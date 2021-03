Paras webhotelli 2021: valitsimme laadukkaimmat verkkoisännöintipalvelut

Tuhannet ihmiset unelmoivat oman yrityksen perustamisesta etsiessään vuodelle 2021 vakaata ja kestävää taloudellista vapautta. Ensimmäinen askel tähän suuntaan on luoda itselleen näkyvyyttä verkossa.

Omia verkkosivuja varten täytyy kuitenkin ensin löytää oikea webhotelli. Sopivan verkkoisännöinnin etsiminen voi tuntua kuitenkin haastavalta, sillä ehdokkaita on tuhansia potentiaalisia. Haluatko kenties jaetun webhotellin? Vai pelkästään omat kotisivut? Kuinka paljon kaistaa tarvitsen? Entäpä SSL?

Olemme arvostelleet yli 140 eri verkkoisännöinti- sekä verkkosivujen tekopalvelua, joten tiedämme, mistä parhaat vaihtoehdot koostuvat. Vannomme, ettei kukaan ole arvostellut useampaa webhotellia kuin me.

Olemme koonneetkin alle yksityiskohtaiset tiivistelmät kaikista parhaista webhotelleisti. Lisäksi nostamme esiin heidän vahvuuksia ja ominaisuuksia, jotka auttavat sinua valitsemaan juuri sinulle sopivan vaihtoehdon. Käymme läpi myös näiden tarjoamat hinnoitteluratkaisut.

Paras webhotelli 2021

1. Bluehost on paras kokonaisvaltainen webhotelli

Kilpailu on kovaa, mutta Bluehost jatkaa vakuuttavalla linjallaan tarjoten täydellisen kattauksen nopeutta, turvallisuutta, monipuolisuutta sekä ennen kaikkea luotettavuutta. Lisäksi se maksaa ainoastaan 2,28 € kuukaudessa.

2. Hostgator yllättää parhaalla jaetulla webhotellilla

Hostgator on yllättänyt meidät markkinoiden laadukkaimmalla jaetulla webhotellilla, joka tarjoaa liudan ilmaisia etuuksia, kuten domainin, SSL-sertifikaatin ja markkinointirahaa. Palvelu maksaa ainoastaan 2,64 dollaria kuukaudessa.

3. Hostinger on paras pilvipohjainen webhotelli

Pilvipohjainen webhotelli on uusi villitys ja Hostinger joukon paras vaihtoehto. Sen edullisin tilaus tarjoaa rajattoman kaistan, isännöintiä jopa 300 verkkosivulle ja jopa sata sähköpostiosoitetta jokaista domainia kohden. Kattavat ominaisuudet saa käyttöönsä 9,99 dollarilla kuukaudessa.

Bluehost on maailman suosituimman sisällönhallintajärjestelmäpalvelu WordPress.orgin mukaan paras webhotelli. (Image credit: Bluehost)

Meidän valintamme parhaaksi webhotelliksi on Bluehost . Utahissa sijaitseva yritys on jo lähes kaksi vuosikymmentä vanha ja sen omistaa verkkojätti Newfold Digital, joka tarjoaa virtaa yli kahdelle miljoonalle verkkosivulle maailmalla.

Sen peruspalvelu maksaa 2,28 € kuukaudessa kolmen vuoden sopimuksella. Hintaan sisältyy automaattinen asennus WordPressiin, minkä lisäksi se tukee muita suosittuja sovelluksia Mojo Marketplacen kautta toimivan järjestelmän kautta. Se tarjoaa myös cPanel-pohjaisen alueen, jossa kokeneet tekijät voivat testata kaikkea.

Näiden ohella Bluehostilla on Weebly-pohjainen verkkosivujen luontityökalu, joka on ominaisuuksiltaan hyvin tavanomainen. Sen avulla voi luoda kuusi sivua kattavat kotisivut, mutta tarjolla ei ole minkäänlaisia valmiita pohjia. Se on silti parempi kuin ei mitään, minkä lisäksi lisää toimintoja on tarkoitus tuoda tulevaisuudessa.

Palvelussa on myös hyvä tuki ja ilmaiset siirtotyökalut. Lopputulos on käyttäjäystävällinen ratkaisu, jossa riittää tehoja ja ominaisuuksia myös kokeneemmalle tekijälle.

Edullisin Bluehost-webhotelli | 7,44 € 2,28 € kuukaudessa | 65 %

Tässä on erinomainen tarjous vain TechRadarin lukijoille. Bluehost on tiputtanut Shared Plan -tilauksen hinnan 7,44 € vain 2,28 € kuukaudessa ensimmäisen kauden ajan. Hintaan sisältyy 175 dollarin markkinointiraha, 24/7-tuki, ilmainen domain, verkkosivujen luontityökalut ja 30 päivän rahat takaisin -takuu.Katso tarjous

HostGator Hatchling tarjoaa laadukkaan 45 päivän takuun (Image credit: Hostgator)

Hostgator on myös osa Newfold Digitalia ja tarjoaa kattavat webhotellipalvelut aina domaineista dedikoituihin servereihin. Lisäksi ne ovat kilpailullisesti hinnoiteltu ja niille taataan 99,9 % käytettävyysaika. Tämä koskee kaikkia Hostgatorin tarjoamia palveluja.

Yhtiöllä on tarjolla kolme erilaista tilausta, jotka alkavat Hatchlingista. Siihen kuuluu rajoittamaton kaista, ilmainen WordPress/Cpanel-verkkosivujen siirto ja ilmainen SSL-sertifikaatti. Tilaa on varattu runsaasti, ja sen pitäisi riittää yhdelle domainille mainiosti.

Seuraava Babt-tilaus lisää listan perään rajoittamattoman määrän domaineja, joten verkkosivuja voi olla niin monta kuin itse haluaa.

Asteen vaativampaan käyttöön on olemassa Business-tilaus, jossa on oma dedikoitu IP-osoite, ilmainen päivitys PositiveSSL:ään ja ilmaiset SEO-työkalut.

Muita etuja ovat 45 päivän rahat takaisin takuu ja uusien tilien ilmainen siirto ensimmäisen kuukauden sisällä. Edulliseen hintaan nähden Hostgator tarjoaa paljon vastinetta.

Hostinger on yksi edullisimmista verkkoisännöintipalveluista (Image credit: Hostinger)

Hostinger on yksi suurimmista ilmaisista webhotelleista yhtiön oman 000webhosting-brändin kautta. Sillä on yli 30 miljoonaa käyttäjää sekä alhaisimmat hinnat, kiitos alhaisten juoksevien kulujen.

Hostinger käyttää omaa teknologiaa, kuten omaa käyttöjärjestelmää, jotta se voi hallinnoida paremmin suorituskykyä ja ominaisuuksia entistä edullisemmin.

Palvelu tarjoaa kolme eri tilausvaihtoehtoa: Cloud Startup, Cloud Professional ja Cloud Global. Kaikissa on rajaton kaista ja tuki jopa 300 verkkosivulle.

Cloud Startup tulee lisäksi 100 Gt SSD-tallennustilalla, 3 Gt RAM-muistilla ja kahdella ytimellä varustettuna. Cloud Professional kasvattaa vastaavat 140 Gt, 6 Gt RAM-muistiin ja neljään ytimeen. Cloud Globalissa vastaavasti on 200 Gt tallennustilaa, 16 Gt RAM-muistia ja kahdeksan ydintä. Kaikissa tilauksissa on ilmainen SSL-sertifikaatti.

Hinnoittelu riippuu tilauksen kestosta. Cloud Startup maksaa tällä hetkellä 29,90 dollaria kuukaudessa tai 12,99 dollaria kuukaudessa vuoden tilauksella. Kahden vuoden tilauksella kuukausimaksu on 10,99 dollaria ja neljällä vuodella hinta tippuu 9,99 dollariin kuukaudessa.

Hostinger Business -webhotelli | 4 vuotta| $3,99 / kuukausi

Yksinoikeudella TechRadarin lukijoille . Tämä on äärimmäisen edullinen tarjous. Hieman reilun kolmen eruon hinnalla saat ilmaisen domainin, 100 Gt tallennustilaa, rajattoman kaistan ja ilmaisen SSL-sertifikaatin. Kyseessä on erinomainen ratkaisu, jos etsit sopivaa webhotellia yhdelle verkkosivulle ja aiot kasvattaa sitä nopeasti eteenpäin.Katso tarjous

InMotionin jaettu webhotelli yrityksille vakuutti arvostelijamme (Image credit: InMotion Hosting)

InMotion Hosting on suosittu webhotelli, joka on tarjonnut palveluitaan jo yli 15 vuotta. Sillä on lisäksi vakuuttava kattaus eri tilausvaihtoehtoja, jotka on suunniteltu ensisijaisesti jälleenmyyjille.

Kaikki tilaukset sisältävät asennuksen ja siirron, jotka ovat käteviä etuja toisesta webhotellista siirtyville. InMotion hoitaa lisäksi käyttäjän puolesta serveripuolen kokonaan.

Jos webhotellin pyörittäminen kiinnostaa, InMotion tarjoaa myös jälleenmyyjätilauksia, jotka saapuvat ilmaisen WHMCS-lisenssin kera. Tämän avulla voi kirjata ja laskuttaa asiakkaita automaattisesti.

InMotionissa on cPanel- ja Softaculous-paneelit, sekä erinomainen tekninen tuki. Oman testimme mukaan yhtiön suoritustasot olivat kauttaaltaan keskivertoa parempaa, joten jos etsit nopeasti latautuvia verkkosivuja itsellesi, tämä on vaihtoehtosi.

Beginner-tilaukset tarjoavat 80 Gt edestä tallennustilaa 800 Gt kaistan ja tukevat 25 käyttäjätiliä. Hinnat alkavat 26,59 dollarista kuukaudessa, mutta tippuvat tilauksen keston mukaan. Edullisimmillaan palvelun saa itselleen 15,39 dollarin kuukausihinnalla kahden vuoden tilauksella.

Muut tilaukset nostavat tarjottuja ominaisuuksia ja hintaa vastaavasti. Palvelu lupaa lisäksi 90 päivän rahat takaisin -takuun.

YKSINOIKEUS-tarjous: InMotion Power -tilaus | 60 % alennus

Yksinoikeudella TechRadarin lukijoille InMotion tarjoaa yhtiön Power-tilauksen (normaalisti $14,99 kuukaudessa) Launch-tilauksen hinnalla, eli $5,99 kuukaudessa. Palvelu sisältää tuplasti enemmän ominaisuuksia ja resursseja verrattuna edullisempaan tilaukseen.

Hostwinds tarjoaa kattavat ominaisuudet uusille ja vanhoille käyttäjille (Image credit: hostwinds)

Hostwinds tarjoaa kattavan valikoiman dedikoituja servereitä isännöintiin, joihin luvataan vakuuttavat säätömahdollisuudet peruskäytöstä aina raskaampaan työhön. Siten ne sopivat erinomaisesti niin yritysten kotisivuille kuin peliservereiksi.

Tarjolla on muutama vaihtoehto, joita voi kustomoida omien mieltymysten mukaan. Edullisin vaihtoehto tarjoaa neliytimisen suorittimen ja vähintään 8 Gt RAM-muistia, joka riittänee valtaosalle käyttäjistä.

Lisävaihtoehdot kattavat puolestaan laajan kirjon muokattavuutta, kuten eri RAID-säädöt ja valikoiman eri käyttöjärjestelmiä, kuten CetOS:n, Debianin, Ubuntun, Fedoran ja Windows Serverin.

Laaja ja hinnaltaan sopusuhtainen valikoima eri kaistanopeuksia takaa lisäksi sen, ettei kaista jää missään vaiheessa pullonkaulaksi.

Lisäksi palvelu tarjoaa täyden serverihallinnan, joten käyttäjän ei tarvitse välttämättä itse hallinnoida järjestelmää. Myös serverin seuranta sekä yölliset varmuuskopiot kuuluvat osaksi palvelua.

Ainoa kritiikki Hostwindsia kohtaan suuntautuu oikeastaan siihen, ettei cPanelin, Pleskin tai Eximin kaltaisia ohjauspaneeleita tarjota vakiona. Yhtiö kuitenkin auttaa mielellään oikean ohjauspaneelin löytämisessä, jos et halua asentaa sellaista itse.

Dreamhost on yksi vanhimmista webhotellitarjoajista (Image credit: Dreamhost)

Dreamhost tarjoaa sähköposteille suunnatun webhotellin, jossa on useita eri tilausmahdollisuuksia.

Palvelun vakiotilaus sisältää 25 Gt tallennustilaa sekä mahdollisuuden synkronoida mobiili- ja työpöytäsovelluksen sähköpostit keskenään. Lisäksi sen sähköpostiohjelma on täysin mainokseton.

Toinen kätevä ominaisuus on älykäs roskapostisuodatin, joka poistaa roskapostin lisäksi virukset, haittaohjelmat ja kalasteluyritykset. Suodatin mukautuu myös tuleviin uhkiin, joten se pitää käyttäjän turvassa.

Omalla sähköpostitilillä on muutama tärkeä etu muualla olevaan sähköpostiin verrattuna. Ensinnäkin se on liitoksissa yhtiösi domain-nimeen, joten se näyttää välittömästi ammattimaisemmalta kuin ilmaiset sähköpostintarjoajat.

Toisekseen se tarkoittaa, että ainoastaan sinulla on pääsy omiin tietoihisi, eikä sähköpostiviestejäsi skannata mainoksia varten, kuten monet ilmaiset sähköpostipalvelut tekevät.

Hinnoittelu on myös verrattain edullinen ja riippuu tilauksen kestosta. Hinnat alkavat 1,99 dollarista kuukaudessa tai vuoden tilauksella 1,67 dollarista kuukaudessa.

GreenGeeks vakuuttaa vihreillä arvoilla (Image credit: GreenGeeks)

GreenGeeks väittää ylpeänä olevansa "maailman ensimmäinen vihreää energiaa hyödyntävä webhotelli", mikä ei tule yllätyksenä, sillä yhtiö on omistautunut täysin ekoystävällisyydelle.

Väite on iso, mutta onneksi sille on myös paljon tukea. Yhtiö ei ole ainoastaan mahdollisimman energiatehokas, vaan lupaa "jokaista käytettyä ampeeria kohden investoida kolminkertainen määrä uusiutuvaan energiaan Bonneville Environmental Foundationin kautta". Joten teoriassa tämä webhotelli ei ole hiilineutraali, vaan sitä aktiivisesti vähentävä.

GreenGeeksin webhotelli-tarjonta ei ole tosin aivan yhtä vakuuttava. Tilauskirjo on jokseenkin tavanomainen kattaus jaettuja tuotteita, webhotelleja, VPS:ää ja dedikoituja vaihtoehtoja, mutta valinnan määrä on vähäinen, eikä se ole kovin kummoinen.

Palvelun tarjonnassa on tosin yksi poikkeus jaetun webhotellin osalta. Se tarjoaa rajattoman määrän verkkosivuja, sähköposteja, tietokantoja, verkkotilaa ja kaistaa, joiden päälle luvataan vielä ilmainen domain, jaettu SSL, Cloudflare CDN -integraatio, yölliset varmuuskopiot, Softaculous-asennus, yksinkertainen verkkosivujen luonti sekä tuki sähköpostin, chatin ja puhelimen välityksellä.

Kolmen vuoden tilaus maksaa 2,95 dollaria kuukaudessa ja siinä on 30 päivän rahat takaisin -takuu. Kyseessä on oiva tarjous, joka todistaa samalla, ettei ekoystävällinen webhotelli ole vain vihreitä aatteita, vaan myös kyvykkäitä palveluita.

Domain.com tarjoaa kattavat ominaisuudet (Image credit: Domain.com)

Domain.com tunnetaan parhaiten hyvänä domainin tarjoajana, mutta sen webhotellipalvelut ovat niin ikään kiinnostavat. Verkkoisännöinti kattaakin tehokkaat ja luotettavat palvelut vakaalla ja turvallisella alustalla.

Webhotellitilaukset ovat tuhteja, ja kaikkein tavanomaisimmatkin tilaukset tarjoavat rajattoman tallennustilan ja skaalattavan kaistan. Tarjolla on lisäksi kymmenen tietopankkia, viisi FTP-tiliä sekä ilmainen SSL-sertifikaatti Let's Encryptilta.

Deluxe-tilaus sisältää 25 tietopankkia ja 25 FTP-tiliä, kun taas Ultrassa ei ole rajoituksia lainkaan.

Basic-tilaus maksaa 3,75 dollaria kuukaudessa vuoden tilauksella, Deluxe 6,75 dollaria kuukaudessa ja Ultra 13,75 dollaria kuukaudessa.

Kannattaa kuitenkin huomioida, ettei Domain.com tarjoa lainkaan mahdollisuutta kuukausitilaukseen. Ainoat vaihtoehdot ovat joko vuoden, kahden tai kolmen vuoden tilaus.

Liquid Web on kohdistettu webhotellien niche-markkinoille. (Image credit: Liquid Web)

Liquid Web on ammattimainen palveluntarjoaja, jonka palveluun kuuluu korkealaatuiset webhotellit sähköposteille, WordPressille, WooCommercelle, VPS:lle, dedikoiduille ja muille pilvipohjaisille tuotteille.

Suurin osa tilauksista kattaa enemmän kuin käyttäjä todennäköisesti odottaa. Liquid Web ei päivitä ainoastaan automaattisesti WordPressille, vaan päivittää myös laajennukset erillisessä eristetyssä tilassa tarkastaakseen, ettei niissä ole yhteensopivuusongelmia muun sivun kanssa.

VPS- ja dedikoiduissa serveripalveluissa on laajat ominaisuudet isännöintiin, ja yhtiöllä on omat datakeskukset, jotka pyörittävät ohjelmistoa ja rautaa. Tärkeimmät ohjelmistot on asennettu, päivitetty ja tuetuja, minkä lisäksi palvelu tarjoaa ilmaisen siirron, virus- ja roskapostisuojan sekä aktiivisen järjestelmänseurannan.

Liquid Web ei ole kuitenkaan edullinen palveluntarjoaja, vaan sen perustilauksetkin ovat kalliimpia kuin kilpailijoiden vastaavat. Hinnalleen saa kuitenkin parhaan mahdollisen tuen ja serverit.

Namecheap on laajentanut webhotellin lisäksi VPN-palveluiden puoleen. (Image credit: Namecheap)

Jos etsit edullista webhotellia, silloin Namecheap lupaa nimensä edestä rahalle vastinetta. Varsinkin yhtiön ensimmäisen vuoden tarjoukset ovat hinta-laatusuhteeltaan lyömättömiä.

Kannattaa tosin huomioida, että alustava tarjous sisältää ainoastaan 20 Gt edestä kiintolevytilaa ja 30 sähköpostiosoitetta, mutta toisaalta tästä joutuu pulittamaan ainoastaan 2,88 dollaria kuukaudessa.

Namecheap lupaa lisäksi 99,9 % käytettävyystakuun. Se on myös helppo asentaa, ja sen tukisivuilta löytyy kattava lista oppaita ja vinkkejä.

Kaiken kukkuraksi testeissämme totesimme, että yhtiö pystyy tarjoamaan kilpailijoitaan keskivertoa nopeammat verkkosivut.

WP-Engine tarjoaa laadukasta Wordpress-isännöintiä. (Image credit: WP Engine)

WP Enginellä on kattavat WordPress-palvelut, jotka auttavat asennuksen, päivityksen, turvallisuuden, optimoinnin ja vianetsinnän kanssa.

Monet näistä ominaisuuksista ei tosin näy käyttäjälle, mikä kielii vain hyvästä hallinnoidusta palvelusta. Toisin sanoen käyttäjän ei tarvitse välittää WordPress-päivityksistä, sillä WP Engine hoitaa ja testaa ne huolella puolestasi.

Tehokas WP Engine -alusta tuo mukaan myös monia käteviä ominaisuuksia, kuten erillisen tilan, jonne sivun voi kopioida ja jossa voi testata eri teemoja ja laajennuksia huoletta. Integroidut benchmark-testit auttavat tarkastamaan sivun suorituskykyä ja tarjoaa lisäksi käteviä vinkkejä nopeuttaakseen sivun latausta.

Kaikella on kuitenkin hintansa, sillä WP Enginen edullisin tilaus maksaa 30 dollaria kuukaudessa. Mutta jos etsit optimoitua ympäristöä, laadukkaita työkaluja ja ammattimaista tukea, hinta voi olla kaiken sen väärti.

Wixillä on yli 100 miljoonaa aktiivista tiliä

Wix on verkkosivujen luontiin tarkoitettu palvelu, joka tarjoaa laajan kirjon tilauksia. Se kattaa myös todella syvälliset työkalut omien kotisivujen tekoon, minkä lisäksi käyttöliittymä on käyttäjäystävällinen ja monipuolinen.

Esimerkiksi valmiiden pohjien osalta palvelussa on yli 500 erilaista valmispohjaa, joten jokaiselle löytyy varmasti juuri sopiva tyyli. Wixin "ongelma" onkin usein valinnan vaikeus.

Muita käteviä ominaisuuksia ovat integroitu kuvankäsittelyohjelma, jossa on lukuisia Instagram-tyylisiä suodattimia, sekä liuta verkkokauppaan liittyviä sapluunoita. Wix ei myöskään ota siivua myynneistä, kuten osa kilpailijoista.

Wixilla on myös täysin ilmainen palvelu, joka rajoittaa kaistan ja tallennustilan sekä lisää sivuille omia mainoksia. Unlimited-tilaus nostaa tallennustilan 10 Gt sekä heittää päälle ilmaisen domainin, rajattoman kaistan sekä 75 dollarin edestä Google Ad -etuseteleitä.

Weebly tarjoaa paljon käteviä ominaisuuksia myös aloittelijoille

Weebly on Wixin lailla valtava verkkosivujen tekoon suunniteltu palvelu, jossa on myös täysin ilmainen vaihtoehto. Sen tallennustila on rajattu tosin 500 megaan, minkä lisäksi sivuille laitetaan mainoksia. Mainoksista pääsee eroon tilaamalla 6,80 dollaria kuukaudessa maksavan perustilauksen.

Starter-paketissa ei ole mainoksia tai rajoituksia tallennustilaan, minkä lisäksi siihen sisältyy ilmainen domain. Verkkomyyntiä ajatteleville se tukee myös verkkokauppaa, joskin rajaa sen kymmeneen tuotteeseen.

Kalliimmat tilaukset lisäävät ominaisuuksia ja antavat entistä kattavammat mahdollisuudet verkkokaupan rakentamiseen aina kuponkeja, käyttäjäarvioita ja inventaariota varten. Kallein Performance-tilaus lisää vielä lahjakortit, ostoskorin tyhjentämisen sekä sähköpostikampanjat, jotka maksavat 35 dollaria per kuukausi.

Weeblyn valikoima tyylikkäitä verkkosivun sapluunoita on niin ikään iso plussa. Valitettavasti käyttöliittymässä on puutteensa, kuten kumoa-painikkeen puuttuminen kokonaan. Muutoin kyseessä on kuitenkin kattava ja monipuolinen palvelu verkkosivujen tekemiseen.

Mikä on paras webhotelli vuonna 2021? Paras verkkoisännöintipalvelu tällä hetkellä on Bluehost. Syitä on monia, mutta se tarjoaa ennen kaikkea parhaan vastineen rahalle. Palvelulla on yli kaksi miljoonaa verkkosivua ympäri maailmaa, sitä suosittelee WordPress ja se tarjoaa ilmaisen SSL-sertifikaatin, domainin, rajattoman kaistan ja pitkän rahat takaisin -takuun.

Mikä on webhotelli? Webhotelli tai verkkoisännöinti on nimi palvelulle, joka tarjoaa serverin käyttäjän tai yrityksen verkkosivuille. Todellisuudessa serverin voi pystyttää kuka tahansa. Luotettavan, edullisen ja skaalattavan webhotellin löytäminen on kuitenkin pahimmillaan haastava ja raskas prosessi, sillä vaihtoehtoja on lukuisia. Monet tilauksista sisältävät ominaisuuksia, joita käyttäjä ei välttämättä tarvitse lainkaan. Näihin kuuluvat muun muassa sähköpostilistat, ohjauspaneelit, verkkokauppamahdollisuus, verkkotyökalut ja eri asteiset tuet. Etsit sitten sopivaa ratkaisua omalle kotisivullesi, yrityksellesi tai verkkokaupalle,tai haluat vain säästää rahaa siirtymällä edullisempaan webhotelliin, olemme täällä juuri sinua varten. Oikean webhotellin löytäminen vaatii juuri sopivilla ominaisuuksilla varustetun palveluntarjoajan löytämistä omaan budjettiin. Onneksi hyviä vaihtoehtoja on nykyään jo edullisemmasta päästä. Jos olet vasta aloittelemassa tai osaat hallinnoida serveriä, kannattaa myös harkita virtuaalipalvelinta (VPS). Nämä tarjoavat dedikoidun serverin muokattavuuden huomattavasti edullisempaan hintaan.

Miten kuvailla webhotellia maallikolle? Ajattele webhotelleja vuokraisäntinä ja servereitä heidän omistamana kiinteistönä. Jaettu webhotelli on kuin kiinteistön yksittäisten huoneiden vuokraus. Jos yhdelle serverille laitetaan liian monta verkkosivua tai yksi sivuista nousee liian suosituksi, palvelun laatu saattaa heikentyä. Tätä voi verrata esimerkiksi äänekkäisiin naapureihin tai vessan omiviin kämppiksiin. VPS on jaettujen webhotellien seuraava askel. Sen avulla saat itsellesi oman virtuaalipalvelimen (verrattavissa omaan asuntoon), jossa jaat joitain etuja myös muiden rakennuksessa olevien henkilöiden kanssa. Dedikoidut webhotellit vastaavat puolestaan omakotitalo: kokonainen serveri, joka on pyhitetty ainoastaan käyttäjälle. Se on kallis, mutta sen arvoinen, jos sinulle on kunnianhimoa. Siinä on edelleen omat rajoitteet, mutta dedikoitu webhotelli tarjoaa silti kaikkein eniten muokattavuutta. Sama rakennusanalogia toimii myös muihin osa-alueisiin, kuten ekoystävällinen talo, kivijalkaliikkeet ja valokuvagalleriat.



5 tärkeää vinkkiä webhotellin ostamiseen Meidän kokemuksen mukaan nämä viisi asiaa kannattaa muistaa, kun olet valitsemassa itsellesi sopivaa webhotellia: a. Saat sitä, mitä maksat. Jos verkkosivusi on vain harrastuksesi jatke, tällä ei ole juurikaan merkitystä. Mutta yritystoiminnan kannalta edullisin tai ilmainen vaihtoehto on usein huono ratkaisu, joskaan tämä ei tarkoita sitä, että kaikki edulliset tarjoukset ovat huonoja vaihtoehtoja. b. Varo hintakeplotteluja. Valtaosa webhotelleista tarjoaa alhaisia hintoja tilausten aluksi, mutta nostavat hintoja, kun esittelyvaihe loppuu. Tämä saattaa olla 24, 36 tai jopa 60 kuukauden päässä. Suosittelemme tarkastamaan aina lopullisen hinnan omistukselle. Mutta kuten yllä, tämä ei tarkoita sitä, etteikö viiden vuoden maksaminen etukäteen olisi huono asia. c. Kuinka luotettava verkkoisännöijä on? Käytännössä kuka tahansa voi esittää olevansa webhotelli ja myydä vain eteenpäin jonkun muun valmistaman tuotteen. Tarkasta, kuinka pitkään he ovat olleet olemassa, missä heidän toimisto sijaitsee ja kuka yrityksen omistaa. Tarkista myös, ovatko heidän lupaukset realistisia. Google on tässä tapauksessa ystäväsi. d. Tunne rajasi. Kuinka hyvin osaat luoda omat kotisivut? Kaipaatko ulkopuolista apua esimerkiksi laki- tai talousasioiden suhteen? e. Harkitse verkkosivujen luomistyökaluja. Et tarvitse välttämättä webhotellia ollaksesi verkossa. Monet verkkosivujen luontiin tarkoitetut palvelut tarjoavat mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Näihin rakennetut verkkosivut on tosin usein vaikea siirtää muualle, sillä ne on rakennettu yrityksen omien työkalujen pohjalta.

Millaisia erilaisia webhotelleja on tarjolla? Jaetussa webhotellissa yksi käyttäjä jakaa serverin muiden verkkosivujen ja tilien kanssa. Vaikka nämä ovat usein edullisempia, ne sopivat parhaiten pienille verkkosivuille, jotka eivät vaadi hirveästi kaistaa. Virtuaalipalvelimet (VPS) ja pilvipohjaiset webhotellit antavat käyttäjälle skaalattavuuden, sillä niitä ei ole rajoitettu fyysisen serverin rajoihin. Ne käyttävät juuri sen verran tehoja, muistia ja tallennustilaa kuin käyttäjä tarvitsee. VPS hyödyntää usein yhtä fyysistä serveriä ja jakaa sen resursseja käyttäjille, kun taas pilvipalvelut käyttävät useita servereitä ja jakavat näiden resursseja kaikille. Dedikoidut verkkoserverit antavat käyttäjälle täysin oman serverin käyttöön, mikä takaa usein paremman suorituskyvyn. Tästä joutuu kuitenkin maksamaan enemmän, sillä käyttäjä vastaa myös sen hallinnoinnista. Webhotellit tarjoavat usein kolme maksullista tilausvaihtoehtoa. Näiden lisäksi olemme usein huomioineet myös WordPress-pohjaiset webhotellit sekä kattavammat verkkosivujen luomiseen tarkoitetut palvelut. PS: olemme käyttäneet termiä resurssi tässä yhteydessä. Tarkoitamme sanalla vähän kaikkea aina suorituskyvystä (prosessoreista), tallennustilaan (SSD tai HDD), muistiin (RAM) ja verkkoyhteyteen (usein kaistannopeus).

Miten valitset parhaan webhotellin? Yrityksellesi paras webhotelli riippuu usein omista tarpeista sekä siitä, mikä verkkoisännöintipalveluista (jaettu, dedikoitu vai pilvi) sopii käyttöönne parhaiten. Pienille yrityksille jaettu tai hallinnoitu webhotelli on usein paras vaihtoehto. Niiden kustannukset ovat pienet, mutta serveriä käyttävät myös muut yritykset. Tästä voi tarvittaessa siirtä virtuaalipalvelimiin (VPS). Dedikoitu serveri on nimensä mukaisesti yksi serveri, joka on varattu täysin yrityksellesi. Dedikoidut palvelimet eivät ole enää niin kalliita kuin vielä jokin aika sitten, joten ne saattavat käydä järkeen silloin, jos et halua miettiä muiden serverillä olevien yritysten mahdollista vaikutusta omiin verkkosivuihisi. Kannattaa kuitenkin tutustua tarkkaan palvelutasosopimukseen (SLA). Tarkasta tiedot kaikista mahdollisista lisäkustannuksista, kuten huollosta tai muista ylimääräisistä kuluista, jotka eivät kuulu palvelumaksuun. Kannattaa lisäksi yrittää ostaa serveritilaa, jota voit laajentaa myöhemmin. Mikään ei ole pahempaa kuin huomata muutaman kuukauden jälkeen, ettei palvelimen tila riitä ja joudut siirtämään kaiken kokonaan uudelle serverille. Pilvipalvelut ovat viime vuosina tehneet merkittäviä muutoksia yritysten eloon, ja tämä koskee myös webhotelleja. Pilvipalvelujen etu on niiden joustavuudessa, sillä voit käytännössä ostaa juuri niin paljon tilaa ja kaistaa kuin tarvitset. Myöhemmin nämä ovat laajennettavissa vapaasti ilman huolta palvelimen siirrosta tai muusta.

Mikä webhotelli on paras? Maksullinen vai ilmainen? Kaikki rakastavat ilmaisia asioita, joten ilmaiset webhotellit ovat syystä suosittuja. Mutta ellet aio hyödyntää niitä alkeiden opetteluun tai henkilökohtaisen kotisivun ylläpitoon, emme suosittele ilmaisia webhotelleja. Me toki rakastamme niitä ja olemme koonneet parhaiden ilmaisten webhotellien oppaan. Mutta yrityskäytössä niissä on usein valtavia potentiaalisia ongelmia, joiden vuoksi emme suosittele niitä ammattikäyttöön. Toisin kuin ilmaiset ohjelmat, palvelut kuten webhotellit tai VPN, vaativat rahaa pysyäkseen toiminnassa. Siksi monet ilmaiset webhotellit käyttävät freemium-mallia, jossa käyttäjälle tyrkytetään edullista maksullista vaihtoehtoa. Näissä on lisäksi useita rajoituksia muun muassa tilan ja kaistan suhteen. Niissä on harvemmin SSL-sertifikaattia, joka vaaditaan kunnollisen yrityssivun ylläpitämiseen. Niistä uupuuvat myös varmuuskopioinnit, ja osa saattaa sulkea sivut jopa tunneiksi päivässä! Sen sijaan suosittelemme tutustumaan meidän parhaisiin edullisiin webhotelleihin.