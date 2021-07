Anmeldelse: Fitbit Luxe

Lille, slank og enkel både indvendigt og udvendigt, Luxe er en af ​​de bedste Fitbits til dato. Den har ingen indbygget GPS, så den sporing er ikke perfekt, men trackerens biometriske sensorer (især pulsovervågning) er imponerende, hvilket gør det til et godt valg til træningsbrug. Det er også godt til at hode motivationen i hverdagen og minder dig om de sunde vaner. Fitness trackers fungerer bedst, når du bærer dem hver dag, og Fitbit Luxe er virkelig behageligt at gå med.

Anmeldelsen kort

Fitbit Luxe er bund og grund en avanceret version af Fitbit Inspire 2 - mere poleret på alle måder og med et par gode ekstra funktioner (og der er flere på vej). Den lille skærm har nogle begrænsninger, men er lys, skarp og attraktiv.

Dette er en fitness tracker snarere end et fuldt udviklet smartwatch som for eksempel Fitbit Sense, så vi forventer ikke, at den har funktioner som muligheden for at foretage opkald fra dit håndled eller bruge Fitbit Pay til at foretage kontaktløse køb. I stedet handler Luxe om at holde øje med din sundhed og om at motivere dig til at få sundere vaner (både fysiske og mentale), og det gør den godt.

(Image credit: Peter Hoffmann)

I daglig brug klarer Luxe sig godt og registrerer skridt og puls præcistt, og du kan se dagens statistik ved at swipe på uret. Har du brug for mere udførlige data, kan du se dem i Fitbit-appen. Pulsmåling er særlig imponerende, selv under intense træningsforløb, og registeringen matcher tæt reusltaterne fra et dedikeret pulsur, når det gælder følsomhed og præcision.

Der er ingen indbygget GPS, hvilket betyder at du må stole på enten Luxes accelerometer eller telefonens GPS, hvor ingen af valgmulighederne er optimale, men den største ulempe ved Luxe er, at dens skærm er så kompakt, at det ikke er muligt at se ret mange tal på en gang - for at se historisk statistikker skal du dykke ned i app'en.

Hvis den manglende GPS er en deal-breaker for dig, er det værd at overveje Huawei Watch Fit Elegant. Ligesom Luxe har den et rustfrit stålhus og flot AMOLED-skærm, og det er også væsentligt billigere. Fitbits brugeroplevelse er dog mere raffineret, og sammen med sin modne smartphone-app kan det give Luxe kanten.

Der er 20 forskellige urskiver at vælge imellem i app'en. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Fitbit Luxe er tilgængelig i butikkerne nu

Fitbit Luxe blev annonceret i april 2021, den er landet i butikkerne nu. Den vejledende udsalgspris er på 1.199 kr. for standardmodellen med silikone armbånd.

Uret findes også i en version af guldsmeden Gorjana, hvor du får en lænke og ur i rustfrit stål med guld look. Her er den vejledende udslagspris 1.499 kr. Begge modeller kommer med seks måneders gratis Fitbit Premium, der giver adgang til masser af ekstra indhold i form af træningsvideoer og meditationsvideoer lavet til Fitbit af meditationsguruen Deepak Chopra.

Design

Enkelt, slankt design

Lys AMOLED-skærm

Armbånd i silikone eller rustfrit stål





Luxe er en af Fitbits mindste fitness-trackere med et slankt design, der går tilbage til den originale Fitbit Flex, der blev lanceret i 2013. Den følger den samme biologisk industrielle designsprog, som Fitbit Inspire 2, Versa 3 og Sense, med ergonomiske linjer designet til at passe til menneskekroppen. Faktisk ligger dens design meget tæt på Inspire 2 - men der er nogle vigtige forskelle. Hvor Inspire 2 har et plastikhus, er Luxe fremstillet i rustfrit stål i sort, guld og sølv. Dette matches af et spænde i rustfrit stål, der giver Luxe et mere strømlinet look.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Der findes flerearmbånd til Luxe, der fås i to versioner: den ene med et silikonearmbånd og den ene med et guldfarvet armbånd i rustfrit stål af smykkedesigneren Gorjana. Sidstnævnte har et tydeligt feminint look, men i modsætning til Garmin Lily, som har et lignende smykkerinspireret look, er Luxe ikke specifikt rettet mod kvinder, og dets silikone-bånd kommer i Lunar White, Orchid eller Black.

Vores testenhed havde et silikonebånd i Lunar sort, som var ekstremt behageligt, selv om natten. Luxe har et meget lille spænde i rustfrit stål, som du overhovedet ikke mærker. Trackerens lille størrelse betød, at vi faktisk ikke mærkede den på håndledet, selv under træning, hvor større sportsure nogle gange kan gnave i huden, når du f.eks. arbejder med vægte.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Det mest slående ved Fitbit Luxe er dog skærmen. Mens de fleste af Fitbits mindre fitness-trackere (inklusive Inspire 2 og Charge 4) har en monokrom OLED-skærm, er Luxes skærm AMOLED i fuld farve med en opløsning på 206 x 124 pixel, og det ser fantastisk ud. Det er også responsivt, hvilket er meget vigtigt for en enhed helt uden fysiske knapper.

Urskiver kan tilpasses via den ledsagende app med mange forskellige muligheder at vælge imellem (inklusive analoge og digitale designs). Alle urskiver viser klokkeslættet, men nogle tilbyder også yderligere statistik, inklusive din nuværende puls, trinoptælling og forbrændte kalorier, så du kan se dem uden at swipe.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Den relativt lille skærm giver dig også nogle enkelte begrænsninger: Du kan kun se en lille mængde data på én gang, og grafer er udelukket. Men den er frisk og skarp at se på med glidende animationer og skift imellem menuer.

Ydelse

Fremragende pulsovervågning

Sp02-sensor skal først aktiveres

Udendørs tracking af løb er ikke perfekt

Hvis du har brugt en Fitbit før, vil du være fortrolig med brugeroplevelsen; Fitbit Luxe er enkel at bruge med en brugerflade, der gør det nemmere at spore din aktivitet og din sundhed. Før du tager det på til din første træning, er det dog vigtigt, at du tager dig tid til at tilpasse et par indstillinger.

Der er kun plads til seks forskellige typer af træning på Luxe (som standard er disse gang, løb, svømning, cykling, generel træning og løbebånd), og disse kan ikke ændres fra selve enheden. I stedet tilpasser du de forskellige muligheder, så de passer til dine præferencer via Fitbit-appen. Stryg til venstre i appen for at fjerne en træning, du ikke bruger, og tryk derefter på plusikonet øverst til højre for at tilføje den type træning, du foretrækker.

Det er nemt at skifte remmen, der passer i en lille klik-lås i uret. (Image credit: Peter Hoffmann)

Det er meget rart, at Fitbit Luxe har en lille størrelse. for det betyder, at den aldrig irriterer eller ligefrem maser sig ind i håndleddet, når vi f.eks. træner vægte eller lignende. Og så virker den så præcist, at den ikke ved en fejl tæller trin, når du deltager i en spinning time.

Luxe kan registrere nogle træningstyper og begynde at overvåge dem automatisk via SmartTrack, hvilket er særligt nyttigt til opsamling af træning, som måske er lidt tilfældig og som du derfor ikke har tænkt på at tracke.

Pulsmålinger, der er taget på håndleddet, kan altid påvirkes af 'støj' fra dine egne bevægelse og især fra bevægelse, hvor du er aktiv og f.eks. griber ting. Derfor vil optiske pulsmåler aldrig være helt så nøjagtige eller lydhøre som en brystbælte, der måler de elektriske signaler, når dit hjerte trækker sig sammen. Alligevel kom Luxe med overraskende nøjagtige resultater, der næsten præcist svarede til dem fra Garmin Vivoctive 4S. Gennemsnitlige og maksimale hjertefrekvenser registreret af de to enheder var inden for 2 bpm af hinanden, og der var ingen uventede udsving med ekstra høje eller lave målinger.

Får du søvn nok? Og hvordan er kvaliteten af din søvn? Fitbit Luxe giver dig overblikket. (Image credit: Future)

Når det gælder træning i det fri, er det muligt at spore sine løbeture udelukkende ved hjælp af urets accelerometer, hvilket kan være fint for hyggeløbere. Men vil du have mere nøjagtig sporing af dine ture, skal Luxe have forbindelse til telefonens GPS. Det giver mere præcise aflæsninger, selvom de stadig ikke er så nøjagtige som sporing med et ur med indbygget GPS-modtager; Fitbit har en tendens til at "udglatte" din rute og undervurderer på den måde den faktiske afstand, du har tilbagelagt.

Som med alle Fitbits vil du se små animationer, når du når bestemte mål (f.eks. antal skridt per dag), hvilket hjælper med motivationen til at fortsætte,. Det er fantastisk, hvis du har brug for lidt skub for at opretholde dine sundere vaner. Det er også muligt at oprette forbindelse til venner og udfordre hinanden til at gå flest skridt i løbet af en dag (for eksempel). Mange enheder fra andre mærker tilbyder en lignende funktion, men Fitbit er et ret populært mærke, og så er der måske større chance for, at du kender en, som bruger samme platform, som du kan konkurrere imod.

Fitbit måler din puls og holder øje med, hvordan du sover. (Image credit: Fitbit)

Det er en skam, at du ikke kan se ret mange informationer på uret, f.eks. hvor mange dage denne uge du har nået dine mål mht. antal skridt eller en graf over din din puls for hele dagen. Men det er den indbyggede begrænsning i det lille display.

Den lille størrelse af Luxes skærm betyder, at de fleste af dens tilpasningsmuligheder kun er tilgængelige via appen. Som nævnt, er det her du vælger urskiver og indstillinger for træningsmenu her. Appen giver dig også mulighed for at vælge, hvilke påmindelser, der sendes til din Fitbit Luxe. Disse kan være påmindelser om at bevæge dig eller en påmindelse om lige at tage et meditativt øjeblik eller måske en påmindelse om at huske at drikke noget vand i løbet af dagen eller (en ny tilføjelse til appen under pandemien) om at huske vaske dine hænder. Disse er alle deaktiveret som standard, så du bliver ikke bombarderet Luxe beskeder.

Brugerfladen er på engelsk. Det er let at skifte imellem de mange urskiver på Fitbit Luxe. (Image credit: Future)

Farveskærmen betyder, at Luxe har knap så imponerende batterilevetid som sin fætter, Inspire 2. Fitbit anslår, at den kan holde i fem dage ved normal brug, før den har brug for en opladning, og det passer meget godt med vores test. Heldigvis er opladning let; Luxe leveres med en USB-oplader, der som magnetisk klikkes på urets bagside, så den sidder stabilt under opladning.

Når du har brugt Luxe i seng i tre nætter for at kalibrere den, begynder du at få en søvnresultat hver morgen baseret på varighed og søvnkvalitet.

Batterilevetiden vil sandsynligvis tage et yderligere dyk ned, når Fitbit Luxe får sin første store opdatering. Luxe har en sensor som måler iltmætning i blodet (SpO2) - en funktion, som Inspire 2 mangler. Når den kommer forventer vi, at det vil kræve endnu mere strøm. Denne sensor er indbygget, i uret, men den var ikke aktiveret ved lanceringen. Men det bliver den via en fremtidig firmwareopdatering. Det er også muligt, at Luxe får andre funktioner i de kommende måneder. Fitbit har en historik med at udrulle yderligere urskiver og værktøjer til sine enheder efter lanceringen - og en masse løbende opdateringer af deres mobil app.

Fitbit-app

Nem og enkel at bruge

Samler data fra alle Fitbit-enheder

Mange værktøjer

Det vælter bogstaveligt talt ind med produkter på markedet for fitness-trackere, men Fitbits veludviklede smartphone-app adskiller sig fra konkurrenterne.

App'en samler data fra alle dine Fitbit-enheder ét sted, så hvis du har en smart vægt som Fitbit Aria Air, synkroniseres også dine vægt- og kropsdata, så du kan se, hvordan ændringer i din livsstil har påvirket din krop over tid.

For at få mest muligt ud af appen skal du bruge et Fitbit Premium-abonnement. Som udgangspunkt får du et halv års Premium-abonnement med i købet. Det kan du aktivere, så snart du har tilsluttet uret til din telefon ( en simpel proces, der kun tager et minut, hvis du allerede har en Fitbit-konto). Når det halve år er gået, må du til lommerne. Lige nu koster et abonnement 79 kr. om måneden eller 619 kr., hvis du betaler for et år ad gangen.

Du får masser af indhold - både forslag til træning og inspiration til en sundere livsstil i premium versionen. (Image credit: Future)

Premium abonnementet giver dig adgang til et større overblik og indsamlede data, herunder pulsvariation, hudtemperatur og SpO2 over tid. Efter 30 dages brug af enheden kan Premium-brugere også bruge appen til at generere en wellnessrapport, der kan eksporteres som en PDF til deling med en læge, et familiemedlem eller en ven.

På samme måde som apps som Fiit og Apple Fitness Plus giver Fitbit-mobilappen dig adgang til en række instruktørledede træningsprogrammer og mindfulness-sessioner. De er alle optaget på forhånd, så der er ikke tale om live- eller interaktive udsendelser. Men Fitbit udvider løbende udbuddet med nye tilføjelser.

Nogle træningssessioner er tilgængelige gratis for alle Fitbit-brugere, men andre (inklusive meditation med Deepak Chopra og afslappende lydbilleder) er kun tilgængelige for Premium-abonnenter. Det skal du selvfølgelig være opmærksom på, når du overvejer at købe Fitbit Luxe - for at få det fulde udbytte skal du have et månedligt abonnement på minimum 51 kr. (hvis du betaler for et år ad gangen).

(Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Fitbit Luxe?

Køb det hvis...

Du leder efter en stilfuld og enkelt fitness-tracker

Luxe er en af de flotteste fitness-trackere - stilfuld, men ikke prangende. En fitness tracker fungerer bedst, når den bæres hver dag, og denne her får faktisk din arm til at se pænere ud.

Du dyrker meget kardio i fitnesscenteret

GPS er ikke en af Luxes stærkeste kort, men dens pulsregistrering er imponerende god, så den er et fremragende værktøj til indendørs intervalsessioner som f.eks. spinning.

Du vil leve sundere

Fitbits univers er baseret på positiv forstærkning, og fejrer de små sejre og giver dig venlige tip nu og da. Den opfordrer dig til at foretage varige og gode livsstilsændringer, der udvikler sig og tilpasses over tid.

Køb den ikke hvis...

Du er seriøs løber

Manglen på en indbygget GPS vil udelukke Luxe, hvis du er meget seriøs omkring tracking af dine løb, cykling eller triatlon, men i disse situationer vil du nok alligevel også foretrække et dedikeret sportsur snarere end en fitness tracker.

Du vil have et rigtig smartwatch

Fitbit Luxe er ikke beregnet til at være en Apple Watch-rival, og hvis du vil have en enhed, der kan håndtere musik, betalinger, podcasts, opkald og mere, er Fitbit Versa 3 eller Sense et bedre produkt.