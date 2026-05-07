Google Fitbit Air visas upp – en skärmlös träningstracker för att utmana Whoop och Garmin

Google har visat upp nya Google Fitbit Air och precis som väntat är det en skärmlös träningsenhet i stil med Whoop

Den är designad som en “set and forget”-enhet, precis som originalet från Fitbit och väger bara 12 gram med tygarmbandet

Enheten lanseras samtidigt som Fitbit får en stor redesign där appen byter namn till “Google Health”

Efter flera veckor av rykten och teasers från Google (bland annat via NBA-stjärnan Stephen Currys Instagram-konto) har Google nu presenterat Google Fitbit Air, som blir nästa utveckling av de bästa Fitbit-modellerna, och det är precis vad vi väntade oss: en billig skärmlös “set and forget”-tracker som ska konkurrera med alternativ som Whoop.

Priset ligger på 99,99 dollar (ungefär 1 100 kronor) och träningsenheten är extremt lätt med sina 12 gram. Utan armbandet väger själva enheten bara 5 gram.

Den erbjuder upp till sju dagars batteritid, snabbladdning och alla vanliga sensorer för puls, stegräkning, uppskattad kaloriförbrukning, hudtemperatur och blodsyremätning.

Enheten saknar dock GPS, vilket skiljer den från Fitbit Charge 6. Den inkluderar också tre månader av Google Health Premium (tidigare kallat Fitbit Premium, men mer om det strax), som normalt kostar 99 kronor.

Så långt känns allt ganska väntat. Google Fitbit Air sparar sju dagars detaljerad rörelsedata minut för minut, samt en dags träningsdata, som sedan synkas till den nya Google Health-appen.

Vad är Google Health-appen?

Fitbit-appen och prenumerationstjänsten Fitbit Premium byter nu namn till Google Health i en obligatorisk uppdatering som också innebär en stor redesign. Det lär inte bli särskilt populärt bland långvariga Fitbit-användare, men vi har egentligen vetat att det här var på väg ända sedan Google gjorde Google-konto obligatoriskt för att fortsätta använda Fitbit-enheter.

Som en del av förändringen kretsar Google Healths premiumversion nu kring Google Health Coach, en AI-baserad hälsoassistent byggd på Gemini. Coachen får tillgång till all data du tillåter, från sömn och puls till kostregistrering via bilder på dina måltider. Den kan till och med ta hänsyn till dina journaler.

Med hjälp av all denna information fungerar Google Health Coach nästan som en personlig assistent, som rekommenderar träningsprogram, tips för bättre sömn, recept, råd kring skador och mycket mer baserat på dina mål och din hälsa.

Google Fitbit Air sägs dessutom vara “designad för Google Health Coach”, men till skillnad från Whoop kan du använda träningsenheten även med gratisversionen av appen om du inte vill prenumerera. Du får då dock inte tillgång till alla AI-drivna råd, utan ser istället vanliga grafer, poäng och hälsodata på samma sätt som i många andra träningsenheter.

Google Fitbit Air: specifikationer

Swipe to scroll horizontally Modellnamn Google Fitbit Air Pris 99 dollar Vikt 12 g med armbandet Skärm Ingen GPS Ingen Batteri Upp till 7 dagar, 90 minuters laddning (5 minuters snabbladdning för 1 dags batteritid) Anslutning Bluetooth Vattentålighet 50 meter

Armbanden finns i flera olika varianter: ett vävt Performance Loop Band designat för “en flexibel passform” och tillverkat av återvunnet material, ett silikonbaserat Active Band samt det mer stilrena Elevated Modern Band. Google Fitbit Air Special Edition levereras dessutom med ett armband signerat Stephen Curry, designat för maximal prestanda och stil.

Google utmanar Whoop och återvänder till det klassiska Fitbit-konceptet

När de första uppgifterna om Fitbit Air dök upp skrev vi att Fitbits nya skärmlösa tracker i Whoop-stil faktiskt passar varumärket bättre än en smartklocka, eftersom den på många sätt är en återgång till den “nästan osynliga” stegräknaren från 2008.

Och vi står fast vid den bedömningen. Fitbit har alltid varit som bäst när det handlar om diskreta och pålitliga träningsarmband och stegräknare och trots den nya appens AI-funktioner samt Googles tydliga signaler om att du behöver Health Coach-prenumerationen för att få ut det mesta av enheten, är det precis här Google Fitbit Air hör hemma.

Andra skärmlösa alternativ, som Whoop 5.0, Polar Loop och smartringar som Oura Ring 4, är betydligt dyrare, vilket gör Google Fitbit Air till ett billigare alternativ för dig som gillar fokuserade träningsenheter utan skärm.