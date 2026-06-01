Oura præsenterer "verdens mindste smartring" med den nye Oura Ring 5 – her er 7 forbedringer, der gør den til et oplagt køb

Oura Ring 5 får et slankere design, længere batteritid og en højere pris

Seks nye funktioner er på vej til Oura-appen, men ikke til alle brugere

Åbent for forudbestilling og leveringerne starter den 4. juni

Oura Ring 5 er nu officielt lanceret, og det er et markant fremskridt i forhold til sidste års model. Oura oplyser, at virksomheden har redesignet produktet fuldstændigt, hvilket har resulteret i en ring, der er 40 procent mindre, lettere, mere præcis, mere ridsefast og med længere batterilevetid end tidligere.

Næsten alt er blevet redesignet fra bunden. Den skal nu kunne holde i op til en uge på en opladning, sammenlignet med de seks dage, vi noterede i vores test af Oura Ring 4. Den skal desuden kunne levere mere præcise og stabile målinger takket være en ny signalarkitektur med kraftigere LED-lamper og sensorer. Samtidig skal en ny ekstra holdbar PVD-belægning (“physical vapour deposition”) gøre ringen betydeligt mere ridsefast.

Også det bærbare opladningsetui har fået en smart opgradering. Mens den forrige generation slet ikke havde knapper, er der nu en dedikeret knap, der gør det nemmere at kontrollere batteristatus og hurtigt parre ringen med enheder. Oura tilføjer desuden funktionen "Locate", som hjælper brugerne med at holde styr på, hvor smart-ringen befinder sig – og den kommer også til Oura Ring 4.

Prisen bliver dog højere end tidligere. Opladningsetuiet har samme pris som før, mens selve ringen koster fra 429 euro for standardudgaverne i sølv og sort og 529 euro for premiumversionerne. Blandt de nye farver findes en ny guldfinish og en mørk rosévariant ud over de tidligere børstede sølv- og “stealth”-modeller.

Det gør Oura Ring 5 dyrere end både tidligere generationer og konkurrenter som Samsung Galaxy Ring og Amazfit Helio Ring.

Forudbestillinger er allerede åbne, og leveringerne forventes at starte den 4. juni. Da ringen nu er betydeligt mindre end tidligere modeller, opfordrer Oura desuden eksisterende kunder til at bruge virksomhedens nye størrelsessæt til Oura Ring 5, da pasformen kan variere, selvom man vælger samme størrelse som tidligere.

Medlemskabet koster stadig 5,99 euro om måneden, hvilket er en rimelig pris, da flere nye funktioner nu rulles ud til forskellige regioner og generationer af Oura-produkter, selvom de ikke alle udgives på samme tid.

Alle nye funktioner, der kommer til Oura-appen

Du kan vælge mellem seks forskellige varianter: guld, børstet sølv, almindeligt sølv, deep rose, sort og "stealth", som er en mat sort variant. (Image credit: Oura)

Når den nye smartring lanceres, får Oura-medlemmer adgang til flere nye funktioner, herunder "Live Activity Tracking", der giver mulighed for at se sundhedsdata i realtid under træning, "Menopause Insights" til at analysere søvn, humør, kognition og daglig funktion i forbindelse med overgangsalderen samt "Hormonal Birth Control", som bygger videre på virksomhedens tidligere Cycle Insights-panel ved at vise, hvordan biometriske værdier ændrer sig i løbet af hormonelle og hormonfrie dage.

De to sidstnævnte funktioner er allerede blevet introduceret i USA som en del af Ouras satsning på kvinders sundhedsdata og bliver nu en større global opdatering for abonnenter.

Den 30. juni lanceres desuden "Lab Uploads" globalt, hvilket gør det muligt at importere blodprøver og laboratorieresultater direkte til Oura-appen for at sammenligne resultaterne med brugerens biometriske data fra ringen.

Da stadig flere personlige sundhedsdata gemmes i appen, introducerer Oura også et nyt sikkerhedsværktøj, der gør det muligt at slette gemte data fra bestemte tidsperioder uden at skulle lukke hele kontoen. Funktionen bliver tilgængelig for alle medlemmer ved lanceringen.

Brugere i USA får desuden yderligere funktioner. Fra i dag, den 28. maj, kan brugere vælge at deltage i en ny "Brain Health Study", der undersøger, hvordan søvn, stress og adfærd påvirker hjernens kognitive funktion og kroppens præstation. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med det britiske firma Cambridge Cognition.

Oura Ring 5 er tyndere og lettere end den forrige generation. (Image credit: Oura)

I begyndelsen af juni lanceres også "Health Radar", en ny funktion, der løbende indsamler data om blodtryk og vejrtrækning om natten og bygger videre på virksomhedens tidligere Symptom Radar-system. Samtidig kommer "Health Records", som giver brugerne mulighed for at samle alle deres lægejournaler ét sted.

Alle disse opdateringer er en del af Ouras' mål om at hjælpe brugerne med at finde mere konkrete løsninger baseret på deres sundhedsdata. Derfor har virksomheden også indledt et samarbejde med sundhedsplatformen Counsel Health, som kombinerer medicinsk AI med autoriserede læger. Tanken er, at brugerne skal kunne stille spørgsmål direkte i appen og få personlig medicinsk rådgivning inden for få minutter.

Sidst, men ikke mindst, vil appen også få støtte til selvhåndtering af GLP-1-lægemidler som en del af virksomhedens satsning på metabolisk sundhed. Oura siger, at brugen af disse lægemidler globalt forventes at overstige 100 millioner brugere inden 2030, hvilket gør dette til et potentielt meget nyttigt værktøj for personer, der i dag jonglerer med flere apps til dosering og biometrisk sporing.

Ouras produktchef Holly Shelton overdriver tilsyneladende ikke, når hun siger, at "Oura Ring 5 er det største skridt i smartringens historie". Dette kan meget vel sætte en ny standard for smartringe, da modellen ser ud til at levere næsten alle de opgraderinger, vi havde håbet på at se – selvom prisen er højere end forventet. Men naturligvis må vi selv teste, inden vi kan sige noget med sikkerhed.