Oppo Find X10-serien får globalt lanseringsdatum – men läckta priser antyder att trippelkameran på 200 MP kan bli riktigt dyr

Oppo Find X10 och X10 Pro Max lanseras globalt den 21 oktober

Find X10 Pro Max ser ut att bli en riktig toppmodell med tre kameror på 200 MP

Nya prisuppgifter antyder dock att mobilerna blir betydligt dyrare än sina föregångare

Både iPhone 18 Pro, Samsung Galaxy S26 och Google Pixel 11-serien har redan lanserats, men det betyder inte att vi har sett alla årets flaggskeppsmobiler. Oppo Find X10-serien är fortfarande på väg och nu vet vi när den får sin globala lansering.

Oppo har meddelat på X att mobilerna lanseras globalt den 21 oktober vid ett evenemang på Mallorca i Spanien. Modellerna har redan släppts i Kina, så vi vet precis vilka specifikationer vi kan förvänta oss. Den globala lanseringen äger rum den 21 oktober och mobilerna är även på väg till Sverige, där Oppo redan har öppnat för förhandsbokningar med särskilda rabatter och bonusar.

The next chapter of mobile imaging. 📍October 21st, Mallorca, Spain. #OPPOFindX10Series https://t.co/yfHHKMyXeSOctober 8, 2026

Det kan vara värt att kolla in dessa bonusar, eftersom mobilerna ser riktigt imponerande ut. Oppo Find X10 Pro Max har hela tre kameror på 200 MP, något vi inte har sett tidigare. Det handlar om en huvudkamera, en ultravidvinkelkamera och en telefotokamera med 3x optisk zoom. Dessutom får du en selfiekamera på 50 MP, den kraftfulla processorn MediaTek Dimensity 9600 Pro, upp till 16 GB RAM (även om den globala modellen eventuellt får maximalt 12 GB), en AMOLED-skärm på 6,78 tum med 144 Hz uppdateringsfrekvens samt ett batteri på 8 000 mAh med stöd för 80 W trådbunden och 50 W trådlös laddning.

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Vanliga Oppo Find X10 är något mindre imponerande, men ser fortfarande ut att bli en mycket kompetent mobil. Den har två kameror på 200 MP och en tredje på 50 MP på baksidan, en selfiekamera på 50 MP, den kraftfulla processorn MediaTek Dimensity 9600M, antingen 12 eller 16 GB RAM, en AMOLED-skärm på 6,59 tum med 144 Hz uppdateringsfrekvens samt samma batteri- och laddningsspecifikationer som Pro Max-modellen.

Priserna kan bli riktigt höga

All den här tekniken kan dock komma med en rejäl prislapp. En ny läcka från YTechB (via GSMArena) pekar nämligen på priser som är minst sagt chockerande.

Oppo Find X10 uppges få ett startpris på 1 399 euro (cirka 15 500 kronor) för modellen med 256 GB lagring, medan varianten med 512 GB sägs kosta 1 599 euro (cirka 17 700 kronor).

Oppo Find X10 Pro Max ser däremot ut att bli den verkliga dyrgripen. Enligt uppgifterna kommer den endast att säljas i en konfiguration med 512 GB lagring, till ett pris på hela 1 799 euro (cirka 19 900 kronor).

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De omräknade priserna bör förstås tas med en nypa salt, men som jämförelse lanserades Oppo Find X9 för 999 euro (11 990 kronor) i Europa, då med 512 GB lagring. Om läckan stämmer innebär det att Oppo Find X10 får ett startpris som är 400 euro högre, samtidigt som du bara får hälften så mycket lagringsutrymme. Vill du ha samma lagringskapacitet som hos föregångaren får du betala hela 600 euro mer, vilket motsvarar en prishöjning på 60 procent.

Det fanns aldrig någon Oppo Find X9 Pro Max, men Oppo Find X9 Pro, även den med 512 GB lagring, kostade 1 299 euro (14 990 kronor). Det innebär att Find X10 Pro Max enligt uppgifterna blir 500 euro, eller 38 procent, dyrare.

Det handlar alltså om en enorm ryktad prishöjning. Om motsvarande prisökning sker på andra marknader skulle Oppo Find X10 Pro Max till och med kunna bli dyrare än iPhone 18 Pro Max. Trots den lockande trippelkameran med tre sensorer på 200 MP kan det göra mobilen svår att sälja.

Vi får veta de officiella priserna den 21 oktober, men redan nu har Oppo dragit igång en förhandsbokningskampanj i Sverige. Via Oppos svenska hemsida kan du betala en handpenning på 499 kronor och få en rabattkupong värd upp till 2 499 kronor inför köpet.

För Oppo Find X10 med 512 GB lagring får du en rabattkupong på 1 500 kronor, medan den som förhandsbokar Oppo Find X10 Pro Max får en rabattkupong på hela 2 499 kronor. Dessutom ingår ett Hasselblad Teleconverter Kit som gratisgåva till båda modellerna, så länge lagret räcker.

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