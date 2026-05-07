Google onthult Fitbit Air als schermloos alternatief voor Whoop en Garmin

Na weken van geruchten en teasers door Google, onder meer via het Instagram-account van NBA All-Star Stephen Curry, heeft Google de Google Fitbit Air onthuld. Het is de volgende evolutie van de beste Fitbits en precies wat we verwachtten: een betaalbare fitnesstracker zonder scherm die je omdoet en daarna grotendeels vergeet, bedoeld als goedkoper alternatief voor bijvoorbeeld Whoop.

Het 'horloge' heeft een prijs van 99,99 euro en is opvallend licht. Hij weegt slechts 12 gram met bandje en maar 5 gram zonder bandje. Verder biedt hij een batterijduur van zeven dagen, snelladen en de gebruikelijke reeks smartwatchsensoren voor hartslag, stappentelling, geschatte calorieverbranding, huidtemperatuur en zuurstofsaturatie.

Het apparaat heeft geen gps, waarmee het zich onderscheidt van de Fitbit Charge 6. Je krijgt er een abonnement bij met drie gratis maanden Google Health Premium, voorheen bekend als Fitbit Premium, maar daarover zo meteen meer.

Wat is de Google Health app?

De Fitbit-app en Fitbit Premium krijgen een nieuwe naam: Google Health. Die naamsverandering wordt verplicht uitgerold en gaat gepaard met een stevige make-over van de app. Trouwe Fitbit-gebruikers zullen daar waarschijnlijk niet meteen om staan te springen, maar helemaal onverwacht komt het ook niet. Sinds Google een Google-account verplicht maakte om Fitbit-apparaten te blijven gebruiken, hing deze stap eigenlijk al in de lucht.

Een belangrijk onderdeel van Google Health is het vernieuwde premiumabonnement. Dat draait voortaan rond Google Health Coach, een AI-gezondheidsassistent op basis van Google Gemini. Die coach kan allerlei gegevens meenemen, zolang jij daar toestemming voor geeft. Denk aan je slaap, hartslag en activiteit via je fitnesstracker, maar ook voedingslogs door foto’s van je maaltijden te uploaden. In theorie kan hij zelfs rekening houden met je medische gegevens.

Met al die informatie probeert Google Health Coach een soort persoonlijke gezondheidsassistent te worden. Hij kan trainingsschema’s aanraden, tips geven om beter te slapen, recepten voorstellen, advies geven bij blessures en meer. Alles wordt afgestemd op je doelen en je gezondheid.

Volgens Google is de Google Fitbit Air speciaal ontworpen voor Google Health Coach. Toch zit je niet meteen vast aan een abonnement, zoals bij Whoop wel het geval is. Je kan de tracker ook gewoon gebruiken met de gratis versie van de app. Dan mis je wel de AI-adviezen, maar krijg je nog steeds de vertrouwde metingen, scores en grafieken op basis van je data.

Google Fitbit Air: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Google Fitbit Air Prijs 99,99 euro Gewicht 12g met bandje Case Gerecycled plastic Display N.v.t. GPS Geen Batterij Tot 7 dagen, 90 min opladen (5 min snelladen voor 1 dag aan batterijduur) Connectiviteit Bluetooth Waterproof? Tot 50 meter

De bandjes zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen. Zo is er een geweven Performance Loop Band, gemaakt van gerecyclede materialen en ontworpen voor een flexibele pasvorm. Daarnaast is er een siliconen Active Band en een stijlvollere Elevated Modern Band. De Google Fitbit Air Special Edition wordt geleverd met een bandje met Stephen Curry-branding, dat volgens Google bedoeld is voor “topprestaties en een verfijnde stijl”.