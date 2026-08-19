Tesla tvingas fysiskt återkalla över 20 000 Model 3 och Model Y eftersom strålkastarna lyser för starkt

Återkallelsen omfattar 20 349 bilar i USA

Både Model 3 och Model Y kan behöva få nya strålkastare

NHTSA uppger att halvljuset överskrider den högsta tillåtna ljusintensiteten

Tesla kommer att fysiskt återkalla fler än 20 000 bilar i USA eftersom deras strålkastare kan försämra sikten för både föraren och andra trafikanter, vilket potentiellt kan öka olycksrisken.

Återkallelsen från den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA, med den officiella beteckningen 26V507, omfattar Model 3 från årsmodell 2017–2023 och Model Y från årsmodell 2020–2023 som är utrustade med specifika strålkastarenheter från Marelli Automotive Lighting.

Det finns ingen fast övre gräns för hur starkt halv- och helljus får lysa totalt sett. NHTSA mäter istället ljusintensiteten vid särskilda testvinklar för att förhindra bländning av andra trafikanter.

Enligt NHTSA återkallas Teslas strålkastare eftersom halvljuset överskrider den högsta tillåtna ljusintensiteten i de yttre övre vänstra och högra delarna av en federalt definierad testzon.

Electrek rapporterar att Tesla kände till problemet redan 2023. Företaget föreslog då att ett mindre antal bilar skulle återkallas och lämnade samtidigt in en begäran till NHTSA om att slippa en fullständig återkallelse. Begäran avslogs och nu kommer Tesla sannolikt att behöva byta ut tusentals strålkastarenheter som inte uppfyller kraven.

Enligt InsideEVs har Tesla ännu inte fastställt hur problemet ska åtgärdas och uppger att lösningen ”för närvarande är under utveckling”. Ägare till berörda bilar kommer att få information om nästa steg via post senast den 15 september.

Det kan finnas en ljusglimt för ägarna

(Image credit: Tesla)

En omfattande återkallelse är förstås aldrig positivt för en biltillverkare, men återkallelser är samtidigt en normal del av bilindustrin när trafiksäkerhetsmyndigheter ser till att fordon fortsätter att fungera som de ska under hela sin livslängd.

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Tesla är, precis som alla andra biltillverkare, inte immuna mot återkallelser. Företaget har på senare tid bland annat behövt kontakta tusentals ägare på grund av problem med backkameror och åtgärda Cybertruck-hjul som riskerade att spricka.

Samtidigt har elbilsjätten kunnat åtgärda många av de problem som uppstått genom trådlösa mjukvaruuppdateringar, så kallade over-the-air-uppdateringar.

Jämfört med några av historiens största bilåterkallelser, som har omfattat miljontals fordon under flera årtionden, är antalet Tesla-bilar som faktiskt behöver tas in för fysiska åtgärder relativt litet.

Dessutom påpekar Not a Tesla App att om Tesla behöver byta ut hela strålkastarenheterna kan ägare till de här äldre bilarna få en kostnadsfri uppgradering till Teslas matrix-strålkastare, som ger bättre belysning vid körning i mörker.

Påverkas svenska Tesla-ägare?

Den aktuella återkallelsen av Model 3 och Model Y på grund av för starka strålkastare gäller i nuläget drygt 20 000 bilar i USA och någon motsvarande återkallelse har ännu inte meddelats för Sverige. Det är därför för tidigt att säga om svenska bilar kan komma att omfattas av samma problem.

Tesla har däremot genomfört flera andra återkallelser som berört Model 3 och Model Y i Sverige. Dessa har bland annat gällt problem med servostyrning, backkamera, däcktrycksövervakning och bältespåminnelse. Många har kunnat lösas genom trådlösa mjukvaruuppdateringar, men det finns också återkallelser som krävt ett faktiskt verkstadsbesök.

Svenska Tesla-ägare som är oroliga kan kontrollera sitt 17-siffriga chassinummer (VIN) i Teslas svenska verktyg för återkallelser. Där visas aktuella säkerhetsåterkallelser som gäller för den specifika bilen.