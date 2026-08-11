Nej, Tesla har inte byggt den här märkliga Cybertruck-inspirerade solcellsbilen: det BMW-stödda projektet använder solens strålar för gratis pendling

Deep Orange 17 uppges kunna generera mer el än den förbrukar

Det BMW-stödda projektet använder 1 700 solceller

Prototypen utgår från en genomsnittlig daglig pendling på cirka 19 kilometer

Ett team från Clemson University i South Carolina har tagit fram ett litet och lätt elfordon som enligt utvecklarna kan generera mer energi än det förbrukar under en typisk dags stadskörning.

Den kantiga prototypen, som fått namnet Deep Orange 17 och med lite fantasi ser ut som en udda Tesla Cybertruck, är utrustad med över 1 700 solceller som kan generera tillräckligt med energi för en typisk daglig pendling på cirka 19 kilometer.

Det fullt fungerande fordonet väger bara 550 kg och är huvudsakligen byggt av aluminium, kolfiber och 3D-printade metallfogar, som tillsammans omsluter en stomme av stål.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Den kantiga formen är utformad så att solpanelerna kan placeras för att maximera exponeringen för solljus när bilen är i rörelse, står parkerad och till och med när den sitter fast i trafiken.

(Image credit: BMW/Clemson University)

Solpanelerna har utvecklats i samarbete med Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE i Freiburg i Tyskland och använder en innovativ konstruktion som gör att de fortsätter att generera el även när delar av panelerna ligger i skugga. Den orangefärgade beläggningen är en del av en tålig film som hjälper till att skydda dem.

Enligt BMW, som stödjer projektet, kan solcellerna under en solig dag generera tillräckligt med energi för att driva den lilla elbilen i upp till cirka 50 kilometer. Det innebär att den kan generera mer än dubbelt så mycket energi som krävs för den relativt korta genomsnittliga dagliga pendling som utvecklarna utgått från.

Även om merparten av energin kommer från solpanelerna har teamet med 16 ingenjörer även integrerat regenerativ bromsning. För bilens exteriör har man dessutom hämtat inspiration från koffertfiskens aerodynamiska egenskaper, vars strömlinjeformade kropp tydligen minskar luftmotståndet samtidigt som den behåller en stor invändig volym.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Något överraskande har projektet inte heller fått någon spartansk prototypinteriör. Bilen är utrustad med Apple CarPlay och Android Auto samt digitala instrument som visar fordonsdata och solcellernas elproduktion i realtid.

Inspirerar nästa generation

(Image credit: BMW/Clemson University)

Projektledaren Anshul Karn förklarar att det är ovanligt att en masterstudent får möjlighet att uppleva hela processen med att utveckla ett prototypfordon och det är precis den typen av erfarenhet som Deep Orange är tänkt att erbjuda.

Vi kommer förstås inte plötsligt att få se BMW sätta den här bilen i produktion, men elbilstillverkare experimenterar redan med solpaneler som ett sätt att förlänga räckvidden hos elbilar.

Nissan utrustade exempelvis tidigare i år en Ariya med 3,8 kvadratmeter specialutvecklade solpaneler, som under en ljus och solig dag kunde ge upp till 23 kilometer extra räckvidd.

Redan 2019 blev Hyundai den första tillverkaren att lansera en bil med ett solcellsbaserat laddningssystem i taket när tekniken introducerades i Sonata Hybrid, medan Ioniq 5 har erbjudits med solcellstak på vissa marknader.

I dagsläget är tekniken dyr sett till den begränsade extra räckvidd den kan ge, men projekt som Deep Orange skulle i framtiden kunna påverka utvecklingen av mindre och lättare transportfordon för stadsmiljöer, där solens energi enklare skulle kunna utnyttjas för i princip ”gratis” körning.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.