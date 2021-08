Windows 365: julkaisupäivä, hinta ja ominaisuudet

Microsoft on esitellyt Windows 365:n, joka on yhtiön uusi PC-palveluna-tyyppinen ratkaisu, jonka avulla käyttäjät voivat suoratoistaa Windows-käyttöjärjestelmän mihin tahansa laitteeseen missä tahansa.

Sitä mainostetaan "uutena tapana kokea Windows 10:n tai Windows 11", ja virtuaalipalvelu saattaa luoda uusia mahdollisuuksia yrityksille hallita kuluja, hallintoa ja tuottavuutta.

Paikallisella koneella olevan käyttöjärjestelmän ja sovellusten, jotka vievät tietokoneen kovalevytilaa ja muistia, sijaan Windows 265 antaa käyttäjille mahdollisuuden suoratoistaa sovellukset, tiedot ja asetukset mille tahansa laitteelle. Myös macOS-, Linux- tai Android-pohjaisille.

IT-käyttäjien näkökulmasta Windows 365 tekee varustelusta ja päivitysten hallinnasta helpompaa, minkä lisäksi palvelu eliminoi fyysisten komponettien suorituskykyvaatimukset.

Windows 365 (Image credit: Microsoft)

Lyhyesti

Mikä se on? Virtuaaliversio Windows 10:stä tai Windows 11:stä

Virtuaaliversio Windows 10:stä tai Windows 11:stä Milloin se julkaistaan? 2. elokuuta 2021

2. elokuuta 2021 Mitä se maksaa? Kuukausimaksullinen käyttäjän ja valitun tilauksen pohjalta

Kuukausimaksullinen käyttäjän ja valitun tilauksen pohjalta Kelle se on tarkoitettu? Kaikenkokoisille yrityksille

Mikä se on?

Uudesta Windowsin virtuaalisesta palvelusta huhuiltiin jo viime kesänä, kun Microsoft julkaisi vahingossa julkisen työpaikkahakemuksen, jossa projektia kuvailtiin. Sittemmin aiheesta on vuotanut useita huhuja, jotka ovat synnyttäneet spekulaatioita vuoden varrella. Virallisesti Microsoft julkisti Windows 365:n heinäkuussa Inspire-tapahtumassa.

Windows 365 on rakennettu Azure Virtual Desktopin päälle, mutta sen kerrotaan suoraviivaistavan virtuaalista käyttökokemusta hoitamalla itse kaiken tarvittavan konepellin alla.

Windows 365:n alla sijaitsee Cloud PC, joka on yrityksille suunnattu palvelu ja jonka avulla käyttäjät voivat käyttää laitteitaan kevyinä asiakaspäätteinä, joihin Windows 10 tai Windows 11 suoratoistetaan pilven kautta. Kiintolevytila ja laskennalliset resurssit jaetaan kullekin käyttäjälle IT-osaston kautta ja tapauskohtaisesti.

Näiden vaikutus yrityksien kulttuuriin voivat olla merkittävät, sillä yhtiöt voisivat pienentää laitteisto- ja IT-kustannuksia merkittävästi ilman, että työntekijät jäisivät vaille tarvittavia työkaluja.

Cloud PC -laitteiden hallinta Microsoft Endpoint Managerin kautta (Image credit: Microsoft)

Hinta ja saatavuus

Windows 365:lle on tarjolla kaksi erillistä tilauspuuta: Windows 365 Business ja Windows 365 Enterprise. Ensiksi mainittu on suunnattu alle 300 työntekijän yrityksille, kun taas jälkimmäinen soveltuu tätä suuremmille organisaatioille. Molemmissa on kuitenkin samat ominaisuudet.

Kaikkiaan Windows 365:lle on tarjolla kaksitoista erilaista tilausvaihtoehtoa, jotka vaihtelevat suorituskyvyn ja mukana olevan tallennuskapasiteetin suhteen.

Edullisimmassa vaihtoehdossa on vain yksi virtuaalinen suoritin, 2 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa, joka maksaa 20 dollaria per käyttäjä per kuukausi, eli noin 17 euroa. Tämä on suunnattu eturivin ja puhelinkeskusten työntekijöille, tai henkilöille, jotka kaipaavat kevyitä asiakkuudenhallintapalveluita (CRM).

Toisessa ääripäässä ovat käyttäjät, jotka tarvitsevat paljon laskennallista tehoa työskentelyyn. Heille on tarjolla 8 virtuaalista suoritinta, 32 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa, joka maksaa yrityksille 158 dollaria per käyttäjä per kuukausi, eli 134 euroa.

Hinnoittelu ja vaihtoehdot ovat samat Windows 365 Businessin ja Enterprisen välillä. Suuremmat yritykset, jotka kelpuutetaan Enterprise-tilaukseen, saavat kuitenkin automaattisen 4 dollarin alennuksen per käytössä oleva pilvitietokone.

Windows 365 Business -käyttäjät voivat saada myös saman alennuksen, mutta heidän täytyy olla Windows 10 Pron tilaajia, joka on yhtiön yrityksille suunniteltu käyttöjärjestelmä.

Kolmea tarjolla olevaa vaihtoehtoa on lisäksi mahdollista käyttää ilmaiseksi 60 päivän testijakson ajan. Näistä tehokkain on neljällä virtuaalisella suorittimella, 16 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu tilaus. Koejakso on rajattu ainoastaan yhteen käyttäjään per yritys.

Muihin markkinoilla oleviin palveluihin vertaaminen on hankalaa, sillä monet kilpailijat laskuttavat käytön perusteella. Windows 365:ssä maksu on puolestaan kiinteä summa. Microsoftin hinnoittelu tuntuisi olevan kuitenkin kilpakykyinen kaikkien tilausten osalta.

Esimerkiksi Amazon tarjoaa käyttäjilleen virtuaalisen Windows-tietokoneen, jonka ominaisuudet vastaavat Windows 365:n edullisinta vaihtoehtoa, 28 dollarin, eli noin 24 euron kuukausihintaan.

Windows 365 Cloud PC -ominaisuudet

Microsoftin mukaan pilvitietokoneen (Cloud PC) käyttämisen etuja perinteiseen Windows-laitteeseen on useita, joista suurin on mukautuvuus.

Windows 365 on suunniteltu ensisijaisesti hybridityöskentelyä silmällä pitäen, jolloin laitteiden välillä voi siirtyä vaivattomasti niin kannettavien, tietokoneiden kuin tablettien osalta.

"Mahdollisuus työskennellä missä-, milloin- ja miten vain on noussut uudeksi normaaliksi. Kaikki työntekijät haluavat käyttää tuttua, helppokäyttöistä ja saatavilla olevaa teknologiaa", Microsoft 365:n toimitusjohtaja Wangui McKelvey sanoi palvelun julkistustilaisuudessa.

"Kaikkein haastavimmissa kyberturvallisuusympäristöissä yritykset haluavat ratkaisuja, jotka auttavat työntekijöitä tekemään töitä yhdessä, jakamaan ja luomaan asioita sekä pitämään tietonsa turvassa. Meillä on mahdollisuus luoda työkalut, jotka tukevat uutta hybridityöskentelyn maailmaa uudenlaisesta näkökulmasta käsin - ja pilvipalvelujen tuomin suorituskyky- ja turvallisuuseduin."

Turvallisuuden näkökulmasta Microsoft sanoo Windows 365:n auttavan yrityksiä hallinnoimaan niin pandemiaa edeltäneitä kuin sen jälkeen ilmenneitä ongelmia paremmin.

Cloud PC -turvallisuusasetusten asettaminen (Image credit: Microsoft)

Integraatio yhtiön muihin turvallisuus- ja henkilönhallintaohjelmiin (kuten Azure Active Directoryyn tai Microsoft Defender for Endpointiin) auttaa monivaiheisten tunnistautumisten ja ehdollistettujen pääsyjen olevan helposti hallinnoitavissa ja asennettavissa. Salaus kattaa myös kaiken aina tallennetusta datasta verkkoliikenteeseen pilvitietokoneiden välillä.

Microsoft on huolehtinut myös siitä, että IT-vastaavat saavat tarvitsemansa palvelua kehittäessä. Siten muun muassa tallennustilan tai laskentatehon kasvattaminen tai laskeminen on tehty helpoksi, minkä lisäksi Cloud PC:t näkyvät rinnakkain fyysisten Microsoft Endpoint Managerissa olevien laitteiden kanssa, jolloin varustelu ja päivitys on helppoa.

Windows 365 vs. Cloud PC: Mikä niiden ero on?

Microsoftin julkistus on luonnollisesti herättänyt pientä sekaannusta Windows 365:n ja Cloud PC:n kesken.

Ymmärryksemme mukaan Cloud PC on tällä hetkellä Windows 365:n ainoa käyttömahdollisuus, mutta sen myötä Microsoft on jättänyt itselleen oven auki tuoda sen rinnalle mahdollisesti muunlaisia käyttötarpeita tulevaisuudessa.

Näin Microsoftin edustaja selitti asian pyytäessämme tarkennusta:

"Windows 365 luo uuden hybridimallisen henkilökohtaisen laskennallisen kategorian, jota kutsumme Cloud PC:ksi. Se käyttää sekä pilvipalvelujen suorituskykyä että laitteen ominaisuuksia tarjotakseen täyden ja henkilökohtaisen Windows-kokemuksen."

"Cloud PC on laitteelle suoratoistettu Windows 10 tai Windows 11. Esimerkiksi IT-tuki voi hallita Windows 365:llä pyörivää Cloud PC:tä tuttujen hallintatyökalujen kuten Microsoft Endpoint Managerin avulla aivan kuin ne olisivat tavanomaisia fyysisiä työpisteitä."