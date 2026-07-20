Google Pixel Watch 5-läckorna fortsätter att strömma in – här är allt vi sannolikt kan vänta oss av Android-klockan

Trots att Google ännu inte har presenterat Pixel Watch 5 officiellt cirkulerar redan en stor mängd information om den kommande smartklockan – även om inget av den ännu har bekräftats.

Google Pixel Watch 4 har utvecklats till den bästa Android-smartklockan för de flesta användare och har blivit bättre för varje generation. Den modellen presenterades i augusti förra året, och allt pekar på att en uppföljare nu är precis runt hörnet. Här är allt vi vet hittills, inklusive de senaste läckorna.

När lanseras Google Pixel Watch 5?

Den 12 augusti. Förra årets Made by Google-evenemang hölls den 20 augusti, och Google verkar hålla fast vid sitt årliga lanseringsfönster.

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Google har redan officiellt bekräftat att förhandsbokningarna av de nya Google Pixel-telefonerna öppnar den 12 augusti, och det är därför rimligt att anta att Google Pixel Watch 5 presenteras samtidigt som de nya Pixel-enheterna.

Hur kommer Google Pixel Watch 5 att se ut?

(Image credit: The TideChart)

Den kommer att vara mycket lik Google Pixel Watch 4. Vi har faktiskt redan fått se vad som påstås vara läckta produktbilder av klockan. Bilderna kommer från den välkända läckaren OnLeaks via webbplatsen The Tide Chart, en sajt som hittills bara har publicerat ett enda inlägg. Ta därför den här uppgiften med en rejäl nypa salt.

Trots sin begränsade historik lyckades The Tide Chart korrekt avslöja att Googles lanseringsevenemang skulle äga rum den 12 augusti, innan företaget själva bekräftade datumet. Det ger åtminstone viss trovärdighet åt uppgifterna.

De läckta bilderna visar en design som är nästintill identisk med Google Pixel Watch 4, med den numera välkända kupolformade designen som introducerades förra året. Klockan sägs lanseras i fyra nya färger och två storlekar.

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Färgerna uppges vara: Dark Anthracite med svart armband, Natural Silver med ljusgrått armband, Pyrite med olivgrönt armband, Warm Gold med korallrosa armband.

Den större modellen väntas behålla storleken på 45 mm, medan den mindre modellen enligt uppgifterna växer från 41 mm till 42 mm.

Kommer priset att vara detsamma?

Inte enligt The Tide Chart. Webbplatsen hävdar att Google Pixel Watch 5 kommer att få ett startpris på 399 dollar (cirka 3 800 kronor) för 42 mm-modellen med enbart Wi-Fi, vilket är 50 dollar mer än den minsta Wi-Fi-versionen av Pixel Watch 4 i USA.

Priset väntas sedan öka för varje modell. Enligt uppgifterna kommer 45 mm-versionen av Pixel Watch 5 med LTE att kosta hela 529 dollar (cirka 5 000 kronor).

Motsvarande Pixel Watch 4 kostar i dag 499 dollar i USA, vilket innebär en prishöjning på 30 dollar. Däremot vet vi ännu inte vad Pixel Watch 5 kommer att kosta på övriga marknader.

Några nya funktioner?

(Image credit: Google)

Det vet vi däremot inte särskilt mycket om ännu. Vi kan dock förvänta oss att Wear OS 7 introducerar ännu fler AI-funktioner, särskilt för användare med Pixel-telefoner, på ungefär samma sätt som watchOS 27 använder Siri AI för att arbeta sömlöst mellan flera olika Apple-enheter.

Reparerbarheten – en av de stora nyheterna med Pixel Watch 4, som gör det möjligt att ta isär smartklockan och byta ut skärmen och batteriet – väntas återvända. Detsamma gäller ett begränsat satellitstöd som gör det möjligt att skicka SOS-meddelanden även när mobilnät saknas.

Tidigare i år dök också en minst sagt märklig historia upp, där en påstådd prototyp av Google Pixel Watch 5 ska ha hittats på havsbotten utanför ön Saint Martin. Enheten uppges ha varit märkt med etiketter som "SpO2" (blodsyremätning), "EDA" (elektrodermal aktivitet), "Skin Temperature", "Heart Rate Sensor", "Pulse Sensor" och "UWB" (Ultra Wideband) – samtliga funktioner som redan finns i tidigare generationer av Pixel Watch.

Vi kan också räkna med att Googles nya AI Health Coach och den omarbetade Google Health-appen kommer att spela en viktig roll. Båda presenterades tidigare i år tillsammans med Google Fitbit Air.