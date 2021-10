Fitbit Charge 5 anmeldelse

Fitbit Charge 5 er ekstremt imponerende og samler de bedste funktioner i Fitbits nuværende sortiment i en nydelig enhed. Du får indbygget GPS til sporing af løb uden et ur, en EDA(elektrodermal aktivitet)-sensor til måling af stressreaktioner, kontaktløse betalinger, søvnsporing, fremragende pulsmåling og søvnovervågning - alt sammen præsenteret i en pæn grænseflade, der er intuitiv og enkel at bruge, selvom du aldrig har ejet en Fitbit-enhed før. Desværre var den meget forventede Readiness Score-funktion ikke tilgængelig ved lanceringen, og Fitbit har droppet Spotify-understøttelsen, der tillod dig at styre afspilningslister via Charge 4. Manglen på musik er en skam, da Charge 5 er designet med tanke på træning, men hvis det ikke er en dealbreaker, så kan det være en ideel fitness-ven.

Fitbit Charge 5 er en kraftfuld fitness-tracker, der vælger og blander de bedste funktioner fra alle Fitbits andre enheder. Den har den indbyggede GPS fra Fitbit Versa 3, det slanke design og den lyse AMOLED-skærm på Fitbit Luxe og appens stressmåling fra Fitbit Sense.

Det er en kæmpe opgradering fra Charge 4, og hvis du begynder at blive seriøs omkring dine træningsprogrammer (uanset om det er løb, fitness eller en kombination), er det en glimrende mulighed. Dens pulsmåling er særligt imponerende, hvilket gør Charge 5 til et godt valg for alle med interesse i HIIT eller spinning.

Når du ikke træner, får du fordel af smartphonenotifikationer, der kan læses, åbnes på din telefon eller afvises med et hurtigt tryk samt praktiske opkaldsadvarsler, så intet vigtigt ender med at gå til viderer til din telefonsvarer. Der er kontaktløse betalinger via Fitbit Pay, og du modtager regelmæssige påmindelser om at rejse dig og strække dig og reflektere over den foregående dags resultater.

(Image credit: Future)

Charge 5 er dog ikke helt perfekt. Daily Readiness Score (som gør det muligt for Fitbit Premium-brugere at se deres energiniveau hver morgen og planlægge deres dag i overensstemmelse hermed) var ikke tilgængelig ved lanceringen. Det samme gjaldt EKG-appen, som lader brugerne kontrollere tegn på hjertearytmi, der bør undersøges af en læge. Disse spørgsmål vil forhåbentlig snart blive løst (forhåbentlig inden den seks måneders gratis prøveabonnement på Fitbit Premium udløber).

Mere skuffende tilbyder Charge 5 ikke nogen musikafspilningsfunktioner. Vi er ikke overraskede over, at uret ikke har nogen indbygget lagerplads til vores musik, men der er slet ingen måde at styre din musik på. Dette er en skam, da Charge 4 tillod brugere at styre deres Spotify-spilleliste under træning. Forhåbentlig tilføjer en fremtidig opdatering en musikapp til Charge 5's ellers imponerende pakke af funktioner.

Fitbit Charge 5 pris og lanceringsdato

Lanceret september 2021

Koster mere end Charge 4

Inkluderer Fitbit Premium-prøveabonnement

Fitbit Charge 5 blev afsløret i september 2021 og blev sat til salg et par uger senere. Det har en vejledende udsalgspris er på 1.399 kr. for standardmodellen med silikone armbånd.

Prisen inkluderer en seks måneders prøveversion af Fitbit Premium, som normalt koster 9,99 dollars om måneden eller 79,99 dollars for et årligt abonnement. Det svarer formentlig til 99 danske kroner om måneden og 799 kroner for et årligt abonnement.

Design

Fitbit Charge 5 følger det samme biologiske industrielle designsprog som Sense, Versa 3 og Inspire 2 med glatte linjer 'inspireret af menneskekroppen' og bløde farver. Det er en stor afvigelse fra Charge 4, som havde et meget mere kantet design.

Charge 5 ser også mere luksuriøs ud end sin forgænger takket være kassen i rustfrit stål, som erstatter Charge 4's plastskal. Charge 5 fås i tre farver: sort med grafit rustfrit stål, månehvid med blødt guld rustfrit stål og stålblåt med platin rustfrit stål (afbilledet her). Yderligere remme sælges separat, herunder en perforeret rem, der er designet til bedre åndbarhed under sport.

Fitbit Charge 5's display er en stor opgradering fra Charge 4's monokrome skærm (Image credit: Future)

Dette er store ændringer, men Charge 5's mest mærkbare opgradering er displayet. I stedet for skærmen med monokrom hukommelse-i-pixels på Charge 4 har det nye ur en AMOLED-skærm i farver, ligesom Fitbit Luxe. Den er skarp og lys med glat scrol og animationer.

Der er en altid tændt indstilling, der gør det lettere at se skærmen, men vi fandt dette unødvendigt ved daglig brug; i modsætning til nogle fitness-trackere, vi har testet, vågnede Charge 5's display pålideligt, hver gang vi løftede vores håndled for at se, hvad klokken var.

Fitbit Charge 5 har ingen fysiske knapper, men der er en oval sensor på hver side af kassen til urets EKG- og EDA -apps. På bagsiden af uret finder du den sædvanlige optiske pulssensor plus kontakterne til opladeren. Dette er identisk med opladeren, der bruges af Fitbit Luxe, og den fastgøres til Charge 5 magnetisk. Desværre for Macbook-brugere bruger den et USB-A-kabel.

Fitbit Charge 5 har en magnetisk oplader med et USB-A kabel (Image credit: Future)

Hverdagsydelse

En fitness-tracker fungerer bedst, når den bæres hver dag, så den kan opbygge et komplet billede af dit helbred, søvn og aktivitetsmønstre, og Fitbit har ret godt styr på det hele. Charge 5 er ikke bare behagelig at have på og meget mere attraktiv end Charge 4, den er også mere nyttig, hvilket giver dig masser af grund til at spænde den om håndleddet hver morgen.

Farvedisplayet med højere opløsning betyder, at smartphonenotifikationer nu er meget lettere at læse. Du får vist et lille stykke tekst, når du modtager en SMS, WhatsApp-besked eller anden advarsel, som du kan trykke på for at læse, åbne på din telefon eller afvise. Du kan også acceptere eller afvise indgående opkald med et hurtigt tryk på skærmen - grænsefladen er enkel og intuitiv.

Vi satte også pris på, at sporing af menstruationscyklusser er let tilgængelig i stedet for at være gemt væk under en række undermenuer.

Ligesom Charge 4 tilbyder Charge 5 kontaktløse betalinger via Fitbit Pay. Dette understøttes godt i USA, hvor det fungere med snesevis af banker, men det er mindre velfungerende i resten af verden. I Storbritannien er eksempelvis Google og Apples betalingstjenester de to store spillere.

I modsætning til Charge 4 tilbyder Charge 5 imidlertid ingen musikværktøjer. Vi ville ikke forvente, at en enhed så kompakt som denne tilbyder lagerplads til offline musikafspilning, men Charge 4 gav dig mulighed for at styre din Spotify-afspilningsliste fra dit håndled, hvilket var en fantastisk funktion til træning. Vi ville i det mindste gerne have været i stand til at styre vores telefons standard musikafspiller - standse og springe mellem numre, som man kan på enheder som Garmin Lily.

Vi fandt ud af, at Charge 5 holdt omkring seks dage mellem opladninger med daglig brug og søvnsporing, selvom batterilevetiden vil blive forkortet betydeligt, hvis du vælger at bruge skærmens altid tændte tilstand eller gøre omfattende brug af GPS.

Fitness-tracking

Godt valg af træningstilstande

Fremragende pulsmåling

Pålidelig GPS indbygget

Fitbit Charge 5 kan spore 20 træningstyper, hvilket er imponerende mange. Mange andre enheder hævder at spore 100 eller mere, men disse tal er oppustet af tilstande, der alle fungerer nøjagtigt på samme måde og sporer puls og tid, men med forskellige navne.

Charge 5's menu kan vise fem træningstilstande ad gangen. For at ændre dem skal du springe ind i Fitbit-mobilappen, åbne enhedens indstillinger og foretage dine justeringer der. Du kan også ændre rækkefølgen, hvor de forskellige træningstyper vises, så din foretrukne aktivitet er lettere at finde.

Charge 5 opfordrer dig til at gennemføre fem træninger om ugen (Image credit: Future)

For at starte tracking skal du stryge til venstre på skærmen to gange, stryge op og ned for at vælge en aktivitet, og derefter trykke på skærmen en gang for at starte. Hvis du trykker på skærmen midt under træningen, kan du skifte mellem statistik som forbrændte kalorier og tilbagelagt afstand, og to tryk vil stoppe tracking. Det er usandsynligt, at du ved et uheld aflyser en aktivitet halvvejs, hvilket nogle gange er en bekymring, når du bruger en fitness-tracker uden fysiske knapper

Charge 5 kan automatisk begynde at tracke løb, gåture, cykelture og nogle træningspas. I vores test fungerede dette godt; det viste sig betydeligt mere præcist end Charge 4, der lejlighedsvis registrerede aktiviteter som elliptisk træning ved en fejl.

Vi var også glade for at se, at Charge 5 ikke trackede trin under cykelaktiviteter, hvilket er et problem, vi har stået over for med nogle andre fitness-trackere i de seneste år.

Vi var imponeret over nøjagtigheden af Fitbit Charge 5's optiske pulssensor, især under intense spinning-sessioner (Image credit: Future)

Som med Fitbit Luxe var vi meget imponeret over nøjagtigheden af Charge 5’s pulsmåling under træning. Uret giver dig besked med en let summen, når du bevæger dig mellem pulszoner, og selvom Charge 5 ikke registrerede ændringer lige så hurtigt som en pulsmåler, der er spændt over brystet, var forskellen minimal.

GPS-registreriner var ikke helt så præcise som dem fra et dedikeret løbeur som fx Garmin Forerunner 55, da Charge 5 overvurderede afstanden på vores forudmålte rute med et par meter, men hvis du er en relativt ny løber og ikke har til formål at barbere sekunder af dine løbetider, vil det være et mindre problem.

Det er en skam, at du ikke kan se mere af din træningsstatistik på skærmen, når du er færdig med at træne. Du kan se varigheden af din session, kalorietælling og statistik såsom gennemførte pas (hvis det er relevant), men for mere dybdegående data skal du dykke ned i smartphone-appen.

Du vil kun se en meget begrænset mængde data på Charge 5-skærmen efter at have afsluttet en træning, men et dykke ned i Fitbit-mobilappen afslører et væld af nyttige data (Image credit: Future)

Da Fitbit annoncerede Fitbit Charge 5 i september 2021, afslørede virksomheden også en ny funktion til Fitbit Premium-brugere, som vil hjælpe dig med at styre dine energiniveauer og planlægge din dag i overensstemmelse hermed. Parathedsscoren er baseret på dine aktivitetsniveauer, pulsvariabilitet og søvnmønstre og giver ikke kun en numerisk værdi til at indikere, om du er veludhvilet.

Hvis tallet er højt, vil Fitbit-mobilappen foreslå nogle træningsprogrammer, du kan prøve for at få mest muligt ud af din dag. Hvis din parathedsscore er lav, tilbyder appen nogle beroligende aktiviteter som yoga, så du kan blive ved med at bevæge dig, men undgå at trætte dig selv.

Da vi testede Fitbit Charge 5 i september 2021, var parathedsscore endnu ikke tilgængelig, og Fitbit-appen rådede os til at vente på en opdatering i de kommende måneder. Vi opdaterer denne anmeldelse i overensstemmelse hermed, når vi har haft mulighed for at teste den. Forhåbentlig vil dette være før snarere end senere, så brugerne vil kunne drage fordel, inden deres seks måneders gratis prøveabonnement på Fitbit Premium udløber.

På tidspunktet for testen var EKG-appen heller ikke endnu tilgængelig, men du behøver ikke Fitbit Premium-medlemskab for at bruge denne. Vi var imidlertid i stand til at teste Charge 5's stressovervågningsfunktion, som er blevet overført fra Fitbit Sense. Denne måler ændringer i den elektriske ledningsevne i din hud, som påvirkes af binyreaktivitet. Jo mere elektrodermal aktivitet (EDA), der måles under en test, des højere er dit stressniveau.

Ligesom Fitbit Sense måler Fitbit Charge 5 elektrodermal aktivitet (EDA) som en måde at spore ændringer i adrenal aktivitet (Image credit: Future)

For at aflæse EDA skal du stryge til venstre for at finde menuindstillingen, trykke for at vælge den og placere din pegefinger og tommelfinger på sensorerne på kanterne af kassen. Du bliver instrueret i at sidde stille i tre minutter, hvorefter Charge 5 vil vibrere for at fortælle dig, at scanningen er fuldført. Du bliver bedt om at vælge en emoji for at afspejle, hvordan du i øjeblikket har det, og i Fitbit-appen kan du tilføje dine overvejelser.

EDA-score kan påvirkes af fysisk såvel som følelsesmæssig stress, men at opmuntre dig til at sidde roligt og roligt hjælper med at afbøde dette, og at få dig til at tilføje subjektive følelser og refleksioner hjælper med at opbygge et mere komplet billede af din følelsesmæssige tilstand over tid og skabe forbindelser mellem begivenheder og stressniveauer.

Vi fandt det imidlertid interessant, at Charge 5 ikke tilbyder guidede vejrtrækningsøvelser. Dette er noget, vi forventer af moderne fitness-trackere - også selvom der er masser af meditations- og mindfulness-sessioner tilgængelige via Fitbit-mobilappen.

Søvnmålinger var stort set på linje med dem fra Oura-smartringen (vores nuværende bedst bedømte søvnmåler), selvom Charge 5 undertiden begyndte at spore søvn, når vi slappede af om aftenen, men endnu ikke havde lukket et øje. Dette er noget, vi har oplevet med de fleste håndledsbaserede fitness-trackere, som ikke kan spore ændringer i puls så præcist som en enhed, der bæres på fingeren, hvor blodkar er tættere på overfladen.

Kbø den, hvis...

Du er ved at komme i gang med at løbe

Hver Fitbit-enhed har en særskilt niche, og Charge 5 er rettet mod dem, der nyder at få pulsen op. Selvom den ikke er så funktionsrig som et dedikeret løbeur, er det let at anbefale den til alle, der begynder at tage træning seriøst og ønsker en måde at spore deres tempo og afstand med en god nøjagtighed.

Du nyder spinning

Mange fitness-trackere tilbyder kun en generel 'indendørs cykeltilstand'. men Charge 5 har en dedikeret indstilling til spinning-sessioner, som advarer dig, når du bevæger dig mellem pulszoner. Pulssensoren er præcis og lydhør, hvilket gør Charge 5 til et fantastisk træningsværktøj.

Køb den ikke, hvis...

Du har et stramt budget

Fitbit Charge 5 giver dig meget for dine penge, men hvis kontanterne er få, er det værd at undersøge mere overkommelige muligheder som fx Amazfit Bip, som også har GPS og en fantastisk skærm.