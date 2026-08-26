Ett Whoop-armband för att hålla koll på närstående? Fitbit-grundarna lanserar ny skärmlös wearable med GPS, pulsmätning, sömnspårning och högtalare

Fitbit-grundarna lanserar en ny skärmlös aktivitetsmätare

Luffu Link är utformad för anhöriga och vårdgivare och samlar hela familjens hälsodata på ett ställe

Den går att förbeställa nu och börjar levereras i början av nästa år

Se upp, Whoop – en ny skärmlös wearable för hälsa och träning är på väg och den kommer från grundarna av Fitbit.

Utvecklarna James Park och Eric Friedman har presenterat en ny LTE-utrustad aktivitetsmätare, Luffu Link, som blir duons första hårdvaruprodukt sedan de startade företaget Luffu tidigare i år.

Luffu Link går att förbeställa nu för 250 dollar, men priset väntas höjas till 300 dollar när den börjar säljas i början av 2027. Den kommer dessutom i tre olika färger: Halo Gold, Onyx Black och Sterling Blue.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Det som skiljer nya Luffu Link från marknadens bästa aktivitetsmätare är framför allt dess fokus. I stället för att rikta in sig på individuell hälsospårning har Park och Friedman utformat sin skärmlösa wearable för hela familjen, något som grundar sig i deras egna erfarenheter av att ta hand om närstående.

"När du blir den som tar hand om familjen, eller familjens VD, lägger du enormt mycket tid på det", säger Park till TechCrunch. "Forskning visar att det i genomsnitt handlar om över 27 timmar i veckan, vilket är vansinnigt mycket tid … Jag tror att teknik kan spela en stor roll för att minska den här belastningen, men som vi själva upptäckte är verktygen som ska hjälpa till ganska fragmenterade", tillägger han.

(Image credit: Luffu)

Luffu Link ser ganska annorlunda ut jämfört med skärmlösa wearables som Whoop och Google Fitbit Air. Den använder exempelvis inte samma typ av enkla armbandsdesign, utan har i stället ett mer stilrent och tekniskt utseende. Den är förstås utrustad med liknande funktioner för hälsospårning, men tar konceptet ett steg längre.

Även om den inte är utformad för att räkna steg håller Luffu Link koll på bland annat sömn, aktivitet och puls. Du kan dessutom använda rösten för att registrera läkemedel, symptom, måltider och annan information.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Med hjälp av Luffu-appen, som lanserades redan i februari, kan du enkelt se information för varje familjemedlem som ingår i ditt ekosystem. Appen använder AI i bakgrunden för att sätta hälsomätvärden i sitt sammanhang och ger dig en omfattande överblick över dina närståendes information, samtidigt som den lär sig dagliga mönster och försöker upptäcka förändringar i hälsan.

Utöver de omfattande möjligheterna att samla in hälsodata har Luffu Link inbyggd GPS och LTE och fungerar även som en kommunikationsenhet där familjemedlemmar kan larma betrodda kontakter. Du kan inte bara hålla koll på var familjemedlemmar befinner sig, utan även höra av dig till andra utan att ringa, skicka sms eller ens ha telefonen i närheten – något som kan vara särskilt användbart i nödsituationer.

Genom att dubbeltrycka på knappen på enheten kan användaren snabbt larma andra när hjälp behövs och det krävs inget separat LTE-abonnemang. Om du exempelvis har råkat ut för en olycka och behöver hjälp kan du säga "Jag har ramlat och skadat benet. Kan någon komma och hämta mig?", varpå personerna i ditt Luffu-familjenätverk får ett meddelande.

Luffu Link är bara början på det ekosystem för hälsospårning som Park och Friedman vill bygga upp. I samband med lanseringen av den nya aktivitetsmätaren har Luffu även teasat en enhet för hemmet, utformad för att hjälpa familjer att hålla koll på sina nära och kära i flera olika hushåll. Produkten befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium, men företaget har sagt att fler detaljer kommer att presenteras senare i år.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.