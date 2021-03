Paras yrityskannettava 2021: parhaat vaihtoehdot etätöihin ja toimistoon

REASONS TO AVOID

Nyt kun yhä useampi on siirtynyt etätöihin omaan kotitoimistoon, on kunnollisen yrityskannettavan arvo noussut entisestään. Kyseessä on suorituskyvyltään tehokas ja käytöltään monipuolinen kannettava, joka täyttää käyttäjän monet käyttötarpeen. Ne ovatkin erinomainen vaihtoehto silloin, jos työ ei edellytä yhdessä paikassa istumista.

Parhaan yrityskannettavan valintaa ei kannata tehdä kuitenkaan hätiköiden. Pelkkä hinta ei usein kerro koko totuutta, vaan markkinoilla on itse asiassa useita edullisia ja erinomaisia yrityskannettavia. Hintaa tärkeämpää ovat kuitenkin luotettavuus, kestävyys ja helppo kannettavuus etätyöpisteestä toiseen. Lisäksi niissä olisi hyvä olla erinomainen akkukesto.

Olemme keränneet alle vuoden 2021 parhaat yrityskannettavat, jotka vaihtelevat Windows-kannettavista Linux-malleihin sekä edullisempiin Chromebookeihin. Etsit siis itsellesi parasta Ultrabookia tai kannettavaa työasemaa, löydät alta varmasti itsellesi sopivan vaihtoehdon etätöihin.

Ja jos tässä kerta ollaan ostohousut jalassa, kannattaa varmistaa myös tarvittavat lisävarusteet kannettavalle, kuten kantolaukut, latausasemat ja laturit.

Olemme valinneet myös parhaat kannettavat kirjoittajille

, ohjelmoijille, graafisille suunnittelijoille, ja valokuvaajille.

Dell XPS 15 yhdistää musertavan suorituskyvyn ohueeseen ja kevyeeseen runkoon. Lopputulos on yksi parhaimmista yrityskannettavista, joka ei taivu raskaimmassakaan käytössä. Erinomaisten ominaisuuksien rinnalla on upean kirkas 500 nitin näyttö, äärimmäisen mukava näppäimistö, vakuuttavat kaiuttimet ja loistava kosketuslevy.

2. MacBook Pro 16" (2019) Paras MacBook Prosessori: 9. sukupolven Intel Core i7 – i9 | Näytönohjain: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM-muisti: 16 Gt – 64 Gt | Näyttö: 16-tuumainen Retina-näyttö (3 072 x 1 920) | Tallennustila: 512 Gt:n – 8 Tt:n SSD-levy 2 958,84 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Tehokkaat kokoonpanot Paras MacBook koskaan Iso ja kaunis näyttö Kallis

Jos et halua Windows-kannettavaa, silloin valintasi on todennäköisesti jokin parhaista MacBookeista. Applen faneille tämän hetken paras valinta hinta-laatusuhteeltaan on 16-tuumainen MacBook Pro.

Ison ja kauniin näytön lisäksi kyseessä on yksi tämän listan tehokkaimmista kannettavista, joka kestää vuosiksi eteenpäin. Valinnanvaraa löytyy 6-ytimisestä suorittimesta aina kahdeksaan, minkä lisäksi RAM-muisti on laajennettavissa 16 gigasta aina 64:ään. Myös näytönohjaimen voi valita mieluisekseen, jolloin kannettava jaksaa pyörittää aavistuksen raskaampia ohjelmia.

Kaikki tämä on pakattu kauniiseen muotoiluun sekä Applen laitteille tuttuun kalliiseen hintalappuun. Mutta jos haluat parhaimmista parhaan, MacBook Pro on tällöin korkealla listallasi.

3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ohut ja kompromissiton kannettava Suoritin: Intel Core i7-7600U vPro | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | Muisti: 16 Gt | Näyttö: 14 tuumaa, 2 560 x 1 440 -resoluutio | Tallennustila: 1 Tt SSD Check Amazon Ohuempi ja kevyempi kuin aiemmat mallit Paranneltu Microsoft Precision Touchpad Kallis

Lenovo ThinkPad X1 Carbon on ollut aina luokkansa paras yrityskannettava, ja tuorein malli tarjoaa saman entistä pienemmässä ja kevyemmässä kokoluokassa.

Lenovon uutukainen on suoranainen peto yrityskäyttöön, eikä sen pienen koon kannata antaa hämätä. Siitä löytyy nimittäin tehoja ja ominaisuuksia käytännössä mihin tahansa toimintaan, joten se on taatusti hintansa väärti. Akku kestää 15,5 tuntia, minkä lisäksi virtaa saa takaisin 80-prosenttisesti jo tunnin latauksella. X1 Carbon onkin täydellinen ultrabook, jos tarvitset tehokasta kumppania reissun päälle.

4. Huawei MateBook X Pro Mykistävä yrityskannettava Suoritin: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2 Gt GDDR5 | Muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,9 tuuman 3K (3 000 x 2 080) | Tallennustila: 512 Gt SSD Check Amazon Kaunis muotoilu Upea näyttö Erinomainen akkukesto Ei SD-muistikorttipaikkaa Huono webkamera

Huawei ei ole välttämättä ensimmäinen nimi yrityskannettavia etsiessä, joita usein dominoivat Dell ja Lenovo. Kiinalaisvalmistajan uusi MateBook X Pro on silti äärimmäisen kyvykäs ja erinomainen kannettava juuri tähän tarkoitukseen. Se on muotoilultaan huikea, kevyt kannettavaksi ja suorituskyvyltään tehokas. Lisäksi siinä on upea akkukesto ja edullinen hintalappu ultrabookiksi.

Jos Dell XPS 15 on liian iso tai kallis vaihtoehto, silloin kannattaa harkita palkintoja kahminutta Dell XPS 13:a. Kyseessä on yhtä lailla tehokas kannettava, joka on kuitenkin entistä kätevämpi kantaa reissussa.

13,3 tuuman näyttö onkin onnistuttu paketoimaan runkoon, joka vastaa mitoiltaan keskimääräistä 11,6-tuumaista mallia. Lisäksi vuoden 2020 malli päivitti komponentit entistä laadukkaammiksi, mikä tekee tästä entistä houkuttelevamman yrityskannettavan.

Päivitysvaraa löytyy muistin osalta aina 16 gigaan sekä M2 SSD -aseman osalta teraan asti. Akkukesto on lisäksi ensiluokkaisen hyvä 22 tunnin kestollaan.

6. MacBook Pro 13" (2020) Päivityksen arvoinen Suorituskyky: 8. sukupolven Intel Core i5 – 10. sukupolven Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics 645 | Muisti: Jopa 32 Gt | Näyttö: 13 tuuman Retina-näyttö True Tonella | Tallennustila: 256 Gt – 4 Tt SSD Check Amazon Paremmat komponentit Kookas SSD-asema Uusi näppäimistö on loistava Edullisimmassa mallissa 8. sukupolven Intel-suoritin Vain Thunderbolt 3 -liitännät

MacBook Pro 13" (2020) on Applen uusin Pro-sarja, joka kattaa laajan kirjon eri kokoonpanoja. Varsinkin kalliimman pään vaihtoehdot ovat uusien Intel-suorittimien ja nopeiden RAM-muistien vuoksi loistavia valintoja yrityskannettaviksi. Uusitulla Magic Keyboardilla on upea kirjoittaa, ja kaikkein edullisimmissakin malleissa on jo kohtuullinen SSD-asema.

8. Apple MacBook Air (2020) Uusi ja parempi Prosessori: 10. sukupolven Intel Core i3 - i7 | Näytönohjain: Intel Iris Plus Graphics | RAM-muisti: 8–16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen 2 560 x 1 600 LED-taustavalaistu näyttö IPS-tekniikalla | Tallennustila: 256 Gt – 2 Tt SSD | Mitat: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm Check Amazon Paranneltu näppäimistö Houkutteleva hinta Uudet 10. sukupolven prosessorit Näytön värisävyt aavistuksen haaleat Keskinkertainen akunkesto Webkamera ainoastaan 720p

Applen ohuin ja pienin MacBook uusittiin kunnolla vuonna 2020. Poissa ovat ongelmallinen näppäimistö, minkä lisäksi sisuksiin on saatu entistä uudempia ja tehokkaampia komponentteja ja vaihtoehtoja. Valitettavasti näyttö on aavistuksen haalea ja akkukesto soisi olla parempi, mutta silti kyseessä on MacBook Air -perheen selkeästi paras yksilö. Siten se on omiaan henkilöille, jotka haluavat mukaansa helposti kannettavan ja tehokkaan läppärin.

8. Microsoft Surface Book 2 (13,5") Tehokkain hybridikannettava Suoritin: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1,9 GHz | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Gt GDDR5 VRAM) | Muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 3 000 x 2 000 (267 ppi) PixelSense-näyttö, 3:2-suhde | Tallennustila: 256 Gt – 1 Tt SSD Check Amazon Todella hyvä akkukesto Tehokas Hintava Surface Pen ei tule mukana

Surface Book 2 on Microsoftin erinomainen yrityskannettava ja äärimmäisen tehokas hybridikannettava. Sen komponenteissa riittää tehoja päivittäisten askareiden hoitamiseen, pelaamiseen sekä videoeditointiin, kunhan hommaa erillisellä näytönohjaimella olevan version.

9. Google Pixelbook Go Paras Chromebook Järjestelmäpiiri: Intel Core m3 - Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 615 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD -näyttö (1 920 x 1 080) tai 4K LCD -kosketusnäyttö | Tallennustila: 128 Gt:n – 256 Gt:n eMMC 3 399 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Käsittämätön akunkesto Erinomainen hiljainen näppäimistö Tehokkaammat mallit hintavia Ei sormenjälki- tai kasvojentunnistusta

Google jatkaa maailman parhaiden Chromebookien kehitystä, joita on harmillisen vaikea saada vielä Suomesta. Silti tätä mallia ei kannata ohittaa. Kyseessä on tyylikäs ja tehokas vaihtoehto, joka tuo monia alkuperäisen Pixelbookin ominaisuuksia entistä edullisempaan hintapisteeseen. Siinä on lisäksi erinomainen akkukesto ja upea näppäimistö, jotka tekevät tästä upean vaihtoehdon yrityskannettavaksi.

