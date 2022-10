Arvostelussa Apple MacBook Air (M2, 2022)

Edellisen mallin hinta-laatusuhde on parempi

MacBook Air (M2, 2022) jatkaa Applen parhaan kannettavan tietokoneen jalanjälkiä. Se ei silti aivan päihitä edellistä mallia. Muotoilu on fantastinen, näyttö on suurempi ja sen akkukesto on huikea, mutta niin on myös sen hintalapussa komeileva summa. Kokonaisuus tuntuukin ennemmin 13-tuumaisen MacBook Pron korvaajalta.

Pika-arviossa MacBook Air (M2, 2022)

Tekniset tiedot Tällainen MacBook Air (M2, 2022) -kokoonpano saatiin arvosteleltavaksi: Suoritin: Apple M2 (8-ydiminen)

Näytönohjain: Integroitu 10-ytiminen näytönohjain

Muisti: 16 Gt yhtenäinen LPDDR5

Näyttö: 13,6 tuuman, 2 560 x 1 664 Liquid Retina -näyttö (taustavalaistu LED, IPS, 500 nitin kirkkaus, wide color P3 gamut)

Tallennustila: 1 Tt SSD

Liitännät: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm kuulokeliitäntä, MagSafe 3 -latausväylä

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD -webkamera

Paino: 1,24 kg

Koko: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm

Mitä jos Applen suunnitelmissa oli tehdä MacBook Airista (M2, 2022) uudelleensuunniteltu MacBook Pro 13” M2- sirulla? Se tuntuu tavallaan jopa loogiselta. MacBook Airissa on laajempi näyttö, paremmat kaiuttimet ja 1080p-videokamera verrattuna 13-tuumaiseen MacBook Prohon.

Molempien kannettavien M2-siru on suorituskyvyltään hyvin samankaltainen. Monet toivoivat MacBook Airin ilmestyvän pastellinvärisenä kuten 24-tuumainen iMac. Sen sijaan se on saatavilla melko rajoitetussa ja ammattimaisen kuvan antavissa sävyissä.

MacBook Air (M2, 2022) on hinnaltaan paljon korkeampi mitä odotimme sen olevan. Sen myyntihinta on 1 559 euroa. Tämä on hintaluokka, joka olisi ymmärrettävämpi MacBook Pro -malleille.

Uudelleensuunniteltu MacBook Pro yhdessä vanhan muotoilun mukaisen MacBook Airin kanssa M2-sirulla ja halvemmalla hinnalla olisi ollut Applelta järkevä suunta. Mutta Apple päätti tehdä toisin. Nyt tarjolla on uudistunut mutta huomattavasti kalliimpi MacBook Air sekä vanhaan muotoiluun luottava MacBook Pro 13”.

Edeltävään MacBook Air (M1, 2020) -malliin verrattuna MacBook Airissa (M2, 2022) on leveämpi näyttö, vaikka itse kannettava on pienempi ja kevyempi. Siinä on myös muita herkkuja, kuten tarkempi Full-HD-webkamera.

Uudistunut muotoilu tekee MacBook Airista entistä kevyemmän. (Image credit: Future)

Applen omien sirujen suorituskyky ja akunkesto ovat ilmiömäiset. MacBook Air (M2, 2022) käyttää M2-sirua ja sen suorituskyky on lähes identtinen kalliimman MacBook Pro 13”:n kanssa. Kun tarjolla on isompi sekä kirkkaampi näyttö ja uudistunut muotoilu, on MacBook Air (M2, 2022) monilta osin houkuttelevampi vaihtoehto kuin MacBook Pro 13”.

Valitettavasti uudempi Air-malli on merkittävästi kalliimpi kuin edeltäjänsä, joka maksoi julkaisussaan 1 159 €. Täten uutta MacBook Airia (M2, 2022) on hieman hankala suositella kaikille, toisin kuin aikaisempaa MacBook Airia (M1, 2020).

Vaikka suosituksessa on pieni mutta mukana, suosittelemme jokaista 13-tuumaisesta MacBook Prosta kiinnostunutta pohtimaan vakavasti ennemmin MacBook Airin (M2, 2022) valitsemista.

Paljonko MacBook Air (M2, 2022) maksaa?

Hinta alkaen 1 559 €

Selvästi kalliimpi kuin edeltävä malli

Vain hieman edullisempi kuin MacBook Pro 13"

MacBook Air (M2, 2022) esiteltiin Applen WWDC 2022 -tapahtumassa. Laitteen myynti alkoi 8. heinäkuuta. Suomessa laitteen hintalappu on edullisimmillaan 1 559 euroa.

Harppaus hintaluokassa on ymmärrettävä, vaikkakin hinta-laatusuhde oli yksi MacBook Air 2020 -mallin parhaimpia puolia. On valitettavaa, ettei vuoden 2022 kannettava yllä siinä suhteessa samaan.

Vertailun vuoksi MacBook Air (M1, 2020) maksoi julkaisussaan 1 159 €. Vastaavasti tämän hetken kärkivaihtoehto MacBook Pro 13" (M2, 2022) kustantaa 1 659 €. Eroa Air- ja Pro-mallien välillä on siis vain satanen.

MacBook Airin (M2, 2022) perusmallissa on 8-ytiminen suoritin, 8 Gt muistia, 256 Gt SSD-tallennustilaa sekä tietenkin uusi M2-siru.

Hintalappu on noussut niin lähelle MacBook Prota, että mallit kilpailevat jo toisiaan vastaan. (Image credit: Future)

Arvosana hinnasta: 3,5/5

Miltä MacBook Air (M2, 2022) näyttää?

Täysin uusi muotoilu

Suurempi näyttö ja kevyempi runko

Uudet värivaihtoehdot

Uuden muotoilun myötä MacBook Air näyttää ulkoasultaan paljon nykyaikaisemmalta ja tyylikkäämmältä kuin aiemmat mallit. Nimensä mukaisesti MacBook Air on ohuin ja kevyin MacBook-vaihtoehto. Uuden 2022 mallin myötä Apple on jatkanut kehitystyötä kutistamalla kokonaisuutta sekä painoa, mutta samalla kasvattaen näytön kokoa.

MacBook Airin (M2, 2022) webkameran resoluutio on noussut 1080p:hen. Mielipiteitä jakanut näkyvä lovi webkameran ja näytön välillä on edelleen säilynyt mukana uudessa mallissa. Edellisen MacBook Airin 13,3-tuumainen näyttö on kasvatettu 2022-versiossa 13,6 tuumaan. Tässä on onnistuttu kaventamalla näyttöreunusta ylä- ja alapuolelta 30 prosentilla sekä sivuilta 20 prosentilla.

Näytön resoluutio 2 560 x 1 664 onnistuu pitämään katselukokemuksen terävänä, sillä edeltävässä mallissa tarkkuus oli 2 560 x 1 600. Vaihtokauppa pienen loven ja suuremman näytön sekä paremman webkameran kanssa vaikuttaa sopivalta.

Näyttöreunus sekä webkameran lovi ovat aiempaa pienemmät. (Image credit: Future)

Kirkas 500 nitin Liquid Retina -näyttö tukee jopa miljardia eri väriä. Harmittavasti ProMotion-tukea ei ole saatavilla. Siitäkin huolimatta olemme mielenkiintoisessa tilanteessa, jossa edullisempi MacBook Air (M2, 2022) on saatavilla laajemmalla ja kirkkaammalla näytöllä kuin uusi 13-tuuman MacBook Pro. Esimerkiksi valokuvaajille ja muille visuaalista laatua kaipaaville MacBook Air (M2, 2022) voi olla hyvinkin harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Ulkoasultaan MacBook Air ei ole kiilan muotoinen, jossa on ohuempi etuosa ja paksumpi takaosa. Sen sijaan se on yhtenäinen ja linjassa muiden Applen kannettavien mallien kanssa. Uusi MacBook Air on ylivoimaisesti ohuin MacBook markkinoilla. Laite on vain 11 mm paksu ja se painaa 2,7 kg.

MacBook Air (M2, 2022) on saatavilla suhteellisen hillityissä väreissä: tähtiharmaa (Space Grey), hopea (Silver), tähtivalkea (Starlight) ja keskiyö (Midnight Blue). Jokaisen kannettavan mukana tulee väriltään yhteensopiva virtajohto.

MagSafe-lataus ja kaksi Thunderbolt-porttia sekä 3,5 mm:n kuulokeliitäntä kuuluvat mukaan pakettiin. Vakiomallissa MacBook Air toimitetaan 30 W laturilla, mutta sen voi päivittää 67 W adapteriin, jolloin 80% akun kapasiteetin lataamiseen kuluu vain 20 minuuttia. Adapteriin sisältyy kaksi porttia, joilla voi ladata muita laitteita samanaikaisesti. Tällöin latausnopeus hidastuu jonkin verran.

Kaiken kaikkiaan MacBook Air (M2, 2022) näyttää nykyaikaiselta. Näytön koko on suurempi ja näyttö itsessään on laadukkaampi. Kannettava tietokone itsessään on ohuempi ja kevyempi kuin edeltäjänsä. Uudet sävyt näyttävät tyylikkäiltä ja miellyttäviltä.

Olisimme toivoneet värivaihtoehtojen joukkoon myös hiukan leikillisyyttä. (Image credit: Future)

Arvosana muotoilusta: 5/5

Miten tehokas MacBook Air (M2, 2022) on?

Loistava suorituskyky

Samalla viivalla kuin MacBook Pro 13" (M2, 2022)

Benchmark-tulokset Näin MacBook Air (M2, 2022) suoriutui benchmark-testeistä: Cinebench R23 CPU: Yksi ydin: 1 597; Moniydin: 8 098

Geekbench 5 Yksi ydin: 1 936; Moniydin: 8 917

Akkukesto (TechRadar-elokuvatesti): 16 tuntia ja 6 minuuttia

Uusi MacBook Air (M2, 2022) on varustettu viiden nanometrin M2-sirulla. MacBook Airin vakiomallissa näytönohjain on 8-ytiminen, mutta sen voi päivittää 10-ytimiseen. Applen mukaan uusi M2-piiri on prosessorina 18 prosenttia ja näytönohjaimena 35 prosenttia tehokkaampi kuin M1-edeltäjä.

Arvostelussamme olleen MacBook Airin suorituskyky oli ilmiömäinen. Esiasennettu macOS Monterey käynnistyy nopeasti ja toimii käytössä sujuvasti. Uudistunut käyttöliittymä näyttää todella hyvältä. Käytimme testeissämme MacBook Airia päivittäisessä tekemisessämme.

Netin selaaminen sekä Safarilla että Chromella oli nopeaa myös niissä tilanteissa, kun avattuna oli useampia välilehtiä. Testissämme käyttämässämme mallissa on 16 Gt yhtenäistä muistia, joka varmasti auttoi asiassa. Hieman kavennetulla näppäimistöllä dokumenttien kirjoittaminen tuntuu sormissa mukavalta.

MacBook Air (M2, 2022) on todella tehokas kone, joka ei jää edes MacBook Pron varjoon. (Image credit: Future)

M1-sirun julkaisemisesta lähtien yhä useammat sovellukset ovat saaneet M1-sirun kanssa yhteensopivan version. Nämä toimivat myös M2-sirun kanssa. Näin ollen lempisovelluksiesi tulisi toimia sujuvasti ja hyödyntää M2-sirun ominaisuuksia. Tämä yhteensopivien sovellusten lista kattaa muitakin kuin vain Applen omat sovellukset. Esimerkiksi Adobella ja Microsoftilla on M1- ja M2-siruille yhteensopivat versiot.

Kaikille sovelluksille ei kuitenkaan ole M1- tai M2-sirun kanssa yhteensopivaa versiota, ja näitä varten Applen Rosetta 2 -työkalu on korvaamaton. Rosetta 2:n avulla vanhoja Intel-pohjaisia ohjelmia pystyy ajamaan Applen uudella sirulla – aivan kuin ne olisi suunniteltu M2-sirulle.

Leikittelimme myös GarageBand -ohjelman kanssa, joka on Applen oma sovellus musiikin tekemiseen. iMovie-ohjelman kanssa editoimme itsetehtyjä 4K-elokuvia ja tässä yhteydessä huomasimme erityisesti miten jouhevasti kaikki sujui. Arvioisimme jopa, ettemme huomanneet merkillepantavaa eroa M2-sirulla varustettuun MacBook Prohon, jolla teimme vastaavia kokeiluja.

Tuulettimien osalta on mainittava, ettei MacBook Airissa (M2, 2022) niitä ole lainkaan. Tämän seurauksena kannettava on ohut ja kevyt sekä todella hiljainen. Toisaalta kokeilussamme huomasimme, ettei MacBook 13” -kannettavankaan tuulettimet puhalla kuin todella raskaissa kuormituksissa.

Benchmark-testitulokset osoittivat tämän konkreettisesti. Yhden ytimen testissä tulokset olivat lähes identtisiä. Tämä on luonnollista, kuin molemmissa malleissa on sama 8-ytiminen M2-suoritin.

Myös moniydintestien tulokset olivat Geekbenchissä samanlaiset, mutta Cinebenchissä MacBook Pro otti pienen niskalenkin.

Suorituskyvyltään MacBook Air (M2, 2022) ja MacBook Pro 13” ovat hyvin samankaltaisia. Kun pyörittää samanaikaisesti useita ohjelmia, MacBook Pro 13” on hieman tehokkaampi. Silti on vaikea suositella MacBook Prota ennemmin kuin MacBook Airia – erityisesti kun huomioidaan MacBook Airin muotoilu, kookkaampi näyttö ja edullisempi hinta.

Hyvä akkukesto ja erinomainen suorituskyky tekevät MacBook Airista erinomaisen hankinnan. (Image credit: Future)

Arvosana suorituskyvylle: 4,5/5

Kauanko MacBook Airin (M2, 2022) akku kestää?

Akkukesto yli 16 tuntia

Latautuu nopeasti

M1-siru tarjosi suorituskykyä ja akkukestoa, ja Apple lupasi samat vahvuudet M2-sirulle. Odotuksemme olivat korkealla emmekä joutuneet pettymään. Testeissämme annoimme 1080p videon pyöriä niin kauan kuin akkua kestää, ja video oli päällä jopa 16 tuntia.

13-tuuman MacBook Prossa on suurempi akku kuin MacBook Airissa, mutta samaisessa akkutestissä Airin akku kesti 30 minuuttia pidempään kuin Pro. Touch Bar tai energiatehottomampi näyttö selittänevät 13-tuumaisen MacBook Pron nopeamman akun tyhjenemisen.

Aikaisempi M1-sirulla varustettu MacBook Air kesti vastaavassa kokeilussa pari vuotta sitten vain 11 tuntia.

MacBook Airia (M2, 2022) voi siis käyttää huoletta koko työpäivän, ja siinä on silti edelleen akkua jäljellä eikä latauksesta tarvitse huolehtia. Meillä oli käytössämme tehokkaampi laturi, ja lataustarpeen yllättäessä se latasi akun nopeasti täyteen.

Loistava MagSafe-portti mahdollistaa laturin kytkemisen ja irrottamisen nopeasti ilman huolta väylän vaurioittamisesta. MacBook Airin (M2, 2022) voi ladata myös USB-C-portin kautta, mikä on hyödyllistä niissä tilanteissa, kun virallinen laturi unohtuu matkasta.

Arvosana akkukestolle: 5/5

Kannattaako MacBook Air (M2, 2022) ostaa?

Vaikka vuoden 2020 MacBook Airin hinta-laatusuhde on parempi, uusin malli on tämän hetken parhaita kannettavia tietokoneita. (Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat ohuen ja kevyen kannettavan

MacBook Air (M2, 2022) on yksi tämän hetken parhaimmista ohuista ja kevyistä kannettavista tietokoneista. Uusi muotoilu tekee mallista entistä hoikemman ja modernimman.

Haluat M2-sirullisen MacBookin

Useimmille MacBook Air (M2, 2022) on parempi sijoitus kuin MacBook Pro 13”.

Harkitset 13-tuumaisen MacBook Pron ostamista

MacBook Air (M2, 2022) on ohuempi ja kevyempi, minkä lisäksi siinä on laajempi näyttö ja sama suorituskyky kuin MacBook Prossa. Edullisemmasta hintalapusta puhumattakaan.

Älä osta, jos...

Haluat edullisen MacBookin

MacBook Air (M2, 2022) sai uuden muotoilun lisäksi kalliimman hintalapun. Aikaisempi malli on hinta-laatusuhteeltaan yhä vuoden 2022 paras MacBook.

Haluat runsaasti liitäntöjä

Ohut ja kevyt muotoilu tulee porttien kustannuksella. Kuten aikaisemmissa malleissa, myös uudessa MacBook Airissa on vain kaksi Thunderbolt-porttia. Tiettyjen oheislaitteiden kytkeminen vaatii adapteria.

Arvosteltu heinäkuussa 2022.

Miten hyvä MacBook Air (M2, 2022) on?

Apple MacBook Air (M2, 2022) Osa-alue Kommentti Arvosana Hinta Malli on selvästi kalliimpi kuin edeltäjänsä. 3,5/5 Muotoilu Uudistunut muotoilu tekee vaikutuksen keveydellään ja isommalla näytöllään. 5/5 Suorituskyky M2-piiri takaa huikean suorituskyvyn. 4,5/5 Akkukesto 16 tunnin akkukesto on merkittävästi parempi kuin lähes millään kilpailijalla. 5/5

Näin testaamme

