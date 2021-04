Paras salasanan hallintaohjelma

Parhaat salasanan hallintaohjelmat tekevät omien verkkosalasanojen hallinnasta helppoa, vaivatonta sekä ennen kaikkea turvallista.

Tämä on nyt pandemian aikaan erityisen tärkeää, sillä yhä useampi ihminen on joutunut työskentelemään kotona. Tällöin turvallisuusasiat, kuten työpaikan sovellusten salasanojen suojaaminen nousee entistä tärkeämpään rooliin.

Monilla meistä on lisäksi tusinoittain erilaisia käyttäjätilejä verkkosivuille, joten samoihin salasanoihin sortuminen on usein se helpoin ratkaisu. Vaikka se voi olla vaivatonta, siinä piilee suuri riski: jos yksikin verkkosivu joutuu tietomurron uhriksi, käyttäjän kaikki tilit ovat silloin vaarassa.

Olemme testanneet useita kymmeniä salasanan hallintaohjelmia, joista päädyimme lopulta käyttämään vain muutamaa hyväksi havaittua vaihtoehtoa. Parhaan ja oman salasanamanagerin valinta on tärkeää, joten olemme valinneet pitämistämme kaikkein luotettavimmat ja parhaimmat. Monet vaihtoehdot tarjoavat lisäksi ilmaisen tai maksullisen vaihtoehdon, joten valinnanvaraa pitäisi löytyä riittävästi.

Hyvä salasanan hallintaohjelma ei ainoastaan helpota muistamaan lukuisten eri käyttäjätilien salasanoja, vaan se auttaa pitämään ne myös turvassa vahvoilla salasanoilla, joita on mahdoton arvata. Lisäksi ne pidetään tallessa turvallisesti suojatussa holvissa.

Alla olevat vaihtoehdot on tarkoitettu pääasiallisesti yksittäisille käyttäjille. Olemme listanneet erikseen parhaat salasanan hallintaohjelmat yrityksille, minkä lisäksi olemme kirjoittaneet oppaat parhaista salasanageneraattoreista ja salasanan palautusohjelmista.

(Image credit: Dashlane)

Voit nauttia rajoitetun ajan 50 prosentin alennuksen Dashlane Premiumista käyttämällä koodia CYBER20.

Dashlane on kyvykäs yhdelle laitteelle suunniteltu salasanan hallintaohjelma, johon voi tallentaa jopa 50 eri tiliä monivaiheisella tunnistuksella. LastPassin lailla se kykenee tosin moneen muuhunkin asiaan; siihen voi tallettaa monenlaista informaatiota sekä se täyttää automaattisesti osoite- ja henkilötietot.

Palvelun maksullinen versio on vielä vakuuttavampi kattaus, jonka avulla kaikki salasanat voi synkronoida kaikkien laitteiden välillä. Lisäksi se tarkkailee pimeää verkkoa mahdollisten datamurtojen varalta ja lähettää henkilökohtaisia varoituksia, jos käyttäjän omat tiedot ovat vuotaneet.

Lisäksi sen mukana saa suojatun tallennustilan esimerkiksi skannattuja henkilöllisyyspapereita tai vakuutustodistuksia varten, sekä VPN:n.

Kaikki tämä luonnollisesti maksaa. Dashlanen maksullinen palvelu on markkinoiden kalliimmasta päästä, mutta ylimääräisenä saatavat palvelut ovat sen arvoiset. Yhtiö tarjoaa myös erillisen yrityskäyttöön suunnitellun ratkaisun.

Lue arvostelu: Dashlane

(Image credit: NordPass)

NordPass on todella kyvykäs salasanamanageri, jossa on selainlaajennukset Chromelle, Firefoxille, Edgelle ja Operalle. Se toimii lisäksi Windowsilla, macOS:lla, Linuxilla sekä Android- ja iOS-laitteilla.

Vahvan salasanasuojauksen lisäksi NordPassissa on vahvojen salasanojen suosittelija, turvattu säilö pankkikorteille sekä pankkitiedot nopeita verkkokauppaostoksia varten.

Maksullisella tilauksella kaiken tämän voi synkronoida kuuden eri laitteen kanssa. Ilmainen versio tukee ainoastaan yhtä, mutta maksullisen tilauksen ominaisuuksia voi testata ilmaiseksi viikon ajan.

Palvelu ei myöskään rajoita salasanojen määrää, kuten monet muut palvelut. NordPass ei kuitenkaan täytä automaattisesti lomakkeita toisin kuin muut.

NordPass on silti oikein kyvykäs salasanan hallintaohjelma, joka kattaa perustoimintojen lisäksi hieman ylimääräistä.

Lue arvostelu: NordPass

(Image credit: RoboForm)

RoboForm on toinen monipuolinen salasanan hallintaohjelma, jossa on laajennukset isoimpien selainten ja Android- sekä iOS-laitteiden kanssa.

Sen ilmainen versio on erinomainen ja tarjoaa turvatun holvin kirjautumistiedoille, salasanan vahvuuden tarkastaja sekä salasanageneraattori, jolla voi luoda vahvoja ja murtamattomia salasanoja.

Toisin kuin LastPassissa, RoboFormin ilmaisversio ei synkronoi salasanoja useiden laitteiden välillä. Sitä varten täytyy tilata maksullinen palvelu, mutta hinnat ovat onneksi kohtuulliset. Rahaa vastaan saa käteviä ominaisuuksia, kuten monivaiheisen tunnistuksen, 24/7-tuen sekä mahdollisuuden jakaa kirjautumistiedot turvallisesti.

Lue arvostelu: Roboform

(Image credit: 1Password)

1Password on salasanan hallintaohjelma, joka ei tarjoa suojausta vain yksilöille ja yrityksille, vaan jaetun salasanasuojauksen koko perheelle.

Palvelu on tarjolla joko yksittäisille henkilöille tai koko perheelle, jolloin maksimissaan viisi henkilöä voi käyttää palvelua kirjautumistietojen suojelemiseen. Yrityskäyttöön suunniteltu ratkaisu toimii erinomaisesti varsinkin näin etätyön aikana sekä ylipäätään tiimi- tai yrityskäytössä.

Näiden lisäksi 1Password suojelee käyttäjää murroilta ja muilta vaaroilta, kuten näppäilytallentimilta ja kalastusyrityksiltä.

Lopputulos on turvallinen ja kyvykäs salasanamanageri, joka kattaa niin yksityis- kuin yrityskäytön kotona ja toimistolla.

Lue arvostelu: 1Password

(Image credit: LastPass)

LastPass on helppokäyttöinen, turvattu ja ominaisuuksiltaan rikas vaihtoehto, josta on tarjolla ilmainen ja maksullinen versio.

Kaikki data suojataan AES-256-bittisellä salauksella hyödyntäen PBKDF2 SHA-256:ta sekä suolasalauksella (salted hash), joita ei ole rajoitettu ainoastaan salasanoihin. Palveluun voi säilöä myös omat pankkikorttitunnukset ja osoitteen, jotka syötetään automaattisesti verkkokaupoissa. Lisäksi siinä on monia muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

LastPassin ilmainen versio on niin ikään erinomainen, mutta maksulliset palvelut ovat hyvänhintaisia ja tuovat paljon hyödyllisiä lisäominaisuuksia, kuten mahdollisuuden kirjautua puhelimen sovelluksiin. Vain hyvin harvat salasanamanagerit tarjoavat saman mahdollisuuden, ja ominaisuus voi olla kriittinen puhelimen hävitessä, jolloin ihmiset eivät pääse käyttäjän sähköposti- tai sosiaalisen median tileille.

Yksi lempiominaisuuksistamme on monivaiheinen tunnistus, joka suojaa käyttäjää kalastusyrityksiltä vaatien lisätietoja kirjautuessa. Tähän lukeutuvat muun muassa mobiilisovellukseen satunnaisesti luotava koodi tai sormenjälkitunnistus.

Nykyään LastPass tarjoaa ainoastaan rajattoman määrän tuettuja laitteita joko mobiili- tai työpöytälaitteille, joiden väliltä käyttäjä joutuu valitsemaan ennen palvelun käyttöönottoa.

Lue arvostelu: LastPass

(Image credit: Keeper)

Keeper Password Managerista ei ole olemassa ilmaista versiota, mutta sen maksullista vastinetta voi kokeilla 30 päivää ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Keeper onkin yksi monipuolisimmista vaihtoehdoista tällä hetkellä. Se tukee käytännössä kaikki tärkeimpiä selaimia, iOS- ja Android-laitteita sekä Windowsia, macOsia sekä Linuxia. Se tukee lisäksi biometristä tunnistusta mobiililaitteilla ja synkronoi tiedot kaikkien laitteiden välillä.

Dashlanen maksullisen version lailla Keeper varoittaa käyttäjää, jos hänen tiedot on vuotaneet viimeaikaisessa datamurrossa. Se myös huomauttaa, jos salasana on erityisen heikko tai sitä on käytetty aiemmin, minkä jälkeen se ehdottaa vahvempaa vaihtoehtoa.

Palvelusta on tarjolla myös erinomainen perheversio, joka tukee kaikkien perheenjäsenten tilejä. Sen lisäksi siinä on erinomainen turvallinen tiedostojen jako perheenjäsenten kesken sekä salattu viestiohjelma, joka on hyvä vaihtoehto WhatsAppille.

Lue arvostelu: Keeper

(Image credit: Bitwarden)

7. Bitwarden Erinomainen ilmainen vaihtoehto VISIT SITE Useiden laitteiden synkronointi Avoin lähdekoodi Erinomainen ilmaissovellus Tavanomainen työpöytäversio

Bitwarden on avoimen lähdekoodin ohjelma, joka on käyttäjäystävällinen ja äärimmäisen turvallinen. Siinä on lisäksi lähes kaikki tarvitta yksityiseen, tiimi- ja yrityskäyttöön.

Palvelun perustilaus keskittyy salasanan hallintaan, mutta jopa ilmainen versio tukee usean laitteen synkronointia sekä rajatonta verkkotallennustilaa. Maksulliset versiot auttavat löytämään heikot salasanat ja turvattomat verkkosivut.

Maksullisissa vaihtoehdoissa on lisäksi paremmat työkalut isompien salasanaryhmien hallintaan, salasanojen jakomahdollisuus, kaksivaiheinen kirjautuminen ja monivaiheinen tunnistautuminen.

Bitwarden ei olekaan ainoastaan paras ilmainen salasanamanageri, vaan niin kattava ja käytettävä, että se on parempi kuin monet maksulliset vaihtoehdot.

Lue arvostelu: Bitwarden

(Image credit: LogMeOnce)

8. LogMeOnce Paras salasanamanageri useiden eri alustojen välillä VISIT SITE Alustojen välinen tuki Salattu tallennustila Biometriset vaihtoehdot

LogMeOnce on salasanan hallintaohjelma, jossa on alustojen välinen tuki. Siten sitä voi käyttää huoletta niin mobiililaitteilla ja työkoneella, ja salasanat sekä kirjautumistiedot ovat aina turvassa.

Palvelu ohittaa kuitenkin yhden salasanan käytön ja korvaa ne toisenlaisilla suojausasetuksilla, jolloin käyttäjät eivät voi unohtaa omaa salasanaa. Se tarjoaa myös ylimääräisiä turvallisuusominaisuuksia, kuten mahdollisuuden suojata ja tallentaa omat kirjautumistiedot.

Se tukee lisäksi biometristä tunnistusta, kuten Face ID:tä, sormenjälkeä tai PIN-koodia. Useampi vaihtoehto tarkoittaa samalla, että laitteet voi suojata usein eri kerroksin.

Muiden salasanamanagereiden tavoin myös LogMeOncessa on yhden kirjautumisen mahdollisuus, joten kerran palveluun kirjauduttuaan siihen ei tarvitse kirjautua yhä uudestaan.

Lue arvostelu: LogMeOnce

(Image credit: mSecure )

9. mSecure Kyvykäs ja kehittyvä vaihtoehto VISIT SITE Ilmainen käyttää Dropboxin tai mSecure Cloudin kautta synkronointi Ei suojattua salasanojen jakoa

mSecure kattaa kaiken tarpeellisen salasanan hallintaohjelmaksi. Se tukee rajattoman määrän salasanoja, minkä lisäksi sen eri kategorioihin voi tallentaa myös muutakin kuin salasanoja. Kaikki lisäykset tukevat muokattavia alueita, joten niitä voi erotella toisistaan tageilla.

Mukana tuleva salasanageneraattori toimii niin ikään hyvin, joskaan se ei ole meidän suosikkimme. Sillä ei voi esimerkiksi luoda ihmisen luettavia sanoja, joten kaikki salasanat ovat oikeasti vain kasa sekalaisia kirjaimia ja merkkejä, joita on vaikea kirjoittaa ilman automaattista täydennystä.

mSecure on kuitenkin laadukas vaihtoehto yksilöille, sillä siinä on usean laitteen synkronointi ja kustomoitavat sapluunat. Se on myös edullinen ratkaisu. Ainoa merkittävämpi puute on perhe- ja tiimijaon olemattomuus.

Lue arvostelu: mSecure

(Image credit: Zoho)

Jos haluat jakaa salasanoja tiimin kesken, silloin Zoho Vault tarjoaa hyvän hallintaohjelman. Sen käyttäjä- ja oikeudenhallinta sekä salasanaominaisuudet erottavat sen muista kilpailijoistaan, ja sillä on helppo muuttaa isoja määriä salasanoja kerralla.

Zoho Vault voidaan integroida lisäksi kolmannen osapuolen sovelluksiin, kuten Gmailiin, Dropboxiin, Microsoft Active Directoryyn tai Microsoft 365:een. Yritykset voivat käyttää lisäksi Single Sign Onia (SSO) pilvipalveluissa, kuten Salesforcessa tai Slackissa. Lisäksi sovelluksella on oma API, joten sen voi integroida myös yritysten omiin ohjelmiin.

Palvelu tarjoaa erinomaisen turvan, hyvät säätömahdollisuudet käyttäjien ja salasanojen suhteen sekä erinomaisen integraatiotuen. Se on lisäksi edullinen ja sen tukupalvelut ovat eräät parhaimmista.

Emme kuitenkaan suosittele tätä yksityiskäyttöön, sillä sen ominaisuudet on suunniteltu nimenomaan tiimeille ja yrityksille. Heille kyseessä on kuitenkin erinomainen salasanan hallintaohjelma.

Lue arvostelu: Zoho Vault

Ilmaiset vs maksulliset salasanamanagerit: hyvää ja huonoa Dr. Sid Potbhare, Untethered Labsin toimitusjohtaja, kertoo meille ilmaisten ja maksullisen salasanan hallintaohjelmien hyvistä ja huonoista puolista eritoten yrityskäytössä. Salasanamanagereista on nopeasti tullut tärkeä työkalu, jolla hallita alati kasvavaa salasanojen joukkoa. Salasanan hallintaohjelmat säilövät yksinkertaisimmillaan salasanat "holveihin", joihin pääsee käsiksi "pääsalasanalla". Niissä on kuitenkin muutamia kehittyneempiä ominaisuuksia, joita etenkin maksulliset palvelut tarjoavat ja jotka tekevät näiden käytöstä tehokkaampia ja käytännöllisempiä. Ilmaiset salasanamanagerit Kun käyttäjä on kirjautunut salasanaholviinsa, kaikki tallennetut salasanat ovat käytettävissä tai kopioitavissa, jolloin niitä ei tarvitse muistaa tai kirjoittaa toistuvasti uusiksi. Nämä salasanat voi toisinaan myös tallentaa suoraan selaimeen, jolloin ne on heti valmiina käytettäväksi. Yleinen ominaisuus kaikissa ilmaisissa salasanamanagereissa on niiden kirjautumistietojen automaattinen täydennys. Nämä nopeuttavat palveluihin ja sivuille kirjautumista. Siten niihin voi luoda vahvat salasanat, jolloin ne ovat entistä turvatumpia, eikä niihin kirjautumiseen mene kauaa aikaa. Niissä on toivottavasti myös automaattinen salasanan tallennus, jolloin uuden salasanan luodessa palvelu tunnistaa sen ja tallentaa sen automaattisesti myöhempää käyttöä varten. Muita hyviä ominaisuuksia ovat mahdollisuus luoda vahvoja salasanoja, outouksien tunnistaminen kirjautuessa sekä mahdollisuus käyttää toisenlaisia keinoja holviin kirjautuessa, kuten biometrisiä tunnisteita. Ilmaisissa vaihtoehdoissa on myös rajoitteita, kuten mahdollisesti rajattu käyttäjämäärä tai salasanamäärä. Maksulliset salasanamanagerit Yksittäiselle käyttäjälle maksulliset versiot eivät välttämättä tuo riittävästi lisäominaisuuksia maksun tueksi. Yrityksille niistä on usein sen sijaan suurta hyötyä. Ensinnäkin salasanamanagerien asentaminen yrityksiin on usein helppoa. Niiden avulla voi luoda minimivaatimukset salasanoille, jolloin työntekijät joutuvat luomaan vahvoja salasanoja. Yksi tärkeistä maksullisten vaihtoehtojen ominaisuuksista on lisäksi salasanojen jakaminen. Tämä on elintärkeä ominaisuus etenkin silloin, kun yhdessä käytetyt sovellukset vaativat monimutkaisia salasanoja. Salasanojen jakaminen auttaakin organisaation pyöritystä, minkä lisäksi myös salasanojen muuttaminen tai poistaminen on usein helpompaa. Se myös vähentää tilanteita, joissa salasana kirjoitetaan ylös paperille ja on siten helposti varastettavissa. Salasanojen jakaminen yleisesti on todella iso turvallisuusriski, jos niitä ei ole suojattu millään tavalla. Monet salasanamanagerit antavat myös laitteiden välisen synkronoinnin. Tämä on kätevä ominaisuus etenkin silloin, kun työntekijöillä on useita eri laitteita, joilla palveluihin on mahdollista päästä käsiksi. Osa palveluista voidaan myös integroida yrityksen servereille. Tällöin salasanat ovat turvassa omilla palvelimilla, jolloin ne eivät vuoda esimerkiksi palveluntarjoajan joutuessa tietomurron kohteeksi. Kuluttajat voivatkin selvitä hyvin pelkällä ilmaisella versiolla, mutta yritysten kannattaa harkita mahdollista investointia oikeaan salasanan hallintaohjelmaan. Sen hyödyt usein kattavat niiden maksun.

Kannattaako salasanoja säilyttää selaimessa? Kysyimme Kevin Mitnickiltä, KnowBe4:n päähakkerointivastaavalta, kannattaako salasanoja säilyttää selaimessa. Salasanojen säilyttäminen selaimessa on yksi vaihtoehto hallinnoida salasanoja, mutta siihen on olemassa paljon turvallisempia vaihtoehtoja salasanamanagereiden avulla. Keskitetyn työkalun avulla omien tunnusten seuraaminen on entistä turvallisempaa, eikä samaa saavuteta selaimissa. Yksi tällainen tekijä on pääsalasanan olemassaolo. Selaimet tallentavat kirjautumistiedot, jolloin ne on helposti saatavilla aina verkkosivuilla käydessä. Mutta samalla lailla ne on myös kaikkien muiden käytettävissä, jos ne pääsevät jollain tapaa käsiksi käyttäjän tietokoneeseen. Salasanaholvin avulla kaikki on synkronoitu yhteen paikkaan ja usealle eri selaimelle. Niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin käyttäjä, jolla on salasanan purkuavain. Salasanaholvit on suojattu, ja ne säilötään pilvipalvelimilla. Käyttäjällä on siten ainoa pääsy sinne. Toisin sanoen käyttäjän vahva salasana pitää holvin turvassa ja ilman sitä kukaan ei pääse käsiksi kirjautumistietoihin. Useiden eri selainten käyttö tuo omat haasteet salasanojen hallintaan. Vaikka salasanat tukevat salasanojen luomista, omien salasanojen sekä henkilökohtaisten tietojen turvallisuus on elintärkeää. Valitettavasti selaimet eivät tarjoa monivaiheista tunnistusta, kun salasanaholveihin kirjautuu uudella laitteella. Toinen yleinen väärinkäsitys on pitää salasanoja turvassa erillisessä dokumentissa tai taulukossa, joka on itsessään suojattu salasanalla. Näihin on kuitenkin mahdollista päästä käsiksi monilla eri työkaluilla, jotka erikoistuu salasanojen murtamiseen.