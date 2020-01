Paras virustorjuntaohjelma 2020 – luotettavat vaihtoehdot koneesi turvaamiseen

Ikävä kyllä emme ole vieläkään pääsemässä eroon kyberrikollisista ja hakkereista, jotka ovat jo pitkään tehneet tihutöitään internetissä. Kyberrikollisuus itse asiassa kasvaa joka vuosi. Siksi on tärkeää suojata kaikki mobiililaitteet ja tietokoneet parhaalla mahdollisella virustorjunnalla. Norton, McAfee ja AVG ovat monille tuttuja nimiä, mutta ovatko ne oikeasti parhaita?

Olemme testanneet ja arvostelleet viimeisimmät ohjelmistot – sekä maksulliset että maksuttomat – kyberturvallisuuden suurilta nimiltä, joten voitte luottaa suosituksiimme. Olemme arvoineet yli 80 erilaista virustorjunta- ja tietoturvapakettia, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen vaihtoehdon laitteelle kuin laitteelle.

Haittaohjelmien ja virusten luojat keksivät jatkuvasti uusia tapoja päästäkseen käsiksi tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin. Onneksi tietoturvaratkaisuja tarjoavat yritykset parantavat myös koko ajan ohjelmistojaan pystyäkseen suojelemaan käyttäjiä verkkourkinnalta, kiristysohjelmilta ja viruksilta sekä haittaohjelmilta.

Bitdefender Antivirus Plus on tällä hetkellä paras virustorjuntaohjelma. Siinä yhdistyvät tarkat työkalut ja loistavat tietoturvaominaisuudet, ja se on myös helppokäyttöinen. Kaiken lisäksi Bitdefender on mainio myös hinta-laatusuhteeltaan. Alta voi lukea siitä enemmän, kuten myös Norton AntiViruksesta ja Webroot SecureAnywheresta, jotka täydentävät kärkikolmikkomme.

Jos haussa on kokonaisvaltainen suojaus tuoreimmilta kyber-uhilta, kannattaa panostaa parhaimpaan mahdolliseen ohjelmistoon. Esittelemme siis myös parhaat virustorjuntaohjelmat yrityskäyttöön. Se ei kuitenkaan tarkoita, että niihin pitää tuhlata valtava kasa euroja. Oppaamme kertoo parhaat hinnat eri ohjelmistoille. Meillä on myös suosituksia niille, jotka etsivät maksutonta virustorjuntaa.

Parhaat virustorjuntaohjelmat 2020

Bitdefender Antivirus Plus tarjoaa tarkimman sekä luotettavimman suojan ja on voittannut useita eri palkintoja (Image credit: Future)

Luotettavaa ja takuuvarmaa suojaa

Käyttöjärjestelmä: Vain Windows | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : 1 | Parhaimmat ominaisuudet: Suoja kiristysohjelmilta, yksityisyyden suojaus, VPN, Safepay

Tarkka

Sovellus salasanojen hallintaan

Edullinen hinta

Voi syödä tehoja

Näin voit saada jopa 50–60% alennuksen Bitdefender Antivirus Plus 2020:stä



Tämä on TechRadarin parhaaksi arvioima virustorjuntaohjelma, joka ei edes ole paljon maksuttomia ohjelmia kalliimpi.

Huomio: Bitdefender Antivirus Plussan arvostelussamme testasimme vuoden 2019 versiota. Heinäkuussa uudeksi nimeksi päivitettiin 2020.

Bitdefenderin maksullinen virustorjuntaohjelma nousee kärkeen lähes kaikissa itsenäisissä arvioissa.

Se on luotettava ja tarkka havaitsemaan viruksia, ja siinä on selaussuojaus, joka estää haitallisille sivuille menemisen. Turvallisen selaimen myötä myös verkkopankin käyttäminen ja nettishoppailu ovat turvallista. Sovellus salasanojen hallintaan taas täyttää luottokortin tiedot automaattisesti nettilomakkeisiin. Verkkourkinnalta suojaava moduuli on myös mainio ja kertoo, mitkä hakukoneiden tulokset johtavat haitallisille sivustoille, sekä estää vaarallisille sivustoille menemisen.

Lisäksi mukana tulee monipuolinen suojaus kiristysohjelmilta, joka suojaa uhilta ja pitää käyttäjän turvassa. Siinä on myös ominaisuus, jonka avulla se pystyy skannaamaan kaikki yhdistetyt laitteet Bitdefender Central -mobiilisovelluksen kautta.

Pari ongelmaa toki löytyy – Bitdefender vie keskimääräistä enemmän tehoja ja saattaa olla välillä konfliktissa muiden ohjelmien kanssa. Bitdefender Antivirus Plus on silti loistava paketti, joka havaitsee erittäin tarkasti uhat, on suorituskyvyltään erinomainen ja tarjoaa lisäksi paljon lisäominaisuuksia, jotka tekevät siitä hintansa arvoisen.

Bitdefender Internet Security on perustaltaan sama kuin Antivirus Plus, mutta tarjoaa kolminkertaisen määrän suojattavia laitteita, roskapostisuodattimen, lapsilukon ja tiedostojen salauksen.

Jos laittaa vielä vähän enemmän rahaa tiskiin, voi hankkia Bitdefender Total Securityn . Siinä on kaikki yllä mainittu, ja se suojaa jopa viisi laitetta (PC, Mac, Android ja iOS).

Norton AntiVirus Plus suojaa tietokonetta ilman, että se kuormittaisi paljon konetta (Image credit: Future)

Suojaus, joka ei hidasta laitetta

Käyttöjärjestelmä: Vain Windows | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : 1 | Parhaimmat ominaisuudet: Kehittynyt yksityisyyden suojaus, turvalliset verkko-ostokset, globaali tietoverkko (global civilian intelligence network)

Estää jopa aivan uudet haittaohjelmat

Syö vain vähän järjestelmän resursseja

Selainlaajennukset eivät aina luotettavia

Norton AntiVirus Plus on huippuluokkaa haittaohjelmien havaitsemisessa, mikä auttaa jo pelkästään suojaamaan automaattisesti käyttäjän tietokonetta.

Uudelleen nimetty tuote julkaistiin huhtikuussa 2019 vanhan Norton AntiVirus Basicin seuraajaksi. Siirtyminen "Basicistä" (perus) "Plussaan" kuulostaa toki hyvältä, mutta mukana tulee vain pari uutta juttua. Niistä myöhemmin lisää.

Norton tarjoaa paljon pieniä parannuksia sekä erilaisia vaihtoehtoja ja asetuksia niitä tarvitseville. Lisäksi mukana on kätevä haitallisia verkkosivuja estävä työkalu. Mikäli jokin menee siltä ohi, tunnistaa erinomainen ominaisuus epäilyttävät lataukset välittömästi tiedostojen maineen perusteella. Jos haittaohjelma menee vielä tuostakin läpi, havaitsee laitteen käyttäytymistä seuraava työkalu virukset heti, kun ongelmia ilmenee.

Skannauksia voi toki käynnistää myös itse. Ehkä kannattaa kustomoida tietyt skannaukset aina tasaisin väliajoin. Esimerkiksi silloin, kun kone ei ole käytössä ja kun se on verkkovirralla.

Mitä ylimääräistä Plus tekee verrattuna Basiciin? Vain pari juttua: 2 Gt ylimääräistä pilvitallennustilaa ja sovellus salasanojen hallintaan. Jälkimmäinen on kiva lisä, jos sellaista ei ole vielä käytössä. Se ei kuitenkaan ole tasoltaan samaa luokkaa kuin Dashlane ja muut markkinajohtajat.

Selainlaajennukset voivat tuoda pieniä ongelmia. Olemme esimerkiksi huomanneet, että Chrome-versio lakkaa välillä toimimasta ilman mitään syytä. Monet muutkin arvostelijat ovat huomanneet saman, joten ongelma on olemassa.

Kaikesta huolimatta Norton AntiVirus Plus onnistuu päätehtävissään kaikilla osa-alueilla: Se on helppokäyttöinen ja tarjoaa paljon erilaisia konfiguraatioita. Lisäksi se on pärjännyt loistavasti kaikissa testeissä ja on suunniteltu kuormittamaan mahdollisimman vähän laitteita.

Webroot SecureAnywhere AntiVirus vaatii erittäin vähän tehoja, mutta ei tee kompromisseja suojauksen suhteen (Image credit: Future)

Kevyin saatavilla oleva ohjelmisto

Käyttöjärjestelmä: Windows ja Mac | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : 1 | Parhaimmat ominaisuudet: Suojaus aina päällä, identiteetin suojaus, reaaliaikainen verkkourkinnan esto, palomuurin tarkkailu

Erittäin kevyt järjestelmän kannalta

Salamannopea

Huippuluokan tutkimuskeskukset eivät ole testanneet

Melkein kaikki virustorjuntatyökalut väittävät olevansa "kevyitä", mutta Webroot SecureAnywhere AntiVirus on ainoa, joka pitää oikeasti kiinni tuosta lupauksesta. Sen asentaminen kestää sekunteja, ja sen tiedostot vievät 2 Mt kovalevytilaa. RAM-muisti ei rasitu myöskään pahemmin, eikä ole pelkoa jättimäisistä päivityksistä.

Ominaisuuksien suhteen ei kuitenkaan ole tehty kompromisseja. Normaalin suojauksen lisäksi mukana tulee järkevän käytön tarkkailu, tarkka ja reaaliaikainen verkkourkinnan esto, palomuurin ja verkkoliikenteen tarkkailu, kehittynyt kiristysohjelmien esto ja muitakin mielenkiintoisia lisäjuttuja.

Webrootin tarkkuutta on vaikea verrata sen kilpailijoihin, sillä isot tutkimuskeskukset arvioivat sen tuotteita harvemmin. Kun se joutuu syynin alle, pärjää se tavallisesti varsin hyvin testeissä. Samaa kieltä kertovat myös meidän testimme.

SecureAnywhere AntiViruksessa on paljon hyvää, ja Webrootin 70 päivän täysi rahat takaisin -takuu viestii sen myös uskovan omaan tuotteeseensa. Jos liian raskaat ja monimutkaiset ohjelmat kyllästyttävät, kannattaa miettiä Webrootin hankkimista.

ESET NOD32 Antiviruksesta saattaa puuttua jotain ominaisuuksia, mutta se suojaa loistavasti viruksilta. (Image credit: Future)

Huippuluokan virustorjuntaohjelma kokeneille käyttäjille

Käyttöjärjestelmä: Vain Windows | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : 5 | Parhaimmat ominaisuudet: Suoja kiristysohjelmilta, UEFI-skannaus, Exploit Blocker -ominaisuus, pilvipohjainen mainetietokanta

Erittäin hyvin konfiguroitavissa

Laitteiden hallinta

Melko kallis

Ei aloittelijoille

Jos arvioi virustorjuntaohjelman vain ominaisuuksien määrän perusteella, on ESET NOD32 Antivirus ehkä pettymys. Siihen ei sisälly palomuuria, sovellusta salasanojen hallintaan, tiedostojen silppuria, haavoittuvuuksien skannausta tai monia muita lisäominaisuuksia.

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö paketista löytyisi tehoja. Se vain keskittyy perusasioihin. SET NOD32 Antivirukseen kuuluu reaaliaikainen suojaus haittaohjelmilta, loistava uhkien havainnointi, suoja kiristysohjelmilta ja tietojenkalastelulta, haitallisten nettisivujen esto sekä moduuleja, jotka estävät hyökkäyksiltä.

Laitteiden hallinta pienentää vaaraa joutua muiden laitteiden, kuten USB-tikkujen, ulkoisten kovalevyjen ja jopa Bluetoothilla tai FireWirella yhdistettyjen välineiden, tartuttamaksi. Kyseessä on poikkeuksellinen lisäominaisuus, ja se saattaa olla hyvä lisä, jos koneeseen yhdistetään useasti vieraita laitteita.

ESET NOD32 Antivirusta ei ole suunnattu aloittelijoille. Käyttöliittymä on välillä hieman kömpelö, ja osa ominaisuuksista on haastavia.

Kokeneet käyttäjät arvostavat ESET:n tehoja ja konfiguroitavuutta. Keskivertoa parempi suojaus tekee hyvin tehtävänsä, ja kevyt käyttöliittymä ei hidasta liikaa.

UEFI-skannaus on yksi uusista ominaisuuksista. Se suojaa tietokonetta uhilta, ennen kuin Windowsia on edes käynnistetty.

ESET Internet Security -paketti on vielä hieman 32:ta kehittyneempi ja triplaa suojattavien laitteiden maksimimäärän sekä tarjoaa palomuurin, bottiverkon suojan, web-kameran suojan, roskapostin eston ja muuta.

Tai sitten voi hankkia ESET Smart Security Premium -version, joka ei tosin tuo enää paljon lisää. Mukana tulee toki sovellus salasanojen hallintaan ja tiedostojen turvaus.

F-Secure Antivirus SAFE on helppokäyttöinen vaihtoehto ja hyvä hinta-laatusuhteeltaan (Image credit: Future)

Helppokäyttöisin virustorjuntaohjelma

Käyttöjärjestelmä: Windows, Mac, Android, iOS | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : 3 | Parhaimmat ominaisuudet: Selaus- ja verkkopankkisuojaus, perhesäännöt, kiristysohjelmasuojaus

Käyttäjäystävällinen

Hyvä hinta-laatusuhde

Altis väärille hälytyksille

F-Secure Antivirus SAFE on hieno kokoelma työkaluja virustorjuntaan. Se on hieman monia muita kalliimpi, mutta mukana tulee runsaasti ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hintansa arvoisen.

F-Secure Antivirus SAFE:n hankkimalla saa F-Securen loistavan virustorjuntaohjelman, selaus- ja verkkopankkisuojauksen, perhesäännöt ja etsintätoiminnon, jonka avulla voi löytää kadonneen Android- tai iOS-laitteen. Sen voi myös halutessaan lukita tai poistaa.

Paketti saa normaalisti täydet pisteet AV-testin testeissä ja kerää myös loistavat arvosanat AV-Comparativesiltä. Testit kertovat toki myös, että paketti aiheuttaa selvästi enemmän vääriä hälytyksiä kuin kilpailijat, mutta tuon asian vaikutus riippuu käyttäjästä ja hänen tavastaan käyttää omaa tietokonettaan.

Käyttöliittymä on iso plussa, erittäin helppokäyttöinen ja kevyt. Sovelluksen voi melkein jättää rauhassa huolehtimaan tietokoneesta. Ohjelma kuormittaa järjestelmää vain vähän, ja ongelmat pystyy tavallisesti hoitamaan muutamalla klikkauksella.

F-Secure Anti-Virus SAFE on edelleen houkutteleva pakettin: nopea ja kevyt. Lisäksi se pystyy suorittamaan useita tietoturvatyökaluja samaan aikaan ilman ongelmia. F-Secure Anti-Viruksen (englanninkielisestä) arvostelustamme voi lukea enemmän yrityksen hieman kevyemmästä tuotteesta.

Kaspersky Anti-Virus on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen, mutta sopii silti myös vaativille käyttäjille (Image credit: Future)

Luotettavaa turvaa aloittelijoille ja asiantuntijoille

Käyttöjärjestelmä: Vain Windows | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : 5 | Parhaimmat ominaisuudet: Automaattiset tarkistukset, suoja kryptausohjelmilta, vaivaton turvallisuuden hallinta

Huippuluokan suorituskyky

Erittäin helppokäyttöinen

Kasperskyn kalliimmat paketit ovat parempia hinta-laatusuhteeltaan

Kaspersky Anti-Virus on riisuttu tietoturvapaketti, johon sisältyy kaikki oleelliset perusasiat: selaussuojaus haitallisilta verkkosivuilta, tarkka uhkien havainnointi ja poisto sekä älykäs käytön valvonta, joka suojaa haitallisilta toiminnoilta. Siinä se sitten melkein olikin.

Onneksi kaikki tuo toimii hyvin. Erittäin, erittäin hyvin. Huomasimme toistuvasti, että Kaspersky on yksi parhaista ohjelmista estämään haitallisia tiedostoja ja poistamaan niitä järjestelmästä. AV-Comparativesin kaltaiset sivustot arvioivat sen jatkuvasti alan parhaisiin.

Ohjelma on myös helppokäyttöinen. Käyttöliittymässä on juuri sopiva määrä nappeja ja vaihtoehtoja: Se ei ole liian yksinkertainen, muttei myöskään liian vaativa. Näytölle tulee myös kivasti ohjeita opastamaan ohjelman käytössä. Aloittelijakin pääsee heti sisään.

Jos kaipaa vain tarkkaa ja luotettavaa suojaa haittaohjelmilta, on Kaspersky Anti-Virus loistava valinta.

Trend Micro Antivirus+ Security tarjoaa hyvän suojauksen, mutta on myös vaativa (Image credit: Future)

Vahva haastaja

Käyttöjärjestelmä: Vain Windows | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : 1 | Parhaimmat ominaisuudet: Suoja kiristysohjelmilta, tietoturvaälykkyys, kattava suoja sähköpostille, Pay Guard (suojaus verkkopankin käyttöön ja nettishoppailuun)

Edullinen hinta

Helppo käyttää

Vahva suojaus

Saattaa hidastaa konetta

Erilaisia vaihtoehtoja varsin rajallisesti

Trend Micro Antivirus+ Security on varsin pätevä paketti, jota on helppo käyttää. Siinä on keskimääräistä parempi roskapostin esto ja tehokas "Folder Shield" -moduuli haittaohjelmien estämiseksi. Ja se vaikuttaa paranevan koko ajan.

Kuinka hyvä se sitten on? Arvostetuimmat tutkimuskeskukset ylistävät sen tuomaa tietosuojaa, vaikka yksityiskohdista on hieman erimielisyyksiä. Etenkin AV-Comparatives sanoo ohjelman olevan taipuvainen suureen määrään vääriä hälytyksiä. AV-Test kuitenkin ylistää sen tarkkuutta eikä väitä väärien hälytyksien olevan ongelma.

Jos etsii isompaa ongelmaa, on se vaikutus suorituskykyyn. PassMarkin maaliskuussa 2019 tekemä raportti arvioi 14 erilaista tietoturvatuotetta eri suorituskykytesteissä. Trend Micro oli kaikissa niissä lähellä pohjaa.

Meidän kokemuksemme tuotteesta ovat hieman parempia: suojaustaso on samaa luokkaa kuin Bitdefenderissä, vääriä hälytyksiä on hieman enemmän ja ohjelma ei hidasta järjestelmää merkittävästi muita enemmän.

Suosittelemme varmuuden vuoksi käyttämään 30 päivän koeajan loppuun ennen ohjelman ostamista. Jos ongelmia ei ilmene, on Trend Micro mainio vaihtoehto sen tarjoaman vahvan suojauksen ja hyvien lisäominaisuuksien ansiosta.

Panda Dome Essentialissa on paljon ominaisuuksia ja Windows 10:lle optimaalinen käyttöliittymä (Image credit: Future)

Käyttäjäystävällinen ohjelma täynnä hyviä ominaisuuksia

Käyttöjärjestelmä: Vain Windows | Suojattujen laitteiden maksimimäärä: : Rajaton | Parhaimmat ominaisuudet: Prosessin valvonta, verkkosuojaus, uudelleenkäynnistyksen mahdollistava USB-palautusasema

Paljon ominaisuuksia

Rajaton määrä suojattavia laitteita, jos tarve vaatii

Käyttöliittymä ei miellytä kaikkia

Testitulokset epätasaisia

Reaaliaikainen haittaohjelmien havainnointi, nopea pilvipohjainen skannaus, verkkosuojaus haitallisilta sivustoilta – Panda Dome Essential sisältää paljon loistavia ominaisuuksia.

Tuossa oli vasta alku. Panda Dome on täynnä lisäominaisuuksia, joita ei kaikista listauksemme paketeista löydy. Mukana on esimerkiksi porttien skannaus ja VPN.

Itse pääasiassa, virustorjunnassa, Panda ei ole itsenäisten tutkimuskeskusten testien perusteella kärkipäätä. AV-Comparativesin testeissä se on pohjasakkaa. Se ei tarkoita välttämättä, että Panda Dome asettaa laitteet alttiiksi vaaroille, mutta tämän perusteella on varmasti selvää, miksi jotkut ohjelmat nousevat sen ohi listauksessamme.

Käyttöliittymäkin on hieman ongelmallinen. Mukana on paljon omituisia ja kivoja ominaisuuksia, ja Panda Dome tekee hyvää työtä varmistaakseen, että käyttäjä pääsee niihin kaikkiin käsiksi. Osa käyttäjistä ei kuitenkaan välttämättä pidä siitä, jos hakusessa on hiljainen ja yksinkertainen virustorjuntaohjelma.

Yksi iso bonus on hinta – Panda Dome Essential on hinta-laatusuhteeltaan yksi parhaista ohjelmista. On myös mahdollista maksaa hieman enemmän ja päivittää suojaus rajattomaan määrää laitteita.

Parhaat maksuttomat virustorjuntaohjelmat

Maksamalla palvelusta saa enemmän ominaisuuksia, kuten esimerkiksi roskapostien eston, lapsilukon, järjestelmän tarkistuksen ja kehittyneemmät palomuurit. Se sopii hyvin tehokäyttäjille, jotka haluavat ylimääräistä turvaa ja järjestelmän toimivan mahdollisimman sujuvasti. Ei tietenkään tarvitse jatkuvasti katsoa ponnahdusikkunoita, jotka ehdottavat maksullisen version hankkimista. Kuten edellä mainittiin, ne eivät maksa kovin paljon.

Tietosuojaa saa nykyään myös maksuttomasti, ja lähes kaikki alan toimijat tarjoavat maksuttoman virustorjuntaohjelman. Tekemällä niin kehittäjät pääsevät käsiksi laitteisiin, joista he voivat kerätä dataa parantaakseen tietojaan. Heidän ei siis kannata pienentää maksuttomien versioiden tuomaa suojaa.

Windows on ottanut isoja askelia tietoturvan suhteen, mutta Windows 10:een sisäänrakennettua Windows Defenderiä ei silti kannata jättää hoitamaan laitteen suojauksesta.

Jos haluaa maksuttoman virustorjuntaohjelman, kannattaa katsoa alla oleva listauksemme. Esittelemme niiden eri ominaisuudet, jotta jokainen voi löytää itselleen ihanteellisen vaihtoehdon.

Bitdefender Antivirus Freen uuteen versioon tehty paljon uudistuksia, ja se on noussut listauksemme kärkeen. Se on paras maksuton ohjelma virustorjuntaan.

Paras maksuton virustorjuntaohjelma

Käyttöjärjestelmä: Windows, Mac, Android | Versio: 2018 | Ominaisuudet: Suoja verkkourkinnalta, käyttäytymisen analyysi, automaattinen skannaus

Nopea skannaus

Erinomainen havaitsemaan viruksia

Edistyneemmät käyttäjät haluaisivat varmasti enemmän kontrollia

Skannauksia ei voi ajastaa

Bitdefender Antivirus Freessä on käytännössä maksullisen version virustorjuntaominaisuudet. Ohjelma on siisti ja kevyt, ja siinä hyvät mekanismit skannaukseen, jossa se on alan muita toimijoita nopeampi lähes kaikessa. Se on virusten havaitsemisessa omaa luokkaansa ja siksi listauksen kärjessä.

Ilmaisversio pyörii autopilotilla, mikä on hieman kaksipiippuinen juttu. Virustorjunta on helppoa, mutta se viedään pois käyttäjän käsistä. Toki luotamme siihen, mutta joskus automaattiset järjestelmät aiheuttavat ongelmia. Muutamia vuosia sitten Panda Antivirus luuli itseään virukseksi ja lukitsi useita Windows-järjestelmiä.

Av-testin testeissä löytyi kuitenkin pieniä ongelmia nollapäivähaavoittuvuudessa. On muistutettava, että Bitdefender Antivirus Plus irtoaa myös varsin edullisesti. Mukana tule paljon lisäominaisuuksia, kuten verkkopankkisuojaus, sovellus salasanojen hallintaan, tiedostojen silppuri ja ilmainen ympärivuorokautinen nettituki.

Tässä englanninkielinen arvostelumme, jossa myös latausohje : Bitdefender Antivirus Free Edition

Avast on AVG:n hankkimisen jälkeen saanut käyttöönsä isomman tietokannan, jonka avulla se saa paremmin tietoja tietoturvauhista

Maksuton virustorjuntaohjelma, joka on parantunut merkittävästi

Käyttöjärjestelmä: Windows, Mac, Android | Versio: 17 | Ominaisuudet: Virusten havainnointi, pelitila, sovellus salasanojen hallintaan, haittaohjelmien skannaus

Ei hidasta konetta

Loistava virustorjunta

Ärsyttävät yksityisyysasetukset

Mukana linkkejä maksullisiin osiin

Avast ja AVG eivät ole vielä täysin yhdistyneet, vaikka jälkimmäinen hankki edellisen vuonna 2016. Yrityksen mukaan sen maksuttomat tuotteet pysyvät erillään. Avastilla on nyt luonnollisesti paljon aiempaa enemmän dataa, sillä sen käyttäjäkantaan kuuluu nyt yli 400 miljoonaa ihmistä.

Avast Free Antiviruksen uusin versio tuo mukanaan pelitilan, jonka avulla voi hiljentää ponnahdusikkunat, jos pelaa vaikka järjestelmän kannalta vaativaa peliä. Ominaisuus on kätevä. Käyttöliittymä on uudistunut muutenkin. Mukana on myös salasanojen hallinta, joka on hieno lisä käyttäjän tietoturvaan.

Ohjelma pärjää hyvin Av-testin haittaohjelmatesteissä ja on vahva myös nollapäivähaavoittuvuuksien estämisen suhteen. Oletettavasti laajentunut käyttäjäkanta auttaa tässä asiassa. Hieman nihkeämpiä juttuja ovat se, että Avast hidastaa ohjelmien käynnistymistä ja että ponnahdusikkunoja tulee liikaa.

Tässä englanninkielinen arvostelumme, jossa myös latausohje : Avast Free Antivirus

Sophos Home tarjoaa yrityskäyttöön sopivaa virustorjuntaa tavallisille käyttäjille

Täydellinen valinta kodille, jossa on useita tietokoneita

Käyttöjärjestelmä: Windows, Mac | Versio: 17 | Ominaisuudet: Virusten havainnointi, verkkourkinnan esto, vanhemmille työkaluja käytön valvontaan, suojaa jopa 10 tietokonetta

Yksinkertainen, eikä turhan tungetteleva

Hyvä pilvipohjainen suojattujen laitteiden hallinta

Ei skannausten ajastamista

Rajallinen määrä kontrollimahdollisuuksia

Sophos Home markkinoi olevansa yritystason turvapaketti ja tekee vain hieman enemmän kuin tavallinen virustorjuntaohjelma. Sopii oikeastaan parhaiten perheille.

Mukana tulee normaali virustorjunta, haittaohjelmien esto sekä selaintyökalut, kuten verkkourkinnan esto – ja mikä tärkeintä – sisältöjen hallinta. Kun huomioidaan myös, että voi suojata peräti 10 tietokonetta, voi ohjelman avulla kontrolloida hyvin lasten toimintaa verkossa.

Av-test ei ole virallisesti testannut Sophosia, mutta AV-Comparatives antoi sille kivat arvosanat.

Vaikka Sophos Homessa on aina ollut työpöytäilmoitukset, ei aiemmin ollut maksullista versiota, jota se olisi mainostanut. Asia kuitenkin muuttui helmikuussa, kun julkaistiin Sophos Home Premium.

Tässä englanninkielinen arvostelumme, jossa myös latausohje: Sophos Home

Kaspersky on vihdoin julkaissut maksuttoman version suositusta virustorjuntaohjelmastaan

Kasperskyn ensimmäinen ilmainen virustorjuntaohjelma

Käyttöjärjestelmä: Windows | Versio: 18.0.0.405 | Ominaisuudet: Reaaliaikainen skannaus, verkkourkinnan esto, sähköpostin skannaus, suoja vakoiluohjelmilta

Tarkka ja luotettava virustorjunta

Käyttäjäystävällinen

Mukana vain perusominaisuudet

Rajallinen tekninen tuki

Kasperskyn maksullinen virustorjuntaohjelma kerää vuodesta toiseen huippupisteitä eri testeissä ja sai jälleen täydet pisteet Av-testin testeissä.

Kuten odottaa saattaa, Kaspersky Free on riisuttu versio täydestä ohjelmasta. Ilmaisversiosta puuttuu lisäominaisuuksia, kuten yksityisyyden suojaus ja suojatut verkkomaksut. Versio keskittyy tehokkaaseen tietokoneen suojaukseen. Tuloksena on erittäin helppokäyttöinen ohjelma, joka suojaa tehokkaasti viruksilta.

Kaspersky Free käyttää maksullisesta versiosta tuttua reaaliaikaista skannausta, joka on erittäin hyvä suojaamaan viruksilta ja haittaohjelmilta. Ohjelma ei myöskään jatkuvasti tyrkytä maksullista versiota.

Mutta teemme sen heidän puolestaan, sillä Kaspersky Anti-Virus 2020 ei ole kallis ja tuo enemmän suojaa tietokoneelle.

Tässä englanninkielinen arvostelumme, jossa myös latausohje: Kaspersky Free

Avira Free Antivirus on edelleen loistava paketti, mutta toistuvat ponnahdusikkunat ovat ärsyttäviä ja tiputtavat sen alas listauksessamme

Mainio virustorjuntaohjelma, joka tyrkyttää vähän liikaa maksullisia tuotteita

Käyttöjärjestelmä: Windows, Mac, Android, iOS | Versio: 2018 | Ominaisuudet: Virusten havainnointi, verkkourkinnan esto, VPN, työkalut järjestelmän optimointiin

Kevyt järjestelmän kannalta

Mainio virustorjunnassa

Asennusohjelma mainostaa paljon Aviran muita tuotteita

Paljon ponnahdusikkunoita

Avira Free Antivirus for Windows pärjää edelleen loistavasti Av-testin tarkoissa testeissä. Se murskaa 99,7% testien uhista eikä kuormita järjestelmää liikaa.

Ohjelmassa on siisti ja kiva käyttöliittymä. Se aiheuttaa vain vähän vääriä hälytyksiä. Pakettiin kuuluu mies muun muassa verkkourkinnan esto, suoja haittaohjelmilta sekä 500 Mt/kk VPN-palvelua. Kyseessä on yksi tämän hetken parhaista maksuttomista virustorjuntaohjelmista.

Miksi se ei ole sitten listauksemme kärjessä? Se johtuu jatkuvasta tyrkyttämisestä. Tietty määrä ponnahdusikkunoita ja mainoksia on hyväksyttävää ilmaisversioille, mutta Avira on mennyt tuon rajan yli. Se ei ole rasittavin mahdollinen – mieleen tulee Comodon yli-innokas käyttöliittymä – mutta Aviran tuotteiden jatkuva mainostaminen alkaa nopeasti pänniä.

Tässä englanninkielinen arvostelumme, jossa myös latausohje: Avira Free Antivirus

Parhaat virustorjuntaohjelmat yrityskäyttöön

Listauksessa on painotettu yrityskäyttöön soveltuvia ominaisuuksia, kuten keskitettyä hallintaa. Yritystason suojaus uhilta ei myöskään tarkoita järkyttävää hintaa. Hinta saattaa olla välillä jopa normaaleja maksullisia virustorjuntaohjelmia edullisempi.

1. Avast Business Antivirus Pro Erinomainen virustorjuntaohjelma. Mukana on esimerkiksi virussuoja, palomuuri, sähköpostin suojaus, roskapostin esto sekä mahdollisuus eristää sovelluksia täyden tietoturvan takaamiseksi. Avast Business Antivirus Prossa on myös Sharepoint- ja Exchange-palvelinsuoja ja monia muita työkaluja palvelimille.

2. Symantec Endpoint Protection Symantecin erinomainen etu on yrityksen Insight-tekniikka, joka tunnistaa ja estää erittäin nopeasti uhat. Mukana on toki myös virussuojaus, käytön valvonta, suoja tietoturvauhilta, palomuuri ja Power Eraser -työkalu, joka poistaa itsepäisimmät uhat ja korjaa järjestelmän.

3. Bitdefender GravityZone Business Security Tämä paketti korostaa luotettavan suojauksen merkitystä. Bitdefenderin tuotteet ovat tutkimuskeskusten rakastamia. Ne saavat korkea arvosanat haittaohjelmien havainnoinnista ja poistosta, suorituskyvystä sekä käyttäjäystävällisyydestä. Iso osa ominaisuuksista toimii automaattisesti – haittaohjelmien esto, palomuuri ja verkkosuoja – mutta tuotetta voi myös kustomisoida tarpeiden mukaan.

4. Avira Antivirus for Endpoint Tämä on Aviran paketti pienyrityksille. Mukana on kaikki perusominaisuudet, kuten virustorjunta, verkon suojaus, selauksen suojaus. Sen lisäksi paketti tarjoaa tiedostopalvelimen suojauksen ja optimoinnin sekä sovellusten lisäämisen luotetuiksi tai epäluotettaviksi.