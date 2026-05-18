Honors Robot Phone vill revolutionera mobilt filmskapande – och nu har den fått ett lanseringsfönster som bara är några månader bort

Honors innovativa Robot Phone har fått ett lanseringsfönster

Telefonen väntas lanseras under tredje kvartalet (juli–september) i år

Den har också visats upp i Cannes för att demonstrera sina filmskaparfunktioner

Honors Robot Phone dök senast upp under MWC 2026, men då betraktades den mest som en konceptenhet. Nu har den däremot fått ett officiellt lanseringsfönster.

Honor har meddelat att Robot Phone kommer att lanseras under årets tredje kvartal – sannolikt först i Kina – alltså någon gång mellan juli och september. I samband med tillkännagivandet tog företaget också med telefonen till Cannes China Night för att visa upp dess potential för filmskapande direkt från en telefon.

Till skillnad från en vanlig telefon har Honor Robot Phone en AI-driven kamera monterad på en gimbal. Kameran kan skjutas upp från toppen av telefonen och rotera oberoende av resten av enheten, vilket gör att den kan bli ett väldigt flexibelt verktyg för filmskapare.

(Image credit: Honor)

Avancerad teknik och samarbete med Arri

Honor marknadsför enheten som “nästa evolution inom mobilt filmskapande och AI-driven hårdvaruinnovation”. Under Cannes demonstrerade företaget funktioner som det “ultrakompakta 4DoF-gimbalsystemet med robotliknande rörelsekontroll”, tillsammans med AI Object Tracking och AI SpinShot, som gör att kameran kan följa motiv och utföra mjuka roterande rörelser.

Företaget passade också på att lyfta fram att “centrala delar av Arri Image Science för första gången integreras direkt i en konsumentenhet”. Arri är, för den som inte känner till företaget, en tillverkare av professionell kamerateknik som funnits sedan 1917.

Det låter alltså som att Honor Robot Phone kan bli en väldigt kapabel enhet för AI-driven videoproduktion, men samtidigt känns det också som en ganska nischad produkt. Med tanke på telefonens design var det kanske också väntat.

Det återstår därför att se om Honor även lyckas locka köpare som inte drömmer om att bli nästa Spielberg. Vi lär få svaret inom bara några månader.