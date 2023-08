Arvostelussa Apple MacBook Air 15" (2023)

Applen 15” MacBook Air (2023) on periaatteessa vain suurempi versio 13-tuumaisesta MacBook Airista, mikä on sekä hyvä että huono juttu. Muotoilu on upeaa, näyttö hivelee silmiä ja kone on varustettuna kenties parhaimmilla kaiuttimilla, mitä kannettavilta voi odottaa. Mutta suurempi koko tarkoittaa sitä, ettei laite ole enää yhtä helposti kuljetettavissa ja pakattavissa laukkuun, vaikka kannettavuus sekä liikuteltavuus ovat olleet perinteisesti Air-malliston suurimpia myyntivaltteja. Lisäksi olisimme odottaneet isompaa parannusta pienempään malliin nähden. Jos kaipaat muitakin päivityksiä kuin vain suurempi näyttö, 15” MacBook Air (2023) saattaa tuottaa pettymyksen sillä saralla.

Apple MacBook Air 15" (2023) - Pika-arvio

Kuten odottaa saattoi, Apple julkisti uuden 15” MacBook Air (2023) -kannettavansa WWDC 2023 -tapahtumassa. Uusi malli tuo ensimmäistä kertaa ohueen ja kevyeen kannettavien tietokoneiden sarjaan 15-tuumaisen näytön.

Uusi malli jatkaa 13” MacBook Airin (M2, 2022) jalanjäljissä. Viime vuoden WWDC-tapahtumassa julkaistu malli vakuutti meidät tuoreella muotoilullaan ja uudella M2-sirulla, vaikkakin kalliimpi hintalappu herätti kysymyksiä.

Testijakson aikana mietimme, onko tämä rohkea innovointi Air-sarjaan, vai tarvitaanko suurempaa näyttöä ylipäätään. Mallin saama vastaanotto on ollut ristiriitainen, sillä monet ovat kokeneet muutosten rampauttaneen Air-malliston vahvuudet.

Uuden 15” MacBook Airin myyntihinta on 1 649 euron paikkeilla, mikä ei ole aivan hirvittävän kallis summa verrattuna muihin 15-tuuman kannettaviin. Lisäksi se näyttää poikkeuksellisen hyvältä verrattuna esimerkiksi Dell XPS 15 -kilpailijaan verrattuna.

(Image credit: Future)

15” MacBook Air (2023) on verrattavissa myös 13” MacBook Airiin (M2, 2022). Edellisenä vuonna julkaistu ja vain noin 100 euroa edullisempi malli tarjoaa pienemmän näytöllä sekä heikomman grafiikkapiirin. Toisaalta 15-tuumaisen MacBook Air -mallin julkaisua seurasi 13” MacBook Airin saama 90 euron hinnanpudotus. Täten 13” MacBook Air saattaa tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, jos ei ole varsinaista tarvetta suuremmalle näytölle.

Muotoilun puolesta 15” MacBook Air (2023) näyttää suurempaa kokoa lukuun ottamatta lähes identtiseltä 13-tuumaiseen malliin verrattuna. Eikä se ole huono asia, sillä viime vuoden mallissa oli mukana sellaisia kipeästi kaivattuja uudelleensuunnitteluja. Erityisesti tykästyimme MacBook Airien ikonisen mutta vanhentuneet kiilamuotoilun nykyaikaistamiseen. Ja vaikka suurempi näyttö on vaatinut suuremman rungon, Apple on onnistunut pitämään 15” Apple MacBook Airin (2023) ohuena ja kohtuullisen kevyenä.

Ohuus ja keveys tosin tarkoittavat sitä, että portteja on jälleen jätetty pois. Nykyaikaiset MacBook Air -mallit ovat monille jo niin tuttuja, että esimerkiksi Thunderbolt 4 USB-C -liitännän toimintaperiaate ei todennäköisesti tule yllätyksenä. Paluun tekevän MagSafe 3 -portin mukana tulee liitin, joka tarttuu magneeteilla porttiin ja lataa tietokoneen. MagSafe 3 on loistava lisä, sillä se ei vain tee virtalähteen liittämisestä nopeaa ja helppoa vaan samalla varmistaa, että vedettäessä liitin irtoaa helposti. Tämä minimoi portin ja kannettavan mahdolliset vauriot. 15” MacBook Airin (2023) voi ladata myös USB-C -portin kautta, joten lataamisen suhteen on joustavuutta.

Suuremman rungon myötä Apple on voinut sisältää kuusi kaiutinta 15” MacBook Airiin (2023). Nämä yhdistettynä laajaan yllättävän kirkkaaseen näyttöön tekevät tästä kannettavasta loistavan vaihtoehdon elokuvien tai sarjojen katsomiseen. Sillä voi myös pelata joitain pelejä tehokkaan M2-sirun ansiosta.

(Image credit: Future)

Suorituskykynsä puolesta 15” MacBook Air (2023) on melko lähellä viime vuoden 13-tuumaista mallia. Eikä se ole huono asia, sillä viime vuoden 13” MacBook Air on parhaiden kannettavien tietokoneiden listamme kärjessä yhä edelleen. Päivittäisessä työskentelyssä tai jopa vaativimmissa tehtävissä, kuten videoiden editoinnissa tai musiikin tuottamisessa, 15” MacBook Air (2023) pärjää loistavasti. Jos odotuksissa on suorituskyvyn merkittävä loikkaus viime vuoden mallista, saattaa joutua pettymään. Siinä tapauksessa kannattaa odottaa tulevaisuudessa ilmaantuvaa M3-sirulla varustettua MacBook Airia, joka on ajankohtainen kenties jo ensi vuonna.

Joitain odotettuja haittapuoliakin laajennetussa näytössä tietenkin on. Ilmiselvin niistä on se, että 15” MacBok Air (2023) on suurempi ja painavampi kuin edeltäjänsä. Sitä on täten hankalampi kuljettaa mukanaan, mikä taasen rajoittaa työskentelymahdollisuuksia.

Siinä missä lisäpaino voi olla haitta, onneksi akkukeston suhteen ei tarvitse pelätä. Koneen akku kestää nimittäin kellotti akkutesteissämme hurjat 18 tuntia ja 52 minuuttia. Tämä on uskomattoman hyvä tulos, joka tyrkkää lähes kaikki Windows 11 -kannettavat nurkkaan häpeämään.

Koska suorituskykyeroja tämän kannettavan ja sen 13-tuumaisen edeltäjänsä kanssa ei ole havaittavissa, valinta näiden välisestä paremmuudesta riippuu siitä, onko isomman näytön saadakseen valmis kantamaan painavampaa läppäriä. Jos haluat mukaansatempaavan kokemuksen elokuvia katsellessa, kuunnella musiikkia parhailla kannettavissa olevilla kaiuttimilla tai haluat käyttää useaa sovellusta samanaikaisesti, 15” MacBook Air (2023) on hintalappunsa veroinen.

Jos sen sijaan kuljetettavuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, sitten suosittelemme 13-tuumaista mallia, joka tarjoaa erityisesti hinnanpudotuksen jälkeen parempaa vastinetta rahoillesi.

Apple MacBook Air 15" (2023) - Hinta ja saatavuus

Julkistettiin 5.6.2023

Myynti alkoi 11.6.2023

Hinta alkaen 1 649 €

15” MacBook Air (2023) -kannettavien lähetykset maailmanlaajuisesti alkoivat 11.6.2023. Viimeisimpiin MacBook-julkaisuihin ovat vaikuttaneet tuotanto-ongelmat, jonka myötä ennakkotilanneet ovat joutuneet odottamaan tuotettaan. Tätä kirjoittaessa emme ole kuitenkaan havainneet mitään suurempia ongelmia tämän suhteen.

Tämänhetkisessä ilmapiirissä monet ihmiset ovat kiinnostuneita rajoittamaan elämisen kuluja, eivätkä välttämättä näe merkittävää tarvetta ostaa uutta ensiluokkaista kannettavaa tietokonetta. Apple kuitenkin valmistaa haluttuja ja toivottuja tuotteita, joten todennäköisesti suuremmalle MacBook Airille on ottajia.

Ostamispäätökseen voi vaikuttaa myös se, ettei hintalappu ole törkeän kallis. Perusmallin hinta on 1 649 euroa.

Tässä mallissa on M2-siru, 8-ytiminen suoritin, 10-ytiminen grafiikkapiiri, 8 Gt muistitilaa ja 256 Gt SSD. On hieno asia, että tämä on vain noin 100 euroa kalliimpi kuin 13" MacBook Air (2022), jonka lähtöhinta oli tuolloin 1 559,00 euroa.

Vaikka viime vuoden 13” MacBook Air (2022) on teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen grafiikkapiiriä lukuun ottamatta. Edellisvuoden mallissa näytönohjaimessa on vain kahdeksan ydintä.

Eli vain 100 euron panostuksella voit ostaa isommalla näytöllä ja paremmalla grafiikalla varustetun 15-tuumaisen MacBook Airin (2023). 13” MacBook Airin (2022) perusmallin mukana tulee 30 watin USB-C-laturi, kun taas 15” MacBook Airin mukana tulee 35 watin USB-C-kahdella portilla varustettu virtalähde, joka voidaan myös määrittää 70 wattiin ilman lisäkuluja.

Uuden MacBook Airin (2023) akun voi ladata huomattavasti nopeammin. Jos ostat 13-tuumaisen malli, joutuisit maksamaan ylimääräistä saadaksesi nämä samat laturit.

Kaikki tämä saa uuden MacBook Airin (2023) vaikuttamaan melko hyvältä vastineelta hinnalleen. Mutta WWDC 2023 -tapahtumassa 15-tuumainen malli julkaisun yhteydessä Apple paljasti samalla edellisen vuoden 13-tuumaisen mallin hintalapun laskevan hieman. Nyt perusmallin 13” MacBook Airin (2022) suositushinta on 1 348 euroa. Tämä liike saa viime vuoden MacBookin vaikuttamaan hyvältä vaihtoehdolta hintaansa nähden, eikä hinta-laatusuhteen vertailu ole järin helppoa.

(Image credit: Future)

Mielestämme tällä hinnalla 13-tuumainen malli olisi pitänyt julkaista viime vuonna alun perinkin, sillä se oli hieman liian kallis verrattuna vuoden 2020 M1-malleihin. Ne kun ovat edelleen myynnissä ja tarjoavat upeasti vastinetta hinnalleen.

Aivan kuten edellinenkin MacBook Airissa, myös uudessa 15” MacBook Airin (2023) on tarjolla toisenlainen kokoonpano. Sen ainoa ero on suurempi 512 Gt SSD. Sen lähtöhinta on 1 879 euroa. Parilla lisäsatasella saa kannettavaan ylimääräiset 256 Gt lisätilaa, mikä on melko tyyris sijoitus.

Samoin voi valita kokoonpanon joko 1 Tt tai 2 Tt tallennustilalla sekä päivittää 16 Gt tai 24 Gt muistiin, mutta tämä nostaa hintaa entisestään. Koska kyseessä on Applen tuote, sitä ei ole helppo avata päivittääkseen (tai korjatakseen) komponentteja itse. Parhaimmat kokoonpanot omiin tarpeisiin on mietittävä tarkasti ja sitten katsottava, sopiiko se omaan budjettiin. Kokoonpanoa on nimittäin lähes mahdoton muuttaa enää ostopäätöksen jälkeen.

Jos vertaa esimerkiksi kilpailevaan Dell XPS 15 -läppäriin, 15” MacBook Air (2023) tarjoaa ehdottomasti paremmin vastinetta hinnallensa. Uudessa MacBook Airissa on parempi suorituskyky ja se on myös halvempi kuin 15” Dell.

Arvosana hinnasta: 4,5/5

Apple MacBook Air 15" (2023) - Tekniset tiedot

15” MacBook Airissa (2023) on kaksi varsinaista kokoonpanoa, joiden ainoa ero on SSD:n kapasiteetin koko.

Swipe to scroll horizontally Tekniset tiedot: MacBook Air 15" (2023) 256 Gt MacBook Air 15" (2023) 512 Gt Hinta: 1 649 € 1 879 € Suoritin Apple M2 (8-ytiminen) Apple M2 (8-ytiminen) Näytönohjain 10-ytiminen 10-ytiminen Muisti 8 Gt 8 Gt Näyttö 15,3-tuumaa, 2 880 x 1 864 Liquid Retina - näyttö, 500 nitin kirkkaus, laaja P3-väriavaruus 15,3-tuumaa, 2 880 x 1 864 Liquid Retina - näyttö, 500 nitin kirkkaus, laaja P3-väriavaruus Tallennustila 256 Gt SSD 512 Gt SDD Liitännät 2 x Thuderbolt 4 (USB-C), 3.5 mm kuulokeliitin, MagSafe 3 2 x Thuderbolt 4 (USB-C), 3.5 mm kuulokeliitin, MagSafe 3 Yhteydet Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera 1080p FaceTime HD -webkamera 1080p FaceTime HD -webkamera Paino 1,51 kg 1,51 kg Mitat 340 x 212 x 15,6 mm 340 x 212 x 15,6 mm

Kummastakin vaihtoehdosta voidaan määrittää lisäämään muistia jopa 24 gigatavuun asti ja ynnäämään tallennustilaa jopa 2 Tt:hen asti.

Apple MacBook Air 15" (2023) - Muotoilu

Isompi 15-tuuman näyttö

Sama muotoilu kuin viime vuoden mallissa

Apple väittää tämän olevan ohuin 15-tuumainen kannettava

Viime vuoden MacBook Air toi mukanaan uudistuneen muotoilun. Tuore ulkokuori oli raikas ja sen myötä 13” MacBook Airissa (2022) on paljon kaivattu nykyaikainen ilme, huomattavasti parempi näyttö sekä MagSafe 3 -latausportti.

Apple on säilyttänyt saman muotoilun 15-tuumaisessa mallissa. Applen mukaan 13-tuumainen ja 15-tuumainen malli ovat osa samaa tuoteperhettä, ja siksi ne näyttävät kokoa lukuun ottamatta lähes identtisiltä.

Tämä tarkoittaa sitä, että USB-C -portit ja MagSafe latausportit ovat täsmälleen samassa kohtaa kuin edeltäjässään. Jopa näppäimistö on täysin sama, vaikkakin kosketuslevy on suurempi uudemmassa mallissa johtuen isomman rungon myötä olevasta lisätilasta.

(Image credit: Future)

Apple väittää tämän olevan 11,5 mm paksuudellaan maailman ohuin 15-tuumainen kannettava. Ja väite pitää paikkansa ainakin verrattuna selkeimpiin Dell XPS 15- ja LG Gram 15 -kannettaviin, jotka ovat molemmat 18 mm paksuja. Se on lisäksi vain hieman paksumpi kuin 13-tuumainen MacBook Air, jonka mitta pysähtyy lukemaan 11,3 mm.

Tämä on vaikuttavaa, ja lievittää hieman pelkoamme siitä, kuinka suuremman MacBook Airin kuljettaminen olisi hankalampaa.

Kokonaisuudessaan uuden kannettavan mitat ovat 340 x 212x 15,6 mm. Apple on pysynyt edeltävän MacBook Airin tyylissä jättämällä tuulettimet pois. Siten uusi malli voi olla niin ohut ja kevyt kuin mahdollista. On harvinaista löytää ylipäätään kannettavaa tietokonetta, jossa ei ole laisinkaan tuulettimia. Apple väittää, että M1- ja M2-sirujen tehokkuuden myötä lämpöä ei synny niin paljoa, että tuulettimia tarvittaisiin.

Koska 15” MacBook Air (2023) on vailla tuulettimia, se on todella hiljainen. Tämä on ihailtavaa näin suurelta ja hyvällä suorituskyvyllä varustetulta läppäriltä.

Vaikka 15” MacBook Air on lähes yhtä ohut kuin edeltäjänsä, se on kuitenkin huomattavasti painavampi kuin 13-tuumainen malli. Kookkaampi isovelimalli painaa 1,51 kg, kun taas piskuisempi versio vain 1,24 kg.

Vaikka markkinoilla on tietenkin vielä painavampia kannettavia tietokoneita, tämä on muistutus siitä, että 15-tuuman kannettava malli on hankalampi kantaa. Se kannattaa huomioida, jos etsit kannettavaa tietokonetta, joka on helppo ottaa mukaan joka päivä.

(Image credit: Future)

Suurin ero näiden kahden MacBook Airin välillä on näytön koko. 13” MacBook Airissa on 13,6-tuumainen Liquid Retina -näyttö resoluutiolla 2 560 x 1 664. 15-tuumaisessa on puolestaan 15,3”-tuumainen Liquid Retina -näyttö tarkkuudella 2 880 x 1 864. Kuten aiemmin 14-tuumaisen ja 16-tuumaisen MacBook Pron kanssa, Apple on myös tällä kertaa nostanut resoluutiota. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuvan laatu pysyy yhtä terävänä, vaikka näyttö onkin isompi.

Muutoin näytöissä ei ole paljon eroja. Molemmissa on kirkkaus 500 nittiä, laaja P3-värivalikoima (joka tarjoaa rikkaamman ja tarkemman kuvan) ja True Tone -teknologia säätämässä näytön värejä sen mukaan, kuinka valoisassa tai pimeässä tilassa MacBook Airia käytetään.

Kummankin mallin näytössä on 1080p-webkameraa ympäröivä lovi, joka putoaa hieman näytön sisään. Vaikka nämä kolot olivat kiistan aihe 14” MacBook Pron julkaisussa vuonna 2021, nyt on julkaistu useita MacBookeja, jotka luottavat samaan ratkaisuun. Jopa MacBookkien käyttöjärjestelmä macOS sisältää nyt käyttöliittymän, joka huomioi loven ja estää sen olevan häiritsevä.

Näyttö näyttää mahtavalta käytössä, ja suurempi koko todella tekee vaikutuksen. Vaikka siinä ei ole Applen ProMotion-virkistystaajuuksia, isoa ja eloisaa näyttöä on ilo katsoa. Näyttöä ympäröivät ohuet kehykset tekevät siitä todellakin sarjan tähden.

Uuden MacBook Airin muotoilussa on toinenkin suuri mutta silti vähemmän näkyvä muutos. Koneen suuremman rungon ansiosta 15” MacBook Air sisältää jopa kuusi kaiutinta, kun edeltäjänsä sisälsi vain neljä. Tämän myötä 15-tuumaisella mallilla voi soittaa musiikkia kovallakin äänenvoimakkuudella. Lisä-ämyrit tekevät musiikin kuuntelusta mukaansatempaavamman kokemuksen. Koska kaiuttimet ovat pieniä ja lähellä toisiaan, eivät ne tietenkään kilpaile samassa sarjassa kotiteatterivahvistimien kanssa. Mutta kyllä ne saavat tyypilliset kahden kaiuttimen kannettavat valahtamaan valkeaksi kapeudesta

(Image credit: Future)

Kokonaisuudessaan 15” MacBook Airin muotoilu on fantastinen ja muihin 15-tuumaisiin kannettaviin verrattuna se yllättää modernilla sekä minimalistisella ilmeellään. Lisäksi tarjolla on monia värivaihtoehtoja. Arvioimamme 15” MacBook Air (2023) oli väriltään tummansininen ”Keskiyö”, joka näyttää upealta. Sen mukana tulee kaiken kukkuraksi samanvärinen latauskaapeli. Muut värivaihtoehdot ovat vaaleanbeige ”Tähtivalkea”, tummanharmaa ”Tähtiharmaa” ja ”Hopea”.

Vain kahden Thunderbolt 4 -portin sisällyttäminen ei ole paras mahdollinen vaihtoehto ihmisille, jotka tarvitsevat paljon oheislaitteita, vaikka ainahan niitä varten voi hankkia erillisen USB-C-hubin. Portit kuitenkin takaavat nopean tiedonsiirron ja voivat antaa virtaa jopa ulkoiselle 6K-näytölle. MagSafe-portti tarkoittaa sitä, ettei tarvitse uhrata Thunderbolt-väylää akkua ladatessa.

Aiemmin 13” MacBook Airia käyttäneelle uudempi 15-tuuman malli tuntuu tutulta, mutta samalla voi tulla hieman epätodellinen olo isomman näytön edessä työskennellessä. Applen kyky pitää uusi malli ohuena on uskomaton. Vaikka kone onkin hieman painavampi, sitä pystyy silti mukavasti pitämään yhdellä kädellä. Näytön ympärillä olevat ohuet reunukset mahdollistivat uuden MacBook Airin olevan niin pieni kuin mahdollista. Joten jos rakastat 13” MacBook Airia, mutta kaipaat laajempaa näyttöä ilman turhan raskasta painolastia, silloin mielestämme 15” MacBook Air on ideaalinen valinta.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Apple MacBook Air 15" (2023) - Suorituskyky

Tehokas M2-siru

Ei 8-ytimistä näytönohjainta

Nopea ja hiljainen

Benchmark-testitulokset Näin 15” MacBook Air (2023) suoriutui suorituskykytesteistämme: Cinebench R23 CPU: 1 589 (yksi ydin); 8,577 (moniydin)

Geekbench 6: 2 647 (yksi ydin); 9 994 (moniydin)

Akkukesto (TechRadarin elokuvatesti): 18 tuntia ja 52 minuuttia

15” MacBook Air (2023) saa tehonsa Applen M2-sirusta, joka debytoi MacBook Airin (M2, 2022) ja MacBook Pron 13” (M2, 2022) syövereissä. Se on taannut myös uuden Mac minin (2023) suorituskyvyn.

Joten ennen kuin otimme uuden kannettavani laatikostaan, meillä oli suhteellisen selkeä arvaus siitä, miten hyvin kone suoriutuu. Moni isompaa teholoikkaa odottanut joutuukin pettymään.

15” MacBook Air (2023) vaikuttaa olevan tietoisesti suunniteltu samalle suorituskykytasolle kuin vuonna 2022 julkaistu 13-tuumainen pikkuveljensä. Tällöin ostajalla on oikeastaan yksi valinta tehtävänään: haluanko isomman näytön vai en?

15” MacBook Airin näytössä on hieman korkeampi resoluutio, jotta pikselitiheys säilyy isolla ruudulla. Kuvan laatu pysyy melko samana molemmissa MacBook Aireissa.

Kaikki 15” MacBook Aireissa on 10-ytiminen grafiikkapiiri osana M2-sirua. 13” MacBook Airin perusmallissa M2-siru on varustettu 8-ytimisellä grafiikkasuorittimella, jonka voi päivittää lisähinnalla 10-ytimiseksi.

Nuo kaksi lisä GPU-ydintä auttavat siirtämään grafiikan suuremmalle, korkeamman resoluution näytölle. Lisäksi ne tasoittavat suorituskykyeroja.

(Image credit: Future)

Apple haluaa todella korostaa eroja vanhan Intel-pohjaisen MacBook Airin ja M2-sirulla varustetun välillä. Yritys väittää 15” MacBook Airin (2023) olevan 12 kertaa nopeampi kuin ”nopein” Intel-pohjainen MacBook Air. Se on vaikuttava lukema, mutta viimeisin Intel MacBook Air julkaistiin vuoden 2020 alussa, joten merkittävä suorituskykyharppaus oli odotettavissa joka tapauksessa.

Apple vertailee suorituskykyä myös ”myydyimpään 15-tuumaiseen i7-ytimisen PC-kannettavan” kanssa, jonka mukaan 15” MacBook Air (2023) on tuplasti nopeampi. Tämä toteamus on kuitenkin lähes turha, sillä Apple ei tarkenna mihin kannettavaan he vertailevat oman tuoreimman kannettavansa tehoa. Eivätkä he kerro, mitä ”nopea” tarkoittaa tässä tilanteessa – suorituskykyä, grafiikkaa, vai jotain muuta?

Mutta nämä vertailut kertovat kyllä sen, että Apple on selkeästi ylpeä M2-sirulla varustetun 15” MacBook Airin (2023) suorituskyvystä. Vaikka M2 ei ollut täysi sukupolven ylittävä harppaus verrattuna M1-edeltäjään, se on vakuuttanut meidät jokaisessa laitteessa.

Vaikka osasimme ennakoida suorituskykyä, onnistui M2-siru silti yllättämään tälläkin kertaa. Uuden 15-tuumaisen läppärin suorituskyky on todella hyvä, macOS Ventura rullasi sujuvasti ja Apple TV+:n, Chromen sekä Photoshopin kaltaiset sovellukset aukesivat nopeasti. Pystyin myös helposti vaihtamaan sovelluksesta toiseen ilman mitään hidasteluja.

Kokeilemamme 15” MacBook Air (2023) oli varustettu 16 Gt:n muistilla ja 512 Gt SSD:llä. Tästä tulee todennäköisesti suosituin malli, vaikka saatavilla onkin peräti 24 Gt muistilla varustettu versio.

Suorituskyvyn osalta tämä tuntui todellakin samalta kuin 13-tuuman malli, joten päätimmekin kokeilla samoja vaihtelevia tehtäviä suorituskyvyn arviointiin mitä käytimme 13” MacBook Airin (M2, 2022) kohdalla.

Samankaltaisuudet suorituskyvyssä korostuvat näissä testeissä joita suoritimme, ja saimme tuloksiksi hyvin samanlaisia lukemia. Esimerkiksi Cinebench R23 -testissä 13-tuumainen kone saalisti tulostaululle pisteet 1 597 (yksi ydin) ja 8 098 (moniydin)

15” MacBook Air (2023) sai tuloksiksi samasta testistä 1 589 ja 8 577. Geekbench 5 -testeissä tulokset olivat käytännössä samat. Suoritimme myös Geekbench 6 -testin, joka käyttää erilaisia tekniikoita testatakseen laitteistoa. Tässä tuorein MacBook Air sai tuloksen 2 647.

Suurimman eron näiden kahden MacBook Airien välille muodostavat näytön koko sekä kaiuttimet. Suurempi näyttö tekee työskentelystä huomattavasti mukavampaa erityisesti useita sovelluksia samanaikaisesti käyttäessä. Tekstin lukeminenkin tuntuu luontevammalta, ja elokuvien katselussa sekä pelaamisessa mukaansatempaavuus on huikeaa.

Elokuvat näyttävät upealta näytön kirkkaiden ja eloisien valojen sekä korkean resoluution ansiosta. Suurempi näyttö on houkuttelevampi, jos tarkoituksena on katsoa paljon elokuvia tai sarjoja kannettavalta. Erityisen Spider-Man: Into The Spiderversen värit todella tekevät vaikutuksen. Vähemmän värikkäissä sarjoissa tai leffoissa, kuten Apple TV+ -sarjassa Silo, katselukokemuksen värimaailma on realistinen ja tarkka. Puhtaan elokuvakokemuksen osalta ei ole olemassa kovin montaa parempaa kannettavaa ostettavana – varsinkin kuin kannettavan tietokoneen sisällä on kuusi kaiutinta, jotka tuottavat todella hyvän äänenlaadun.

Vaikka Apple ei ole ainakaan vielä julkaissut puhdasta peliläppäriä, silti jokaisen uuden julkaisun yhteydessä koneiden suorituskyky lähenee PC-pelien vaatimuksia. 15” MacBook Airilla (2023) pystyi pelaamaan Shadow of the Tomb Raideria (2018), joka on visuaalisesti edelleen vaikuttava teos. Parhailla asetuksilla kone pyöritti peliä 31fps ruudunpäivityksellä, joka on riittävä hyvään kokemukseen, joskaan ei lähelläkään nykyään odotettua 60fps rajapyykkiä.

Kun grafiikka-asetuksia laskettiin alhaisimpaan mahdolliseen, 15” MacBook Air (2023) pääsi arvoon 39fps. Kyseessä ei siis ole pelikannettavien markkinoille pyrkivä laite, mutta ajoittaisiin seikkailuhetkiin se riittää hyvin. Joka tapauksessa upea näyttö ja hyväksyttävä suorituskyky vihjaavat siihen, että Mac-kannettavien ja pelaamisen välinen suhde voi syventyä tulevina vuosina.

Koska 15” MacBook Air ei sisällä lainkaan tuulettimia, se oli hiljainen kaikkien kokeilujemme ja käyttöni aikana. Tämä on erityisesti vaikuttavaa pelatessa, sillä olemme tottuneet pelikannettavien aloittavan tuulettamisen pienimmästäkin provokaatiosta, joka aiheuttaa turhankin helposti kuultavaa hurinaa.

Applen M2-sirut kestävät paljon paremmin taakkaa ilman komponenttien kuumenemista. Mutta jos tarkoituksena on työskennellä intensiivisesti monta tuntia putkeen, suosittelisimme 13” MacBook Pron (M2, 2022) kaltaista tuulettimilla varustettua kannettavaa. Testiemme aikana uusimman 15-tuuman MacBook Airin näppäimistön yläpuolella oleva metalli kuumeni niin paljon, että siihen ei kannattanut koskea.

Suurempi koko vie hieman pois monipuolisuudesta, sillä viime vuoden MacBook Air oli juuri täydellisen kokoinen työskentelyyn junassa tai lentokoneessa. 15” MacBook Air (2023) ei kokonsa puolesta ole yhtä kätevä tällaiseen matkatyöskentelyyn.

Eikä suotta kannata odottaa suurta suorituskyvyn loikkaa 15” MacBook Airin (2023) ja 13” MacBook Airin (2022) välillä, koska ne ovat hyvin samanlaisia ja myöskin samaa sukupolvea. Tulevaisuudessa on varmasti M3-sirulla varustettu versio molemmista MacBook Aireista, mutta tällä hetkellä M2-siru on loistava päivittäiseen käyttöön, kuten netin selailuun, videoiden editointiin ja jopa musiikin tuottamiseen. Tosin jos aiot käyttää Ableton Live -musiikkisovellusta aktiivisesti ja useilla äänilähteillä, kannattaa ostaa 24 Gt muistilla varustettu versio.

Arvosana suorituskyvystä: 4/5

Apple MacBook Air 15" (2023) - Akkukesto

Jaksaa lähes 19 tuntia

Nopea latausaika

Apple lupaa akun kestävän yli 15 tuntia langattomaan netissä surffatessa ja 18 tuntia videoita toistaessa. Testiemme mukaan 15” MacBook Air (2023) täytti Applen lupaukset riittävän hyvin. Pystyimme työskentelemään kokonaisen työpäivän kannettavani ollessa irti laturista, joka jälleen osoittaa miten hyvin optimoituja M2-sirut ovat suorituskyvyn ja virrankulutuksen tasapainottamisessa.

Testasimme akun kestoa kokeessa, jossa 1080p-video pyöri luupissa akun loppumiseen asti. Tässä mittauksessa puhti kesti vain kuusi tuntia. Ilmiselvästi tämä ei tuntunut oikealta, joten otimme yhteyttä Appleen, ja he olivat samaa mieltä. He ehdottivat, että mahdollisesti taustatyöt, kuten iCloud, pyörivät samalla taustalla ja kuluttivat akkua nopeammin.

(Image credit: Future)

Joten varmistettuamme, ettei minkäänlaiset taustatyöt ole käytössä, toistimme kokeen. Tällöin 15” MacBook Air (2023) jaksoi pyörittää videota kokonaiset 18 tuntia ja 52 minuuttia. Tähän tulokseen voi olla todella tyytyväinen.

Tulos on huomattavasti parempi kuin minkään Windows 11 -kannettavan. Lisäksi on hienoa nähdä, että laajemmalla ja kirkkaammalla näytöllä varustettu uusi MacBook Air tarjoaa yhä markkinoiden parasta akkukestoa.

Arvosana akkukestosta: 4.5/5

Kannattaako MacBook Air 15" (2023) ostaa?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 15-inch (2023) Kategoria Kommentti Arvosana Hinta 15” MacBook Air (2023) ei ole kokoluokkansa edullisimpia malleja, mutta se tarjoaa erinomaista vastinetta rahoilleen. 4,5/5 Muotoilu Sama muotoilu kuin 13-tuumaisessa mallissa, mutta tämä ei ole huono asia. 4/5 Suorituskyky M2-sirun myötä suorituskyky on loistava päivittäisessä työskentelyssä. 4/5 Akkukesto 15” MacBook Airin akku kestää helposti pidempään kuin useimpien Windows 11 -kannettavat. 4,5/5

Osta, jos...

Haluat isomman MacBook Airin

15” MacBook Air (2023) on lähes identtinen 13-tuumaisen mallin kanssa, mutta se tarjoaa suuremman näytön.

Haluat kannettavan, jolla voi katsella elokuvia

Näyttö sekä kuusi kaiutinta takaavat, että tämä kannettava on loistava valinta elokuvien ja sarjojen katselemiseen.

Haluat 15-tuumaisen kannettavan, jota voi kuljettaa mukana

Vaikka uusi MacBook Air on isompi ja painavampi kuin viime vuoden 13-tuumainen malli, silti se on yllättävän ohut näin suureksi kannettavaksi tietokoneeksi.

Älä osta, jos...

Haluat kannettavan, jota on helppo kantaa mukana

Jos haluat mahdollisimman pienen, kevyen ja liikuteltavan läppärin, 13-tuumainen malli on otollisempi vaihtoehto. Isompi kone kun ei välttämättä mahdu junassa tai lentokoneessa pöydälle.