problem. Det enda som förändrats var att det nu syntes vissa bildartefakter på innerdisplayen, ungefär som de vattenskador man kunde se på telefoner för några år sedan. Med tanke på att de flesta vikbara mobiler använder en flexibel polymerbaserad plastskärm, eller ultratunt glas med ett skyddande plastlager ovanpå, är det dock kanske inte särskilt förvånande.

Det viktigaste är att alla telefonens funktioner fortfarande fungerar. Fingeravtrycksläsaren och ansiktsigenkänningen fungerar som de ska, även när de använder kamerorna ovanför huvudskärmen. Kamerorna fungerar också helt normalt, även om kameramodulen har fått flera repor och märken runt kanterna.

På tal om märken har även telefonens sidor och hörn fått en hel del repor, vilket tydligt visar att den slagit mot tvättmaskinens metalltrumma under tvättprogrammet.

Resultatet är tydligt – och jag drar tre viktiga slutsatser

(Image credit: Nirave Gondhia)

Jag är faktiskt ganska förvånad över hur bra Honor Magic V6 klarade sig. Testet visar att IP69 borde bli den nya minimistandarden för alla mobiltillverkare, särskilt eftersom klassningen skyddar mot betydligt tuffare scenarier än vad IP68 gör.

Jag minns att jag förstörde en mobil för över tio år sedan efter att av misstag ha kört den i tvättmaskinen. Det var visserligen ingen vikbar telefon som Magic V6, men nu vet vi åtminstone att Honor Magic V6 kan överleva en oavsiktlig tvättmaskinsrunda om olyckan skulle vara framme. Med det sagt finns det några viktiga saker att ta med sig.

För det första: gör inte det här med flit. Jag använde ett testexemplar som Honor skickade till mig förra månaden, och jag genomförde testet med vetskapen om att företaget i slutändan skulle ersätta enheten om något gick fel. Honor har inte sett den här artikeln i förväg, men om det här hade varit en telefon jag själv köpt hade jag inte varit särskilt glad över skicket efter tvätten. Det är inte Honors fel – och skadorna på kanterna hade sannolikt blivit betydligt mindre om tvättmaskinen varit full med kläder – men det är ändå värt att ha i åtanke.

(Image credit: Nirave Gondhia)

Den andra slutsatsen är att testet visar att vikbara mobiler numera kan vara minst lika tåliga som vanliga telefoner. Visst, det här var ingen sandstorm, men en tvättmaskin är en väldigt krävande miljö för all elektronik. Att en vikbar telefon fortfarande fungerar efter den behandlingen säger en hel del om både hållbarheten, Honors konstruktion och hur långt den vikbara mobilkategorin har kommit.

Den tredje slutsatsen är ganska självklar: IP69 bör nu vara riktmärket för de bästa vikbara mobilerna. Konkurrenter som Google Pixel 10 Pro Fold erbjuder visserligen IP68-klassning, men Honor har lyckats få in IP69-skydd i ett chassi som dessutom är både tunnare och lättare än Googles vikbara mobil – och många andra Android-telefoner. Därför finns det egentligen få ursäkter för andra tillverkare att inte följa efter, oavsett om det gäller vikbara modeller eller traditionella telefoner.

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