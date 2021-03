Paras VPN Macille 2021: valitsimme parhaat VPN-palvelut Applen laitteille

Jokainen on varmasti kuullut sen, kuinka Macit ovat täysin turvattuja ulkoisia uhkia vastaan. Tämä on kuitenkin keskustelu, johon emme käytä sen enempää aikaa. Jos et kuitenkaan näe virustorjuntaohjelmaa tarpeellisena Applen laitteelle, suosittelemme silti hankkimaan siihen VPN-palvelun.

Vaikka et murehtisikaan haittaohjelmista, Macin VPN-palveluilla turvaat itsesi muun muassa hakkerointiyrityksiltä ja identiteettivarkauksilta. Näiden palvelujen avulla salaat kaiken tulevan ja menevän liikenteen Macistasi VPN-palveluiden suojattujen palvelinten avulla, mikä on kätevää varsinkin silloin, kun käytät julkisia WiFi-verkkoja.

Silti näiden palveluiden tarjoamat lisäedut ovat luultavasti se todellinen syy, miksi VPN-palvelu hankitaan. Halusit sitten päästä työpaikkasi estämälle verkkosivulle tai katsoa ulkomaalaisia sarjoja tai urheilulähetyksiä, parhaat VPN-palvelut Macille auttavat sinua näiden ja monen muun suhteen.

Olemmekin koonneet alapuolelle tämän hetken parhaat VPN-palvelut nimenomaan Mac-käyttäjiä ajatellen.

Näin valitset parhaan VPN-palvelun Macille

Macille soveltuvista VPN-palveluista kannattaa tarkastaa, että ne on suunniteltu toimimaan täydellisesti Applen macOS:lla. Näiden lisäksi suosittelemme tarkastamaan, että palveluntarjoajilla on vahvat työkalut liikenteesi suojaamiseen sekä tiukat säännöt lokitietojen tallentamisesta, jotta pysyt verkossa tuntemattomana. Ja älä huoli, kaikissa alla olevissa valinnoissamme on nämä asiat turvattu.

Lisäksi palveluiden suorituskyvyn olisi suotava olla hyvä varsinkin silloin, jos käytät VPN:ää suoratoistamiseen tai torrentteihin. Jos taas aiot varta vasten katsoa elokuvia ja sarjoja, silloin suosittelemme valitsemaan palveluntarjoajan, jolla on hyvä maine Netflixin, Amazon Prime Videon ja muiden suosittujen suoratoistopalveluiden kiertämisessä.

Jos omistat myös muita Applen tuotteita, suosittelemme silloin valitsemaan sellaisen VPN-palvelun, jossa on myös erinomainen iPhone-sovellus. Useammista laitteista puheenollen kannattaa samalla tarkistaa, että tilauksesi kattaa useita laitteita samanaikaisesti. Tällöin voit turvata kaikki laitteesi yhdellä kertaa.

Päivän parhaat VPN-palvelut Macille:

1. ExpressVPN - Paras VPN-palvelu maailmassa

ExpressVPN on valintamme parhaaksi VPN-palveluksi, oli käyttöjärjestelmänä sitten Windows, Android, iOS tai macOS. Sen käyttöliittymä on lyömätön, ja oikean serverin löytäminen MacBookilla on helppoa. TechRadarin lukijat saavat lisäksi tilaukseen kolme ylimääräistä kuukautta ilmaiseksi.Katso tarjous

2. NordVPN - suoraviivainen ja turvallinen

Ei ole ihme, että yksi VPN-palveluiden suurimmista nimistä on myös yksi suosikeistamme Applen Maceille. NordVPN on erityisen hyvä suojauksen suhteen, kiitos Double VPN -salauksen sekä ulkopuolisten tekemien tarkastusten.

3. Surfshark - erinomaisen hintainen VPN Macille

Surfshark ei välttämättä yllä aivan Nordin ja Expressin tasolle laadultaan, mutta siinä on huomattavasti edullisempi hintalappu. Kuukausimaksu onkin tällä hetkellä alle 2,5 dollaria!

Viisi parasta VPN-palvelua Macille

Saa kolme lisäkuukautta ilmaiseksi, kun tilaat ExpressVPN:n vuodeksi itsellesi

ExpressVPN on valintamme parhaaksi ja monipuolisimmaksi VPN-palveluksi Macille ja iPhonelle. Yhtiön macOS:lle suunniteltu sovellus on intuitiivinen, käyttäjäystävällinen ja sisältää kätevän yhden painalluksen yhdistämisen muiden ominaisuuksien ohella.

Palvelu tarjoaa lisäksi erinomaiset sovellukset iOS:lle ja Safarille, joten saat täyden Macille suunnitellun VPN-kokemuksen.

Expressin kehittyneet ominaisuudet ja kattavat oppaat ovat erinomaiset Applen käyttäjille. Jos Mac on esimerkiksi liitetty verkkoon langallisesti, voit asettaa sen silloin langattomaksi hotspotiksi muille laitteille. Tällöin ne voivat käyttää VPN:ää ilman, että niihin täytyy asentaa ExpressVPN:ää erikseen.

ExpressVPN:n monipuolisuudesta kertoo paljon myös se, että se on meidän valintamme ylipäätään parhaaksi VPN:ksi. Syitä tähän on useita. Se tarjoaa nopeat ja luotettavat VPN-yhteydet yli 94 maahan, eikä siinä ole lainkaan kaistarajoituksia. Siten se on erinomainen vaihtoehto P2P-liikenteeseen tai maarajoitusten kiertämiseen Netflixissä, Amazon Prime Videossa ja muissa.

Turvallisuuden osalta se käyttää 256-bittistä salausta OpenVPN UDP:n kautta vakiona, minkä lisäksi sovelluksessa on tappokytkin ja split tunneling -ratkaisu. Vuosi 2021 on yhtiölle lisäksi suuri vuosi, sillä se aikoo julkaista oman Lightway-protokollan parantaakseen nopeuksia entisestään.

ExpressVPN on tosin aavistuksen kalliimpi kuin kilpailijansa, mutta se tarjoaa rahalleen paljon vastinetta Mac-käyttäjille. Palvelua ei voi testata ilmaiseksi, mutta yhtiö tarjoaa 30 päivän rahat takaisin -takuun kaikille.

(Image credit: NordVPN)

NordVPN:ää on vaikea päihittää, kun kyse on turvallisuudesta. Sen Double VPN -teknologia suojaa käyttäjän datan kahdesti ajaen ne kahden eri VPN-palvelimen kautta. Lisäturvan lisäksi palvelussa on ylimääräisiä suojausasetuksia, kuten salattu chat-toiminto, selainlaajennukset ja paljon muuta. Joten jos etsit nimenomaan turvallisinta VPN-palvelua Macille, Nord on silloin paras valintasi.

Jos käytät VPN:ää pääasiallisesti suoratoistopalveluiden katsomiseen, silloin NordVPN on erinomainen kumppani. Sillä voi kiertää helposti muun muassa Netflixin, Disney+:n ja YouTuben maarajoitukset. Onnistuimme myös pääsemään BBC:n vaikeapääsyiseen iPlayeriin.

Palveluntarjoaja tukee lisäksi P2P:tä, minkä lisäksi yhtiöllä on tiukka nollatoleranssi käyttäjien lokitietojen keräämiseen. Tämän paikkaansa pitävyyden tarkastaa vuosittain ulkopuolinen PricewaterhouseCooper, joten tietoa voi pitää luotettavana. Suorituskyky on myös keskivertoa parempi etenkin silloin, kun käyttää yhtiön omaa NordLynx-protokollaa.

Protokollien osalta NordVPN antaa Mac-käyttäjille kilpailijoitaan enemmän vaihtoehtoja, ja sovelluksesta on tarjolla App Storessa IVEv2-versio ja kotisivuilla OpenVPN-versio. Näiden lisäksi OpenVPN:n voi luoda manuaalisesti itse asentamatta mitään sovellusta.

Yhtiö tarjoaa kaikille myös 30 päivän rahat takaisin -takuun ja on hinnaltaan monia kilpailijoitaan edullisempi.

(Image credit: Surfshark)

Surfsharkin valintaaon monta hyvää syytä: ilmainen koejakso Macille, nopeat yhteydet ympäri maailmaa, upean suoraviivainen käyttöliittymä, Netflixin ja iPlayerin maarajoitusten kierto sekä palveluntarjoaja, joka on meidän parhaiden edullisten VPN-palveluiden listan kärjessä.

Jos tärkein syysi VPN-palvelimeen on ylimääräinen turvakerroin, silloin Surfshark tarjoaa OpenVPN:n ja liudan muita protokollia, kuten WireGuardin, käyttöön. AES-256-salaus pitää huolen datan turvallisuudesta, ja tappokytkin turvaa muun muassa julkisissa WiFi-verkoissa selailua. Surfsharkin tilauksen voi jopa maksaa Bitcoineilla.

Jos etsit VPN-palvelua suoratoistopalveluiden käyttämiseen, Surfshark hoitaa tonttinsa myös silloin. Sen avulla voi katsoa Netflixiä ja iPlayeria ongelmitta. Huolimatta alhaisesta hinnastaan, Surfshark on itse asiassa yksi parhaimmista palveluista sivujen maarajoitusten kiertämiseen.

Suurin syy Surfsharkin valintaan on kuitenkin sen edullinen hinta, joka kattaa rajattoman määrän laitteita. Joten Macin lisäksi sillä saa turvaan myös Windows-, Android-, iOS-, Linux- ja kaikki muutkin kodin sekä perheen laitteet.

(Image credit: Hotspot Shield)

Jos kaipaat VPN:ltä nopeutta, suosittelemme tarkastamaan Hotspot Shieldin. Kun testasimme eri VPN-palveluiden nopeuksia eri serveiden kautta, Hotspot Shield päihitti miltei kaikki kilpailijat. Tiedämme VPN-palveluiden käytön aiheuttamien mahdollisten hitauksien olevan usein syy, miksi palvelut jäävät käyttämättä, mutta Hotspotin omaa Catapult Hydra -protokollaa käyttämällä tätä ei tarvitse pelätä.

Nopeus ei ole kuitenkaan palvelun ainoa valtti, vaan se on lisäksi helppokäyttöinen. Asennuksen jälkeen riittää pelkkä yhden napin painallus, jolloin voit suojata itsesi täysin anonyymiksi verkossa.

Muiden palveluntarjoajien lailla Hotspot on myös kyvykäs kiertämään maarajoituksia. Testeissämme se pärjäsi erinomaisesti Netflixin, Disney+:n ja iPlayerin kanssa. Yhtiö lupaa myös 45 päivän rahat takaisin -takuun sekä laadukkaan ilmaisversion, jos haluat testata palvelua ennen lopullista päätöstä.

(Image credit: Future)

CyberGhost tarjoaa Mac-käyttäjille kattavat ominaisuudet ja toiminnot. Yhtiön palvelimet kattavat yli 6 000 serveriä yli 90 eri maassa, tukee torrentteja ja tarjoaa kätevän live chat -tuen mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Lokitietojen kirjaamattomuus, kattavat suojaukset sekä tehokas tappokytkin pitävät huolen myös palvelun turvallisuudesta. Näiden lisäksi CyberGhost tarjoaa muutaman muun kätevän ominaisuuden. Suoratoistopalveluita varten palvelu yhdistää automaattisesti parhaalle mahdolliselle serverille, minkä lisäksi se estää sivuilla olevat mainokset ja haittaohjelmat.

Palvelun käyttöliittymä uusittiin lisäksi hiljattain, joka oli aiemmin yksi meidän kritiikeistä Mac-sovelluksen osalta. Jäljelle jääkin enää ajoittainen hidastelu kaukaisia servereitä käyttäessä. Toki tukisivujakin voisi parantaa.

Olemme valinneet myös markkinoiden parhaat VPN-palvelut

Paras Mac VPN: UKK

Mikä on paras VPN-palvelu Macille vuonna 2021? Valintamme parhaaksi VPN-palveluksi Macille on ExpressVPN, TechRadarin ainoa viiden tähden VPN-palvelu. Olemme antaneet sille viisi tähteä, koska se on helppokäyttöinen, turvattu, nopea ja luotettava. Sen auttavainen 24/7-tuki on myös äärimmäisen kätevä.

Tarvitsetko VPN-palvelua Macille? Macit ovat turvallisempia kuin Windows-tietokoneet, mutta silti ei ole haitaksi turvata omaa laitetta aavistuksen paremmin ja muuttaa oma verkkokäytös anonyymiksi. Tähän VPN-palvelut ovat omiaan. Lisäksi ne tarjoavat maarajoitusten kiertämisen, joten jos haluat katsoa ulkomaalaisten suoratoistopalveluiden tai verkkosivujen sisältöä, VPN-palvelut ovat omiaan siihen.

Kuinka VPN-palvelu toimii Macilla? Tämä on iso kysymys, johon on monimutkainen vastaus. Käsittelemme aihetta hieman tarkemmin Kuinka VPN toimii -artikkelissamme. Yksinkertaistettuna VPN suojaa kaiken käyttäjän lähettämän ja vastaanottaman tiedon salattujen kanavien kautta. Sen vuoksi vaikka käyttäjä joutuisikin hakkeroinnin kohteeksi, hänen vuodetut tiedot olisivat salattuja.

Onko Maceissa sisäänrakennettu VPN? Tavallaan. Maceissa on sisäänrakennettuina L2TP/IPSec- ja IKEv2 VPN -protokollat, jotka voi laittaa päälle lisäsuojausta varten. Nämä löytyy Verkkoasetuksista, josta valitsee VPN:n yhdeksi protokollaksi. Tämä suojaa laitteen, mutta se ei auta muissa tavoissa kuten erilliset VPN-palvelut. Näihin kuuluu muun muassa maarajoitusten kiertäminen. Asia on kuitenkin hyvä tietää, jos haluat Macillesi lisäturvaa.

Mikä on paras ilmainen VPN-vaihtoehto Macille? Jos haluat testata VPN-palvelua Macilla, mutta et halua maksaa siitä, suosittelemme silloin Hotspot Shieldia. Ilmainen versio on käytännössä sama kuin maksullinen, mutta siinä on vähemmän servereitä käytettävänä, eikä siinä ole live chat -tukea. Se onkin valintamme parhaaksi ilmaiseksi VPN-palveluksi. Suosittelemme kuitenkin olemaan varovainen, jos aiot ladata ilmaisen VPN:n Macille. Lähes kaikki palveluntarjoajat rajoittavat ilmaisten palveluiden käyttöä. Hotspotin kohdalla raja on 500 megatavua päivässä. Tämä riittää hyvin lisäturvaa ajatellen lentokentällä tai kahvilassa, mutta se ei suinkaan riitä torrentoimiseen, suoratoistoon tai jatkuvassa käytössä.

