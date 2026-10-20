Trettitre Retro Ambient Audio System har blitt en suksess på Kickstarter, og leveringene har nå startet.

Systemet kombinerer flere klassiske musikkformater i et unikt og lekent design.

Det er utformet for veggmontering, består av modulære komponenter og byr på en rekke uventede funksjoner.

Kickstarter er ofte et flott sted å oppdage noen av de mer utradisjonelle lydproduktene på markedet, og dette er intet unntak. En vellykket kampanje fra selskapet Trettitre har resultert i et slikt system, som nå har begynt å bli sendt ut til kundene.

Produktet heter Retro Ambient Audio System – et navn som kanskje ikke er spesielt minneverdig, men som i det minste beskriver produktet ganske godt. Kampanjen samlet inn over 2 millioner dollar – langt mer enn det opprinnelige målet på 3000 dollar – i løpet av bare 15 dager mellom mars og april.

Systemet kan fortsatt bestilles via Kickstarter for 399 dollar (omtrent 3 800 kroner). Trettitre tar også imot bestillinger via sin egen nettside, med levering til EU. Du bør imidlertid sjekke fraktkostnader og eventuelle tilleggsavgifter før du gjennomfører et kjøp.

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Ifølge Trettitre er den veiledende utsalgsprisen for systemet 899 dollar. Siden hele pakken fortsatt kan kjøpes 500 dollar billigere, selv etter at kampanjen er avsluttet, er det uklart om produktet noen gang faktisk vil bli solgt til denne høyere prisen.

Så, hva er egentlig RAAS? Som bildene viser, er det et alt-i-ett-system designet for fysiske musikkformater. Det kombinerer en platespiller, en CD-spiller og en kassettspiller, slik at du kan lytte til nesten hele din fysiske musikksamling hjemme.

Selv om komponentene kan kjøpes hver for seg, ligger mye av systemets sjarm i det magnetiske veggfestet, som samler alt på ett sted. I Trettitres markedsføringsvideoer ser vi brukere ta platespilleren ned fra veggen, bære den med seg ved hjelp av et håndtak, koble til ørepropper og lytte til vinyl ved kjøkkenbordet. Dette er mulig fordi platespilleren har et innebygd batteri som lades opp når den settes tilbake på veggfestet.

Det er imidlertid én ting som mangler: en høyttaler. Denne må kjøpes separat. Trettitre tilbyr en rekke tilbehør, inkludert flere høyttalere, men ingen av disse følger med i grunnpakken.

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Lys, farger og knapper

(Image credit: Trettitre)

Kanskje det mest særpregede trekket ved Trettitre RAAS er at hele systemet er veggmontert. I likhet med Ultrasonic Audios elegante, veggmonterte høyttalere og Fuse Audios vertikale platespillere, fokuserer selskapet på vertikale lydprodukter. Denne designtrenden blir godt mottatt av interiørentusiaster og folk som bor på mindre plass, selv om den ikke alltid får like varm velkomst blant audiofile.

Videre er alle enhetenne utstyrt med innebygde batterier, noe som gjør at du kan ta dem ned fra veggen og bruke dem andre steder. Den nøyaktige batterikapasiteten er uklar, men Trettitre oppgir opptil seks timers batteritid for platespilleren – eller tre timer hvis den kun brukes som lyskilde. Du burde derfor kunne nyte noen timer med lytting før enhetene må settes tilbake på veggen for lading.

En annen interessant detalj er at platespilleren, kalt TTT-LP3, har et innebygd lyspanel med justerbare farger. I bunn og grunn er det en gigantisk platespiller med RGB-belysning. Konseptet ser ut til å være at systemet skal fungere like mye som et interiørelement som et lydprodukt.

Dette er selvsagt ikke første gang vi ser platespillere med integrert belysning. FiiO har utforsket dette, Audio-Technica har lansert en platespiller med lys, og Brian Enos neonbelyste modell ble så populær at den til og med har fått en oppfølger.

LP3 er utstyrt med en Audio-Technica AT-3600LA-pickup og kan spille vinylplater med en hastighet på 33⅓ eller 45 omdreininger i minuttet (RPM).

Neste enhet er TTT-DP3, en CD-spiller som støtter CD-, CD-R- og CD-RW-plater. Den ser også ut til å ha en smart skyvemekanisme som gjør det enkelt å skyve dekselet til side.

Til slutt har vi TTT-CP3, en kassettspiller med store, belyste knapper og et elegant, moderne design.

RAAS er utvilsomt et morsomt system å se på, og det gir stor fleksibilitet for dem som fortsatt lytter til musikk i fysiske formater. Det er imidlertid kanskje ikke det beste valget for svært kresne audiofile. Selv om hver enhet har en 3,5 mm-inngang, er det tydelig at systemet primært er ment for bruk med Bluetooth-høyttalere. Det eneste alternativet ville være å ha en lang 3,5 mm-kabel hengende fra veggen.

Prisen reiser også enkelte spørsmål. Systemet er overraskende rimelig, med tanke på hvor mange ulike komponenter det består av. Platespillere i det øvre prissjiktet kan alene koste mer enn hele denne pakken – som ikke engang inkluderer CD-spiller, kassettspiller eller veggfeste.

Det er riktignok slik at man må kjøpe høyttaler separat, og Trettitre er ivrige etter å markedsføre sitt ulike tilbehør, men prisen er likevel påfallende lav. Det kan derfor være lurt å vente til flere enheter er levert, og se hva brukerne mener, før man lar seg rive med.

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