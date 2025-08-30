DJI Mini 5 Pro kan sätta ribban för ultralätta drönare – till ett lockande pris

DJI Mini 4 Pro (ovan) kan snart få en efterföljare med några mycket välkomna uppgraderingar.

Fly More Combo-innehåll och europeiska priser verkar ha avslöjats

Tillbehörslista inför lansering läckt

DJI Mini 5 Pro förväntas lanseras officiellt i september

Ju närmare den ryktade lanseringen av DJI Mini 5 Pro vi kommer, desto fler läckor har börjat dyka upp.

Den här veckan har mycket intressant information dykt upp på nätet. För det första har en ny videoanimation dykt upp som till synes visar hur den ultralätta drönaren fälls ihop och ut, uppladdad på X av den välkända drönar-läckan Jasper Ellens.

Unexpectedly the #Mini5Pro #Flymore might cost exactly the same as the current #Mini4Pro. Also, this video was found in DJI Beta software today hinting on a mid-September release? Let's break down these leaks: https://t.co/UbE9bldXeV Cheers! pic.twitter.com/18r6QbuHCqAugust 26, 2025

Ellens har även hittat bevis, gömt i koden på vissa europeiska webbutiker och publicerat på sin sajt DroneXL, som pekar på priset för DJI Mini 5 Pro Fly More Combo-paketet. På €1129 är det exakt samma som det nuvarande priset för DJI Mini 4 Pro Fly More Combo – vilket är goda nyheter med tanke på att Mini 5 Pro verkar erbjuda en rejäl uppgradering jämfört med sin föregångare. (Som referens ligger det aktuella priset för Mini 4 Pro Fly More Combo på 13 190 kronor i Sverige.)

Tidigare rykten pekar starkt på att Mini 5 Pro kommer med inbyggd LiDAR och en kamera med en 1-tumssensor – vilket är två stora förbättringar jämfört med tidigare modeller i Mini-serien.

Pluspoäng

DJI Mini 4 Pro har hyfsad batteritid – men Mini 5 Pro kan ha mycket längre flygtider. (Image credit: DJI)

Ellens följde upp dessa läckor med ännu en, där han twittrade en bild som verkar visa detaljhandelsförpackningen för DJI Mini 5 Pro Fly More Combo – eller snarare Fly More Combo Plus. Detta paket sägs inkludera RC 2-kontrollenheten och tre Flight Battery Plus-enheter, som var och en ger upp till 52 minuters flygtid.

A retail box image seems to show the DJI Mini 5 Pro #drone packaged with the @DJIGlobal RC 2 controller featuring a built‑in screen, reinforcing ongoing leak coverage from DroneXL’s #DJIRumors hub and reporting from @JasperEllens.https://t.co/88YCMGiANNAugust 28, 2025

Det verkar troligt att köpare får välja mellan en vanlig Fly More Combo med standardbatterier och detta paket som erbjuder längre flygtid. Frågan är dock om dessa Plus-batterier är tyngre och därmed ökar startvikten över den magiska gränsen på 250 gram. Vår gissning är att de gör det, vilket i så fall gör dem mindre attraktiva för köpare som vill dra nytta av de enklare reglerna och minskade restriktionerna för ultralätta drönare.

Förpackningar brukar inte dyka upp förrän precis före en lansering, så om denna läcka stämmer kan vi räkna med att DJI presenterar Mini 5 Pro officiellt inom de närmaste veckorna. Med ett ryktat releasedatum i mitten av september kan vi alltså snart få bekräftelse på alla drönarens funktioner, specifikationer och pris.

Ryktade specifikationer för DJI Mini 5 Pro

1-tums bildsensor med stöd för upp till 4K 120fps video

24mm objektiv med f/1.8-bländare

48mm medium-telefotoläge

Gimbal med 225º rörelse, inklusive vertikal filmning

Framåtriktad LiDAR och omgivande infraröda sensorer

36 minuters batteritid