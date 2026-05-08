Google Fitbit Air er avduket – en skjermløs aktivitetsmåler som skal utfordre Whoop og Garmin

Google har avduket den nye Google Fitbit Air, og som forventet er det en skjermløs treningsmåler i stil med Whoop.

Den er designet som en «set and forget»-enhet, akkurat som originalen fra Fitbit, og veier bare 12 gram med stoffremmen.

Enheten lanseres samtidig som Fitbit får en større redesign der appen omdøpes til «Google Health».

Etter uker med rykter og teasere fra Google (inkludert via NBA-stjernen Stephen Currys Instagram-konto), har Google nå avduket Google Fitbit Air, som blir den neste utviklingen av de beste Fitbit-modellene, og den er akkurat det vi forventet: en billig skjermløs «sett og glem»-tracker som skal konkurrere med alternativer som Whoop.

Prisen er 99,99 dollar (omtrent 930 kroner), og treningsenheten er ekstremt lett med sine 12 gram. Uten armbåndet veier selve enheten bare 5 gram.

Den tilbyr opptil syv dagers batteritid, hurtiglading og alle de vanlige sensorene for puls, skritttelling, estimert kaloriforbruk, hudtemperatur og måling av oksygen i blodet.

Enheten mangler imidlertid GPS, noe som skiller den fra Fitbit Charge 6. Den inkluderer også tre måneder med Google Health Premium (tidligere kalt Fitbit Premium, men mer om det senere), som normalt koster 99 kroner. Så langt føles alt ganske forventet.

Google Fitbit Air lagrer syv dager med detaljerte bevegelsesdata minutt for minutt, samt én dag med treningsdata, som deretter synkroniseres med den nye Google Health-appen.

Hva er Google Health-appen?

Fitbit-appen og abonnementstjenesten Fitbit Premium får nå nytt navn – Google Health – i en obligatorisk oppdatering som også inkluderer en større redesign. Den kommer ikke til å bli spesielt populær blant Fitbit-brukere som har brukt enhetene lenge, men vi har visst at dette kom helt siden Google gjorde Google-konto obligatorisk for å fortsette å bruke Fitbit-enheter.

Som en del av endringen dreier premiumversjonen av Google Health seg nå om Google Health Coach, en AI-basert helseassistent bygget på Gemini. Coachen får tilgang til alle dataene du tillater, fra søvn og puls til kostholdssporing via bilder av måltidene dine. Den kan til og med ta hensyn til medisinske journaler.

Ved hjelp av all denne informasjonen fungerer Google Health Coach nesten som en personlig assistent, og anbefaler treningsøkter, tips for bedre søvn, oppskrifter, skaderåd og mer basert på dine mål og helse.

Google Fitbit Air sies også å være «designet for Google Health Coach», men i motsetning til Whoop kan du bruke treningsmåleren med gratisversjonen av appen hvis du ikke vil abonnere. Du vil imidlertid ikke ha tilgang til alle de AI-drevne rådene, men i stedet se standardgrafer, poengsummer og helsedata på samme måte som i mange andre treningsenheter.

Google Fitbit Air: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Modellnamn Google Fitbit Air Pris 99 dollar Vekt 12 g med armbåndet Skjerm Ingen GPS Ingen Batteri Opptil 7 dager, 90 minutters lading (5 minutters hurtiglading for 1 dags batteritid) Tilkobling Bluetooth Vanntetthet 50 meter

Remmene finnes i flere forskjellige varianter: et vevet Performance Loop Band designet for en «fleksibel passform» og laget av resirkulerte materialer, et silikonbasert Active Band og det mer stilige Elevated Modern Band. Google Fitbit Air Special Edition kommer også med et bånd signert basketstjernen Stephen Curry, designet for maksimal ytelse og stil.

Google utfordrer Whoop og vender tilbake til det klassiske Fitbit-konseptet

Da de første detaljene om Fitbit Air dukket opp, skrev vi at Fitbits nye skjermløse Whoop-lignende sporingsenhet faktisk passer bedre til merket enn en smartklokke, ettersom den på mange måter er et tilbakeblikk til den «nesten usynlige» skrittelleren fra 2008.

Og vi står ved den vurderingen. Fitbit har alltid vært i forkant av diskrete og pålitelige treningsarmbånd og skrittellere, og til tross for den nye appens AI-funksjoner og Googles klare signaler om at du trenger Health Coach-abonnementet for å få mest mulig ut av enheten, er det her Google Fitbit Air hører hjemme.

Andre skjermløse alternativer, som Whoop 5.0, Polar Loop og smartringer som Oura Ring 4, er betydelig dyrere, noe som gjør Google Fitbit Air til et billigere alternativ for de som liker fokuserte treningsenheter uten skjerm.