Paras edullinen urheilukello 2020: juoksukuntoon edullisesti

Jos etsit markkinoiden parhaita edullisia urheilukelloja, suosittelemme ostamaan laitteen, joka soveltuu juuri sinun urheilutarpeisiin. On turha maksaa ylimääräistä huippulaadukkaasta urheilukellosta, jos puolet sen ominaisuuksista jää käyttämättä. Olemmekin koonneet alle listan hyviä valintoja kaikenlaisille juoksijoille ja budjeteille.

Näiden edullisten laitteiden avulla voit asettaa kuntotavoitteita, tarkkailla edistymistäsi ja analysoida dataa, kuten sykettä, unenlaatua ja GPS-sijaintia. Nämä toiminnot ovat aiemmin olleet saatavilla ainoastaan kaikkein kalleimmissa malleissa, mutta nykyään ne on tuotu jo edullisimpiin malleihin kaikkien saataville.

Olemme rajanneet listalla olevat kellot noin 150 euron hintaluokkaan, joskin yksittäisten mallien hinnat voivat nousta tai laskea kirjoitushetken jälkeen. Listalla olevat mallit ovat siitä huolimatta äärimmäisen hyviä vaihtoehtoja hintaansa nähden. Jos maltat puolestaan odottaa vielä hetken aikaan, odotamme näkevämme hyviä tarjouksia Black Friday 2020:ssa, jolloin monet valmistajat leikkaavat hintoja entisestään.

Jos käytettävissäsi on tuota enemmän rahaa, suosittelemme silloin tutustumaan parhaisiin urheilukelloihin tai tilanteesta riippuen parhaisiin älykelloihin. Muussa tapauksessa olemme luetelleet alla tämän hetken parhaat edulliset urheilukellot.

(Image credit: Garmin)

1. Garmin Forerunner 45 Yllättävän monipuolinen urheilukello GPS: Kyllä | Liitettävyys: Bluetooth | Akkukesto: 13 tuntia GPS päällä | Vesitiiviys: Kyllä, 50 m asti 163,56 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kevyt Musiikkipainikkeet Rajallinen määrä urheilutoimintoja Muovinen muotoilu

Garmin vastaa eräistä markkinoiden parhaista juoksukelloista, jotka ovat myös tähän listaan aivan liian kalliita. Onneksi yhtiöllä on valikoimissaan myös edullisempia ja juoksijoille riittävän monipuolisia valikoimia, kuten Garmin Forerunner 45.

Kyseessä on todella kevyt urheilukello, jota hädin tuskin tuntee ranteessa. Siinä on lisäksi hyvät musiikkisäädöt, jolloin lenkille ei tarvitse ottaa puhelinta mukaan vaihtaakseen kappaleita.

GPS:n, GLONASS:in ja Galileon avulla se pystyy myös seuraamaan tarkasti käyttäjän sijaintia, minkä ohella sykemittari, unen- ja stressinseuranta, VO2-arvot sekä kehon energiatasojen tarkkailu ovat erinomaisia ominaisuuksia oman aktiivisuuden seurantaan.

Valitettavasti tämä malli jää vaillinaiseksi, jos sitä meinaa käyttää muutoin kuin juoksun seurantaan. Siinä ei esimerkiksi ole kunnollista uinninseurantaa, mutta jos olet etsimässä edullista urheilukelloa nimenomaan juoksemiseen, tämä on erinomainen valinta.

Lue arvostelu: Garmin Forerunner 45

(Image credit: Fitbit)

2. Fitbit Charge 4 Edullinen ja ominaisuuksiltaan rikas älykello GPS: Kyllä | Liitettävyys: Bluetooth | Akkukesto: Noin seitsemän päivää | Vesitiiviys: Kyllä, 50 m asti 125,95 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Sisäänrakennettu GPS Sykealueen mittaus Hinta pysynyt samana Yksivärinen näyttö

Fitbit Charge 4 saattaa näyttää hyvin samankaltaiselta edeltäjänsä rinnalla, mutta sen sisään on tuotu muutamia merkittäviä parannuksia. Näistä tärkein on sisäänrakennettu GPS, joten suorituksiin ei tarvitse enää kanniskella puhelinta matkassa. Suorituksen jälkeen saatava raportti Fitbit-sovelluksessa kertoo puolestaan kaiken tarvittavan, ja se on ladattavissa automaattisesti myös Stravaan.

Lisäksi siinä on ympärivuorokautinen sykemittaus, joka jaottelee sykkeen myös omiin alueisiin. Tämä helpottaa vertaamaan omaa suoritusta World Health Organizationin asettamiin viikottaisiin aktiivisuustavoitteisiin.

Juoksit siis huvikseen tai aktiivisesti, mutta et tarvitse kalliimpien mallien tuomaa datamäärää, Charge 4 on hyvä edullinen vaihtoehto.

Lue arvostelu: Fitbit Charge 4

3. Polar M200 Mittari lähes jokaiseen aktiviteettiin GPS: Kyllä | Liitettävyys: Bluetooth | Akkukesto: Viikko | Vesitiiviys: Kyllä, noin 30 metriin asti 104,94 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Hyvä arvolupaus Hyvä sovellus Pelkistetty muotoilu GPS on hieman hidas

Polar M200 on todella edullinen vaihtoehto etenkin, kun ottaa huomioon, mitä kaikkea älykelloon on onnistuttu sisällyttämään.

Siinä on sykemittari, sisäänrakennettu GPS, puhelinilmoitukset, vuorokautinen aktiviteettiseuranta, sovelluksen kautta saatava persoonallinen treeniohjelma, useita eri värivaihtoehtoja ja akkukesto, joka kestää yli viikon käytön.

Ympyränmuotoinen kellotaulu on hyvännäköinen myös päivittäistä käyttöä varten, ja vesikestävyys takaa kestävyyden myös sateisilla keleille. Polar Flow -sovellus toimii hyvin yhteen muiden fitness-palveluiden kanssa, joten siirtymät näiden välillä onnistuu kivuttomasti.

Lue arvostelu: Polar M200

(Image credit: Amazfit)

4. Amazfit Bip Bipissä riittää akkua ja arvoa GPS: Kyllä | Liitettävyys: Bluetooth | Akkukesto: Noin 45 päivää | Vesitiiviys: IP68 54,57 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Tyylikäs muotoilu Erinomainen sovellus Automaattinen pysäytys ei toimi Nirso käyttöliittymä

Amazfit Bip on todella edullinen, mutta se tarjoaa hintaansa nähden runsaasti ominaisuuksia. Siinä on vakiintunut GPS ja sykemittari, jotka tekevät tästä jo erinomaisen vaihtoehdon juoksijoille. Yhtiön oma sovellus antaa lisäksi paljon informaatiota juoksun kulusta.

Ennen kaikkea Bipissä on kuitenkin erinomainen akkukesto, joka kestää päivittäisessä käytössä jopa viikkoja ilman latausta.

Ne ovat lisäksi tyylikkään näköiset ja muistuttavat hieman Apple Watchia, joten mieltymyksemme on helppo ymmärtää. Siinä ei ole kuitenkaan kalliimpien laitteiden kaltaisia ilmoitusmahdollisuuksia, eikä se sovellu myöskään laaja-alaisen kuntoilun seurantaan.

Lue arvostelu: Amazfit Bip

5. Fitbit Charge 3 Siro, miellyttävä ja helppo käyttää GPS: Ei | Liitettävyys: Bluetooth | Akkukesto: 4 päivää | Vesitiiviys: Kyllä, 50 metriin asti 111,58 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Iso näyttö Vesikestävä muotoilu Yksivärinen näyttö Ei GPS:ää

Fitbit Charge 3 on saanut jo seuraajan listalla ylempänä olevasta Charge 4:stä, mutta kyseessä on edelleen erinomainen edullinen urheilukello. Se on nykyään myös entistä edullisempi, kiitos uuden mallin.

Charge 3 on lisäksi yksi helppokäyttöisimmistä urheilukelloista tällä listalla, joskin se vaatii kylkeen myös puhelimen, jos haluat seurata sijaintiasi juostessa. Mutta sisäänrakennettu kiintolevy musiikille sekä nopeat harjoitteet pelastavat paljon.

Kaikki tärkeimmät tiedot kerrotaan myös ison, kirkkaan näytön kautta. Fitbit Charge 3 ei välttämättä ole kaikkein siisteimmän näköinen älykello, mutta siinä on kattavasti ominaisuuksia sopivaan hintaan.

Lue arvostelu: Fitbit Charge 3

6. Polar M430 Yksinkertainen, älykäs ja tehokas GPS: Kyllä | Liitettävyys: Bluetooth | Akkukesto: 8 tuntia GPS:n kanssa | Vesitiiviys: Kyllä, noin 30 m asti 134,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Erinomainen tavoitejuoksijoille Hyvä akkukesto Ärsyttävä latauspää Ongelmia älypuhelimiin synkronoinnissa

Merkittävä päivitys hyvin myyneeseen M400, uusi Polar M430 lisää aiemman mallin päälle sykemittarin, tarkan GPS:n ja unenseurannan.

Tässä edullisessa älykellossa on riittävät varustelut vasta-alkajille ja maratoonareille. M430:ssä on kaikki perinteiset juoksuseurannat, minkä lisäksi siinä on muita hyödyllisiä ominaisuuksia unen- ja suorituksenseurannasta sekä suositelluista palautusajoista lähtien. Päivityksen myötä laitteessa auttaa myös löytämään takaisin kotiin, jolloin kello kädessä voi huoletta juosta tutkimattomille teille.

Muotoilussa on pientä retrohenkisyyttä ja näyttö on pelkistetty, mutta hintaansa nähden tämä tarjoaa kaiken tarvittavan monille juoksijoille.

Lue arvostelu: Polar M430

7. Garmin Forerunner 35 Hyvät ominaisuudet edulliseen hintaan GPS: Kyllä | Liitettävyys: Bluetooth | Akkukesto: 13 tuntia GPS:llä | Vesitiiviys: Kyllä, noin 50 m asti 98,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Mukava Vesikestävä 50 m asti Tylsä 1,2 tuuman näyttö Palikkamainen muotoilu

Edullinen Garmin Forerunner 35:stä löytyy monia kalliimmista malleissa olevia ominaisuuksia, jotka saa huomattavasti lompakkoystävällisempään hintaan.

Siinä on laaja kattaus eri juoksumetriikkaa, GPS, sykemittari, puhelinilmoitukset ja ympärivuorokautinen aktiviisuuden seuranta, joten se tarkkailee askelia myös juoksulenkkien ulkopuolella.

Siitä uupuvat edistyksellisemmät urheilutoiminnot, kuten Garmin Forerunner 635:ssä oleva askelvälin seuranta, ja aktiiviset juoksijat saattavat kaivata parempaa sykeseurantaa. Aloitteleville juoksijoille kyseessä on kuitenkin erinomainen matkakumppani ensimmäiselle juoksulenkille.