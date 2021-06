Fitbit Charge 4 er næsten identisk med sin forgænger, inklusiv touchskærmen i gråtoner. Men tilføjelsen af indbygget GPS gør en enorm forskel, og det gør Fitbit Charge 4 til et godt alternativ til løbeure, hvis du nyder at træne for sjov og sundhed, men ikke har brug for en strøm af data om opdelinger, kadence og højde.

To minutters anmeldelse

Fitbit Charge 4 er muligvis næsten identisk med sin forgænger, Charge 3, men den har tre vigtige nye funktioner, der hjælper med at skelne dem fra hinanden: indbygget GPS, Spotify support og Fitbit Pay. Dette gør det muligt at efterlade din telefon derhjemme, når du skal på gåture, løb og cykelture ved hjælp af Charge 4 til at spore din rute og tempo, streame musik og foretage kontaktløse betalinger.

Fitbit Charge 4 udkom den 15. april 2020 til samme pris som Fitbit Charge 3 ved lanceringen. Det er ret imponerende - vi havde forventet en højere pris til gengæld for Charge 4s mere avancerede funktioner. Det er betydeligt billigere end Fitbit Versa 2, der tilbyder Alexa til stemmekommandoer (noget som Charge 4 mangler), men som hverken tilbyder GPS eller en musikapp.

Disse funktioner kombineret med Fitbit Charge 4s fremragende træningssporing, lette vægt, pulsovervågning hele dagen og søvnsporing gør den til et af de bedste Fitbits, du kan købe lige nu.

Specifikationer

Fitbit Charge 4 er slankt, det måler 35,8 mm x 22,7 mm x 12,5 mm, og er så let at du nemt kan glemme, at du har det på - et stort plus for en enhed, der er designet til at blive båret både dag og nat, kun med lejlighedsvis pause.

Uret gemmer detaljerede aktivitetsdata for den foregående uge og dine samlede skridt, afstand, trin og forbrændte kalorier i de sidste 30 dage. Ældre tal går dog ikke tabt - du kan se længere tilbage ved hjælp af Fitbit-appen.

En sensor på indersiden af uret måler din puls hvert sekund, mens du træner, og hvert femte sekund i resten af tiden.

Fitbit Charge 4 har en rektangulær skærm og en slank rem (Image credit: Future)

Indbygget GPS er en ægte game-changer for Fitbit Charge 4 og gør det til et godt alternativ til dedikerede fitness trackere og for alle andre, der nyder at løbe, cykle og svømme for generel fitness, men som ikke har brug for det væld af data, som man får leveret med et Garmin-ur eller Polar. Den har også en højdemåler til måling af trin. Du har mulighed for at bruge Fitbit Charge 4 til kontaktløse betalinger via Fitbit Pay, uden hverken dit kort eller din telefon, og du kan styre Spotify-appen på din telefon via Bluetooth.

Uret er vandtæt op til en dybde på 50 meter, hvilket gør det velegnet til svømning, brusebad og at svede, men Fitbit anbefaler at bruge et øjeblik på at tørre båndet bagefter.

Design

Fitbit Charge 4 har et meget lignende design som sin forgænger med hensyn til form og størrelse, med den slanke rem og den rektangulære skærm. Der er to versioner at vælge imellem. Fitbit Charge 4 Standard Edition leveres med en robust silikonerem i sort, rosewood (en nuance af lilla) eller stormblå/sort.

Vi har prøvet Fitbit Charge 4 Special Edition, der leveres med to remme: en sort silikone og en reflekterende vævet nylon, der ligner tekstil, og dermed er et smart alternativ til mere formelle lejligheder. Disse urremme er nemme at tage af og udskifte og leveres i to længder, der passer til håndled i forskellige størrelser.

Fitbit Charge 4 Special Edition leveres med vævede og silikone bånd, både i små og store størrelser (Image credit: Future)

Vi havde håbet, at dette Fitbit Charge ville have en farveskærm, men den er stadig sort og hvid. Efter flere ugers brug mener vi dog ikke, at dette er en stor ulempe. Den baggrundsbelyste OLED-skærm er lys og klar, selv i direkte sollys, og hvis en farverig skærm ville ofre batteriets levetid, så vil vi hellere holde fast i denne.

Nogle af de valgfri urskiver ville være klarere med lidt farve (dem, der er fyldt med en masse statistik, kan være vanskelige at læse), men hvis du vælger en af de mere simple muligheder, så er det ikke et problem.

Vi ville også foretrække det, hvis skærmen forblev ved fuld lysstyrke lidt længere, efter den er blevet vækket (enten ved at trykke på sideknappen eller ved at løfte dit håndled), da den dæmpes igen ret hurtigt. Dette er formodentlig også for at spare på batteriet.

Fitbit Charge 4 oplades via et USB-kabel, der tilsluttes uret. Det er let at stille stikkene op (det klemmer sikkert rundt om hele uret, hvilket gør det meget nemmere end de lignende opladningsklip, der bruges af Garmin enheder), og en fuld opladning tager under en time.

Fitbit siger, at Charge 4 varer op til en uge på en enkelt opladning, hvilket vi fandt rigtigt i vores test, men som med enhver fitness tracker, forkortes den periode dramatisk, når man bruger den indbyggede GPS.

Interface

Fitbit Charge 4s interface er intuitiv med kun berøringsskærmen og en diskret knap i venstre kant som kontrolelementer. Tryk på knappen eller løft dit håndled for at vække skærmen, og stryg derefter til højre for at få adgang til enhedens forskellige menuer og indstillinger.

Skærmen er responderende og meget lysere end den ser ud på billeder med glatte overgange mellem menuer, og der er kun to menupunkter på skærmen ad gangen, så du undgår risikoen for at vælge den forkerte (hvilket let kunne have været et problem med så lille en skærm). Hvis du swiper op, kan du se din daglige statistik, inklusive antal skridt, afstand og forbrændte kalorier.

Den ensomme knap fører dig tilbage til den forrige skærm eller til urskiven - alt efter hvad der kommer først - og når du trykker på knappen vibrerer det mildt. Nogle fitness trackere vibrerer voldsomt, så vi sætter pris på denne mere blide følelse. Hvis du swiper nedad får du afsløret dine nylige tekster og opkald. Og hvis du ikke vil forstyrres? Så tryk og hold nede på skærmen.

Du kan vælge hvilke apps der præsenteres på enheden, men vi fandt vejrappen særlig nyttig, da vi undgik behovet for at finde telefonen frem, indlæse en vejr-app og rulle gennem til morgendagens prognose. Det er meget repræsentativt for hele Charge 4 oplevelsen: kun de oplysninger, du har brug for - præsenteret tydeligt. Ingen kaos, men heller intet der mangler.

Aktivitetssporing

Når det er tid til at være aktiv, leverer Fitbit Charge 4 en blid vibration for at minde dig om at stå op og strække dine ben (hvis frekvens kan justeres i appen eller deaktiveres helt). Dette ledsages af din nuværende skridtoptælling for at tilskynde dig til at komme i bevægelse - et mere behageligt alternativ til Garmins ret uhøflige 'MOVE'

Fitbit Charge 4 kan spore seks aktiviteter, men du kan kun oprette genveje til fire på selve enheden, så du bliver nødt til at vælge dem, som du bruger oftest. Dette kunne blive frustrerende, hvis du godt kan lide at holde din træning varieret og træne både indendørs og udendørs.

Fitbit Charge 4 kan spore fire træningstyper, som kan tilpasses via Fitbit-appen (Image credit: Future)

Det er også vigtigt at bemærke, at selvom enheden kan registrere, hvornår du har startet en træning automatisk, vil du ikke kunne se et GPS-kort over træningen, medmindre du har valgt en aktivitetstype, før du starter. Forudsat at du har gjort det, får du vist din rute sammen med hastighed, afstand og puls. Det er meget mindre data, end du ville få fra et dedikeret løbe ur, men det er rigeligt information for en afslappet løber.

Hvis du tjekker din statistik efter træning, vil du kunne se dine Active Zone Minutes (mere om dem om et øjeblik), forbrændte kalorier og antal skridt, som alle kan deles, redigeres eller slettes. Det er en skam, at der ikke er nogen kort forklaring på Active Zone Minutes på denne skærm - for at finde ud af mere skal du trykke på et link og åbne en side i din webbrowser.

Ledsagende app

Når du er inde, finder du ud af, at alt inden i appen er let tilgængeligt - du behøver ikke lede i forskellige menuer. Den største nye tilføjelse er muligvis Active Zone Minutes - en måling der, med din hvilepuls og alder taget i betragtning, overvåger enhver form for træning, der hæver din puls.

Enhver fitness tracker er kun så god som dens ledsagende app, så det er dejligt at se, at Fitbits mobilapp har modtaget en større opdatering til frigivelsen af Charge 4.

Opsætningen er enkel: log ind på din Fitbit konto på din telefon (eller opret en ny), og vælg derefter Charge 4 fra listen over tilgængelige indstillinger. Appen søger efter den ved hjælp af Bluetooth og anmoder derefter om en firecifret PIN-kode, der vises på enhedens skærm. Du bliver derefter bedt om at opdatere enhedens firmware; en proces, der tager et par minutter og kræver, at den holdes tæt på din telefon.

Når du er inde, finder du ud af, at alt inden i appen er let tilgængeligt - du behøver ikke lede i forskellige menuer. Den største nye tilføjelse er muligvis Active Zone Minutes - en måling der, med din hvilepuls og alder taget i betragtning, overvåger enhver form for træning, der hæver din puls.

Fitbit appen giver dig mulighed for at tilpasse dit Fitbit Charge 4 og se dine sundheds- og træningsstatistikker (Image credit: Fitbit)

Dit mål er at bruge 150 minutter i hver pulszone (fedtforbrænding og cardio og peak kombineret) i løbet af en uge. Det er et koncept svarende til Intensity Minutes i Garmin Connect og er baseret på anbefalinger fra World Health Organization og NHS.

Mange andre fitness apps giver dig et skøn over din bevægelse, men disse målinger er ofte forbundet med antal skridt snarere end puls og er derfor mindre nøjagtige til indendørs aktiviteter.

Fitbit Premium

Du får meget mere fra Fitbit Charge 4, hvis du abonnerer på Fitbit Premium, som har en gratis prøveperiode på 90 dage. Du bliver bedt om at vælge en plan (enten månedlig eller årlig) og indtaste betalingsoplysninger, inden du kan komme i gang, men du bliver ikke trukket for noget, før de første tre måneder er udløbet. Annuller inden da, og du vil ikke betale en krone.

Du finder det meste af Fitbit Premium-indholdet under "Discover" i appen, inklusiv guidede programmer, der hjælper dig med at udvikle sundere vaner (såsom at sove bedre eller ændre dine sukkervaner) plus udfordringer, træninger og mindfulness-øvelser.

Disse fungerer alle ved hjælp af data indsamlet af Charge 4, ved hjælp af din eksisterende aktivitet som en basislinje, og det giver små forslag hele dagen for at hjælpe dig med at forbedre din adfærd.

Du kan også anmode om en wellnessrapport, der giver dig en visualisering af dine sundhedstendenser i løbet af den sidste måned. Det er en skam, at dette ikke er tilgængeligt med det samme - i stedet tager det appen et par minutter at generere det som en PDF.

Konklusion

Fitbit Charge 4 er en stor udvikling fra sin forgænger, og GPS er en fremragende tilføjelse, der hjælper med at bygge bro over kløften mellem fitnessbånd og fuldt udviklede sportsure.

Manglen på en farveskærm er ikke en betydelig ulempe ved almindeligt brug, men det gør dog de forskellige urskiver mindre attraktive, og betyder at de, der er fyldt med mere data, kan være vanskelige at læse på grund af deres mange nuancer af grå.

Indholdet er ellers fantastisk, det giver lige nok information til at være nyttigt uden nogensinde at blive rodet. Det er en balance, der er vanskelig at slå, og som er blevet håndteret fantastisk her.

Den ledsagende app er også fantastisk, selvom du bliver nødt til at investere i Fitbit Premium (eller i det mindste give den gratis prøveperiode en chance) for virkelig at få mest muligt ud af den. Planer og guider, der bruger data fra trackeren, betyder bedre funktionalitet, og giver Fitbit Charge 4 mulighed for forsigtigt at guide dig til bedre hverdagsvaner - uanset om du er helt ny i træning eller om du er en ivrig amatøratlet.

