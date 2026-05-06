Fitness-trackeren uden skærm er landet - Google Fitbit Air er en realitet, og den indleder en ny tid med skærmløse aktivitetstrackere
Et fornyet fokus på usynlig fitness-tracking, hvor man bare indstiller den og så glemmer alt om den.
- Google Fitbit Air er en aktivitetsmåler, som holder en uge og aldrig forstyrrer dig med en blinkende skærm
Efter flere ugers rygter og små hints fra Google (via NBA-stjernen Stephen Currys Instagram-konto) har Google nu afsløret Google Fitbit Air, den næste generation af Fitbit aktivitetssporing, og den er præcis, hvad vi havde forventet: en prisvenlig fitness-tracker uden skærm, som man bare sætter på og glemmer alt om, og som skal konkurrere med mærker som Garmin eller Whoop.
Den har en batterilevetid på syv dage, hurtigopladning og alle de sædvanlige smartwatch-sensorer til puls, skridttælling, estimering af kalorieforbrug, hudtemperatur og overvågning af iltindholdet i blodet.
Pris og tilgængelighed
Trackeren koster 99,99 $ (vi afventer danske priser) og er utrolig let med en vægt på kun 12 g – uden remmen vejer den kun 5 g.Artiklen fortsætter nedenfor
Du kan forudbestille Google Fitbit Air hos online hos Google fra den 7. maj, og Google begyder at sende uret til kunderne den 26. maj.
Enheden har ikke GPS, hvilket adskiller den fra Fitbit Charge 6. Den leveres med et abonnement på tre gratis måneder af Google Health Premium (tidligere kendt som Fitbit Premium), som normalt koster fra 69 kroner om måneden.
Indtil videre alt efter forventning. Google Fitbit Air gemmer syv dages detaljerede bevægelsesdata, minut for minut, samt en dags træningsdata, som synkroniseres med den nye Google Health-app.
Hvad er Google Health-appen?
Fitbit-appen og abonnementstjenesten Fitbit Premium omdøbes til Google Health-appen i forbindelse med lanceringen, og det indebærer et gennemgribende redesign. Det bliver nok ikke et populært træk blandt trofaste Fitbit-brugere, men vi har vidst, at dette var på vej, lige siden Google gjorde det obligatorisk at have en Google-konto for at kunne fortsætte med at bruge Fitbit-enheder.
Som en del af dette er Google Healths premium-abonnement nu baseret på Google Health Coach, en AI-sundhedsassistent baseret på Google Gemini. Coach har adgang til alle de data, du giver den adgang til, fra søvn og puls fra en fitness-tracker til registrering af ernæring ved at uploade fotos af dine måltider. I nogle lande (USA) kan du endda give den adgang til dine sundhedsjournaler.
Ved hjælp af denne mængde information bliver Google Health Coach en slags personlig assistent, der anbefaler træningsplaner, tips til søvnoptimering, opskrifter, råd om skader og meget andet baseret på dine mål og helbred.
Google Fitbit Air er "designet til Google Health Coach", men i modsætning til f.eks. Whoop (som er en anden skærmløs aktivitetstracker) kan du bruge også Google Fitbit Air uden et abonnement. Så får du selvfølgelig ikke alle de AI-drevne gode råd, men må nøjes med selv at afkode dine målinger.
Google Fitbit Air: tekniske specifikationer
Enhed
Google Fitbit Air
Pris
$99.99
Vægt
12 g med rem
Materiale
Genanvendt plast
Skærm
Nej
GPS
Nej
Batterilevetid
Op til 7 dages batteritid, 90 minutters opladning (5 minutters hurtigopladning giver strøm til 1 dags brug)
Forbindelse
Bluetooth
Vandtæt
50 meters
Remmene fås i flere forskellige udgaver: et vævet Performance Loop-rem, der er designet til at give en »fleksibel pasform« og fremstillet af genbrugsmaterialer; et Active-rem i silikone; samt det mere stilfulde Elevated Modern-rem. Google Fitbit Air Special Edition leveres med et rem med Stephen Curry-logo, der er designet til at sikre »toppræstationer og forfinet stil«.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Matt EvansSenior Fitness & Wearables Editor