Bedste Fitbit i 2019: Hvilket er det rigtige til dig?

Når du overvejer at købe et nyt fitness-armbånd, er det sandsynligt, at Fitbit er et af de første brands, du støder på. Disse meget populære gadgets tilbyder noget til alle – fra eksperter og træningsentusiaster til dem, der bare vil måle, hvor langt de går hver dag.

I slutningen af 2018 blev Fitbit Charge 3 lanceret og tidligere på året hørte vi alt om Fitbit Versa . Før dette så vi Fitbit Alta HR og uret Fitbit Ionic, som byggede videre på arven fra Fitbit Charge 2 og Fitbit Flex 2 , der kom på gaden året før.

Vi får som regel et eller to nye Fitbit-armbånd hvert år, og vi forventer det samme sker i 2019. SÅ måske hører vi nyt om Ionic 2 , Charge 4 eller Versa 2 .

Produkter såsom Fitbit Blaze og Fitbit Surge er så småt ved at udgå, men du kan finde dem på udsalg fra tid til anden. Det er desuden værd at bemærke, at firmaet nu også har sin egen tracker til børn kaldet Fitbit Ace , men det finder du ikke på vores liste, da det ikke er lavet til voksne.

1. Fitbit Charge 3

Et af de bedste Fitbit fitness-armbånd du kan købe

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batterilevetid: 4/5 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Større skærm end Charge 2

Du kan svømme med det

Fitbit pay kun på den dyre udgave

Stadig ingen GPS

Det bedste Fitbit fitness-armbånd netop nu er Charge 3 , som har en meget større skærm end de sidste par generationer af Charge-serien.

Det er et af de bedste fitness-armbånd du kan købe i øjeblikket og har funktioner såsom pulsmåler, guidet vejrtrækning, svømme-tracking og forbedrede notifikationer.

Hvis du vælger Fitbit Charge 3 Special Edition får du desuden Fitbit Pay med. Den forbindes til GPS igennem din telefon, og holder øje med dine løbeture. Desværre fungere dette ikke uden din telefon. Med det in mente, er det måske ikke det bedste armbånd til seriøse løbere.

Alt er lige lidt bedre med Charge 3 og når man tænker på, at det ved sin lancering koster det samme som Charge 2, er det godt bud til de, der kigger efter et Fitbit i 2019.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Charge 3

Hvad er på vej? Hører vi mon snart mere om Fitbit Charge 4 ? Det gør vi nok ikke, så du kan roligt købe et Fitbit Charge 3, uden frygt for at det er forældet i næmeste fremtid.

2. Fitbit Flex 2

The Flex 2 et godt køb til budgetpris

Størrelse: To størrelser | Skærm: Ja | Vægt: 19 g | Vandtæt: Ja | Batteritid: 5 dage | Kompatibilitet: Bluetooth 4.0

Sjovt software

Komfortabelt og lyst

Batteritid ikke imponerende

Langsom opladning

Ønsker du en fitness-armbånd, der er nemt at bruge og ukompliceret? Så er Fitbit Flex 2 måske det bedste køb for dig.

Du kan bruge det til svømning, da det er vandtæt, og det kan også registrere dine dine dyk i poolen. Derudover byder det på alle de øvrige grundlæggende målefunktioner, man kan forvente. Hertil kommer et let og slankt design.

Det er en anelse billigere end Fitbit Charge 2 – måske det perfekte Fitbit-armbånd for dig?

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Flex 2

3. Fitbit Versa

Fitbits andet smartwatch slår det første

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batterilevetid: 3-4 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Letvægts design

Relativt billigt

Føles lidt billigt og barnligt

Ingen GPS

Fitbit Versa indeholder mange af de samme funktioner, som vi først så i Ionic, men har fået den proppet ned i en mindre indpakning til en lavere pris. Hvis du vil have et slankere ur på din arm, er dette måske et bedre bud end firmaets første ur.

Prisen er allerede lavere end det nu billigere Ionic og selvom det ikke føles nær så premium, kan vi godt lide det smallere design, som smyger sig tættere mod dit håndled. Du får Fitbit Pay, alle de samme apps, lagerplads til musik og meget mere.

Vil du bruge uret til at løbe med, mangler Versa desværre en indbygget GPS, så du er nødt til at tage din telefon med på løbeturen. Det er dog stadig et glimrende smartwatch fra Fitbit.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Versa

Hvad bliver det næste? Fitbit lancerede Versa i starten af 2018 og vi har lavet en liste over forbedringer, som vi gerne ser implementeret i Fitbit Versa 2 .

4. Fitbit Ionic

Fitbits første smartwatch tilbyder noget lidt anderledes

OS: Fitbit OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skærm: 1.47 tommer 1000 nits | Processor: Dual-core 1.0GHz | Remstørrelse: Large | Lagring: 2.5GB | Batteritid: 2-3 dage | Opladning: Charger | IP rating: 50M vandtæt | Tilalutning: Wi-Fi, Bluetooth

God skærm

Godt udvalg af fitnessfunktioner

Dårlig interface

Mangel på apps

Hvis du leder efter et egentligt smartwatch fra Fitbit, er dette din eneste mulighed lige nu. Fitbit Ionic er ikke det fantastiske smartwatch, nogle håbede på, men det er succesfyldt, hvis du leder efter en fitnessfokuseret enhed, der kan håndtere løb, vægtløftning, svømning og meget, meget mere.

Dedikerede træningsprogrammer og Fitbit Pay er blandt højdepunkterne i denne udgave, men det virker ikke så godt som Apple Watch 3 og LG Watch Sport, hvis du søger en total smartwatch oplevelse.

Det er heller ikke billigt, og Fitbit Ionic er placeret lavt på vores liste over de bedste Fitbit-produkter, fordi det er for dyrt i forhold til, hvad det kan præstere.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Ionic

5. Fitbit Alta HR

Fitbits mest stilfulde model - nu med pulsmåler

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Nej | Aktivitets-måler: Ja | GPS: Nej | Batteritid: 7 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Tyndt design

Nøjagtig pulsmåler

Lang responstid på skærmen

Svær at aflæse ved meget lys

Fitbit Alta HR har taget den tynde og stilffulde Fitbit Alta-model og forsynet den med pulsmåler uden af det er gået ud for størrelsen.

Hvor den originale Alta føles forekommer lidt begrænset i i sine funktioner og sætter form over indhold, er Alta HR en beundringsværdig udgave med grundlæggende tracking-funktioner og et elegant i design.

Den har ikke overvældende faciliteter – f.eks. er der ingen GPS – med modellen er meget afbalanceret og den er god at have på alle døgnets 24 timer(bortset fra i svømmebassinet, for den er ikke vandtæt). Den er praktisk, fordi den også kan registrere din søvnrytme og din puls.

Med mulighed for at få beskeder og alarmer fra din smartphone og en næsten ugelang batterilevetid, er det værd at overveje, om ikke dette er det rigtige valg – eller om du skal vælge f.eks. Fitbit Ionic.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Alta HR

6. Fitbit Charge 2

Et af de bedste Fitbit fitness-armbånd, du kan købe i øjeblikket

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: nej | Aktivitets-måler: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batteritid: 4 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Nyttig skærm

Konfortabel rem

Begrænsede telefonmeddelelser

Ikke GPS

Den bedste Fibit er Charge 2, som har en meget større skærm sammenlignet med de oprindelige Fitbit Charge og Charge HR. Det er et af de bedste fitness-armbånd, du kan få på markedet lige nu, og det byder på fitnessfunktioner som pulsmåler og guidet vejrtrækning.

Det har også Multi-Sport-tracking, der giver dig mulighed for at holde styr på løbetræning, gang, vægttræning og mange andre øvelser.

Charge 2 kan forbindes med GPS på din telefon for at holde styr på dine distancer. Du kan dog ikke bruge det i vandet, så hvis du vil svømme med dit armbånd, anbefaler vi at du kigger på Fitbit Flex 2 nedenfor.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Charge 2

7. Fitbit Blaze

Et solidt produkt med finurligt design

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Nej | Aktivitets-måling: Ja | GPS: Nej | Batteritid: 5 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Fantastisk batterilevetid

Spændende fitness-features

Mangel på notifikationerr

Mærkeligt design

Fitbit Blaze er Fitbit-familiens "dark horse". Det er én af de lidt mere ejendommelige modeller på firmaets forretningsplan og var vist ment som det første smartwatch fra Fitbit, men blev det det ikke.

Designet er lidt finurligt og henvender sig måske mere til brugere, der ønsker, at deres fitness-armbånd skal ligne et egentligt ur.

Displayet kan vise dine tekstbeskeder, men ikke fra andre apps, som du måske er interesseret i at kommunikere med.

Blaze tilbyder en række fitnessfunktioner – bl.a. SmartTrack, som automatisk registrerer dine aktiviteter, selvom du ikke har kodet øvelser ind. Det giver dig muligheder for hurtigt og effektivt at brænde kalorier af.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Blaze

8. Fitbit Surge

Har indbygget GPS - et af de bedste valg for løbere

Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Nej | Aktivitets-måler: Ja | GPS: Ja | Batteritid: 3 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Indbygget GPS

Klassisk urrem

80er-lignende design

Kort batteritid

Surge er ikke længere den dyreste model i Fitbits udvalg takket være Ionic, som du kan se længere nede på denne liste. Fitbit Surge leveres med indbygget GPS-teknologi, hvilket betyder at du ikke behøver at tage mobilen med på træningsturen.

Det leveres med pulsmåler og i et klassisk urlignende design, som nogle af de andre Fitbit-produkter ikke tilbyder.

Der er en lidt svagere batterilevetid på denne Fitbit, og designet falder næppe i alles smag, men hvis du kan lide at løbe, er dette er et af de bedste valg.

Vær opmærksom på, at det måske ikke er til salg i lang tid endnu. Fitbit har erstattet Surge med Ionic på sin officielle hjemmeside, så det ser ud til, at virksomheden har stoppet produktionen.Men måske er det fortsat på lager hos nogle forhandlere.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Surge

9. Fitbit Alta

Den originale Alta med begrænsede funktioner

Skærm: Ja | Pulsmåler: Nej | Vandtæt: Nej | Aktivitets-måler: Ja | GPS: Nej | Battertid: 7 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows

Markant design

Ugelang batteritid

Ikke vandtæt

Generelt begrænsede funktioner

Fitbit Alta har mere fokus på design end på fitnessfunktioner. Stilen kan ændres med forskellige remme - alt efter, hvilket humør man er i. Du er ikke begrænset til samme rem, sådan som det er tilfældet på nogle Fitbit-enheder.

Da vi skulle anmelde Fitbit Alta, registrerede vi en ugelang batterilevetid, hvilket er endnu mere end de fem dage, som firmaet lover.

Ikke alt er godt, da Alta's skærm ikke har tilstrækkelig følsomhed, og den er heller ikke vandtæt. Men hvis du leder efter et allround fitness-armbånd, kan Alta være en god mulighed - selvom Fitbit Alta HR synes at være bedre og bør være dit første valg.