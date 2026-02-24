Teslas første «Cybercab» har rullet av produksjonslinjen

Men Robotaxi-operasjonen krasjer i et alarmerende tempo

Menneskelige sjåfører er tryggere, til sammenligning

Tesla har feiret en milepæl denne måneden, da den første Cybercab-produksjonen rullet av produksjonslinjen ved Gigafactory-anlegget i Texas.

Den gullfargede, svært autonome maskinen fjerner eliminerer et konvensjonelt ratt og pedaler, noe som betyr at den er helt avhengig av programvare for å navigere de planlagte rutene i travle byer over hele USA.

Men til tross for innleggene fra selskapet på X, er det ikke planlagt at kontinuerlig produksjon av Cybercab skal starte for alvor før i april i år, ifølge Electrek.

Dessuten har Tesla støtt på en rekke hindringer med at det amerikanske patent- og varemerkekontoret (USPTO) bare har fått immaterielle rettigheter på navnet alene.

Det betyr at Cybercab kanskje ikke egentlig heter «Cybercab». Enda mer bekymringsfullt er nye bevis som viser at Teslas nåværende Robotaxi-flåte (ja du vet, den med en ekte sjåfør tilgjengelig i tilfelle ting går galt) rapporterte fem nye krasjhendelser i Austin, Texas nylig.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCAFebruary 17, 2026

Dette bringer det totale antallet hendelser opp i 14 siden tjenesten ble lansert i juni 2025. Ifølge Teslas egen benchmarking betyr det at Robotaxi-flåten deres opplever én kollisjon hver 97 000 kilometer, ifølge Electrek.

Sammenlignet med data fra menneskelige sjåfører, som opplever en mindre kollisjon hver 360 000 kilometer og en større kollisjon hver 100 000 kilometer i Nord-Amerika, opplever Teslas Robotaxi-tjeneste en hendelse fire ganger så ofte.

Noe som kanskje er enda mer bekymringsfullt, er det faktum at en rapport sendt til National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), som følger nøye med på alle prosjekter for autonome kjøretøy, viser at en kollisjon i juli 2025 ble oppgradert fra «kun materielle skader» til «mindre med sykehusinnleggelse».

Andre hendelser fra Tesla inkluderer en kollisjon med en fast gjenstand i 27 km/t mens kjøretøyet kjørte rett frem, en kollisjon med en buss mens Teslaen sto stille, en kollisjon med en tung lastebil i 6 km/t, pluss to separate hendelser der Teslaen rygget inn i gjenstander (én inn i en stolpe eller et tre i 1 km/t og en annen inn i en fast gjenstand i 3 km/t), ifølge Electrek.

Alle disse hendelsene skal ha skjedd på dagtid og under gode værforhold, noe som setter enda flere spørsmålstegn ved Teslas beslutning om å takle avanserte nivåer av autonom kjøring uten LiDAR og andre sensorer, og i stedet stole på kameraer.

Løper før de kan gå

(Image credit: Tesla)

Selv om disse hendelsene (heldigvis) høres ut som relativt små kollisjoner, er kollisjonsdataene som er sendt inn til NHTSA bekymringsfulle. Det er spådd at Tesla bare har rundt 42 robottaxier i relativt sporadisk drift rundt Austin, men de kolliderer med en hastighet som er høyere enn menneskelige sjåfører.

Dessuten er Tesla en av de eneste autonome taxitjenestene som redigerer all kollisjonsinformasjonen sin under påskudd av «konfidensiell forretningsinformasjon». Dette betyr at det er umulig å se hvem eller hva som var skyld i hendelsen – om det var Teslas autonome kjøresystemer eller sikkerhetssjåførens manglende reaksjon i tide.

Til sammenligning har Waymo rapportert 51 hendelser bare i Austin over en lignende tidsramme. Men i henhold til den seneste tellingen hadde selskapet tilbakelagt 6,337 millioner helt autonome kilometer i Austin, Texas, siden lanseringen av tjenesten i mars, ifølge Austin American Statesman.

Det er spådd at Tesla har tilbakelagt 800 000 akkumulerte kilometer ... med en sikkerhetssjåfør ved roret eller en jaktvogn på plass av sikkerhetsmessige årsaker. Med andre ord, hyll den fabelaktige «Cybercab» på egen risiko.