Fitbit Inspire 2 review

We zijn onder de indruk van de Fitbit Inspire 2 dankzij diens simpliciteit, onopvallende vormgeving, goede batterijduur en harslagmonitoring. Het is een simpele, maar effectieve tool waarmee je een gezondere levensstijl kunt bereiken. Het scherm is echter wat aan de kleine kant om alles uit de sportspecifieke functies te halen. Desondanks is het een handige compagnon om jouw sportoefeningen en algehele gezondheid bij te houden.

De originele Fitbit Inspire had een variant mét en zonder hartslagmeting. De Fitbit Inspire 2 beschikt hier ook over, waardoor iedereen zijn rikketik in de gaten kan houden. Hierdoor heb je een beter zicht op de effectiviteit van je work-outs, terwijl je jouw algehele gezondheid in de gaten houdt.

Hoewel alle verzamelde data is af te lezen op de watch zelf, kun je ook een pagina op je smartphone tevoorschijn halen die het aantal stappen dat je hebt gezet toont, evenals de door jou afgelegde afstand en je calorieverbruik. De Inspire 2 kan bovendien automatisch detecteren wat je gedurende de dag voor activiteiten onderneemt, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, voetballen, etc.

Hoewel het over een accelerometer beschikt, heeft de Fitbit Inspire 2 geen ingebouwde GPS-tracker. Jouw locatie wordt daardoor enkel bepaald als de Inspire 2 is verbonden met je smartphone via bluetooth.

Het is mogelijk om snelkoppeling toe te voegen, waardoor je zes sportactiviteiten snel kunt starten. Hierdoor kan de Fitbit Inspire 2 je voorzien van nuttige gegevens, zoals herhalingen of het tempo tijdens je activiteit. Bovendien wordt op deze manier je gehele sessie geregistreerd.

Naast het tellen van je hartslag, kan de Inspire 2 ook je stappen, push-ups en andere bewegingen bijhouden. Het apparaat houd een logboek bij van alle bewegingen die je maakt en kan je leiden door een aantal vaste routines. Deze routines zijn aan te passen, maar ze zorgen ook voor een stok achter de deur om je af en toe aan te moedigen om in beweging te komen. Hierdoor is het een ideale trainingspartner.

De Inspire 2 biedt handige inzichten. In tegenstelling tot puur op beweging gebaseerde trackers kan de hartslagfunctie van de Inspire 2 jouw slaap opdelen in verschillen fases. Hierdoor krijg je meer inzicht dan enkel hoelang je 's nachts stil hebt gelegen. De Fitbit-app creëert ook een kwaliteitsscore van je slaap, waardoor je weet op welk tijdstip het tijd is om naar bed te gaan. Het helpt je duidelijk maken wat je soms al weet: dat je meer moet bewegen, minder cafeïne moet drinken en wat meer moet slapen.

Prijs en beschikbaarheid

De Fitbit Inspire 2 is een basislevel fitness tracker met hartslagmonitoring. Het apparaat is sinds september 2020 beschikbaar en is te verkrijgen in de kleuren roze, wit en zwart. De activity tracker heeft een adviesprijs van 99,95 euro, al is het apparaat inmiddels al voor rond de 75 euro beschikbaar in verschillende winkels. Daarbij krijg je een jaar gratis Fitbit Premium, waardoor je nog meer uit de functies van het apparaat kunt halen.

Design

Het design van de Fitbit Inspire 2 is onopvallend. Het heeft een klein stijlvol zwart-wit-scherm. Het apparaat weegt slechts 20 gram, en dat is inclusief de zachte, rubberen band.

Het scherm is helder en scherp. Maar het kan door de grootte van het scherm geen enorme hoeveelheden informatie weergeven. Je zal veel tijd spenderen met vegen op het scherm om alle info tot je te nemen. Het scherm is standaard leeg om stroom te besparen en het licht op wanneer je jouw pols naar je toe houdt. Als je de zijkanten inknijpt wordt het apparaat wakker of keer je terug naar het startscherm.

Daarnaast kan de weergavestijl worden aangepast via de app. Zo kun je volle ontwerpen of juist minimalistische retro-wijzerplaten kiezen. Zoals je op de afbeelding hieronder kunt zien, kozen wij voor een vriendelijke motiverende kat.

Functies

De Fitbit Inspire 2 is in staat om meldingen te tonen van je smartphone, waardoor je in een oogopslag kunt zien of de persoon die jou belt de moeite waard is om jouw training voor te onderbreken. Het is ook mogelijk om meldingen van ander soort apps in de gaten te houden terwijl je aan het trainen bent.

De beschikbare third-party apps zijn echter niet allemaal goed geïntegreerd. Zo lukt het niet om je muziekafspeellijst te bedienen, iets wat een geweldige functionaliteit zou zijn geweest. Daarnaast is er ook geen ondersteuning voor Fitbit Pay aanwezig. Dit is jammer, voornamelijk als je graag traint zonder portemonnee op zak.

De hartslagmeting van de Inspire 2 is slechts matig nauwkeurig, zoals bij alle optische monitoren het geval is. Hoewel het apparaat een acceptabel gemiddelde aangeeft, reageert het niet goed op plotselinge veranderingen in de inspanning. Voor algemene fitness tracking is het meer dan voldoende, maar als je veel intervaltrainingen doet met een hoge intensiteit, zoals HIIT, zal de watch je niet bij kunnen houden. Als je het als zwemmer wil gebruiken, hebben we ook slecht nieuws voor je: de hartslagmeter werkt niet in het zwembad.

De levensduur van de batterij is redelijk solide, aangezien deze tot maximaal tien dagen meegaat tussen oplaadbeurten door. Je moet het hierbij wel rustig aan doen.

Bij de Fitbit Inspire 2 krijg je een jaarabonnement op Fitbit Premium, waardoor je toegang krijgt tot begeleide trainingen, fitness programma's, een gedetailleerd wellnessrapport en mindfulness. Deze functies zijn handig, maar het is niet essentieel.

We denken dat iedereen één element zal missen wanneer het proefabonnement afloopt: Advanced Sleep Analytics, die zoals de naam al zegt geavanceerde inzichten geeft in je slaap. We zouden het de 9,50 euro per maand of 75 euro per jaar echter niet waard vinden.

Het kan wellicht vervelend zijn als het apparaat na het aflopen van het abonnement iets minder functionaliteiten heeft als mét Fitbit Premium. Vooral als je bedenkt dat Polar en Garmin hun ecosysteemfuncties gratis beschikbaar maken. Toch zijn de standaard app-functies en de gebruikservaring over het algemeen erg goed.

Moet ik de Fitbit Inspire 2 kopen?

Koop het als...

Je niet van poespas houd

De Fitbit Inspire 2 heeft veel om van te houden. Met name de eenvoud, het onopvallende design, de batterijduur en hartslagmeting maken het een geweldige fitness tracker.

Je een betaalbare fitness tracker zoekt

Met een prijskaartje van 99,95 euro is de Fitbit Inspire 2 een redelijk betaalbare fitness tracker. Natuurlijk is de wearable niet zo geavanceerd als sommige andere activity trackers op de markt, maar daar betaal je ook naar.

Koop het niet als...

Je meer wil dan enkel basisfuncties

De Fitbit Inspire 2 beschikt enkel over basisfuncties. Als je fanatiek sport of simpelweg meer uit je fitness tracker wil halen, zijn er betere opties op de markt.

Je informatie wil aflezen van je fitness tracker

Het display van de Fitbit Inspire 2 is relatief klein. Daardoor past lang niet alle informatie op het schermpje. Als je meer informatie tot je wil nemen, is deze activity tracker wellicht niets voor jou.