En Fitbit Air-användare fick lära sig den hårda vägen att aktivitetsmätaren inte fungerar särskilt bra tillsammans med ett visst ämne

Fitbit Air presterade bra i vårt test (ovan till vänster), men Reddit-användaren "le_cs" (ovan till höger) rapporterade att insektsmedel hade skadat insidan av hans aktivitetsmätare.

Ett oavsiktligt test visar att insektsmedel kan förstöra Fitbit Air

Problemet verkar bero på kemikalierna i myggmedlet

Spraya försiktigt – skadorna täcks inte av garantin

Här på TechRadar har vi varit ganska imponerade av vad Fitbit Air har att erbjuda, men en mindre lyckligt lottad användare har fått erfara att det inte är någon bra idé att använda insektsmedel när aktivitetsmätaren sitter runt handleden.

Händelsen dokumenterades på Reddit (via Phandroid) och det verkar som att en generös applicering av insektsmedel har brutit ner plastkomponenterna i Fitbit Air, vilket gjorde att enheten slutade fungera.

"Var ute och vandrade i helgen med min Fitbit Air", skriver användaren i det ursprungliga Reddit-inlägget. "Jag har haft den i 14 dagar nu och fick reda på att insektsmedel förstör den. Jag sprayade lite på ärmsluten på min vandringsskjorta och det överfördes till enheten, vilket bröt ner plasten."

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För att göra saken ännu värre uppger användaren att samma sak hände med hans frus Fitbit, även om det inte framgår om det också var en Fitbit Air. Inlägget avslutas med en uppmaning att "spara pengarna till något som är bättre byggt".

Begränsat med sympati

Reddit-användarna satte snabbt igång med att undersöka vad som kunde ha orsakat skadan och kom fram till att det sannolikt handlar om kemikalien DEET (N,N-dietyl-meta-toluamid). Ämnet används ofta i insektsmedel och är känt för att vara hårt mot plastmaterial – inte bara mot insekter.

Sympatin verkar dessutom vara begränsad i kommentarsfältet. "Dokumentationen säger väldigt tydligt att produkten inte ska komma i kontakt med solskydd eller insektsmedel", skriver en användare, medan en annan konstaterar: "Det här är faktiskt ditt eget fel."

Google verkar inte heller vara särskilt medkännande. Företaget ska ha meddelat den drabbade användaren att skadan klassas som miljörelaterad eller oavsiktlig skada och därför inte omfattas av garantin. Någon ersättningsenhet lär alltså inte bli aktuell i det här fallet.

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Det har dessutom dykt upp flera liknande rapporter den senaste tiden, vilket tyder på att många användare inte känner till vilken skada insektsmedel kan orsaka på vissa plastmaterial. Som alltid lönar det sig att läsa det finstilta – både på aktivitetsmätaren och på flaskan med insektsmedel.

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