Yleisesti vallitseva käsitys on se, ettei Macille tarvitse ladata virustorjuntaohjelmaa, koska Applen tuotteet ovat käytännössä läpitunkeutumattomia.

Asia ei kuitenkaan ole näin. Ja ottaen huomioon, kuinka monta Macia tai MacBookia on käytössä maailmalla, ne ovat myös potentiaalisia kohteita hakkereille ja muille haittatekijöille. Mac-laitteille suunnatut haittaohjelmat ovatkin yleistyneet viime vuosina, jolloin näitä varten suojaavat virustorjuntaohjelmat ovat nousseet entistä kriittisempään rooliin.

Applen laitteet ovat kuitenkin turvallisempia kuin Windowsin vastineet, mutta ne voivat silti saastua. Riskit ovat myös lisääntyneet, joten suojausta kannattaa harkita. Kaikki tähän oppaaseen valitut Macin virustorjuntaohjelmat on suunniteltu ensisijaisesti Mac-järjestelmiä varten ja saaneet korkeat pisteet uhkien tunnistamisesta ja poistamisesta.

macOS-käyttöjärjestelmä pohjautuu hiekkalaatikkoperiaatteella toimivaan Unixiin, minkä vuoksi virusten on vaikea tehdä suurta tuhoa järjestelmään. Voit kuvitella niitä lukituksi laatikoksi, josta on hyvin vaikea päästä ulos. Siten koneen turvaksi tarvitaan parhaat virustorjuntaohjelmat, jotka ovat varta vasten suunniteltu macOS:ia varten.

Olemmekin valinneet ensin parhaat maksulliset vaihtoehdot, mutta näiden lopuksi nostamme esille myös muutaman erinomaisen ilmaisen vaihtoehdon, jos turvastaan ei halua maksaa.

Bitdefender paras virustorjuntaohjelma Macille

Parhaat virustorjuntaohjelmat hallitsevat haittaohjelmien tunnistamisen, estämisen ja puhdistamisen. Ne tarjoavat yhtäältä myös laadukkaita ominaisuuksia, minkä ansiosta Bitdefender nousee helposti joukon kärkeen, kiitos kiristysohjelmasuojauksen, kalasteluyritysten eston ja todella turvallisen selainsuojauksen.Katso tarjous

Paras virustorjuntaohjelma Macille 2021:

(Image credit: Bitdefender)

1. Bitdefender Antivirus for Mac Huippusuojaus Macille Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 3 Ominaisuudet: Verkkopankki- ja selainsuojaus, Time Machine -suojaus, monitasoinen kiristysohjelmien suojaus Osta, koska + Erinomainen virusturva + Kätevät yksityisyysasetusten suojaukset + Skannaa myös Windows-haittaohjelmilta Älä osta, koska - Muutamat puuttuvat ominaisuudet, kuten palomuuri

Bitdefender Antivirus for Mac on yksi tarkimmista virustorjuntaohjelmista Applen laitteille. Sen virustorjunta on toistuvasti todistettu olevan useiden itsenäisten testilaboratorioiden mielestä parhaita mahdollisia suoriutujia. Lisäksi se skannaa koneen myös todella nopeasti.

Bitdefender ei kuitenkaan ole pelkkä virustorjuntaohjelma, vaan se tarjoaa liudan muita käteviä ominaisuuksia. Näihin lukeutuvat monitasoinen kiristysohjelmien suojaus, erinomainen kalastusyritysten suojaus sekä kattava verkkoselainsuojaus laajennuksen kautta.

Lisäksi se pitää silmällä mainosohjelmia ja pystyy tunnistamaan myös Windows-pohjaisia haittaohjelmia. Siten se estää mahdollisten Windows-virusten tarttumista ystäviesi tai perheenjäsentesi koneeseen.

Lisäturvaa tarjoava Time Machine on kätevä toiminto ja suojaa käyttäjän tärkeimmät tiedot kiristyshyökkäyksiä vastaan. Palvelun mukana tulee myös VPN, joka on tosin rajattu päivittäiseen 200 megatavun kaistaan. Siten se soveltuu vain hyvin satunnaiseen käyttöön.

Jos olet huolissasi verkossa matelevista viruksista ja muista haitoista, silloin Bitdefender Antivirus for Mac on paras turvasi vuonna 2021. Ohjelman voi saada lisäksi itselleen osana Bitdefender Total Security -pakettia, joka kattaa peräti kymmenen laitetta, mukaan lukien Macit, Androidit, iOS:n ja Windowsin.

(Image credit: Intego )

2. Intego Mac Internet Security X9 Mac-asiantuntijoille Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 5 Ominaisuudet: Älykäs palomuuri, vakoiluohjelmien suojaus, verkkoyksityisyyden suoja Osta, koska + Älykäs palomuuri + Helppokäyttöinen + 30 päivän koeaika Älä osta, koska - Rohmuaa hieman tehoja

Intego on virustorjunnan ammattilainen, joka on suojellut Macia jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Joten jos jokin yhtiö tietää, kuinka Applen laitteita kannattaa suojata, se on Intego.

Mac Internet Security X9 tarjoaa hyvän virustorjuntaohjelman uusimpia uhkia vastaan ja se on saanut yleisesti hyvät arvosanat itsenäisiltä testifirmoilta. Joulukuun 2020 AV-Testissä se tosin tippui aavistuksen aiemmasta. Ohjelman skannaukset ovat verrattain nopeita, minkä lisäksi se suojaa myös Windowsin haittaohjelmia vastaan.

Kattavan suojauksen lisäksi sovellus tarjoaa älykkään palomuurin ja vakoiluohjelmien eston. Intego parantaa myös käyttäjän yksityisyysasetukset kolmannen osapuolten sovelluksia vastaan. Liäksi siinä on käyttäjäystävällinen ja selkeä käyttöliittymä.

Isoin miinus palvelun kohdalla on se, että se verottaa kilpailijoitaan enemmän laitteen suorituskyvystä. Sekä jo mainittu AV-Testin nytkähdys, joskaan emme antaisi liiaksi arvoa yhdelle ainoalle testille, kun Intego on aiemmin suoriutunut sitä paremmin.

Palvelua ei tarvitse ostaa myöskään sokkona, sillä Mac Internet Security X9:stä tarjotaan 30 päivän ilmainen koejakso, jolla voi testata laitteen sopivuuden omaan käyttöön. Se on mahdollista saada myös Intego Mac Premium Bundle X9 -paketissa, joka lisää muun muassa varmuuskopiointia ja suorituskyvyn optimointia parantavia ominaisuuksia.

(Image credit: Kaspersky)

3. Kaspersky Internet Security for Mac Mac-suojaa tunnetulta brändiltä Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 3 Ominaisuudet: Suojattu selaus, muokattavissa oleva virusskannaus, webkameran kaappauksenesto Osta, koska + Hyvät haittaohjelmien suojaukset + Paljon ominaisuuksia + Turvallinen selaus verkkopankeissa Älä osta, koska - Ei kaikkein edullisin vaihtoehto

Kaspersky on tunnettu nimi virustorjunta-alalla ja sama maine jatkuu myös ominaisuuksia tihkuvan Internet Security for Mac -ohjelman saralla.

Sovellus tarjoaa huippulaadukkaat haittaohjelmien suojaukset, kattavat URL:n estot, kiristysohjelmien suojan ja webkameran kaappaukseneston. Lisäturvaa varten siinä on myös salattu selain esimerkiksi verkkopankissa asiointia varten. Itsenäisten testifirmojen tekemissä testeissä Kaspersky on ollut tasaisesti yksi parhaita virustorjuntaohjelmia Macille.

Yleisilmeeltään Macin sovellus muistuttaa hyvin paljon Windows 10 -versiota, joka on niin ikään laajalti arvostettu. Sovellus tarjoaakin kattavat ominaisuudet, vaikkakaan se ei ole muuttunut hirveästi sitten viime vuoden julkaisusta.

Kaspersky Internet Security for Mac on kuitenkin aavistuksen kalliimpi valinta kuin monet sen kilpailijansa. Se on kuitenkin usein tarjouksessa, jolloin sen hinta-laatusuhde on paljon houkuttelevampi.

Lataa Kasperksy Internet Security for Mac yhtiön kotisivuilta

(Image credit: Norton)

4. Norton 360 Deluxe Loistava turva useille laitteille Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 5 Ominaisuudet: Älykäs palomuuri, pilvivarmuuskopio, VPN Osta, koska + Suojaa viittä laitetta + Paljon ominaisuuksia + Saapuu VPN:n kera Älä osta, koska - Rohmuaa keskivertoa enemmän tehoja

Norton on toinen arvostettu ja tunnettu brändi virustorjunnan saralla, eikä yhtiön palvelut Maceille ole sen heikommat. Norton 360 Deluxe tarjoaakin suojauksen viidelle Macille, Windowsille tai mobiililaitteelle. Siten se toimiikin oivana turvana, jos käyttäjällä on useita aktiivisesti käytössä olevia laitteita.

Lisäksi palvelu tarjoaa muutamia käteviä ominaisuuksia, joihin lukeutuu luonnollisesti tehokas virustorjuntaohjelmisto, kiristysohjelmien esto, palomuuri, lapsilukko, pilvivarmuuskopiot sekä salasanan hallintaohjelma. Verkkoyksityisyyttä parannetaan puolestaan Norton Secure VPN:n voimin.

Vaikka Norton 360:ssä on vakuuttavat ja kattavat ominaisuudet, se rohmuaa myös kilpailijoitaan enemmän itselleen järjestelmän suorituskyvystä.

Toisekseen palvelun hinnat ovat niin ikään melko kalliit, mutta Norton on muiden virustorjuntaohjelmien tapaan usein alennuksessa. Maltilla voi siis säästää useita pennejä tilauksen hinnasta.

Lataa 360 Deluxe tai jokin muu Nortonin virustorjuntaohjelmista yhtiön kotisivuilta

(Image credit: Trend Micro )

5. Trend Micro Antivirus for Mac Hyvä suojaus myös somekäyttäjille Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 1 Ominaisuudet: Sosiaalisen median suojaus, huijausviestien suodatin, lapsilukko Osta, koska + Loistava suojaus haittaohjelmia vastaan + Turvaa myös sosiaalisessa mediassa + Lapsilukko Älä osta, koska - Vain yhdelle laitteelle

Trend Micro Antivirus for Mac on toinen upea vaihtoehto turvatakseen Macin. Lisäksi sen virustorjuntaohjelma on saanut hyvät arvosanat itsenäisiltä testifirmoilta. Itse asiassa se on jopa yksi kärkitekijöistä haittaohjelmien suojauksessa.

Sovellukseen lukeutuvat haittaohjelmien suojaus, lapsilukko, kamera- ja mikrofonisuojaus, kalasteluyritysten esto sekä sosiaalisen median yksityisyysasetusten tarkistus, joka estää somepalveluiden kautta tehtävät hyökkäykset. Lisäksi palvelu on helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen.

Sen virustorjuntaskannaus kestää kuitenkin kilpailijoitaan pidempään, minkä lisäksi se myös hidastaa Macin käyttö melkoisesti. Sovellus ei myöskään tue kuin yhtä laitetta.

Monet sen kilpailijasta tarjoaa lisäksi enemmän ominaisuuksia. Trend Microsta puuttuu esimerkiksi palomuuri ja suojaus verkkopankissa asiointia varten. Yhtiön Pay Guard -suojattu selain on varattu ainoastaan Maximum Security for Mac -tilaajille. Tyyriimpi tilaus kattaa tosin viisi laitetta, ml. Windows- ja Android-laitteet, joten sen hankintaa kannattaa harkita.

(Image credit: Clario)

6. Clario Kaikki tarvittava aloittelijoille Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 6 Ominaisuudet: VPN, identiteettivarkaussuoja, turvallinen selain Osta, koska + Hyvä virustorjunta + NordVPN-pohjainen sisäinen VPN + Äärimmäisen käyttäjäystävällinen Älä osta, koska - Mobiilisovellus hyvin alkeellinen - Kilpailijoitaan kalliimpi

Clario pyrkii olemaan kaiken kattava suojauspaketti, ja se onnistuu tehtävässään tarjoamalla virusturvan lisäksi paljon muuta. Bitdefenderin pohjalta rakennettu virustorjuntaohjelma toimii äärimmäisen hyvin, ja muun muassa AV-Testin testeissä se sai huippuarvosanat suojauksestaan.

Virustorjunnan ohella sovelluksessa on NordVPN:n pohjalla toimiva sisäänrakennettu VPN, identiteettivarkaussuoja, suojattu selain sekä seurantaa estäviä toimenpiteitä.

Mac-sovellus on kaiken lisäksi suunniteltu helppokäyttöiseksi, mikä saattaa tosin karistaa teknologiaan perehtyneet käyttäjät toisaalle. Sen mobiilisovellukset ovat myös heikot, mikä ei nyt suoranaisesti koske juuri Mac-käyttäjiä. Tilauksilla saa kuitenkin turvan kolmelle tai kuudelle laitteelle.

Hinta on niin ikään kilpailijoitaan korkeampi, mutta sillä saa laadukkaan virustorjuntaohjelman sekä VPN-palvelun todella käyttäjäystävällisessä paketissa.

(Image credit: Avast)

7. Avast Premium Security Käyttäjäystävällinen vaihtoehto vahvalla kiristysohjelmasuojalla Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 10 Ominaisuudet: Kiristysohjelmasuoja, WiFi-tunkeutujahälytin, verkkosuojaus Osta, koska + Hyvä virustorjunta + Vakuuttava kiristysohjelmasuojaus + Kattavat verkkosuojaukset Älä osta, koska - Hinta-laatusuhteeltaan ei kaikkein paras

Avast Premium Security suojaa Macia tehokkaasti ja kattavalla varustelulla, jota ovat arvostaneet myös itsenäiset testifirmat.

Sen lisäksi sovelluksen mukana tulee useita käteviä ominaisuuksia, kuten kiristysohjelmasuoja. Testeissämme kyseinen toiminto tuntui toimivan hyvin, ja se saattaisi toimia myös toistaiseksi tuntemattomia uhkia vastaan.

Sovellus turvaa myös verkkoselailemisen ja estää käyttäjää joutumasta kalastusyrityksillä varustetuille sivuille. Sen WiFi-tunkeutujan tunnistin estää myös hyökkäykset omaan lähiverkkoon.

Valitettavasti Avast Premium Security turvaa vain yhden laitteen ja on siten hinnaltaan vähän kohtuuttoman kallis. Kymmenen laitetta tukeva Premium Security nostaa hintaa, mutta jää varsinkin useita laitteita käyttävälle hinta-laatusuhteeltaan paremmaksi. Kilpailijat pystyvät tarjoamaan silti edullisempia ja parempia vaihtoehtoja.

(Image credit: ClamXAV)

8. ClamXAV Luotettava MacOS-skannaaja Tekniset tiedot Suojattujen laitteiden maksimimäärä: 9 Ominaisuudet: Mainosohjelmien blokkaus, Time Machine -suojaus, kiristysohjelmien suojaus Osta, koska + Macille suunnitellut työkalut + Helppokäyttöinen Älä osta, koska - Vähän ominaisuuksia - Ei verkkosivujen suodatusta

ClamXAV ei välttämättä vakuuta nimellään, mutta sitä käyttävät lukuisat Macilla työskentelevät IT-ammattilaiset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ClamXAV olisi liian monimutkainen, vaan sen helppokäyttöinen käyttöliittymä on itse asiassa yksi näppärimmistä tällä listalla olevista tuotteista.

Sovellus tunnistaa erinomaisesti sähköpostien liitteinä olevat virukset, ja tarjoaa myös loistavan yleisen suojauksen Macille, vaikka siitä uupuukin kilpailijoilta löytyviä työkaluja. Lisäksi se pyörii natiivisti Applen M1-pohjaisilla laitteilla.

ClamXAV on ollut vain kertaalleen itsenäisten testifirmojen testeissä vuonna 2020, mutta AV-Testin tulokset sille olivat hyvin positiiviset. Kesäkuussa 2020 tehdyssä testissä se saikin täydet pisteet.

Mac-virustorjunta: UKK

Mikä on paras virustorjuntaohjelma Macille? Tällä hetkellä valintamme parhaaksi Macin virustorjuntaohjelmaksi on Bitdefender for Mac. Se on myös saatavilla osana yhtiön kokonaisvaltaista Bitdefender Total Security -tilausta. Siinä yhdistyvät todistetusti kyvykäs virustorjuntasuojaus, kattavat ominaisuudet ja helppokäyttöinen Mac-sovellus.

Tarvitsenko todella virustorjuntaohjelmaa Macille? Se riippuu itsestäsi. Tartunnan riski on melko pieni, ja jos harrastat perinteisiä verkkosuojauksen käytäntöjä etkä jää yleisimpien huijausviestien armoille, selviät luultavasti ilman ongelmia. Jopa kiristysohjelmat voi kiertää varmuuskopioimalla kaiken tärkeän. Mutta jos olet koskaan kokenut sen sekasotkun, jonka haittaohjelma tekee Windows-käyttöjärjestelmälle ja kuinka vaikeaa sen palauttaminen on, saatat haluta varmistaa koneesi. Siten kysymys ei niinkään kuulu, onko virustorjuntaohjelma hintansa väärti, vaan onko sinun aikasi suojausohjelmaa arvokkaampi.

Vaikuttaako virustorjuntaohjelma Macin suorituskykyyn? Monet meistä mieltävät virustorjuntaohjelmien heikentävän suorituskykyä, mutta todellisuudessa niillä ei ole niin suuri vaikutus kuin luulemme. AV-Test on havainnut tekemissään testeissä, ettei ClamXav, MacKeeper, Kaspersky ja Norton tehneet merkittävää jälkeä laitteen suorituskykyyn. Erot muuttuivat kahden prosentin verran Sophosin ja Trend Micron osalta, ja neljän prosentin osalta ESET:n ja Bitdefenderin kohdalla.

(Image credit: Daniel Brunsteiner)

Miten arvotamme Macin virustorjuntaohjelmat Vaikka virustorjuntaohjelmia Macille on huomattavasti vähemmän kuin Windowsille, niitä on silti moninkertaisesti enemmän kuin vielä vuosi sitten. Erinomainen AV-TEST käy säännöllisesti läpi saatavilla olevia virustorjuntaohjelmia, ja heidän viimeisin testi ajettiin joulukuussa 2020 macOS Catalinalla. Heidän päätestauskohdat ovat haittaohjelmien tunnistus, virheelliset tunnistukset ja suorituskyky. Macin haittaohjelmien kohdalla seitsemän pakettia tunnistettiin 100 % tarkkuudella ilman virheellisiä tunnistuksia. Yhdistämme AV-TEST:n löydöt meidän omiin tuotetesteihin ja arvosteluihin. Keskitymme niissä käytettävyyteen, ominaisuuksiin ja siihen, kuinka hyvin ne toimivat päivittäisessä käytössä.

Kannattaako valita maksullinen vai ilmainen virustorjuntaohjelma Macille? Sama väittely käydään niin Macilla kuin PC:llä. Ilmainen virustorjuntaohjelma on tehokas suojaamaan uhkia vastaan, mutta niistää uupuu usein maksullisissa olevia ominaisuuksia. Jos lähiverkossa on kiinni useita eri järjestelmiä, silloin myös hyökkääjällä on useita eri kohteita päästä käsiksi verkkoon. Ylimääräiset hallintaohjelmat pystyvät pienentämään näiden tapausten riskiä. Mac-laitteita pidetään yleisesti turvallisempina kuin PC:tä, mutta niissäkin on omat haavoittuvuudet. Jos haluat ehdottomasti käyttää ilmaista virustorjuntaohjelmaa Macille, olemme valinneet alapuolelle muutaman parhaan vaihtoehdon.

5 parasta virustorjuntaohjelmaa Macille 2021

(Image credit: Avast )

1. Avast Free Mac Security Vahva kaiken kattava suoja Osta, koska + Reaaliaikainen suojaus + Estää pääsyn vaarallisille sivuille + Tunnistaa verkon haavoittuvuudet Älä osta, koska - Vaatii päivityksen joihinkin ominaisuuksiin

Avast Free Mac Security tarjoaa Macia varten lisäturvaa varsin kattavan ominaisuuslistan kera.

Virustorjunnan osalta siinä on reaaliaikainen suojaus, minkä lisäksi käyttäjä voi käynnistää skannauksen halutessaan joko koko järjestelmälle tai yksittäisille tiedostoille. Skannaus on mahdollista myös ajoittaa.

Web Shield varoittaa puolestaan haitallisista verkkosivuista, estää vaaralliset lataukset ja sähköpostien liitteet, sekä suojaa yksityisyyttä estämällä turhan äkäiset mainosohjelmat. Avast lisäksi tarkastaa käyttäjän lähiverkon, reitittimen ja siihen liitetyt laitteet ja kertoo mahdollisista haavoittuvuuksista.

Sovellusta ei kuitenkaan testata usein itsenäisten testifirmojen testeissä, mutta AV Comparativen vuonna 2018 tehdyssä testissä Avast suoriutui hyvin tunnistamalla 100 % kaikista uhista.

Lisäominaisuuksia kaipaaville maksulliseen versioon päivittämällä saa kiristysohjelmasuojauksen ja hälytyksen, jos WiFi-verkkoon tunkeudutaan tai lähiverkkoon pyritään tekemään muutoksia.

(Image credit: Avira )

2. Avira Free Antivirus for Mac Estä uusimmat haittaohjelmat ennen kuin on liian myöhäistä Osta, koska + Reaaliaikainen suojaus + Tunnistaa Macin ja Windowsin uhkia Älä osta, koska - Ei verkkosuodatusta

Siinä, missä monet virustorjuntaohjelmat houkuttelevat asiakkaita kattavilla ominaisuuksilla, Avira Antivirus for Mac lähestyy asiaa yksinkertaisemmalla ja kevyemmällä otteella. Se ei tarjoa verkkosuodatinta, lähiverkon skannausta tai muitakaan suojauksia, vaan keskittyy pitämään laitteen puhtaana haittaohjelmista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ohjelmassa riittäisi tehoja. Reaaliaikainen skannaus tutkii kaikki tiedostot ja eristää mahdolliset uhat välittömästi. Ajastimen avulla skannauksen voi suorittaa automaattisesti sovittuina aikoina, tai sitten sen voi suorittaa itse halutessaan.

Sovellus ei myöskään turvaa ainoastaan Mac-uhkia vastaan, vaan tunnistaa myös Windows-pohjaisia viruksia ja haittaohjelmia.

Tunnetuimmat testifirmat eivät ole testanneet Avira Free Antivirusta hetkeen, mutta AV Comparativen edellisen testin perusteella Avira tunnisti 100 % haittaohjelmista. Yhtiöllä on myös vahva side PC-puolella, joten uskomme tarjoavan varman suojan myös Macille.

Vaikka tässä listassa esitellään vain ilmaisia virustorjuntaohjelmia, emme voi olla mainitsematta maksullista Avira Antivirus Prota. Sen myötä käyttäjät saavat tuen ja turvan kolmelle laitteelle (Mac, Windows, Android) yhdellä lisenssillä.

(Image credit: Bitdefender )

3. Bitdefender Virus Scanner for Mac Helppokäyttöistä suojausta Osta, koska + Helppokäyttöinen + Omat päivitykset tunnin välein Älä osta, koska - Ei reaaliaikaista suojausta

Bitdefender Virus Scanner on kevyt ja ilmainen haittaohjelmien metsästäjä, joka tunnistaa niin Mac- kuin Windows-pohjaiset uhat.

Sen yksinkertainen käyttöliittymä on äärimmäisen helppokäyttöinen. Se kertoo selkeästi järjestelmän tilan, ja neljä erillistä painiketta suorittaa joko nopean skannauksen kriittisten kohteiden osalta, koko järjestelmän syväskannauksen, juoksevien sovellusten pikaskannauksen tai käyttäjän valitseman tiedoston.

Ohjelma ei myöskään jätä käyttää odottamaan seuraavaan päivään uutta virustunnistuspäivitystä, vaan Bitdefender päivittää listan joka tunnin välein ja aina ennen skannausta.

Mahdollisuus jättää skannauksesta pois tiedostoja ja kansioita on myös iso plussa, sillä se lyhentää skannauksen aikaa ja vapauttaa resursseja muualle.

Sovellus ei kuitenkaan tarjoa lainkaan reaaliaikaista suojausta tai verkkosuodatusta, jotka ovat peruskauraa muissa suojausohjelmissa. Mutta sen yksinkertaisuus tekee Bitdefender Virus Scannerista oivan toissijaisen virustorjuntaohjelman pääsovelluksen rinnalle.

(Image credit: Malwarebytes )

4. Malwarebytes for Mac Helppo ja nopea turva tunnetulta nimeltä Osta, koska + Kevyt + Nopea skannaus Älä osta, koska - Ei reaaliaikaista suojausta

Macin virustorjuntaohjelmat eivät ole ainoastaan viimeisimpien kiristysohjelmien tunnistusta varten. Monet niistä pystyvät myös poistamaan mainosohjelmat ja muut tarpeettomat sovellukset, jotka eivät välttämättä ole vaarallisia mutta hidastavat järjestelmän toimintaa.

Malwarebytes on poistanut Windows-uhkia jo vuodesta 2006 lähtien ja sen Mac-versio on yhtä yksinkertainen, helppokäyttöinen ja tehokas.

Sovellus on kevyt ja ei vie tilaa juuri nimeksikään, joten sen unohtaa melkein heti asennettuaan. Vaikka siinä ei ole reaaliaikaista suojausta, se ei suinkaan ole tehoton toimija. Sen vuoksi se vie myös vähemmän resursseja koneelta, eikä se haittaa muiden koneella olevien virustorjuntaohjelmien toimintaa.

Malwarebytesin suorituskyky on niin ikään vakuuttava, ja yhtiö väittää keskimääräisen järjestelmän skannauksen kestävän alle 15 sekuntia. Palvelusta on tarjolla myös erillinen Premium-tilaus, joka tunnistaa ja estää uhat reaaliajassa. Malwarebytes käynnistyykin Premium-tilauksella 30 päivän koejaksolla, mutta jos maksullista vaihtoehtoa ei halua, voi palvelua jatkaa ilmaiseksi koeajan jälkeen.

(Image credit: Sophos )

5. Sophos Home for Mac Täysi suojaus täysin ilmaiseksi Osta, koska + Paljon ominaisuuksia + Tarkka tunnistus + Suojaa Mac- ja PC-laitteita yhdellä tilillä Älä osta, koska - Perusominaisuudet

Ilmaisia virustorjuntaohjelmia on tullut markkinoille kuin sieniä sateella, joten erottautuminen joukosta voi olla hankalaa. Brittiläinen Sophos on kuitenkin selkeä erottuja: se tarjoaa enemmän ominaisuuksia ilmaiseksi kuin moni maksullinen kilpailija.

Valikoimaan kuuluu muun muassa saastuneen järjestelmän skannaus, reaaliaikainen suojaus hyökkäyksiä vastaan, vaarallisten sivujen esto selaimessa sekä lapsilukko. Lisäksi sovellus tukee kolmea Mac- tai Windows-laitetta yhdellä tilillä, minkä lisäksi niitä voi tarkastella ja hallita yhden verkkokonsolin kautta.

Ominaisuuksia ei ole myöskään lisätty vain heikon virustorjuntaohjelman peittämiseksi, sillä AV Testin joulukuussa 2017 tehdyssä testissä Sophos pärjäsi suojauksessaan samalla tasolla kuin Avast, Bitdefender, Kaspersky ja monet muut isot nimet.

Ja jos haluaa lisää, maksullinen Sophos Home Premium tuo mukanaan muutamia käteviä lisäominaisuuksia: kehittyneen kiristysohjelmien suojauksen, webkameran ja mikrofonin kaappausestot, chat- ja sähköpostituen sekä mahdollisuuden turvata kymmenen laitetta.