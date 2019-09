Paras pilvipalvelu 2019: Maksuttomat ja maksulliset vaihtoehdot sekä yrityspalvelut

Yritykset ja kuluttajat ovat enenevässä määrin riippuvaisia pilvipohjaisista tietojen varastointipalveluista, kun yhä harvempi valitsee tehtävään fyysisiä kovalevyjä.

Väännetään aluksi rautalankaa: Tiedostojen sanotaan olevan tallessa pilvessä, kun ne ovat käytännössä jonkun muun tarjoaman infrastruktuurin tarjoamassa tallessa. Se voi tarkoittaa datacenteriä, palvelinta, kovalevyä ja niin edelleen.

Amazon julkaisi suositun online-pilvipalvelunsa S3 (Simple Storage Service) 13 vuotta sitten. Googlen data osoittaa, että sen jälkeen kiinnostus pilvipalveluihin (Cloud Storage) on kasvanut peräti 40-kertaiseksi vain runsaassa vuosikymmenessä. Pilvivarastot ovat jo niin tavallisia, ettei siihen oikeastaan enää edes erikseen viitata "online-palveluna".

Pilvipalvelujen tarjonta on tietysti sekin kasvanut massiivisesti. Kuluttaja tai yritys saattaakin joutua käyttämään rutosti aikaa valitakseen juuri sen oikean palveluntarjoajan, joka pystyy tarjoamaan mahdollisimman suuren määrän mahdollisimman edullista tallennustilaa hyvällä kaistanopeudella – ja vielä pitämään tietosi varmasti tallessa.

TOP-listauksessamme useimmat palvelut tarjoavat aloituksen maksutta, jotta voit ensin testata, soveltuuko palvelu juuri sinun tarpeisiisi. Yritysten tarpeet taas saattavat olla hyvinkin erilaisia, niin käyttöehdoiltaan kuin asiakaspalvelultaan – ja palveluissa näissä saattaa olla tuntuvia eroja myös kuluttaja- ja yrityskäyttäjien välillä.

IDrive varmistaa serverit, pöytäkoneet ja mobiililaitteet yhtäläisellä varmuudella

(Image credit: IDrive)

Pilviratkaisu, joka kattaa myös verkkolevyt

Nopea

Helppokäyttöinen

Hyvä suojaus

IDrive Express -palvelu on kätevä äkillisissä hätätilanteissa

Ei kaksivaiheista tunnistautumista

IDrive tarjoaa mahdollisuutta tiedostojen jatkuvaan synkrointiin, myös verkkolevyiltä. Verkkokäyttöliittymä tukee tiedostojen jakamista sähköpostin, Facebookin ja Twitterin kautta.

Varovaiset käyttäjät arvostavat varmasti sitä, että tietokoneelta poistetut tiedostot eivät automaattisesti poistu palvelimelta, joten tärkeiden asioiden "vahinkotuhoamisesta" on vähemmän vaaraa. Lisäksi muokatuista (tallennetuista) tiedostoista säilyy tallessa jopa 30 edellistä versiota.

Yksi huomionarvoinen seikka on sekin, että IT-ylläpitäjillä on pääsy IDrive Thin Client -sovellukseen, mikä antaa ylläpitäjille mahdollisuuden esimerkiksi varmuuskopioida ja hallinnoida asetuksia keskitetysti kaikille palveluun kytketyille koneille.

Kuville on näppärä kasvojentunnistusohjelma, joka auttaa automaattisesti järjestelemään sekä synkronoimaan kuvat kaikille laitteilla.

IDrivella on myös IDrive Express -palvelu, joka lähettää ongelmatilanteissa tarvittaessa fyysisen kovalevykopion syystä tai toisesta virheellisesti tuhoutuneista tai tuhotuista, pilvessä olleista tiedostoista.

Business-versio tarjoaa muun muassa nopeaa asiakastukea sekä rajoittamattoman käyttäjämäärän ja serverivarmuuskopiot.

EKSKLUSIIVINEN iDriven 2 teran tarjous | $69.50 $13.90 ensimmäiseltä vuodelta (alennus 80 prosenttia)

IDrive tarjoaa TechRadarin lukijoille huiman 80 prosentin tarjouksen ensimmäisen vuoden ajalle: 2 teran tallennustilalle jää hintaa vain 13,90 dollaria (normaalihinta 69,50 dollaria)

pCloud tarjoaa kelpohintaisen pilvipalvelun sovellusvalikoiman kera

(Image credit: pCloud)

Ideaali isojen mediatiedostojen varastointiin

Siedettävän hintainen

Elegantti, intuitiivinen käyttöliittymä

Yksinkertainen käyttää

Ei kunnollisia yhteistoimintotyökaluja

Kaistan nopeudessa on tiettyjä rajoituksia, mutta tiedostojen koossa estoja ei näyttäisi olevan – siispä isompienkin tiedostojen tallennukseen pCloud on oivallinen.

Palvelu on käytettävissä kaikilla pöytäkone- ja mobiilialustoilla, ja sisäänkirjautuminen onnistuu selaimellakin. PCloud on rekisteröity Sveitsiin, joka on tunnettu vahvoista yksityisyyslaeistaan. Vajaan viiden euron kuukausihintainen Premium-versio mahdollistaa lisäksi tiedostojen lukitsemisen ja avaamisen yksilöllisillä salasanoilla.

PCloud on yksi harvoista palveluista, joka tarjoaa elinikäistä tilausta. Se sisältää rajoittamattoman tallennusliikenteen sekä 30 päivän "roskakorihistorian", eli poistetut tiedostot säilyvät tallessa kuukauden ajan mahdollisen palautustarpeen varalta.

Tiedostojen lataamista on – luonnollisesti – rajoitettu: Premium-paketilla raja on 500 gigaa ja Premium Plussalla 2 teraa.

Image credit: Zoolz

Pitkäaikainen, asemansa vahvasti vakiinnuttanut toimija

Hybridi-backup

Vanhat versiot tiedostoista käytettävissä

Hyvin edullinen

Ei live-backupia

Ei kaksivaiheista tunnistautumista

Zoolz Cloud Backupissa on paljon mieluisia asioita niin henkilö- kuin yrityskäyttöön. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen, myös verkossa, ja se kykenee yhdistämään pilvioperaatioita paikallisen ulkoisen muistin kanssa.

Isosta-Britanniasta operoiva yhtiö hyödyntää Amazonin Glacier-infrastruktuuria ja yltääkin houkuttelevaan hinta-suorituskyky-yhtälöön. Hinnat ovat edukkaampia kuin kilpailijoilla.

Zoolzin puolesta puhuu myös sen (tällä alalla) pitkä ikä. Yli vuosikymmenen aikana käyttäjiä on kertynyt yli 3 miljoonaa, ja tietoa on ladattu talteen 20 petatavun edestä.

(Selvyyden vuoksi: peta on muistikoossa seuraava askel teratavusta ylöspäin – eli 10 potenssiin 15 tavua.)

Eksklusiivinen tarjous: 5 teraa muistia vuositilauksella | 61,94 euroa (alennus 60 prosenttia)

Zoolz yhdessä TechRadarin kanssa tarjoaa yhden kaikkien aikojen parhaista pilvipalvelutarjouksista. 1 tera kustantaa vuodessa alle 20 euroa ja 5 teraa noin 60 euroa. Tarjous on rajattu yhdelle käyttäjälle per tarjous mutta sisältää vanhojen tiedostoversioiden tallennuksen sekä rajattomat ulkoiset asemat. Ja toisin kuin kilpailijoilla, Zoolzin hinnat ovat maltillisia myös "kokeiluvuoden" jälkeen.

Image credit: Degoo

Uusi tulokas on saapunut markkinoille vahvasti

Hyvät mobiilisovellukset

Edullinen

Kaksivaiheinen tunnistautuminen vain Googlen kautta

Työpöytäsovelluksen käytettävyys vaatii kehittämistä

Ruotsalainen Degoo on useimmille vielä tuntematon nimi, mutta se on vallannut erittäin vahvasti alaa äärimmäisen kilpaillulla pilvimarkkinalla.

Degoolla on vain kaksi tuotetta, mutta niin vain se on vuoden 2019 alusta syyskuuhun mennessä hankkinut maailmanlaajuisesti yli 15 miljoonaa käyttäjää. Arviolta 20000 käyttäjää liittyy Degoo-rintamaan päivittäin.

Firma on yksi harvoista, joka salaa tallennetut tiedot ja hajauttaa ne säilytykseen neljälle eri mantereelle. Kaksivaiheinen sisäänkirjautuminen tapahtuu Googlen kirjautumisen avulla.

Eksklusiivinen tarjous Degoon 10 teran pilvitilasta | $239.76 $99.99 eli kahden vuoden tilauksesta 58 prosentin alennus)

TechRadar ja Degoo yhteistyössä tarjoavat eksklusiivisen tarjouksen: Kahden vuoden ja 10 teran tilauksen saat TechRadarin lukijana vain 99,99 dollarin hintaan. Alennus on pysyvä eikä tule muuttumaan.

Image credit: Mega

Turvallisuus edellä

Helppo käyttöliittymä

Erittäin antelias maksuton käyttö (50 gigaa)

Käyttäjien synkronoimisessa avoin lähdekoodi

Uusiseelantilainen Mega on yksi pilvipalveluiden raskassarjalaisista, kiitos lähes järjettömän kokoisen maksuttoman osionsa sekä simppelin drag-and-drop-käyttöliittymän.

Kätevä mobiilisovellus auttaa lataamaan talteen tiedostoja ja kuvia. Käyttäjien synkronoiminen pöytäkoneilla onnistuu niin ikään näppärästi, ja yrityksille on tarjolla räätälöityjä palveluita.

Mega väittää, että kaikki data salataan käyttäjän laitteella ennen kuin se saapuu yhtiön palvelimille. Yhtiö on myös julkaissut lähdekoodin käyttäjien synkronoinnista, joten asiantuntijat voivat tarkistaa, ettei heikkouksia löydy.

Hinnat: 50 gigaan asti maksuton.

200 gigaa: 4.99 euroa / kuukausi

1 tera: 9.99 euroa / kuukausi

4 teraa: 19.99 euroa / kuukausi

8 teraa: 29.99 euroa / kuukausi

Image credit: Microsoft

Microsoftin varmistama palvelu on ideaali Windows-käyttäjille

Integroitu suoraan Windowsiin

Tiedostojen palautusominaisuuksia

Maksuton tallennustila vain 5 gigaa

OneDrive on integroitu Windows 10:n File Exploreriin. Erillistä sovellusta ei tarvita, joten luonnollisesti tämä on oikeinkin kätevää niille, jotka käyttävät Microsoftin tuoreinta mallia.

Microsoftin Kuvat-sovelluksella OneDrivea voi käyttää kuvien synkronointiin kaikkien laitteiden välillä. Maaliskuusta alkaen Autodesk AutoCAD on integroitu OneDriveen, mikä tietysti on hyvä uutinen tätä luonnostelutyökalua käyttäville.

Androidin ja iOS-laitteiden käyttäjille löytyy sovellus, ja AppStoressa on jopa sovellus Mac-käyttäjille – se tosin on saanut osakseen myös kritiikkiä.

Hinnat: 5 gigaan asti maksuton.

100 gigaa: 2 euroa / kuukausi

1 tera: 7 euroa / kuukausi tai 69 euroa vuodessa

6 teraa (jaettuna kuudelle käyttäjälle): 10 euroa / kuukausi tai 99 euroa vuodessa

Image credit: Apple

Applen vaihtoehto on hinnaltaan kilpailukykyinen

Kohtuullinen hinnoittelu

Tiivis integraatio Applen alustoilla

Vain 5 gigaa maksutonta tilaa

iPhonen varmuuskopiointiin iCloudin tarjoama 5 gigan maksuton tila ei riitä, mutta palvelun haastajiin verrattuna iCloudin hinnat ovat hyvin kohtuullisia.

iCloud Drive on integroitu Mac Finderiin, ja Driveen voikin tallettaa mitä tahansa tiedostoja. Iworkissa laaditut tiedostot synkronoidaan myös eri laitteiden välillä.

Windows-käyttäjät voivat synkronoida tiedostonsa iCloud Driven kanssa erillisellä sovelluksella, ja iWork-sovelluksiin heillä on pääsy iCloudin verkkosivun kautta.

Hinnat: 5 gigaan asti maksuton.

50 gigaa: 0,99 euroa / kuukausi

200 gigaa: 2,99 euroa / kuukausi

2 teraa: 9.99 euroa / kuukausi

Image credit: Google

Fiksu vaihtoehto Googlen faneille ja G Suite -käyttäjille

Anteliaasti maksutonta tallennustilaa

Integroitu Android-laitteiden kanssa

Verkkokäyttöliittymä ei paras mahdollinen

Google Drive on luonnollinen valinta Android-käyttäjille, joiden laitteisiin se on asennettu valmiiksi, mutta muitakin saattaa kiinnostaa runsas maksuttoman tallennustilan koko.

Google Driven "kumppanisovelluksen" Google Photosin (Google Kuvat) kanssa voi tallentaa teräväpiirtovalokuvia, ja myös Googlen omaa toimistosovellusta, G Suitea, on mahdollista hyödyntää. Google Driven maksullinen versio puolestaan tunnetaan nykyään nimellä Google One.

Entä puutteet? Yksi on verkkokäyttöliittymä, joka ei ole kovin helppokäyttöinen, vaikkakin Windowsin ja Macin käyttäjät voivat nykyään ladata työpöytäsovelluksen tiedostojen drag-and-dropiin.

Hinnat: 15 gigaa maksutta

100 gigaa: 1,99 euroa kuukaudessa

200 gigaa: 2,99 euroa kuukaudessa

2 teraa: 9,99 euroa kuukaudessa

10 teraa: 99,99 euroa kuukaudessa

20 teraa: 119,99 euroa kuukaudessa

30 teraa: 299,99 euroa kuukaudessa

Vuosimaksullisissa tilauksissa kuukausikohtainen hinta on hieman matalampi.

Image credit: Box

Hyvin tunnettu palvelu, jolla on tiettyjä tehokkaita yritysratkaisuja

Monen sovelluksen tukema

Business-tilauksessa edistyneitä turvallisuusominaisuuksia

Maksuttomassa tallennustilassa tiedoston maksimikoko vain 250 megaa

Boxin verkkosivu suosittaa tällä hetkellä Business-vaihtoehdon tilaamista. Sitä klikkaamalla hinnaksi tulee 13,50 euroa kuukaudessa, ja tarjolla on edistyneempiä yhteistoimintomahdollisuuksia, parempaa suojausta sekä rajaton tallennustila. 10 gigan kokonaan maksutonta vaihtoehtoakaan ei tosin kannata unohtaa.

Koska Box on toiminut jo hyvän aikaa, on sitä tukevia merkittäviä sovelluksia jo aika tavalla. Esimerkkeinä Google Docs ja Office 365. Se on integroitu myös G-Suiteen, joten Docs-, Sheets- ja Slides-tiedostot tallentuvat Boxiin automaattisesti. Myös AutoCAD on integroitu, toisin kuin OneDrivessa.

Box Sync -sovellus on ladattavissa Downloads-sivulta Macille ja Windowsille, ja myös Android client löytyy.

Hinnat: 10 gigaa maksutta.

100 gigaa noin 10 euroa kuukaudessa

Image credit: NextCloud

Tee-se-itse tallennusratkaisu

Innovatiivinen varmuuskopiointiratkaisu

Pilvipalvelun yksilöllinen räätälöinti

Esiasennetut asetukset mahdollisia

NextCloud ei ole itsenäinen pilvipalveluntarjoaja, mutta se tarjoaa maksuttoman softan pilvipalvelun lataamiseen ja asentamiseen omalle serverillesi. Omassa verkossa ylläpidettävä palvelu tarkoittaa huomattavaa lisänopeutta ja myös turvallisuutta: Salaaminen onnistuu helpommin, eivätkä tiedot koskaan lähde omasta verkostasi.

Jos IT-osaaminen on rajallista, on mahdollista jopa ostaa esiasennettu NextCloud Box, jonka mukana tulee teran verran levytilaa ja joka toimii edullisen Rasberry Pin kanssa. Ainakin tällä hetkellä NextCloud Box on valitettavasti loppuunmyyty, mutta NextCloudin sivuilta on mahdollista tarkastella sille vaihtoehtoja.

Hinta: Maksuton asentaa ja käyttää. Tallennustilan hinta riippuu käyttäjän valinnoista.

Image credit: SpiderOak

"Zero knowledge" palveluntarjoaja

Tiukasti turvallisuus edellä

Runsaasti natiiveja asiakkaita

Maksuton osuus kovin rajallinen

SpiderOak on mukana uudessa trendissä nimeltä zero knowledge, eli palveluntarjoajalla eli ole minkäänlaista pääsyä tiedostoihisi. SpiderOakin verkkosivun mukaan tiedot salataan ennen synkronointia, mutta valitettavasti SpiderOak ei ole avannut lähdekoodiaan, joten väitettä ei ole mahdollista varmistaa.

SpiderOakOne-client on käytettävissä niin Windowsille, Macille kuin Linuxille. Myös Android ja iOS toimivat, mutta niissä on rajoitteensa: Ei tiedostojen lähetystä tai synkronointia. Myös verkkokäyttöliittymän kautta kirjautuminen on mahdollista, mutta yksityisyyttään tiukasti vaalivat tuskin suosivat tätä vaihtoehtoa, koska se altistaa salasanan mahdollisesti SpiderOakin työntekijöiden saataville.

Hinnat: 21 päivän maksuton kokeilu.

150 gigaa: 6 dollaria kuukaudessa

400 gigaa: 11 dollaria kuukaudessa

2 teraa: 14 dollaria kuukaudessa

5 teraa: 29 dollaria kuukaudessa

Kuinka valita sopivin pilvipalvelu? Vastaajana StorageCraftin International Product Marketing Senior Director Florian Malecki Organisaatiot pähkäilevät usein pitkään ja hartaasti parasta ratkaisua pitääkseen tiedostonsa ja järjestelmänsä turvallisina sekä mahdollisimman varmasti aina käytettävissä. Tapoja on paljon, mutta tärkeintä on luonnollisesti tietojen varmuuskopiointi sekä niiden nopea palauttaminen tarvittaessa niin, että vastuuhenkilöt voivat nukkua yönsä rauhassa. Tässä vaiheessa kuvaan tulevat pilvipalvelut. Useimmissa palveluissa on räätälöitävissä yksilöllinen, joustava ratkaisu yrityskohtaisesti. Muutamia avainasioita voidaan kuitenkin listata myös yleisellä tasolla: ● Varmuuskopiot tulisi pitää sekä fyysisessä tallessa (on-site) että pilvessä (off-site). ● Valitse pilvipalvelu, jossa on palautusoptiot. Jos dataa ei ole mahdollista palauttaa paikallisesti, organisaatioilla on oltava backup-strategia. Jotkut organisaatiot, joilla ei yksinkertaisesti ole varaa olla sekuntiakaan ilman pääsyä dataansa, pilvipohjainen palautusmahdollisuus on paras optio. ● Virheitä tapahtuu: Tietoja voidaan poistaa vahingossa tai ne voivat muutoin vahingoittua. Ekstrakriittinen data on viisainta, varmuuskopioimisen lisäksi, peilata se maantieteellisesti erilliselle alueelle.

Paras maksuton pilvipalvelu

Image credit: Google

Raskassarjalainen, joka toimii hyvin yhdessä G suiten sovellusten kanssa

15 gigaa maksutonta tilaa

G Suite -työkalut

Backup and Sync desktop app

Maksutonta tallennustilaa 15 gigaa (laajennettavissa)

Jos käytät Googlea, hyödyt jo Google Drive -integraatiosta, kuten liitetiedostojen tallennuksesta Gmailista. Tosin kuka tahansa saa Google-tilin luomalla niin halutessaan pilvipalvelun käyttöönsä ilman Gmail-osoitettakin. Google on tosin hiljattain lanseerannut Google One tietyllä tavalla Driven korvaajaksi.

Google Drive on anteliaammasta päästä maksuttoman tilan tarjoamana 15 gigallaan. Tosin Gmail ja Google Kuvat kuluttavat nekin osaltaan maksutonta tilaa, jos käytät niitä.

Mobiilisovellukset tarjoavat helpon pääsyn iOS- ja Android-käyttäjille. Google Drivessa on myös online-työkalut Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoille ja niiden yhteistyöstölle muiden kanssa.

Image credit: pCloud

Fiksu palvelu, jonka käyttöliittymät ovat kunnossa

Helppokäyttöiset jakamismahdollisuudet

Älykkäät desktop- ja mobiilisovellukset

Useita mahdollisuuksia maksuttoman tilan kasvattamiseen

Maksutonta tallennustilaa 10 gigaa (laajennettavissa)

Nimi pCloud ei välttämättä ole nimenä tuttu, mutta jos etsit kelpoa maksutonta tallennustilaa, pCloud voi hyvinkin olla mainio valinta. Heti kättelyssä tilaa on tarjolla suhteellisen anteliaasti 10 gigaa, joka on mahdollista laajentaa jopa 50 gigaan kuukaudessa.

Keskitymme tässä listassa maksuttomiin vaihtoehtoihin, mutta huomautettakoon silti, että 500 gigaa pCloudia maksaa kuukaudessa alle viisi euroa ja kaksi teraa alle kympin – hinnat ovat muikean alhaisia. Kuukausi- ja elinikäistilaukset tulevat pitkällä tähtäimellä vielä edullisemmiksi.

Plus-puolelle pCloudilla menevät myös sujuvasti toimivat desktop- ja mobiilisovellukset. Tiedostojen kokoja ei ole rajoitettu, ja jakamisominaisuudet ovat toimivia, joten pCloud soveltuu hyvin myös isojen tiedostojen jakamiseen ystäville ja työkavereille – heillekin, jotka eivät sovellusta itse käytä.

Image credit: Microsoft

Erinomainen säilytystila etenkin Windows-käyttäjille

Mainio integraatio muiden Windows-tuotteiden kanssa

Tiedostojen editointi onnistuu verkossa ilman niiden lataamista

Lähtökohtaisesti vain 5 gigaa tilaa

Maksutonta tallennustilaa 5 gigaa

Microsoftilla jos jollain pitäisi olla rahaa survottavaksi pilvipalveluihin, ja siksi maksuttoman tilan rajaaminen OneDrivessa viiteen gigaan tuntuu vähän pettymykseltä. Tosin 50 gigaa on ostettavissa verraten edullisesti.

Maksullisen Office 365:n tilaajat ovat paremmassa asemassa: Heille tilaa suodaan suoraan yksi tera.

Siten OneDrive onkin varmasti mieleen Microsoftin käyttäjille – aivan kuten Google Drive maistuu Googlen käyttäjille. Esimerkiksi Outlook.comin kanssa integraatio toimii nätisti, samoin (ei-Microsoft-palvelu) AutoCADin.

Myös Windows 10:n kanssa hommat sujuvat jouhevasti, ja vähintäänkin kohtuullisia mobiilisovelluksia on käytettävissä.

Tiedostojen jakaminen ja niiden muokattavaksi tekeminen onnistuu myös henkilöille, jotka eivät ole OneDriven käyttäjiä.

Image credit: Dropbox

Iso nimi, jolla on on hyvä tuki kolmansien osapuolten sovelluksille

Laaja eri alustojen tuki

Paljon hienoja ominaisuuksia

Aluksi vain 2 gigaa tallennustilaa

Maksutonta tallennustilaa 2 gigaa (laajennettavissa)

Dropbox on osoittanut luotettavuutensa vuosien saatossa. Sen verkkokäyttöliittymä on pysynyt virtaviivaisena ja helppokäyttöisenä.

Suosiostaan huolimatta Dropbox tarjoaa lähtökohtaisesti vaivaiset 2 gigaa tallennustilaa uusille käyttäjille, mutta sen maksuttomaan kasvattamiseen on useita mahdollisuuksia. Esimerkiksi kaverin houkutteleminen palvelun käyttäjäksi tuo 500 lisämegaa, ja jos ystäväpiiriä riittää, jopa 16 gigaa on naarattavissa tätä kautta. Lisäksi muun muassa Aloitusoppaan "suorittaminen" tuo 250 lisämegaa.

Dropbox on omimmillaan, kun alat käydä läpi lisäominaisuuksia. Esimerkiksi Dropbox Paper toimii ryhmätyötilana, ja jos asennat työpöytäsovelluksen, voit varmuuskopioida kuvat automaattisesti. File Requests -ominaisuus mahdollistaa sen, että toinen käyttäjä voi ladata tiedostonsa Dropbox-tilillesi.

Desktop-sovellus löytyy niin Windowsille, Macille kuin Linuxillekin, ja mobiilisovelluksia on Androidin ja iOS:n lisäksi jopa Kindlelle. Kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut ovat nekin laajasti tuettuja.

DropBoxin verkkoversio antaa mahdollisuuden editoida tiedostoja ilman tarvetta latauksiin. Oikeastaan ainoa DropBoxin negatiivinen puoli onkin sen tarjoama nihkeä maksuttoman tilan määrä.

Image credit: MediaFire

Erittäin vakiintunut pilvipalvelu

Maksuton tila lisättävissä 50 gigaan asti

Vaikuttava käyttöliittymä ja jakamismahdollisuudet

Maksuttomilla tileillä mainoksia

Maksutonta tallennustilaa 10 gigaa (laajennettavissa)

MediaFire on toiminut yli vuosikymmenen, ja kokemus todella näkyy. Alussa maksutonta tilaa tarjotaan 10 gigaa, mutta sitä pystyy buustaamaan 50 gigaan asti esimerkiksi jakamalla liittymislinkkejä kavereille sekä seuraamalla MediaFiren sosiaalisen median tilejä.

Harva varmaankaan kutsuisi 50 gigan maksutonta tilaa kitsaaksi – toki siinä samalla joutuu hivenen ottamaan näytölleen vastaan mainoksia, mutta se tuntuu vaakakupissa pieneltä uhraukselta.

Tiedostojenjakamista tuetaan 20 gigan kokoisiin asti, ja jakamisominaisuudet ovat erittäin vakuuttavia – ja ne ovat myös palveluun rekisteröitymättömien käytettävissä. Myös verkkopohjainen käyttöliittymä on loistava, ja mobiiliapit löytyvät iOS:lle ja Androidille. Niissä on mahdollista esimerkiksi kätevä valokuvien synkronoiminen.

Paras pilvipalvelu yrityskäyttöön

Image credit: SpiderOak

Erityisvarma palvelu yksinkertaisella käyttöliittymällä

Vahvasti turvallisuus edellä

Keskitetty hallinnointi

Ei yhteistoimintovaihtoehtoja

SpiderOak on yhteistoimintatyökalu, onlike-varmuuskopiointipalvelu sekä tiedostojensäilytystoiminto, joka on perustettu vuonna 2007. Sen kautta käyttäjät voivat synkronoida, päästä käsiksi ja jakaa tiedostoja pilvipohjaisella palvelimella.

Yhtiö keskittyy erityisesti datan turvallisuuteen ja yksityisyyteen. Lopputulemana on erittäin perustyyppinen design ja siten helppokäyttöisyys. Tiedostojen järjestämiseen on kätevä drag and drop -ominaisuus.

SpiderOak väittää perustavansa toimintansa zero knowledge -periaatteelle. Se tarkoittaa, että käyttäjällä ja vain käyttäjällä on pääsy dataan, ei edes palveluntarjoajalla. Keskitetystä hallinnointityökalusta käyttäjillä on pääsy kaikkiin asetuksiin.

Image credit: Tresorit

Elegantit sovellukset tarjoavat turvaa

14 päivän maksuton kokeilu

End-to-end salaus

Tarjolla useita erilaisia yrityspaketteja

Vuonna 2011 perustettu Tresorit majailee Unkarissa ja Sveitsissä. Se keskittyy erityisvahvaan turvallisuuteen ja datan salaukseen niin yritys- kuin yksityiskäytössä. Tresorit noudattaa zero knowledge -periaatetta, eli palveluntarjoajalla eli ole minkäänlaista pääsyä tiedostoihin, vaan asiakas itse valitsee luottamansa tahon tai tahot, joille avaa pääsyn.

Tilin voi suojata kaksivaiheisella tunnistautumisella. Document Scanner -ominaisuus skannaa asiakkaan niin halutessa turvallisesti kaiken Tresoritiin päätyvän datan.

Pienten yritysten Small Business -pakettien hinta starttaa 20 euron kuukausihinnasta (16 euroa per kuukausi, jos laskutus vuosittain). Tähän hintaan mahtuu 2-9 käyttäjää ja sisältää 1000 gigaa salattua muistitilaa ja suojatun pääsyn enintään 10 laitteelle.

Business- ja Enterprise-pakettien hinnat isommille yrityksille ovat vastaavasti hieman suurempia ja monipuolisempaa ja laajempaa palvelua tarjoavia. Kaikki tilaukset alkavat 14 päivän maksuttomalla kokeilulla.

Tresoritin tarjoama ekstraturvallisuus tekee siitä suhteellisen kalliin moniin muihin verrattuna – mutta ekstrarahalla myös saa tässä tapauksessa paljon hyvää.

Image credit: Egnyte

Anteliaasti tilaa, joustavat synkronointityökalut

15 päivän maksuton kokeilu

Erinomainen integraatio

Joitakin latausongelmia

Vuonna 2007 perustettu Egnyte tarjoaa yrityssoftaa tiedostojen synkronointiin ja jakamiseen.

Egnyte mahdollistaa datan säilömisen sekä paikallisesti että verkossa. Pilveen kelpaavat kaikenlaiset tiedostomuodot, ja sensitiivisempi materiaali on mahdollista varastoida paikallisille palvelimille – mikä tietysti parantaa turvallisuutta.

Yritysten tiimit voivat työskennellä yhdessä helposti kätevän yhteistoimintotyökalun avulla.

Egnyte on integroitu suosittujen palvelujen kuten Office 365:n ja Gmailin kanssa, joten pääsy onnistuu niin firman omilta kuin vieraileviltakin työntekijöiltä.

Egnyte tarjoaa kaikkiin paketteihinsa 15 päivän maksuttoman kokeilun. Joitakin kielteisiä kommentteja on tullut siitä, että esimerkiksi kuvien siirtäminen palveluun saattaa kestää suhteellisen pitkään.

Image credit: Dropbox

Luotettava ja kohtuullisesti hinnoiteltu markkinajohtaja

Helppokäyttöinen

30 päivän maksuton kokeilu

Ei online-editointityökaluja

Vuonna 2007 perustettu Dropbox on yksi vanhimmista pilvipalveluista. Yhä edelleen se on yksi helppokäyttöisimmistä. Se voidaan asentaa useimmille laitteille, synkronointi sovellusten välillä on vaivatonta ja sille kelpaavat lähes minkälaiset tiedostot tahansa. Drag-and-drop työpöydältä toimii.

Materiaalia on helppo jakaa linkkien avulla, eli myös niille, joilla ei omaa Dropbox-tiliä ole. Toki "tilittömien" levytila on vain maksuttoman sovelluksen suuruinen eli 2 gigaa.

Integraatio useimpien muiden sovellusten, kuten MS Office ja Slack, kanssa toimii moitteetta.

Dropbox Businessin voi yhdistää henkilökohtaiselle tilille, joten pääset samoilla tunnuksilla käsiksi kaikkiin tiedostoihisi. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen.

Dropbox tarjoaa maksuttoman 30 päivän kokeilun, joskin maksutiedot täytyy syöttää heti, eli maksullinen tilaus alkaa automaattisesti ensimmäisen kuukauden jälkeen.

Jotkut käyttäjät ovat kommentoineet puutteista verkossa tarjottavissa editointityökaluissa.

Image credit: Box

Edullinen ja intuitiivinen kokeneelta toimijalta

Helppo käyttöliittymä

Kohtuullinen hinnoittelu

Jakamisessa Vain luku -optio

Jo vuonna 2005 perustettu Box on yrityspilvipalvelu. Sen turvallisuusominaisuudet ovat vahvat. Käyttöliittymä on helppo ja navigointi yksinkertaista. Admin-käyttäjät voivat tarkastella kaikkien käyttäjien toimintoja palvelussa.

Integraatio useimpien muiden sovellusten, kuten Google Docs ja Office 365, kanssa toimii moitteetta. Box Sync -client löytyy Downloads-sivulta niin Macille kuin Windowsille ja Androidille.

Kaikkiin tilauksiin sisältyy 14 päivän maksuton kokeilu. Erikoisuutena on "Enterprise"-tilaus, jonka hankkiakseen täytyy olla erikseen yhteydessä Boxiin.

Yksi miinus: Jos tiedostoja jakaa ulkopuolisille, jotka eivät käytä Boxia, he pääsevät vain tarkastelemaan tiedostoja, eivät muokkaamaan.