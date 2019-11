De bedste Wear OS-ure i 2019: top-10 smartwatches med Googles styresystem

Opdatering: Flere nye ure er dukket op, heriblandt TicWatch E2, S2 og C2, som har fundet vej til listen. Samtidig er Fossil Sport rykket ind som vores nye favorit og det Wear OS-ur vi synes bedst om netop nu. Læs videre for at høre hvorfor vi syntes så godt om det.

Efter en noget ustabil start er Googles Wear OS nu i stigende grad en mere moden platform, som siden sin introduktion har skiftet navn fra Android Wear til blot Wear OS.

Nye funktioner i smartwatch-styresystemet omfatter en meget nemmere måde at besvare meddelelser på, der er håndskriftgenkendelse, og du har Google Assistant på dit håndled samt apps, der nu fungerer uden din telefon er inden for rækkevidde.

Det er nu, du skal få fat i et Android Wear-ur, derfor har vi samlet en liste over de bedste på markedet lige nu.

Hvert eneste ur er gået i gennem vores anmeldelsesprocedure, og vi har listet dem ud fra nogle af de mest vigtigste funktioner, herunder pris, design, batteri og funktioner.

1. Fossil Sport

Det bedste Wear OS har at byde på.

Kompatibilitet: Android, iOS | Skærm: 1,2 tommer 390 x 390 AMOLED | Processor: 4 kerner 1,2 GHz | Remstørrelse: 22mm | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 48 timer | Opladning: Proprietær | IP-certificering: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Let design

Kraftigt smartwatch

Mangler enkelte funktioner

GPS kan være lidt langsom

Fossil har over de sidste år fået meget ekspertise, når det kommer til smartwatches og alt dette kommer dem nu til gode i det bedste smartwatch firmaet har lavet til dato.

Fossil Sport er et ur af topkvalitet, men med en lavere pris end flere af modellerne på listen. Den har GPS, et let men alligevel premium-design og et batteri som holder i to dage.

Fossil har også fået plads til en Snapdragon Wear 3100 på indersiden og Qualcomms nyeste og hurtigste chip byder på en bedre oplevelse end du får i de ældre modeller.

Her er ingen unikke funktioner, men alt i alt er Fossil Sport alligevel de bedste valg netop nu. Det gælder ikke mindst hvis du vil ha et ur til træning, som er udstyret med Wear OS og samtidig ser godt ud på håndleddet.

2. TicWatch E2

Et fuldendt Wear OS-ur til en god pris

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skærm: 1,39 tommer 400 x 400 OLED | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 48 timer | Opladning: Magnetisk | IP-certificering: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Overkommelig pris

Holder let i to dage

Ikke NFC

Kedeligt design

TicWatch E2 er blandt de bedste ure på denne liste og til trods for at det kommer fra den relativt ukendte producent Mobvoi, så er det alligevel et godt alternativ til de mere kendte mærker.

E2 er vandtæt, har godt batterilevetid og fås til en overkommelig pris. Designet er ikke det bedste og uret føles en anelse billigt, men prisen taget i betragtning er det alligevel helt ok.

Uret har indbygget GPS, en præcis pulsmåler og søvnsporing. Alle de træningsfunktioner du kan ønske er på plads, men fraværet af NFC betyder, at det ikke kan bruges til kontaktløs betaling.

3. Ticwatch Pro

Vores tidligere favorit Android Wear-ure har hele to skærme.

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skærm: 1,4 tommer 400 x 400 OLED kombineret med LCD | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 48 timer, 5 ekstra dage i Essential-modus | Opladning: Magnetisk | IP-certificering: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Innovativ skærmteknologi

Flot design

Ikke 4G

Begrænset app

Ticwatch Pro er vores tidligere favorit blandt alle Wear OS-urene på markedet. Du har måske ikke hørt om mærket før, men Mobvois nyeste model er en kraftkarl af et ur, som er udstyret med hele to skærme.

For god ordens skyld skal det understreges, at dette ikke betyder, at den har en skærm på hver side – i stedet har den en gennemsigtig LCD_skærm, som kun viser grundlæggende information som klokkeslæt, skridt og mere.

Den anmindelige OLED-skærm fungerer som i de fleste andre smartwatches, men den ekstra skærm betyder, at Ticwatch Pro kan holde meget længere end andre ure på denne liste. Ticwatch Pro har et flot design, indbygget pulsmpåler, god GPS-sporing, NFC til Google Pay og meget mere. Hertil har det den nyeste version af Wear OS.

Hvis du er på udkig efter noget lidt anderledes til en overkommelig pris, vil Ticwatch Pro nok opfylde dit behov bedre, end nogen andre Wear OS-ure, som du kan kæbe i øjeblikket. Vil du derimod have et billigere alternativ fra Mobvoi, finder du andre modeller længere nede på listen.

4. Ticwatch S2

Overraskende lig E2

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skærm: 1,39 tommer 400 x 400 OLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 48 timer | Opladning: Magnetisk | IP-certificering: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Fair pris

Vandtæt

Ingen NFC-teknologi

Ingen 4G-variant

Endnu et TicWatch har fundet vej til vores liste, og det minder uhyggeligt meget om TicWatch E2. Indmaden er faktisk præcis den samme, men S’et i navnet her står for Sport.

Udover flere træningsfunktioner er forskellen på de to modeller desuden, at S2 har en mere robust udformning og derved passer bedre til eksempelvis træning. Det er lavet af materialer, som bruges til militære formål, noget som E2 ikke er. Derudover er alt andet på plads, og selvom det koster lidt mere end E2, er prisen stadig absolut rimelig. Det har også indbygget GPS, er vandtæt og udstyret med seneste version af Wear OS.

Du må stadig undvære NFC og dermed kontaktløs betaling, ligesom der ikke findes en variant med 4G. Prisent taget i betragtning er det til at leve med.

5. Misfit Vapor 2

Et opdateret ur til træningseksperterne

Kompatibilitet: Android, iOS | Skærm: 1,2 eller 1,4 tommer, 360 x 360 AMOLED | Processor: 2 kerner, 1,0 GHz | Remstørrelse: 20 mm | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: Proprietær | IP-certificering: Ingen | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Overkommelig pris

NFC til Google Pay

Ingen 4G-variant

Lidt skrøbelig byggekvalitet

Misfits andet forsøg på et smartwatch er endnu mere vellykket end det første og designet sikrer, at det lander midt imellem et lækkert smartwatch og et ur til træning, som de aktive af os vil elske. Den klarer ingen af delene perfekt, men gør i stedet begge dele rigtig godt. Dette er et pænt ur, som ikke koster meget mere end de andre Wear OS-ure du kan køe. Det er udstyret med en lidt ældre Snapdragon 2100-processor, men har til gengæld GPS, NFC til Google Pay og et ellers udmærket udvalg af funktioner.

6. TicWatch C2

Endnu et TicWatch på listen

Kompatibilitet: Android, iOS | Skærm: 1,3 tommer 360 x 360 AMOLED | Processor: 2 kerner, 1,0 GHz | Remstørrelse: 20 mm | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: Proprietær | IP-certificering: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Lav pris

Google Pay og GPS

Begrænset udvalg af remme

Gammel indmad

Dette er ikke det bedste TicWatch du kan købe og der findes allerede tre andre modeller fra Mobvoi højere oppe på vores liste. Dette er dog et alternativ til dig, som vil have et lidt mere avanceret ur end TicWatch E eller S, men synes Pro er lidt for dyrt.

TicWatch C2 har et pænere design end de to andre modeller, men koster alligevel ikke lige så meget som TicWatch Pro. Dermed er det et fornuftigt Wear OS-valg, hvi du vil have et ur, som ser godt ud på håndleddet og har nogle smarte træningsfunktioner.

Det er ikke muligt at købe uret uden en læderrem, noget som er lidt mærkeligt, men hvis det er ok for dig, eller du ikke har noget imod at købe en ny rem, kan dette være uret for dig.

7. Huawei Watch 2

Et veludstryret smartwatch med alt for mange features

Kompatibilitet: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,2" 390 x 390 | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Lagringsplads: 4GB | Batterilevetid: Op til 48 timer | Opladning: USB-kabel | IP: IP68 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

Indbygget GPS- og NFC-teknologi

Valgfri 4G-model

Skærmen er for lille

Tung performance

Huawei Watch 2 er et forsøg fra kinesiske firma på at udvide brugen af Android Wear-ure. Huawei har forsøgt at inkludere en række nye funktioner i sit nyeste smartwatch, og det er ikke helt klart, om det rent faktisk ykkes med Watch 2.

Vi kan godt lide den indbyggede GPS og NFC-teknologi i uret, såvel som muligheden for 4G, men Huawei Watch 2 kan være træg, og skærmen er lidt lille for nogle.

Det flotte design og det store udvalg af features er måske noget for dig, men prisen er meget højere end det originale Huawei Watch, der rangerer over dette.

8. Fossil Q Explorist HR

Fossils mest avancerede smartwatch til dato

Kompatibilitet: Android 4.4+, iOS 9,3+ | Skærm: 1,4 tommer 454 x 454 AMOLED | Processor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Lagerplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: Proprietær | IP-certificering: 3 ATM | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Stort tydeligt display

Godt design

Masser af fitness-muligheder

Kun én dags batteri

Ingen ny processor

Proprietær oplader

Fossil Q Explorist udkom tilbage i 2017 og løb hurtigt fra konkurrenterne. Med Fossil Q Explorist HR gør Fossil så igen et seriøst forsøg på at konkurrere med de seneste produkter som Samsung Galaxy Watch og Apple Watch 4 , uden at gå på kompromis med det særegne design som Fossils ure er blevet kendt for.

Uret har hvad Fossil kalder Gen 4-teknologi, hvilket betyder, at det har masser af ny teknologi, et overdådigt design og større fokus på fitness. Dertil skal det nævnes, at det er et stort ur, 45 mm. Med andre ord er der tale om en god gave til den, som vi vil ha et stort og lækkert smartwatch, som både egner sig til sociale situationer og træning.

Firmaet har desuden (på flere markeder) lanceret det mindre Fossil Q Venture HR , som er primært henvendt til kvinder. Det er nok slet ikke så dum en idé.

9. Fossil Q Venture

Et attraktivt design fra Fossil

Kompatibel med: Android 4,3+, iOS 9+ | Skærm: 1,63" 360 x 360 LTPS LCD | Processor: Intel Atom | Lagringsplads: 4 GB | Batterilevetid: Op til 24 timer | Opladning: USB-kabel | IP: IP67 | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth

Flot design

RAM-supplement

Ret stort og tungt

Flad og kedelig skærm

Et af Fossils seneste ure, vi kan virkelig godt lide Q Venture, selvom det har et par mangler.

Højdepunktet her er designet, det ligner dit anmindelige ur, men er pakket med alle de funktioner, vi kender og er vilde med i Android Wear 2.0.

Hvis du leder efter et fitnessur, skal du se dig om efter et andet ur, for det har ingen pulsmåler, GPS eller NFC-teknoliogi. Hvis du derimod leder efter et ur med god batterilevetid og et attraktivt design, er Q Venture det perfekte match.

