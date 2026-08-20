Tesla er tvunget til å fysisk tilbakekalle over 20 000 Model 3 og Model Y fordi frontlyktene lyser for sterkt

Tilbakekallingen omfatter 20 349 biler i USA.

Både Model 3 og Model Y kan trenge nye frontlykter.

NHTSA sier at nærlyset overstiger maksimal tillatt lysintensitet.

Tesla vil fysisk tilbakekalle mer enn 20 000 biler i USA fordi frontlyktene deres kan svekke sikten for både føreren og andre trafikanter, noe som potensielt øker risikoen for en ulykke.

Tilbakekallingen fra det amerikanske National Highway Traffic Safety Administration, offisielt betegnet 26V507, dekker Model 3-er fra modellårene 2017–2023 og Model Y-er fra modellårene 2020–2023 som er utstyrt med spesifikke frontlyktenheter fra Marelli Automotive Lighting.

Det er ingen fast øvre grense for hvor sterkt nærlyset og fjernlyset kan være totalt sett. I stedet måler NHTSA lysintensiteten i spesifikke testvinkler for å forhindre at andre trafikanter blendes.

Ifølge NHTSA tilbakekalles Teslas frontlykter fordi nærlyset overstiger den maksimalt tillatte lysintensiteten i de ytre øvre venstre og høyre delene av en føderalt definert testsone.

Electrek melder at Tesla var klar over problemet så tidlig som i 2023. Selskapet foreslo en liten tilbakekalling på den tiden, samtidig som de sendte inn en forespørsel til NHTSA for å unngå en fullstendig tilbakekalling. Forespørselen ble avslått, og Tesla må nå sannsynligvis erstatte tusenvis av ikke-kompatible frontlykter.

Ifølge InsideEVs har Tesla ennå ikke avgjort hvordan de vil løse problemet, og oppgir at løsningen er «under utvikling». Eiere av berørte kjøretøy vil motta informasjon om de neste trinnene per post innen 15. september.

Et lysglimt for eierne?

(Image credit: Tesla)

En omfattende tilbakekalling er aldri bra for en bilprodusent, men tilbakekallinger er en normal del av bilindustrien ettersom trafikksikkerhetsmyndighetene sørger for at kjøretøy fortsetter å fungere som de skal gjennom hele levetiden.

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Tesla, som alle andre bilprodusenter, er ikke immun mot tilbakekallinger. Selskapet har nylig måttet kontakte tusenvis av eiere på grunn av problemer med ryggekameraer og fikse Cybertruck-hjul som var i fare for å sprekke.

Samtidig har elbilgiganten vært i stand til å fikse mange av problemene som har oppstått gjennom trådløse programvareoppdateringer, såkalte trådløse oppdateringer.

Sammenlignet med noen av de største biltilbakekallingene i historien, som har involvert millioner av kjøretøy over flere tiår, er antallet Tesla-biler som faktisk må tas inn for fysisk handling relativt lite.

I tillegg påpeker Not a Tesla App at hvis Tesla trenger å bytte ut hele frontlyktenhetene, kan eiere av disse eldre bilene få en gratis oppgradering til Teslas matrix-frontlykter, som gir bedre belysning når man kjører i mørket.

Påvirkes norske Tesla-eiere?

Den nåværende tilbakekallingen av Model 3 og Model Y på grunn av for sterke frontlykter berører for tiden litt over 20 000 biler i USA, og ingen tilsvarende tilbakekalling er ennå annonsert for Sverige. Det er derfor for tidlig å si om svenske biler kan være berørt av det samme problemet.

Tesla har imidlertid gjennomført flere andre tilbakekallinger som berører Model 3 og Model Y i Norge. Disse har inkludert problemer med servostyring, ryggekamera, dekktrykkovervåking og beltevarslere. Mange har blitt løst gjennom trådløse programvareoppdateringer, men det inntreffer også tilbakekallinger som har krevd et faktisk verkstedbesøk.

Norske Tesla-eiere som er bekymret, kan sjekke sitt 17-sifrede chassisnummer (VIN) i Teslas norske tilbakekallingsverktøy. Der vises gjeldende sikkerhetstilbakekallinger som gjelder for den spesifikke bilen.