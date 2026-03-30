Honor Magic 8 Pro Air er alt jeg håpet at iPhone Air og Galaxy S25 Edge ville være

Honor Magic 8 Pro Air er en av de mest overraskende telefonene jeg har brukt i år. Selv om Samsung og Apple angivelig har gitt opp sine satsinger på slanke telefoner (eller i det minste blitt skuffet over salget av sine respektive slanke modeller, Galaxy S25 Edge og iPhone Air), har Honor gått foran og bevist at slanke telefoner kan være veldig bra.

Jeg har brukt alle «tynne telefoner» som er lansert så langt, inkludert Tecno Spark Slim og Huawei Mate 70 Air, som begge har hatt svært begrensede lanseringer. De var også tydelig forskjellige fra Galaxy S25 Edge og iPhone Air, men ingen av dem traff blink.

Så hvordan lyktes Honor når alle andre ikke gjorde det? Svaret er faktisk ganske enkelt: Honor Magic 8 Pro Air er et ekte flaggskip.

Den største utfordringen med tynne telefoner så langt

Hemmeligheten bak Honor Magic 8 Pro Airs vellykkethet ligger i navnet: dette er en Pro-telefon. Den største utfordringen med andre tynne telefoner er at de føles som kompromisser, men Honor har valgt å lage en tynn telefon som ikke føles objektivt underlegen flaggskipet Honor Magic 8 Pro.

iPhone Air prioriterte en tynn profil fremfor alt annet, noe som nødvendiggjorde den eksterne MagSafe-batteripakken og det ene kameraet. Skjermen er helt fantastisk, og størrelsen er også fantastisk, men resten av telefonen krever fortsatt en rekke bevisste valg. Det er en flott telefon, men den er ikke fantastisk for alle – TechRadars Axel Metz beskrev den nylig som «Apples vakreste og mest frustrerende iPhone».

Galaxy S25 Edge er litt tykkere enn Air, men den har fortsatt et mindre batteri enn resten av Galaxy S25-serien. Selv om den har ett kamera mer enn Apples telefon, matcher den fortsatt ikke kamerakapasiteten til Galaxy S25 eller Galaxy S25 Plus, enn si den nye Galaxy S26-serien, inkludert den utmerkede Galaxy S26 Ultra.

Så har vi Huawei Mate 70 Air, som tar et klart skritt mot det perfekte målet som jeg tror Honor Magic 8 Pro Air treffer. Men Huaweis telefon krever fortsatt at du tar et bevisst valg om hvilke funksjoner som virkelig er viktige for deg. En spesiell ulempe med Mate 70 Air er den merkbart langsomme ladingen, og en annen er kvaliteten på de tre kameraene.

Ja, tre er bedre enn to, og definitivt bedre enn ett. Men hovedkameraet er på 50 MP, telefotokameraet er på 12 MP, og ultravidvinkelkameraet er bare på 8 MP. Det er ikke en flaggskiptrio på noen måte. Disse kameraene er også plassert i et chassis som måler 6,6 mm, som er hele 1 mm tykkere enn iPhone Air. Huawei Mate 70 Air har det største batteriet av alle tynne telefoner på 6500 mAh, men det er en merkbart tykkere enhet enn hovedkonkurrentene.

Dette gjør Honor Magic 8 Pro Air veldig riktig

Så har vi Honor Magic 8 Pro Air, og her tok Honor en avgjørende avgjørelse som gjør telefonen virkelig spesiell.

I stedet for bevisst å velge svakere spesifikasjoner enn flaggskipssøskenet, Honor Magic 8 Pro, valgte Honor å utstyre 8 Pro Air med en spesialutviklet, tynnere versjon av et nesten identisk kameraoppsett. Faktisk er Magic 8 Pro Air på mange måter en forhåndsvisning av hvordan en ikke-brettbar versjon av den nye Honor Magic V6 kan bli seende ut.

Den har det samme trippelkamerasystemet som Honors nyeste brettbare telefon, inkludert et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og et 64 MP telefotokamera med 3x optisk zoom. Den har også et 50 MP selfiekamera og en fargespektersensor. Kort sagt, det er et utmerket kameraoppsett som er betydelig bedre enn det du finner i noen annen såkalt «tynn telefon». Det er spesielt viktig med tanke på hvor sentralt kameraet er for mange kunder i den øvre enden av telefonspekteret.

Det andre viktige området for de fleste kunder er batteritid, og det er her Honor Magic 8 Pro Air virkelig utmerker seg.

Den bruker Honors nyeste tredjegenerasjons silisium-karbon-batteriteknologi og har et 5500 mAh batteri med 80 W kablet lading, 50 W trådløs lading og 5 W omvendt kablet lading. Telefonens MediaTek Dimensity 9500-brikke kombinerer også effektivitet og ytelse, og leverer kraft på flaggskipnivå uten varmeoppbyggingen som prosessorer som Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 krever.

Disse spesifikasjonene ville ikke føles malplasserte i en telefon med vanlig tykkelse, men Honor Magic 8 Pro Air er bemerkelsesverdig fordi all denne maskinvaren passer inn i et chassis som bare er 6,1 mm tykt. Den føles en anelse tykkere enn iPhone Air, men jeg elsker faktisk designet, og det føles mer som den perfekte balansen mellom form og funksjon.

5 ting Magic 8 Pro Air gjør riktig som en tynn telefon

Avslutningsvis er det fem viktige ting å ta med seg fra Honor Magic 8 Pro Air som alle konkurrenter bør lære av og prøve å etterligne i fremtidige tynne telefoner.

Det viktigste er at en tynn telefon ikke skal føles som et kompromiss. Honor Magic 8 Pro Air ofrer intet på kjerneområdene som betyr mest for kundene. I stedet for å føles som et bevisst valg om å gi avkall på visse funksjoner, får du fortsatt en ekte Pro-opplevelse, spesielt sammenlignet med konkurrentene.

Så har vi batteritiden og kameraytelsen.

Den største utfordringen med alle de tynne telefonene så langt, med unntak av Huawei Mate 70 Air, er at du må akseptere dårligere batteritid enn du ville fått i et ekte flaggskip. Honor Magic 8 Pro Air er det motsatte.

Selv om batteritiden er litt kortere enn i Magic 8 Pro, er den fortsatt mer enn tilstrekkelig for et flaggskip. Du får mellom fem og seks timer med skjermtid og utmerket standby-tid på en full lading. Det er den typen skjermtid du venter deg av de fleste vanlige telefoner, for ikke å snakke om en modell så tynn som Magic 8 Pro Air.

Den tredje viktige spesifikasjonen er kameraet, og Honor Magic 8 Pro Air viser at tynne telefoner kan ha utmerkede kameraer. Igjen, telefonen matcher ikke helt den utmerkede Honor Magic 8 Pro når det gjelder kameraytelse, men den har fortsatt noen fenomenale kameraer som jeg liker å bruke like mye som, eller til og med mer enn, de i min iPhone 17 Pro. Det er et bevis på Honors ambisjon om å sørge for at den tynne telefonen lever opp til å ha Pro i navnet, og jeg mener den lykkes med det.

Den fjerde viktige konklusjonen er størrelsen på enheten. En såkalt «tynn telefon» må selvfølgelig være tynnere enn et typisk flaggskip, og med 6,1 mm er Honor Magic 8 Pro Air henholdsvis 2,7 mm og 1,1 mm tynnere enn iPhone 17 Pro og Galaxy S26 i samme størrelse. Ja, iPhone Air er enda tynnere, men jeg tror Honor har funnet den rette balansen mellom en slank opplevelse og flaggskipmaskinvare.

Den endelige konklusjonen handler om vekten og dermed følelsen i hånden. Med 155 g er Honor Magic 8 Pro Air 10 g lettere enn iPhone Air (som riktignok har en større 6,5-tommers skjerm), og den føles utrolig velbalansert i hånden til tross for den litt tykkere rammen.

Den føles ekstremt premium og viser at du kan oppnå den samme «wow-faktoren» som iPhone Air uten å gå på kompromiss med funksjonene. Den livlige oransje fargen er utvilsomt stjernen, selv om de andre alternativene, inkludert lilla, hvit og svart, også er utmerkede.

Slik lager man en tynn telefon

For ethvert selskap som utvikler en tynn telefon, er produktvalgene nå klare, ettersom Honor Magic 8 Pro Air har omdefinert hva en tynn telefon kan og bør være.

Det handler ikke om å være den tynneste telefonen som mulig, men om å finne den rette balansen mellom tykkelse og funksjoner, form og funksjon. Når det gjelder Magic 8 Pro Air, betyr det å levere en ekte flaggskipopplevelse i et så tynt chassis som mulig, og resultatet er en av de fineste telefonene jeg noen gang har brukt.

Magic 8 Pro Air er så god at jeg ikke kan legge den fra meg. Det er telefonen jeg bruker og bærer oftest, og den har erstattet iPhone Air i samlingen min, rett og slett fordi den fortsatt er en flaggskiptelefon. Det er den eneste tynne telefonen jeg utvilsomt ville brukt som min primære telefon, og det er ikke bare den beste tynne telefonen, men også en av de beste telefonene du kan kjøpe akkurat nå.

Enheten er dessverre ikke så enkel å få tak i her i Norge.