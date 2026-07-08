Google bekräftar Pixel 11-lansering den 12 augusti – här är fem saker vi väntar oss

Google har skickat ut inbjudningar till ett evenemang den 12 augusti

Företaget lovar att visa upp "nästa generation Pixel"

Vi väntar oss att Pixel 11-serien och Pixel Watch 5 presenteras – tillsammans med vissa prishöjningar

Nu är det officiellt – Google Pixel 11-serien presenteras den 12 augusti. Google har börjat skicka ut inbjudningar till ett evenemang det datumet och lovar att visa upp "nästa generation Pixel".

Presentationen börjar klockan 00.00 svensk tid natten till den 13 augusti och hålls i New York. Vi räknar dock med att den, precis som tidigare Pixel-event, även kommer att direktsändas online.

Men vad kommer Google egentligen att visa upp? Inbjudan nämner inga specifika produkter, men utifrån alla rykten och läckor har vi en ganska tydlig bild av vad vi kan förvänta oss.

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1. Google Pixel 11

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Det känns i princip självklart att Google kommer att presentera Pixel 11 under eventet. Enligt rykten får telefonen en ny funktion kallad Pixel Glow, som kan bestå av färgade lampor på baksidan som visar aviseringar.

I övrigt väntas designen ligga nära Google Pixel 10, men flera specifikationer ser ut att uppgraderas. Läckor pekar mot ett nytt Tensor G6-chip, en ny huvudkamera på 50 MP och en ny M16 OLED-panel, som kan ge en ännu bättre skärm.