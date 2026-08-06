Blir Google Pixel 11 din nästa telefon? Här är de senaste läckorna – från högre priser till den nya HiLight-funktionen

Läckta marknadsföringsbilder antyder att Pixel Glow istället kommer att heta HiLight

Den nya funktionen kan fungera tillsammans med både Gemini och aviseringar

Vi har bedömt hur sannolika de senaste ryktena om Pixel 11-serien är

Det är nu bara en vecka kvar till lanseringen av Google Pixel 11-serien, som väntas presenteras den 12 augusti. Men precis som inför de flesta stora mobillanseringar har en mängd uppgifter redan läckt ut, vilket ger oss en ganska tydlig bild av vad vi kan förvänta oss.

Den senaste läckan handlar om en helt ny funktion som uppges få namnet HiLight, men under de senaste veckorna har vi även fått höra en rad andra detaljer om Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL och Pixel 11 Pro Fold.

Här nedanför går vi igenom de mest intressanta ryktena och bedömer hur sannolika vi tror att de faktiskt är.

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1. Ny HiLight-funktion

Pixel Glow is officially called HiLight, I'd say. — @rquandt.bsky.social (@rquandt.bsky.social.bsky.social) 2026-08-06T09:21:32.382Z

Under en längre tid har vi hört rykten om att Pixel 11-serien kan få någon form av ljuspanel på baksidan, avsedd för en funktion som tidigare tros ha kallats Pixel Glow. Nu verkar det däremot som att Google istället valt namnet HiLight.

Den välkända läckan Roland Quandt har delat vad som ser ut att vara en officiell fransk marknadsföringsbild för Pixel 11 Pro Fold på Bluesky. Enligt den översatta texten innebär HiLight att: "När telefonen ligger med skärmen nedåt tänds HiLight diskret när dina favoritkontakter ringer eller när du chattar med Gemini."

Det verkar alltså röra sig om en modern version av den klassiska aviseringslampan som många äldre Android-telefoner hade.

Samtidigt återstår flera frågetecken. Bilderna visar att lampan kan lysa i flera olika färger, vilket får oss att undra om det blir möjligt att använda specifika färger eller ljusmönster för olika typer av aviseringar.

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Oavsett vilket har Google redan officiellt teasat funktionen, så även om vi ännu inte kan vara helt säkra på att namnet blir HiLight, känns det i princip säkert att åtminstone vissa modeller i Pixel 11-serien kommer att få någon form av ljusfunktion på baksidan.

Sannolikhet: 10/10

2. Högre priser

Google Pixel 10 Pro och 10 Pro XL. (Image credit: Philip Berne / Future)

Alla rykten kring Pixel 11-serien är inte lika positiva. Vi har även hört uppgifter om att telefonerna kan bli dyrare än sina föregångare.

Enligt Android Headlines kommer Google Pixel 11 att få ett startpris på 899 dollar, medan Pixel 11 Pro väntas börja på 1 099 dollar, Pixel 11 Pro XL på 1 299 dollar och Pixel 11 Pro Fold på 1 899 dollar.

Det skulle innebära en prishöjning på 100 dollar för samtliga modeller jämfört med fjolårets serie. För Pixel 11 och Pixel 11 Pro sägs höjningen dock delvis kompenseras av att lagringsutrymmet ökar från 128 GB till 256 GB som standard. Pixel 11 Pro XL och Pixel 11 Pro Fold uppges däremot få samma grundlagring som sina föregångare, vilket i så fall innebär en ren prishöjning.

Vi har ännu inte sett några läckor om priserna i Sverige, men vi skulle inte bli förvånade om Google höjer priserna globalt.

Hur sannolikt är då det här ryktet? Vi bedömer att det finns en god chans att det stämmer, inte minst med tanke på den pågående prisökningen på RAM-minne, som påverkar hela elektronikbranschen.

Sannolikhet: 8/10

3. Nya färger

Image 1 of 2 Läckt bild som visar upp Pixel 11 och Pixel 11 Pro i olika färger. (Image credit: 9to5Google / Amazon) Läckt bild som visar upp Pixel 11 Pro Fold. (Image credit: 9to5Google / Amazon) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Nya telefonmodeller brukar också innebära nya färgalternativ och Pixel 11-serien verkar inte bli något undantag. En hel uppsättning färger har nämligen läckt via Amazon.

För Google Pixel 11 nämns färgerna Midnight (svart), Fuchsia (rosa) och Moss (grön).

Pixel 11 Pro och Pixel 11 Pro XL uppges komma i Dune (ljusrosa), Sterling (grålila), Pine (grön) och Light Fog (ljusblå).

För Pixel 11 Pro Fold pekar läckan på färgerna Midnight och Pine.

Åtminstone namnen skiljer sig från färgalternativen i Pixel 10-serien, även om vissa nyanser i praktiken sannolikt kommer att påminna om tidigare modeller.

Utifrån de läckta bilderna ser det ut att bli en lyckad blandning av mer färgstarka och mer diskreta alternativ. Bilderna ser dessutom förhållandevis officiella ut, vilket gör att vi bedömer att sannolikheten är hög för att det här faktiskt blir årets färgutbud.

Sannolikhet: 7/10

4. Nytt chip

Google Pixel 10 Pro (Image credit: Future)

Enligt de många läckor vi har sett kommer Pixel 11-serien att utrustas med ett helt nytt chip. Om uppgifterna stämmer väntar en tydlig förbättring av processorprestandan, medan grafikprestandan bara ser ut att få ett mindre lyft. Det betyder att det kanske inte blir den stora generationsuppgraderingen som vissa hade hoppats på, men den totala prestandan bör ändå bli mycket hög.

Vi bedömer att det här ryktet är mycket sannolikt. Google presenterar normalt ett nytt Tensor-chip i samband med varje Pixel-generation och de uppgifter som hittills läckt har varit förhållandevis samstämmiga.

Sannolikhet: 9/10

5. Färre kameror i Pixel 11

Google Pixel 10 har tre kameror på baksidan. (Image credit: Philip Berne / Future)

Alla uppgraderingar handlar inte om bättre specifikationer. Enligt Android Headlines kan Google Pixel 11 faktiskt få en kamera mindre än sin föregångare.

Uppgifterna pekar på att telefonen endast kommer att ha en huvudkamera och en ultravidvinkelkamera på baksidan, medan telefotokameran ser ut att försvinna.

Det vore ett steg tillbaka jämfört med Google Pixel 10, som hade samtliga tre kameror. Därför tar vi det här ryktet med viss försiktighet. Nya modeller brukar normalt innebära fler funktioner eller bättre specifikationer – inte färre.

Samtidigt skulle ett enklare kamerasystem kunna vara ett sätt för Google att hålla nere kostnaderna när komponentpriserna fortsätter att stiga. Dessutom skulle Pixel 11 fortfarande ligga i linje med en av sina främsta konkurrenter, iPhone 17, som också saknar en dedikerad telefotokamera.

Sannolikhet: 5/10

6. Mindre RAM

Pixel 11 Pro kan få mindre RAM än Pixel 10 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Det är inte den enda möjliga nedgraderingen. Samma rapport från Android Headlines hävdar även att Google Pixel 11 Pro och Pixel 11 Pro XL kan komma i versioner med endast 12 GB RAM, medan Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL hade 16 GB RAM som standard.

Enligt uppgifterna kommer det fortfarande att finnas modeller med 16 GB RAM, men de väntas bli dyrare, vilket innebär att priset kan stiga ytterligare för den som vill ha maximal prestanda.

En prishöjning i kombination med mindre arbetsminne skulle sannolikt inte tas emot särskilt väl av många användare. Samtidigt är ryktet inte helt osannolikt, eftersom priserna på RAM-minne har ökat kraftigt den senaste tiden.

Sannolikhet: 6/10

7. 120x zoom

Google Pixel 10 Pro XL har en 100x-zoom. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Som tur är handlar inte alla rykten om försämringar. En av de mest spännande uppgifterna är att Google Pixel 11 Pro kan få stöd för 120x zoom.

Informationen kommer från marknadsföringsbilder som delats av Evan Blass, en läckare med mycket gott rykte. Om Pixel 11 Pro får funktionen är det dessutom nästan säkert att även Pixel 11 Pro XL gör det.

Det handlar förstås inte om 120x optisk zoom. Istället väntar vi oss någon form av AI-förbättrad digital zoom.

Ryktet känns dessutom trovärdigt. Dels har Evan Blass en mycket stark historik när det gäller träffsäkra läckor, dels erbjuder redan Pixel 10 Pro-serien upp till 100x zoom.

Om uppgifterna stämmer skulle de extra 20 gångerna innebära att Pixel 11 Pro-modellerna kan erbjuda längre zoom än nästan någon annan telefon på marknaden.

Likelihood: 8/10

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