De bedste billige løbeure 2021: Budget GPS-ure testet og vurderet

Det bedste billige løbeur er et, der ikke går på kompromis med sports sporings værktøjer, anvendelighed eller komfort. Derfor har vi sat de mest overkommelige løbeure på prøve under virkelige forhold for at hjælpe dig med at vælge det rigtige.

Der findes mange billige fitness trackere, men disse løbeure kan meget mere, herunder at spore din placering ved hjælp af GPS, hjælpe dig med at holde øje med dine fremskidt og analysere din puls og søvnkvalitet. Dette var tidligere kun tilgængeligt i high-end ure, men det er nu blevet almindelige funktioner i de billigere modeller også, hvilket gør træning lettere end nogensinde – uanset om du lige er begyndt at løbe, eller du er en erfaren løber der ønsker at opnå en ny personlig rekord.

Vi har begrænset vores valg til løbeure, der koster omkring 1100 kr. på nuværende tidspunkt. Priserne kan dog svinge, og ældre modeller falder ofte betydeligt i pris, når en nyere version frigives, så tjek regelmæssigt tilbage for at se priserne.

1. Polar M200 Et ur, der måler næsten alt Specifikationer GPS: Ja Tilslutning: Bluetooth Batteri: En uge Vandtæt: Ja, op til 30 meter Grunde til at købe + God værdi + God app Grunde til at lade være - Almindeligt design - GPS kan være langsom

PolarM200 er en super overkommelig mulighed taget i betragtning af alt, hvad dette billige løbeur tilbyder.

Du får – tag en dyb indånding – håndledsbaseret hjertefrekvenssporing, indbygget GPS, smartphone underretninger, aktivitetssporing hele dagen, personlige træningsprogrammer via appen, forskellige farvemuligheder og batterilevetid der holder til en uges brug med en times løbetur om dagen.

Det runde design er skabt til at være attraktivt nok til dagligdags brug, og fordi uret er vandtæt behøver man ikke tage det af ofte. Polar Flow appen fungerer godt sammen med andre fitness tjenester, så det burde være smertefrit at skifte til dette ur – bortset fra smerterne ved at løbe, naturligvis.

Amazfit Bip er et meget billigt løbeur, og du får en masse teknologi for pengene. Uret har selvfølgelig den næsten obligatoriske GPS og pulsmåler, hvilket gør det til en god løbe tracker. Og en app, der tilbyder en masse statistik efter din løbetur.

Amazfit Bip har også et fantastisk batterilevetid, det kan bruges i ugevis uden at skulle oplades.

Og det er tilmed stilfuldt! Med dette Apple Watch lignende udseende er det let at se, hvorfor vi er store fans af dette ur. Du skal blot være opmærksom på, at underretningerne ikke er lige så gode, som hos nogle af de dyrere modeller. Og med andre typer træning end løbning, fungerer det mindre imponerende.

Et andet bud på et fremragende billigt løbeur er Amazfit GTS 2. Uret har en indbygget GPS til sporing af dine træningssessioner og en indbygget musikafspiller hvilket betyder, at du kan tilslutte dine hovedtelefoner via Bluetooth og nyde din yndlings spilleliste uden din telefon.

Uret har en slående AMOLED-skærm, der altid er tændt. Selv i stærkt dagslys vil din træningsstatistik være tilgængelig med god synlighed.

Batteriets levetid er ikke lige så imponerende som den originale GTS, men det holder stadig i op til 20 dage, eller 25 timer med GPS aktiveret. Og det er slet ikke ringe for et ur i denne prisklasse.

Amazfits app er også ret god med kort over dine ruter og grafer over data, som du kan gennemse. Det er ikke et Apple Watch, men du får meget for dine penge.

Polar M430 er en betydelig opgradering af det bedst sælgende M400. Det tilføjer forbedret pulssporing, GPS med ekstrem nøjagtighed og søvnsporing.

Dette billige løbeur leverer nok til at blive benyttet af både nybegyndere og maratonløbere. M430 har den sædvanlige løbe tracker, men tilbyder også søvnsporing, en simpel fitness test til at se dine fremskridt, og det anbefaler dig tidspunkter for restitution. En opdatering har også tilføjet en find-vej-hjem-funktion, der giver frihed til at bevæge sig væk fra stien.

Designet er lidt retro, skærmen er basic, og du får ikke alle de elitære funktioner, som man gør med Polar V800. Men til denne pris er der stadig mere end nok til at tilfredsstille de fleste løbere.

Garmin Forerunner 45 er blevet erstattet af Garmin Forerunner 55, men denne ældre model er stadig et af de bedste billige løbeure der findes.

Det er et let ur, som man ikke bemærker, at man har taget på, og det kan kontrollere musik, så du ikke behøver at finde din telefon frem for at skifte sang under din løbetur.

Takket være GPS, GLONASS og Galileo er det i stand til at spore dig nøjagtigt, uanset hvor du er. Det har også en pulsmåler, søvnsporing, stresssporing, VO2 max og endda en funktion, der kan estimere dit energiniveau.

Forerunner 45 er lidt begrænset til andet sport end løb, og der er ingen reel svømmesporing. Men hvis løb er din prioritet, og du ikke har brug for al den teknologi der findes i andre modeller, så er dette en fantastisk budget mulighed.

Fitbit Charge 4 kan minde om Fitbit Charge 3, men der er sket nogen seriøse opgraderinger, der gør det til et fremragende billigt løbeur. Den vigtigste er tilføjelsen af indbygget GPS, så du kan spore udendørs træninger uden at have din telefon ved hånden. Efter din træning vil en fuld rapport være tilgængelig i Fitbit appen, som også kan uploades til Strava automatisk.

Charge 4 tilbyder pulsregistrering hele dagen og sporer, hvor meget tid du bruger i hver pulszone under træningen for at opnå dit ugentlige aktivitetsmål.

Hvis du kan lide at løbe for sjov og fitness, men ikke har brug for mængden af data, som man får leveret af et avanceret Garmin eller Polar, så er Charge 4 en god overkommelig mulighed.

Garmin Forerunner 35 er forgængeren til Forerunner 45, som vi har beskrevet højere oppe. Dette ur indeholder massere af de avancerede funktioner, som man oplever i Garmins elite løbeure, men til en mere budgetvenlig pris. Det er et solidt og praktisk valg, hvis du leder efter et pålideligt og billigt løbeur.

Dette ur inkluderer GPS, en pulsmåler, smart notifikationer (opkald og meddelelser) og aktivitetssporing, hvilket betyder, at du kan opnå et komplet billede af din daglige bevægelse.

Det mangler nogle af de avancerede funktioner som andre Garmin ure inkluderer (f.eks. skridtlængde), derfor har erfarne løbere muligvis brug for et mere følsomt og nøjagtigt ur. Men det er perfekt til nye løbere eller dem, der lige skal dyppe tæerne i en verden af bærbar teknologi.