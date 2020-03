Mikä on VPN?

VPN eli virtuaalinen erillisverkko (virtual private network) on palvelu, jolla voi parantaa omaa tietoturvaansa.

VPN-palvelun välitön etu on se, että käyttäjä voi luottaa oman henkilökohtaisen datansa pysyvän turvassa myös julkista WiFi-yhteyttä käyttäessä – esimerkiksi kahvilassa, junassa tai lentoasemalla. Vaikka urkkijat onnistuisivatkin murtamaan yhteyden, he näkevät ainoastaan VPN-palvelimen sijainnin. Oma henkilöllisyytesi ja sijaintisi pysyvät siis salattuina.

VPN antaa käyttäjälle myös "uuden digitaalisen identiteetin" muokkaamalla IP-osoitetteesi haluamaasi maahan. Verkkosivujen tai toisten käyttäjien on siis hankalaa seurata liikkeitäsi verkossa. Lisäksi VPN-palvelu mahdollistaa valtiontason sensuurin ohittamisen. Arkikäytössä pystyt siis kiertämään maantieteelliset rajoitukset erilaisissa striimauspalveluissa tai verkkosivuilla.

VPN on näin ollen kelpo ratkaisu turvalliseen ja yksityiseen liikkumiseen internetissä. Se sallii käyttäjän – olipa kyseessä yksityishenkilö tai organisaation edustaja – lähettää ja vastaanottaa tietoja niin, että oma verkkoyhteys pysyy salattuna.

Parasta VPN-palvelussa on se, ettei käyttö vaadi suurta teknologista ammattitaitoa tai harrastaneisuutta. Käyttäjän tulee valita vain haluamansa maa ja painaa starttinappulaa. Istunnon päätteeksi tarvitsee vain muistaa katkaista yhteys.

On kuitenkin hyvä muistaa, että jo olemassa olevalta ongelmalta ei VPN-yhteyskään suojaa. Jos laitteen tietoturva on vaarantunut haittaohjelmien vuoksi, ei VPN-palvelu pelasta vakoilun uhriksi joutumiselta. Siksi on syytä muistaa pitää huolta myös virustorjunnasta.

Mihin tarvitsen VPN-palvelua?

Yksi suurimmista huolenaiheista verkossa surffaamisessa on yksityisyyden säilyttäminen. VPN-palvelun käyttäjä voi ainakin teoriassa estää internet-palveluntarjoajaa ja valtionjohtoa näkemästä omaa selaushistoriaansa.

VPN-yhteydestä onkin tullut suosittu väline myös sananvapausliikkeen edistämisessä. VPN-palvelu mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kiertää esimerkiksi organisaation ja kolmansien osapuolten ylläpitämän sensuurin. VPN:n ansiosta käyttäjän ei tarvitse myöskään pelätä, että mahdollinen työnantajan vastainen näkemys- tai mielipide-ero paljastuisi.

VPN-yhteyttä voi käyttää sijainnin "huijaamiseen". Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käyttäjä määrittää sijaintinsa niin, että hän voi käyttää myös niitä palveluita, joita omassa kotimaassa ei ole tarjolla. Sellaisia voivat olla esimerkiksi TV-ohjelmat tai joku verkkotuote, joka on saatavilla tai nähtävissä ainoastaan tietyssä maassa, laki- tai lisenssisyiden takia. Monet käyttävätkin VPN-palvelua esimerkiksi Netflixin katseluun.

VPN-palvelu tarjoaa lisäksi suojaa hakkereita vastaan. Vaikka hakkerin uhriksi päätyminen saattaa tuntua epätodennäköiseltä, on aina mahdollista, että joku yrittää murtautua laitteelle etenkin, jos käyttää julkista internetyhteyttä esimerkiksi kahvilassa tai kirjastossa. Tällöin ulkopuolinen hakkeri voi päästä käsiksi arvokkaisiin tietoihin kuten salasanoihin.

VPN-palvelun käyttö on yleistynyt myös yrityksissä ja liike-elämässä monestakin syystä. VPN-yhteys helpottaa esimerkiksi työskentelyä työmatkoilla ja etäpäivinä ja mahdollistaa pääsyn työpaikan omaan intranetiin ilman kyberhyökkäyksen riskiä.

VPN-palveluiden kasvava kysyntä näkyy markkinoilla. Tarjolla on kaikkiaan noin 400 erilaista VPN-palvelua mobiili- ja pöytäkonekäyttäjille. Ennen palvelun valintaa, on hyvä miettiä, mihin VPN-palvelua eniten tarvitsee. Onko tavoitteena esimerkiksi katsoa Netflixin aluekohtaisia sisältöjä kaikkialla? Pitääkö sinun päästä sisään toimistosi lähiverkkoon? Vai haluatko vain yksinkertaisesti liikkua internetissä turvallisesti? Kun henkilökohtainen tarve on kartoitettu, on helpompaa valita omiin tarpeisiin räätälöity palvelu.

VPN-yhteyttä voi käyttää lisäksi, jos haluaa välttyä internetyhteyteen liittyviltä rajoituksilta. Jotkut internetpalveluntarjoajat ovat nostaneet esimerkiksi Yhdysvalloissa Netflixin suoratoistonopeutta 10 megabittiin sekunnissa ja katkaisseet niin sanotut rajoittamattomat sopimuksena, mikä voi tarkoittaa sitä, ettei älypuhelimella voi katsoa 480 pikseliä parempilaatuista videota. Suomessa rajoitukset ovat toistaiseksi olleet harvinaisempia, mutta on hyvinkin mahdollista, että ilmiö rantautuu joskus myös tänne.

VPN-palveluntarjoaja NordVPN on arvioinut, että osa käyttäjistä on onnistunut katsomaan Netflixiä jopa kolminkertaisella nopeudella VPN-palvelun ansiosta.

Ennen kaikkea VPN auttaa suojatumaan suurimmalta verkkouhalta eli tietojenkalastelulta. Verkossa liikkuessa on aina riski joutua petosten tai haittaohjelmien uhriksi, joten siihen on hyvä varautua etukäteen.