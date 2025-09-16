Roborock esitteli ensimmäiset robottiruohonleikkurit – mukana huippuominaisuuksia sekä erihintaisia malleja
Trimmaa takapiha kuntoon
- Roborock julkisti robottiruohonleikkurimallit RockMow Z1, RockMow S1 ja RockNeo Q1
- Edistynyt navigointi ja dynaaminen jousitus
Roborock on tällä hetkellä tuttu erityisesti yhtenä markkinoiden parhaista robotti-imurien valmistaijsta, mutta yhtiö on laajentamassa tuoteperhettään myös kodin ulkopuolelle. Syksyn IFA 2025 -tapahumassa julkaistiin kolme ensimmäistä robottiruohonleikkuria: RockMow Z1, RockMow S1 ja RockNeo Q1.
Siirtymä ruohonleikkurien markkinoille on luonnollinen askel, sillä robotti-imurit ja -ruohonleikkurit muistuttavat toimintaperiaatteeltaan vahvasti toisiaan. Kummassakin tapauksessa toiminta pohjautuu älykkääseen reitinvalintaan, esteiden välttämiseen sekä käytännölliseen aikataulutukseen.
Roborock esitteli ennen kaikkea nurkkien leikkaamiseen hyödynnettävää PreciEdge-teknologiaa. Valmistajan mukaan ruohonleikkuri pystyvät leikkaamaan nurmen vain kolmen senttimetrin päästä seinästä tai muusta esteestä.
Tekniikka näyttää ainakin paperilla hyvältä, sillä niin imurit kuin ruohonleikkuritkin pakottavat monesti kaivamaan muut työkalut esille loppusilauksen tekemiseksi.
Eri mallit tarjoavat vaihtoehtoja vaihteleviin pihoihin sekä budjetteihin. RockMow Z1 on valikoiman edistynein laite, minkä ansiosta se soveltuu hyvin haastaviin ympäristöihin.
Roborockin ruohonleikkurit hyödyntävät nelivetojärjestelmää (AWD), jonka ansiosta jokaisessa pyörässä on oma erillinen moottori. Tämän luvataan mahdollistavan jopa 39 asteen nousukyvyn sekä sujuvan liikkumisen jopa kostealla nurmikolla.
Mukana on lisäksi dynaaminen jousitus, joka takaa tasaisen leikkuujäljen epätasaisillkin pinnoilla.
Viimeisimpänä valttina on laitteen kyky kiivetä jopa 6 cm korkeiden esteiden yli. Tämä auttaa esimerkiksi pihan terassilaudoitusten tai portaiden ylittämisessä.
Mikäli kotipiha on pienempi ja tasapintaisempi, saattavat Roborockin edullisemmat mallit tuntua houkuttelevammilta. Lippulaivamallin selustassa on RockMow S1, jossa ei ole nelivetojärjestelmää.
Edullisin vaihtoehto on RockNeo Q1, jolla ruohonleikkuun tasoa säädetään manuaalisesti. Lisäksi reunojen siistimiseen tarkoitettu työkalu on ostettava tällöin erikseen.
