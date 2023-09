Fitbit Charge 6 er her, og det er næsten som en Pixel Watch med bedre batterilevetid

Fitbit har præsenteret Fitbit Charge 6, den længe ventede sjette model i deres serie af premium aktivitetsmålere, med et udvalg af nye funktioner, herunder Google Maps, YouTube Music, Google Wallet, mere præcis pulsregistrering og opdaterede træningsfunktioner.

Fitbit Charge 5 blev konsekvent rangeret som en af de bedste Fitbit-modeller og en af de bedste aktivitetsmålere generelt takket være dens premium følelse, indbygget GPS, automatisk træningsovervågning og masser af indsamlede data.

Fitbit Charge 6 holder sig i store træk til sin forgænger: den er praktisk talt den samme størrelse, kun 1,2 mm tykkere, selvom den vejer 13 g mindre, og dens kabinet er lavet af aluminium og harpiks. Den tilbyder 7 dages batterilevetid, indbygget GPS og GLONASS (et andet satellitsystem, der kan forbedre GPS-ydeevnen), søvnregistrering, Smart Wake, SpO2 iltmåling og tilsyneladende alle andre funktioner, som Charge 5 tilbød.

Hvor den primært adskiller sig fra sin forgænger, er i nøjagtigheden af pulsregistreringen. Fitbit Charge 6 hævdes at tilbyde "op til 60% mere præcise aflæsninger under intense aktiviteter som HIIT, spinning og roing" sammenlignet med tidligere års modeller. Da TechRadar spurgte Fitbit præcist, hvordan denne forbedring blev mulig, fik vi følgende svar: "Gennem mange års hårdt arbejde og forskning og udvikling gør vores fremskridt inden for maskinlæring og AI-algoritmer Charge 6 til en betydelig forbedring af pulsens nøjagtighed.

"Vi hentede disse innovationer fra Google Pixel Watch og optimerede dem til en mindre kraftfuld processor og operativsystem som Charge 6 har, og optimerede dem yderligere, så vi trods beregningsbelastningen stadig kan levere en 7-dages batterilevetid."

Så forbedringen af hjertefrekvenssporing bruger altså de samme innovationer som sidste års Pixel Watch, nu i et mindre, tyndere format.

Fitbit Charge 6 kommer i en række dejlige farver. (Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge 6 kan også tilsluttes træningsmaskiner med Bluetooth-pulsfunktion for at vise din puls på deres skærme. Charge 6 giver dig også Fitbits daglige klarhedsscore på håndleddet, som viser en enkelt score med alle dine genopretningsmål samlet i en, forudsat at du har Fitbit Premium. Som tidligere leveres Charge 6 med et seks måneders Premium-abonnement gratis, hvorefter det koster $79 om året eller $10 om måneden.

Fitbit Charge 6, som nævnt kort tidligere, indeholder en række nye Google-funktioner, der også stammer fra Pixel Watch (Som ikke har været tilgængeligt i den danske Google store). Hvis du bruger YouTube Music, kan du styre din afspilningsliste fra Charge 6, springe sange over og justere lydstyrken, mens Charge 6 også bruger Google Wallet (erstatter det gamle Fitbit Pay-system, som Charge 5 havde) og Google Maps. Google Maps tilbyder tur-for-tur-navigation, der drives af enhedens indbyggede GPS. Det er virkelig en stor fordel, især for løbere. Desværre er der ingen Google-assistent tilgængelig.

Fitbit Charge 6 er tilgængelig til forudbestilling i dag og koster 159.95 dollars Du kan vælge mellem farverne Coral, Obsidian og Porcelain.

Fitbit Charge 6 hævdes at have 60% mere præcis pulsregistrering end den tidligere model. (Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge-serien trængte til en opdatering, og Fitbit Charge 6 ser virkelig ud til at levere det. Sammenlignet med designet er der ikke ændret meget, hvilket ikke er en dårlig ting - Charge 5 var en fremragende aktivitetsmåler, og selvom den kommende opdatering ikke har ændret sig meget, har den benyttet sig af Pixel Watch-urets forbedringer for at få træningsovervågningen opdateret. Men det faktum, at denne tracker er op til 60% mere præcis, rejser spørgsmålet: hvor upræcis var Fitbit tidligere?

Andre steder vil de nye Google-funktioner glæde Android-ejere generelt og Pixel-brugere især, da de er mere tilbøjelige til at bruge Google Wallet og YouTube Music. Musikstyring er en først for Charge-serien, hvilket er svært at tro, men manglen på Spotify inkludering her er en skuffelse. Charge 5-enhedens Fitbit Pay er blevet erstattet af Google Wallet, og vi er meget glade for at have tur-for-tur-navigation på en Charge med Google Maps.

Det er helt sikkert en mere "traditionel" Fitbit-bånd end sidste års Sense- og Versa-smartwatches og føles som et mere naturligt sted for Fitbit, med Pixel Watch-serien i front som Googles førende smartur. Vi spekulerer på, om Charge, Fitbit Luxe og Inspire-serierne vil blive her, mens fitnessurene Sense og Versa vil forsvinde i fremtiden. Med de forbedrede Google-drevne funktioner føles det som et naturligt valg for Pixel-ejere, der leder efter et smartt bærbart enhed, der ikke koster lige så meget som flagskibs-Pixel Watch. Selvfølgelig, når omkostningerne ved Fitbit Premium er inkluderet, foretrækker fitnessfans måske stadig at bruge en af de bedste Garmin-ure eller et Apple Watch i stedet, hvis de leder efter en langsigtet investering.