Arvostelussa macOS 12 Monterey

Uusi macOS 12 Monterey -käyttöjärjestelmäpäivitys on viimein ladattavissa. iPhone 13 -sarjan ja uusien MacBookien julkistusten jälkeen on macOS:n vuoro astua parrasvaloihin.

Apple kantaa suurta kunniaa ohjelmistoistaan, josta sen suomeksi käännetty iskulause "kaikki vaan toimii" on täydellinen vertauskuva. Myös Applen tuore macOS-päivitys on linjassa fraasin kanssa, sillä sen mukana tulevat parannukset ja ominaisuudet nostavat käyttökokemuksen seuraavalla tasolle. Kaikki päivitykset eivät ole kuitenkaan täysin uusia entuudestaan, vaan jotkut jo iOS 15:sta tutut elämänlaatua parantavat piirteet on käännetty Macille ja MacBookille.

macOS Monterey paitsi kehittää jo olemassa olevia mutta tarjoaa myös uusia ominaisuuksia. Tuore päivitys tuo Macille esimerkiksi pikakomennot sekä paranneltuja tuottavuusominaisuuksia. Yhteenlasketut muutokset tekevät tuoreesta käyttöjärjestelmäversiosta isomman kokonaisuuden kuin miltä se paperilla vaikuttaa.

Uudet MacBookit ja niissä olevat Apple M1 -huippusirut pääsevät oikeuksiinsa uudella Monterey-versiolla. Kysymys kuuluukin, mitä kaikkea tulevat macOS-versiot voivat saavuttaa seuraavaksi. Monterey näyttää suuntaa kaikille Applen käyttöjärjestelmille.

Hinta ja saatavuus

Hinta ja saatavuus

Vuodesta 2011 saakka Apple on jakanut macOS-päivityksiä ilmaiseksi kaikille, joilla on versiolle yhteensopiva Mac. Monterey ei ole asian suhteen poikkeus. Kaikki minimilaitevaatimukset täyttävät Macit ja MacBookit pystyvät lataamaan tuoreen päivityksen ilmaiseksi. Päivitys on jo ladattavissa Applen omilta sivuilta.

Uudistukset

Jalostettuja ominaisuuksia

Vuosien mittaan Apple on keskittynyt parantelemaan olemassa olevia macOS-ominaisuuksia sen sijaan, että toisi pöydälle kokonaan uusia. Tästä hyvä esimerkki on Mac OS X Snow Leopard vuodelta 2009. Silloin Apple julisti avoimesti, että päivityksessä ei tule yhtään uutta ominaisuutta – ainoastaan parannuksia jo olemassa oleviin.

Sittemmin muut päivitykset – kuten Mountain Lion, High Sierra ja myös tuorein Monterey – ovat jatkaneet samaa trendiä. Vaikka jotkut ominaisuudet tekevätkin debyyttinsä Maceille, on niitä nähty jo esimerkiksi iOS 15:n puolella.

Apple kertoo Monterey-version tavoitteena olevan paremman yhteydenpidon luominen perheen ja ystävien välillä. Sen lisäksi yhtiö haluaa parantaa käyttäjien tuotteliaisuutta kaikissa arkisissa työtehtävissä.

Uudesta päivityksestä on helppo huomata pieniä hienosäätöjä kaikkialla. Esimerkiksi muistiinpanosovellukseen on lisätty merkintämahdollisuus ja iPhoneista sekä iPadeista tuttu Keskity-tila on myös ilmaantunut Macin käyttöliittymään. Keskity-ominaisuus on ollut loistava tapa räätälöidä iOS-laitetta omien toimintatapojen mukaiseksi, mutta nyt työ- tai opiskelutehtäviin keskittyminen on entistä helpompaa Macilla tai MacBookilla.

Pieniä parannuksia on yksinkertaisesti liikaa mainittavaksi yhdessä arvostelussa. Liki jokaiseen sovellukseen on tuotu jotain elämänlaatua parantavaa, josta täydellinen esimerkki on koko macOS:n ulkoasun jalostus. Parannukset ovat osuvia ja tervetulleita.

Monterey ei ole kuitenkaan täydellinen, vaan joitain alun perin luvattuja ominaisuuksia puuttuu ainakin toistaiseksi. Yksi näistä oli WWDC 2021 -tapahtumassa hehkutettu SharePlay, jonka oli määrä auttaa sisällön jakamisessa lähipiirin kanssa. Ensimmäiseen kuluttajaversioon se ei kuitenkaan ennättänyt. Toisaalta Apple on vahvistanut, että SharePlay saapuu iOS 15.1 -versioon. Ominaisuus on siis tulossa Macille, iPhonelle ja iPadille pian.

Myös Universal Control -ominaisuus kärsii samasta tuomiosta tällä haavaa. Universal Control mahdollistaa esimerkiksi iPad minin (2021), iPad Airin (2020), iPad Pron (2021) tai jonkin muun iPadOS 15 -versiota hyödyntävän laitteen käyttämisen toisena näyttönä. Mediasisällön raahaaminen Macilta tabletille käy saumattomasti, mutta valitettavasti ominaisuus ei kerennyt macOS 12 Montereyn debyyttiin.

Pikakomennot

Pikakomennot

Pikakomennot-appi on entuudestaan tuttu iOS-laitteista. Sovelluksen idea on käytännössä automatisoida jokapäiväisiä toimintoja. Jos käyttäjä haluaa esimerkiksi vaihtaa Macin taustakuvaa tunneittain, pikakomento hoitaa homman kätevästi. Tai jos käyttäjä haluaa jakaa ruudun puoliksi Safarille ja muistiinpanosovellukselle, sille on näppärä pikakomento.

iOS-käyttäjät ovat nauttineet tästä ominaisuudesta jo iOS 12 -versiosta asti, mutta nyt myös Macin käyttäjät saavat ominaisuuden käyttöönsä. Sovellus saattaa vaikuttaa alkuun hieman pelottavalta, mutta Apple on tehnyt sen käyttämisestä helppoa. Pikakomento-applikaation käyttöliittymä muistuttaa kovasti iPadOS:n vastaavaa. Jos tabletilla on säätänyt joitain pikakomentoja jo entuudestaan, siirtyvät ne kätevästi Macilla käytettäväksi.

Mac-versioon on lisättykin joitain uusia parannuksia. Näistä merkittävin on se, että jos jotain pikakomentoa käyttää useammin kuin toista, voi kyseisen makron lisätä suoraan käyttöjärjestelmän valikkoriviin.

Uusia pikakomentoja voi käyttää myös Siri-virtuaaliavustajan tai Dockin kautta. Kun Dockia painaa hiiren oikealla näppäimellä, voi valita jonkin vastakäytetyn pikakomennon.

Pikakomento-appi on mahtava lisä arkikäyttöön ja suosittelemme kokeilemaan sitä. Se voi parantaa laitteen käytettävyyttä varsinkin pitkässä juoksussa.

Esteettömyys

Esteettömyys

Apple on satsannut laitteidensa helppokäyttöisyyteen ja käyttöapuun viime vuosina kilpailijoitaan enemmän, vaikka myös Windows 11 on kehittynyt edeltäjästään. Monterey mahdollistaa esimerkiksi vaihtoehtoisten kuvaselitteiden määrittämisen kuvakaappauksia luodessa ja jakaessa. Uudessa päivityksessä voi navigoida pelkästään näppäimistön avulla, eli macOS taittuu nyt vaikka ilman hiirtä.

Apple on tehnyt parannuksia hiiren kursorin räätälöintiin. Kursorin sisuksen ja reunaviivan värin pystyy vaihtamaan, mikä on merkittävä apu hiiren paikantamiseen.

Myös Memoji on saanut hienosäätöjä. Applen omiin 3D-hahmoihin on tuotu lisää säätömahdollisuuksia, että ne vastaisivat entistä täsmällisemmin käyttäjäänsä.

Näillä pienillä muutoksilla voi olla iso vaikutus käyttökokemukseen. Onkin hienoa nähdä, että käyttöapuominaisuuksia käyttäviä on muistettu uudessa päivityksessä.

Safari 15

Safari 15

Applen verkkoselain on nähnyt useita muutoksia sen jälkeen, kun Safarin viimeisin versio paljastettiin WWDC-tapahtumassa. Esityksessä korostettiin erityisesti selaimen

uutta ulkoasua, jossa osoiterivin viereen oltiin aseteltu entistä kompaktimpia välilehtiä. Uudessa selaimessa kehuttiin myös välilehtiryhmiä, jotka mahdollistavat tiettyjen välilehtien avaamisen millä tahansa omalla Apple-laitteella.

Sittemmin uutta Safari-versiota on vedetty takaisin rankan käyttäjäpalautteen vuoksi. Varsinkin iOS-versiota on muokattu, sillä esimerkiksi osoiterivi on vaihtanut paikkaansa ylhäältä alas. Sama muutos on saapunutkin macOS Monterey -version Safariin. Apple antaa nyt käyttäjille mahdollisuuden vaihtaa kompaktien ja perinteisten välilehtien välillä.

Safari 15:n käyttäminen Mac minillä toimii vain kohtalaisesti, minkä vuoksi muotoilupäivityksen tarpeellisuutta voi kyseenalaistaa. Esimerkiksi Applen Kuvat- tai Kalenteri-appi olisivat hyötyneet vastaavanlaisesta ulkoasusta enemmän.

Myös välilehtiryhmien kanssa koettiin joitain haasteita. iOS 15 -versiota käyttävä iPhone 13 Pro kaatuili satunnaisesti silloin, kun useampia välilehtiä avattiin samaan aikaan YouTuben 4K-videomateriaalia katsoessa.

Näistä syistä Safari 15 ei vaikuttaisi olevan täysin valmis tuote, vaan se voitaisiin nimittää beetaversioksi. Käyttäjille voisi antaa vaihtoehdon käyttää jompaa kumpaa viimeisimmistä selainversioista.

Muut uudet ominaisuudet

Muita macOS 12 -ominaisuuksia

Uusi käyttöjärjestelmäversio sisältää liudan muita ominaisuuksia, joita ei tässä arvostelussa käydä läpi syvemmin. Jotkin lisäykset ansaitsevat kuitenkin tulla mainituksi. Yksi näistä on matalan virrankäytön tila (engl. Low Power Mode), joka on ollut iPhoneissa jo iOS 9 -versiosta asti. Tila sammuttaa tietyn ajan kuluessa näytön sekä MacBookin ProMotion-ominaisuuden akun säästämiseksi.

Pelaamiselle ja pelitallenteille on luotu oma kansio Launchpadiin. Uusi macOS 12 Monterey tukee Xbox Series X/S- ja PlayStation 5 -ohjainta. Tuoreiden MacBook M1 Pro- ja M1 Max -sirujen suorituskyvyn myötä voi olla, että osa pelikehittäjistä kiinnostuu tuomaan pelinsä Applelle.

AirPlay saapuu ensimmäistä kertaa Macille. Palvelun avulla voi jakaa kuvia, elokuvia, esityksiä ja sen sellaisia iOS-laitteelta Macille. Ominaisuutta on odotettu ja pyydetty pitkään, minkä vuoksi sen saapuminen on erittäin tervetullut lisä.

Kartat-appi on saanut pintaremontin ja uusia ominaisuuksia. Applen raudalla varustetut Macit saavat interaktiivisen maapallon sekä lisätietoa alueen yrityksistä kertovia paikkakortteja.

Myös Kartat-applikaatiota on päivitetty erityisesti heidän maulle, jotka tykkäävät käyttää MacBookiaan julkisissa tiloissa. Liikennetiedot ovat nyt entistä kattavammat: mukana ovat nyt esimerkiksi bussireitit ja arvioidut lähtöajat.

Uusi macOS 12 Monterey saapuu iCloud+- ja Private Relay -ominaisuuksilla varustettuna. Private Relay on beetavaiheessa oleva IP-osoitteen salaaja Safari 15:lle. Mukana on sähköpostiosoitteen salausominaisuus, joka tekee juuri sen, mitä nimi antaa ymmärtää.

Yhteenveto

Yhteenveto

macOS 12 Monterey vaikuttaa siltä, että se luo kiitettävän pohjan uusille Apple Silicon -raudan Maceille. Pieniä elämänlaatua parantavia päivityksiä ja parannuksia on ripoteltu kaikkialle. Uuteen ominaisuuteen voi törmätä missä tahansa arkisessa sovelluksessa.

Versio tuntui testiajossa nopealta. Olemmekin uteliaita siitä, mihin macOS kehittyy seuraavien vuosien aikana. Applen oman raudan Mac-aikakausi on vasta alkanut.

Uusi versio ei kuitenkaan saavu ilman nikottelua. Yksi isoimmista pettymyksistä on Safari 15 -verkkoselain, jonka widgetit ovat edelleen lukittuna palkissa, vaikka niitä voi liikutella täysin vapaasti iPhonen tai iPadin käyttöliittymässä.

Mainitsemisen arvoista on myös Sää-appin puuttuminen. Kyseinen sovellus on saanut päivityksiä esimerkiksi iOS 15:lle, mutta iPadOS tai Monterey eivät tiedä koko applikaation olemassa olosta, vaan se on typistetty widgetiksi. Erillinen sovellus olisi parempi ratkaisu. Tällä hetkellä sen poissaolo vaikuttaisi olevan vain helppo erävoitto Applelle mahdollisen jälkilisäyksen saapuessa.

SharePlay- ja Universal Control -ominaisuuksien puuttuminen on outoa. SharePlay on jo saatavilla iOS 15.1 -versiossa, mutta uuteen Monterey-päivitykseen kumpikaan edellä mainituista ominaisuudesta ei ennättänyt.

Kaiken kaikkiaan macOS 12 Monterey on vankka päivityspaketti. Sen keskiössä on käyttäjän tuottavuuden parantaminen. Uusi käyttöjärjestelmäpäivitys helpottaa perheen ja ystävien kanssa yhteydenpitoa FaceTimen ja tulevan SharePlayn avulla.

Päivityksestä on helppo pitää, ja se saa myös uteliaaksi siitä, mitä macOS ja uusi Apple-rauta tarjoaa jatkossa.