Paras tulostin 2019: kokosimme tasokkaimmat mustesuihku- ja lasertulostimet eri hintaluokista

Uuden tulostimen hankkiminen kotiin tai toimistolle ei ole rehellisesti sanottuna kaikkein mielenkiintoisin projekti. Harva meistä myöskään seuraa seuraa jatkuvasti tulostinmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia samalla tavalla kuin vaikkapa älypuhelimia.

Vaikka maailma muuttuukin vähitellen paperittomaksi, huomaat yhä tarvitsevasi tulostinta säännöllisen epäsäännöllisesti. Toimistokäyttäjille tulostimen tarve on toki edelleenkin päivittäistä.

Jos et ole ostanut uutta tulostinta muutaman vuoteen, saatat yllättyä nykytulostinten kehityksestä. Likimain kaikki nykylaitteet toimivat tulostimina, skannereina ja kopiokoneina – parhaat niistä sopivat jopa tasokkaiden valokuvien tulostamiseen.

Toisaalta markkinoilla on niin valtava määrä eri laitteita, että oikean tulostimen löytäminen voi tuntua varsin vaivalloiselta projektilta. Siksi kokosimme puolestasi kaikki tämän hetken parhaat vaihtoehdot yksinkertaiseksi listaksi.

Lista on jaettu kahteen osaan: parhaisiin mustesuihkutulostimiin ja lasertulostimiin. Etsitpä sitten edullista tulostinta satunnaisten dokumenttien tulostamiseen tai aktiiviseen käyttöön soveltuvaa laitetta pientoimistoon, löydät listaltamme käyttöösi sopivan printterin. Löydät myös edullisimman tarjouksen jokaisesta tulostimesta oman hintavertailutyökalumme avulla.

1. Epson EcoTank ET-4750

Paras mustesuihkutulostin

Tulostusnopeus: 15 sivua minuutissa (mustavalkoinen) | Paperikoot: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, No. 10 (Envelope), DL (Envelope), C6 (Envelope), B5, A6, A4, A5, tai käyttäjän itse määrittämä | Paperikapasiteetti: 250 arkkia | Mitat: 375‎ x 347 x 231 mm | Paino: 6,8 kg

Rahaa säästävä EcoTank-mustejärjestelmä

Kolmen vuoden takuu

Kalliit aloituskustannukset

Tulostinten musteet ovat usein äärimmäisen kalliita, joten on yllättävää nähdä, että Epson on päättänyt muuttaa asetelman niin hanakasti. Tulostimen käänteentekevä ominaisuus onkin käyttäjien mahdollisuus täyttää mustepullonsa uudelleen. Kaiken lisäksi Epson tarjoaa tulostimen mukana kahden vuoden mustevarannot. Mukana tulevat 700 ml:n mustepakkaukset riittävät arvion mukaan noi 14 000 sivun tulostamiseen, joten et joudu ostamaan hetkeen kalliita mustekasetteja. Epsonin tulostimella on lisäksi kolmen vuoden takuu, joten se on turvallinen valinta myös enemmän tulostavalle. ET-4750:n tulostusnopeus ei ole kaikkein suurin, mutta sen 250-sivuinen paperilokero on huomattavasti suurempi kuin edeltäjässään.

2. HP Deskjet 3630

Paras edullinen tulostin

Tulostusnopeus: Riippuu dokumenttityypistä | Paperikoot: A4, A5, A6, B5, Reunaton A4, Reunaton A5, Reunaton B5 | Paperikapasiteetti: 60 arkkia | Mitat: 425 x 149 x 304 mm | Paino: 4,2 kg

Kompakti koko

Edullinen hankintahinta

Musteet voivat tulla kalliiksi

Perustason tulostuslaatu

Deskjet 3630 on hyvä tulostin hintaansa nähden. Se tarjoaa kohtuullisen tulostusnopeuden ja mahdollisuuden yhdistää mobiililaitteet tulostimeen, mutta paljon tulostavan kannattaa huomioida, että sen mustekasetit saattavat tulla kalliiksi. Sen muovinen rakenne ei yllä HP:n kalliimpien Envy-mallien tasolle, mutta jos etsit yksinkertaista ja edullista perustulostinta kotikäyttöön, Deskjet 3630 on erinomainen vaihtoehto käyttöösi.



3. Samsung M2885FW 4-in-1 Multifunction Xpress

Paras lasertulostin

Tulostusnopeus: 28 sivua minuutissa | Resoluutio (skaalattu): 4 800 x 600 | Paperikoot: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 | Paperikapasiteetti: 250 arkkia | Mitat: 401 x 362 x 367 mm | Paino: 11,3 kg

Erinomainen tulostuslaatu

Hyvät yhteydet

Monikäyttölokeroon mahtuu vain yksi arkki kerrallaan

Hankala hallintapaneeli

Samsungin houkutteleva tulostin ehtii tulostaa 28 sivua minuutissa, yltää jopa 4 800 x 600:n skaalattuun resoluutioon. Tulostimessa on liitännät ethernet- ja USB-kaapeleille, sekä langattomat Wi-Fi- ja NFC-yhteydet. Siinä on lisäksi kaksipuolinen tulostus, melko hyvät ekoasetukset ja tuki monille eri mediaformaateille. Paperilokeroon mahtuu 250 arkkia, mutta monikäyttökelkkaan saa harmillisesti vain yhden arkin kerrallaan.

4. Canon Pixma TS8050

Paras tulostin kotikäyttöön

Tulostusnopeus: 15 sivua minuutissa (mustavalkoinen) tai 10 sivua minuutissa (väri) | Tulostusresoluutio: 9 600 x 2 400 | Paperikoot: A4, A5, B5, DL (Envelope) | Paperikapasiteetti: 100 arkkia | Mitat: 372 x 324 x 139 mm | Paino: 6,5 kg

Pieni koko

Erinomainen tulostuslaatu

Hinta

Kalliit käyttökustannukset

Canon Pixma TS8050 on erinomainen vaihtoehto paljon matkaavalle ammattikäyttäjälle tai kotikäyttäjälle, joka tarvitsee tasokkaan tulostimen kuvien tulostamiseen tai dokumenttien skannaamiseen. Tulostimen hankintahinta ja käyttäkustannukset ovat varsin kalliit, mutta sen tulostusjälki on erittäin laadukasta.

5. Samsung Xpress M2070W

Paras tulostin toimistokäyttöön

Tulostutsnopeus: 20 sivua minuutissa | Tulostusresoluutio: Skaalattu: 1 200 x 1 200 | Paperikoot: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, Com10, DL, C5), käyttäjän valitsema | Paperikapasiteetti: 150 arkkia | Mitat: 406 x 359,6 x 253 mm | Paino: 7,4 kg

Fiksu ekotila

Kohtuullisen nopea

Kaksipuolinen tulostin täytyy tehdä manuaalisesti

Ei suuria mustepakkauksia

M2070W tarjoaa hyvän hinta-laatusuhteen ammattikäyttäjälle: se tukee NFC:tä sekä verkkotulostusta ja hyödyntää fiksua ekojärjestelmää. Eko-ohjelma joka täydentää täydentää tavallista värinsäästötilaa poistamalla tulostettavien dokumenttien kuvat ja korvaamalla ne yksinkertaisimmilla bittikartoilla ja piirroksilla.

Samsungin printteri kykenee tulostamaan 20 sivua minuutissa, tukee kätevää mobiiliskannausominaisuutta ja tarjoaa 1200 dpi:n skaalatun tulostusresoluution. Et voi vaatia juuri sen enempää toimivalta toimistotulostimelta.

6. HP Envy 5540

Paras monitoimilaite

Tulostusnopeus: 22 sivua minuutissa | Skannerin resoluutio: 1200 x 1200 dpi | Ominaisuudet: Tulostus, kopiointi ja skannaus | Mitat: 161 x 454 x 410 mm | Paino: 6,82 kg

Kattavat ominaisuus

Helppo asentaa ja käyttää

Saattaa tuntua hieman halvalta

HP Envy 5540 -monitoimilaite tarjoaa käyttäjälleen tulostuksen, skannaamisen, kopioimisen ja erityisen valokuvien tulostamiseen tarkoitetun ominaisuuden. Se tukee lisäksi USB:ta, Wi-FIä, Wireless Direct- ja AirPrint-tulostusta. Näin kattavat ominaisuudet saavat usein parikseen myös korkean hintalapun, mutta HP Envy 5540 on toista maata. Se ei ole toki maailman tasokkain monitoimilaite, mutta on ehdottomasti yksi tämän hetken parhaista mustesuihkutulostimista hintaansa nähden.



7. MakerBot Replicator+

Paras 3D-tulostin

Tulostusteknologia: FDM-menetelmä | Kameran resoluutio: 640 x 480 | Kerrosvahvuus: 100-400 mikronia | Mitat: 528 x 441 x 410 mm | Paino: 22,8 kg

Nopea tulostus

Helppokäyttöinen

Kallis

MakerBot Replicator+ on suositun MakerBot Replicator 3D:n seuraaja. Päivitetty 3D-tulostin onkin kehittynyt käytännössä kaikilla osa-alueilla. Replicator+ on entistä nopempi ja hiljaisempi, mutta on onnistunut säilyttämään erinomaisen muotoilun ja kaikki turvallisuusominaisuudet. Tämä 3D-tulostin on toki kallis, mutta tarjoaa erinomaisen tulostuslaadun ja käyttää 1,75 mm:n PLA-tulostusmateriaalia. Se on myös riittävän helppokäyttöinen myös kotikäyttöön ja harrastajille – kunhan budjettisi venyy laitteen hintaan.

8. Canon PIXMA TS9150

Paras langaton tulostin

Tulostusnopeus: 15 sivua minuutissa (mustavalkoinen) tai 10 sivua minuutissa (värillinen) | Tulostusresoluutio: 4 800 x 1 200 | Paperikoot: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13, Envelope-koot (DL, COM10) | Paperikapasiteetti: 120 arkkia | Mitat: 372 x 324 x 140 mm | Paino: 6,7 kg

Erinomainen tulostusjälki

Tyylikäs muotoilu

Kallis

Hidas tulostusnopeus

Jos etsit erinomaista monitoimilaitetta, joka ei tingi tulostusjäljessä edes valokuviesi kohdalla, suosittelemme Canonin lippulaivamallia, PIXMA TS9150:aa.

Se on toki paljon kalliimpi kuin monet muut tulostimet, mutta TS9150:n hinta on silti kohtuullinen käyttäjälle, joka haluaa laadukkaita tulosteita. Laite ei loista myöskään pelkästään upealla tulostusjäljellä, vaan myös tyylikkäällä ulkonäöllään. Vaikkei printerin ulkonäkö olekaan ehkä kaikkein tärkein ostoperuste, tätä tulostinta ei tarvitse turhaan piilottaa kaapin perukoille.



9. Brother PocketJet 763MFi

Paras mobiilitulostin

Tulostusnopeus: 8 sivua minuutissa | Paperikoot: Letter, legal, A4 | Resoluutio: 300 x 300 | Yhteydet: USB 2.0; Bluetooth Ver.2.1+EDR SPP, BIP, OPP, HCRP ja iAP(MFi) | Mitat: 255 x 55 x 30 mm | Paino: 0,48 kg

Pieni ja kevyt

Hyvä akunkesto

Tulostusjälki kuvissa

Ei tukea AirPrintille tai Google Cloud Printille

Tämä kätevä mobiilitulostin mahdollistaa täysikokoisten A4-dokumenttien tulostamisen myös tien päällä ja mahtuu helposti salkkuun tai olkalaukkuun. Se tukee MFI-bluetoothstandardia, joten voit tulostaa helposti myös älypuhelimeltasi tai tabletiltasi – perinteisempiä liitäntöjä kaipaaville on toki tarjolla myös USB 2.0. Laitteeseen saa ostettua lisämaksua vastaan ladattavan akun, joka riittää 600 sivun tulostamiseen yhdellä latauksella.

10. Dell C1760NW

Paras edullinen lasertulostin

Tulostusnopeus: 15 sivua minuutissa | Paperikoot: A4, A5, A6, ANSI A (Letter), Legal, Executive, Folio, Envelope-koot (Com-10, C5, Monarch) | Paperikapasiteetti: 150 arkkia | Mitat: 394 x 300 x 225 mm | Paino: 10,6 kg

Yllättävän pienikokoinen

Hyvä työhevonen päivittäiskäyttöön

Ei USB host -liitäntää

Paperikapasiteetti voisi olla hieman suurempi

Dell C1760NW on simppeli ja laadukas värilasertulostin, eikä sen pienikokoinen rakenne ei vie turhan paljon tilaa työpöydältäsi. Tulostimessa on 150 arkin paperikelkka sekä enintään 100 arkkia vetätä tulostusaukko. Siinä on myös sisäänrakennettu yksikkö laserkaseteille sekä mahdollisuus manuaaliseen kaksipuoliseen tulostukseen.

Tulostimen hallintalaitteet ovat kohtuulliset. Siinä on kaksirivinen LCD-näyttö ja muutama painike valikoissa navigoimiseen. C1760NW:ssä on Ethernet- ja USB 2.0 -liitännät sekä tietysti 802.11n Wi-FI. Siinä ei ole kuitenkaan USB host -liitäntää, joten tulostimeen ei saa kiinnitettyä esimerkiksi USB-tikkua tai ulkoista kovlevyä.

Dell C1760NW on suunnattu erityisesti pientoimistoihin. Se tulostaa kohtuulliset 15 sivua minuutissa, olivatpa dokumenttisi sitten mustavalkoisia tai värillisiä. Tulostin on erinomainen vaihtoehto päivittäiseen käyttöön, jos et tulosta erityisen paljon värillisiä dokumentteja.

