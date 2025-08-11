Jag arbetar med att testa drönare – och sällan stöter jag på något så banbrytande som denna vattensportdrönare

VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

HoverAir Aqua är världens första vattentäta, självgående kamera

Spelar in video i 4K 100fps med en 1/1,3-tums CMOS-sensor

Väger under 249 gram

Jag tror att marknaden för kameradrönare är på väg att ta ett steg mot en ny riktning, tack vare den kommande HoverAir Aqua från Zero Zero Robotics. Den har hintats på företagets hemsida och är en liten, flytväst-orange quadcopter som är den första riktigt överraskande flygaren jag sett på länge.

Som produktrecensent har jag testat dussintals drönare under det senaste decenniet, och även om de har blivit bättre och bättre när det gäller flygegenskaper, batteritid och kamerafunktioner, är det sällan en ny lansering presenterar något helt oförutsett för mig.

Aqua gör just det, genom att vara den första vattenanpassade drönaren för massmarknaden. De flesta drönare måste flygas med stor försiktighet nära vatten, eftersom den reflekterande ytan kan lura deras säkerhetssensorer och resultera i ett ofrivilligt dopp. Ingen av de tidigare drönare jag har recenserat är ens byggda för att flyga i regn, än mindre för att landa i en sjö.

Så är det inte med HoverAir Aqua. Den är byggd för att vara helt vattentät och startar från samt landar på vattenytan. Faktum är att den verkar vara designad specifikt för att filma vattensporter som kajakpaddling, stand-up paddle boarding och vindsurfing, där den automatiskt följer sitt motiv precis som Zero Zeros tidigare drönare, de självgående HoverAir X1 och HoverAir X1 Pro.

För att klara detta har den vindmotstånd på nivå 7 och en topphastighet på 55 km/h, vilket borde ge den förmågan att hålla jämna steg med rätt snabba vattensporter och liknande. Resten av Aquas specifikationer och funktioner är fortfarande hemliga, men nu när drönaren är officiellt bekräftad bör fler detaljer snart dyka upp.

Vågen av framtiden

Hoverair Aqua är gjord för att spela in vattenbaserade aktiviteter, men vi vet ännu inte hur lämplig den kommer att vara för "vanlig" användning. (Image credit: ZeroZero Robotics)

Även om HoverAir Aqua låter som en mer nischad, specialiserad produkt än HoverAir X1 eller till exempel DJI Mini 4 Pro, vet vi ännu inte hur användbar den kan vara för flygturer på torra land.

Det faktum att den rör om i grytan och tar kameradrönare i en ny riktning gör den, för mig, till en av de mest spännande drönarna jag sett på flera år. Med tanke på att jag bor vid kusten känns idén att kunna flyga en drönare precis vid vattenytan, snarare än att hålla den på säkert avstånd, väldigt lockande.

Jag ska tillägga att Aqua inte är den enda innovativa drönaren som kommer i år – Antigravity har också en debutmodell på gång med 360-kamera – men Aqua har snabbt seglat upp till toppen av listan över kommande (eller ryktade) drönare som jag är mest sugen på att provflyga.

Om inte annat ger den mig den perfekta ursäkten att äntligen ge mig ut på den där stand-up paddle boarden som samlat damm i gästrummet. Och kanske är det dags att dra på sig den där våtdräkten också?

Precis när drönarmarknaden riskerade att bli lite småtrist har Zero Zero Robotics gett den en orange energikick. Jag kommer att hålla utkik efter fler detaljer om HoverAir Aqua, så håll utkik efter fler nyheter snart.