En Fitbit Air-bruger lærte på den hårde måde, at fitnessmåleren ikke fungerer særlig godt sammen med et bestemt stof

Fitbit Air klarede sig godt i vores test, men Reddit-brugeren »le_cs« (foto til højre) rapporterede, at insektmiddel havde beskadiget indersiden af hans aktivitetsmåler.

En utilsigtet test viser, at insektmiddel kan ødelægge Fitbit Air

Problemet ser ud til at skyldes kemikalierne i myggemidlet

Sprøjt forsigtigt – skaderne dækkes ikke af garantien

Her på TechRadar har vi været ret imponerede over, hvad Fitbit Air har at byde på, men en mindre heldig bruger har måttet sande, at det ikke er nogen god idé at bruge insektmiddel, når aktivitetsmåleren sidder om håndleddet.

Hændelsen blev dokumenteret på Reddit (via Phandroid), og det ser ud til, at en generøs påføring af insektmiddel har nedbrudt plastkomponenterne i Fitbit Air, hvilket fik enheden til at holde op med at fungere.

»Jeg var ude at vandre i weekenden med min Fitbit Air,« skriver brugeren i det oprindelige Reddit-indlæg. »Jeg har haft den i 14 dage nu og fandt ud af, at insektmiddel ødelægger den. Jeg sprøjtede lidt nederst på ærmerne på min vandreskjorte, og det blev overført til enheden, hvilket nedbrød plasten.«

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For at gøre det hele endnu værre oplyser brugeren, at det samme skete med hans kones Fitbit, selvom det ikke fremgår, om det også var en Fitbit Air. Indlægget afsluttes med en opfordring til at »gemme pengene til noget, der er bedre bygget«.

Begrænset med sympati

Reddit-brugerne gik hurtigt i gang med at undersøge, hvad der kunne have forårsaget skaden, og kom frem til, at det sandsynligvis drejer sig om kemikaliet DEET (N,N-diethyl-meta-toluamid). Stoffet bruges ofte i insektmidler og er kendt for at være hårdt mod plastmaterialer – ikke kun mod insekter.

Der synes desuden ikke at være megen sympati i kommentarfeltet. »I brugsanvisningen står der meget tydeligt, at produktet ikke må komme i kontakt med solcreme eller insektmidler«, skriver en bruger, mens en anden konstaterer: »Det her er faktisk din egen skyld.«

Google ser heller ikke ud til at være særlig medfølende. Google oplyste angiveligt den berørte bruger, at skaden klassificeres som miljørelateret eller utilsigtet og ikke er dækket af garantien. Der vil altså sandsynligvis ikke blive tale om en erstatningsenhed i dette tilfælde.

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Der er desuden dukket flere lignende rapporter op på Reddit, hvilket tyder på, at mange brugere ikke er klar over, at insektmidler kan forårsage skader på visse plastmaterialer.

I Danmark findes der også insektmidler mod myg og flåter, som ofte indeholder mellem 20%-40% DEET. Så midlet er ret almindeligt overalt i verden. Derfor er det som altid en god ide, at læse det med småt – både på aktivitetsmåleren og på flasken med insektmiddel.