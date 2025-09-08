Jeg så nettopp Roborocks første robotgressklipper i aksjon – og andre merker burde være bekymret.

Roborock har lansert sine første robotgressklippere: RockMow Z1, RockMow S1 og RockNeo Q1

Ekstra knivtilbehør klipper helt ut til kantene av plenen

Den mest avanserte modellen har firehjulsdrift og dynamisk fjæring

Roborock lager noen av de beste robotstøvsugerne på markedet, og nå tar selskapet sin ekspertise utendørs med sitt første forsøk på robotgressklippere. Jeg fikk nettopp en demonstrasjon av RockMow Z1, RockMow S1 og RockNeo Q1 på IFA 2025, og de ser like imponerende ut som jeg venter meg av et av mine favorittmerker innen robotstøvsugere.

Det gir mening: Selv om robotgressklippere ikke fungerer på samme måte som støvsugere (for eksempel krever de satellitter i det ene tilfellet og kniver i det andre), har de mye til felles. Alle disse modellene tilbyr smart kartlegging, avansert navigasjon, sterk hindringsdeteksjon og intelligente planleggingsalternativer.

PreciEdge er standard på RockMow Z1 og S1, og er valgfritt tilbehør på RockNeo Q1. (Image credit: Future)

Det kanskje største utropstegnet her er hvordan Roborock har taklet kantklipping. Selskapet har lagt til et PreciEdge-blad – et mindre, ekstra klippetilbehør spesielt utviklet for kantklipping. Roborock sier at dette lar robotene deres klippe innenfor 3 cm fra vegger.

Å måtte ta frem en separat kanttrimmer har lenge vært en av de mest irriterende tingene med robotklippere, så dette er en kjærkommen forbedring.

Det finnes alternativer for ulike typer terreng og ulike budsjetter. RockMow Z1 er den mest avanserte modellen og er bygget for vanskelig terreng. I likhet med den utmerkede Mammotion Luba 2 har den firehjulsdrift og kan håndtere skråninger på opptil 80 %.

Uvanlig nok er det et aktivt styringssystem, som betyr at hvert hjul drives av sin egen motor. Dette betyr jevnere svinger, skånsommere manøvrering og mindre risiko for at plenen blir skadet – selv når gresset er vått. I demonstrasjonen kunne jeg se hvor presist RockMow Z1 kom seg rundt hindringer.

Den har også dynamisk fjæring, som lar roboten opprettholde en jevn klippehøyde selv om for eksempel ett eller to hjul havner oppå en stein.

Til slutt kan denne robotgressklipperen komme over terskler på opptil 6 cm. Evnen til å takle høye kanter er noe som er veldig populært i robotstøvsugerbransjen akkurat nå, men jeg har aldri sett det spesifisert for en gressklipper før. Det er praktisk av samme grunner – du vil at roboten din skal kunne nå overalt uten at du trenger å plukke den opp og bære den.

Med mindre du har en gjengrodd skogtomt, kan du være bedre tjent med en av de andre modellene. Nedgraderingen er RockMow S1, som ligner på Z1, men mangler firehjulsdrift og er bygget for flatere plener – den kan håndtere skråninger på 45 % og terskler på 4 cm.

RockNeo Q1 er enklere (og billigere) igjen. På denne modellen justerer du klippehøyden manuelt, og kantklipping er et alternativ i stedet for standard.

Robotgressklipperne vil få full lansering i nær fremtid ifølge Roborocks nettside (hvor du også kan lese mer om de kommende modellene), så den nøyaktige lanseringsdatoen og prisene for det norske markedet er ennå ikke klare.