Kotioloissa kesäkuntoon – UREVO esitteli helposti säilytettävät juoksumatot

Monien juoksuinto lopahtaa iltojen pimentyessä ja kelien kylmentyessä. Onneksi Suomen talvessa voi liikkua myös sisätiloissa, sillä UREVO on julkistanut kaksi uutta juoksumattoa.

UREVO Foldimix 5 ja UREVO Foldi Mini 2 ovat tarkoitettu kotona treenaavien tarpeisiin, minkä ansiosta ulkoilmaan tai salille lähteminen ei ole tarpeen. Mallien suositushinnat ovat 399 euroa ja 299 euroa.

UREVO-sovelluksen virtuaalisten reittien avulla kävely- tai juoksulenkille voi lähteä esimerkiksi New Yorkin keskuspuistoon tai Sydneyn sataman maisemiin. Sovellus yhdistää virtuaalisen maiseman omaan etenemiseen. Samalla harjoituksia, matkaa ja omaa kehitystä voi seurata sovelluksesta. Applikaation voi yhdistää Applen ja Androidin terveyssovelluksiin, jolloin mattoliikunnasta tulee kiinteä osa kaikkia muita seurattavia hyvinvointitietoja.

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Mallisto tarjoaa vaihtoehtoja monenlaisiin tarpeisiin. UREVO Foldimix 5 on tarkoitettu juoksumatoksi kotiin ja toimistolle. Kompakti ja matalaprofiilinen rakenne tekee säilyttämisestä helppoa, sillä laitteen voi siirtää käytön jälkeen vaikkapa sohvan tai sängyn alle säilöön. Liikuttaminen onnistuu alla olevien pyörien avulla sujuvasti.

Juoksumatto mahdollistaa niin kevyemmät kävelytreenit kuin vauhdikkaamman juoksemisen. Laitteen nopeussäätimet vaihtelevat yhden ja 12 kilometrin tuntivauhdin välillä, joten tahdin saa omiin tarpeisiin sopivaksi.

UREVO Foldi Mini 2 on nimensä mukaisesti kompaktimpi vaihtoehto. Kokoon taitettuna se vie vain vähän säilytystilaa. Malli on taitettuna vain 13,5 senttimetriä korkea, joten säilyttäminen ei tuota suurempaa ongelmaa.

Pienestä koostaan huolimatta matto sopii kävelyyn, hölkkään ja juoksuun aina 10 kilometrin tuntinopeuteen asti. Hiljainen moottori ja askellusta vaimentava rakenne tekevät käytöstä miellyttävää sekä hiljaista.

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Molemmissa malleissa on käsituet, treenitietoja esittävä diginäyttö ja puhelin/tablettiteline, joka mahdollistaa viihteestä nauttimisen kädet vapaina.

Mikäli muut UREVO-juoksumatot kiinnostavat, arvostelimme aiemmin tänä vuonna Urevo FoldiMix 5L -mallin, joka teki meihin vaikutuksen.