Paras ohjelma videopuheluihin 2020: lisävauhtia kotikonttorin etäpalavereihin

Yhä useammat yritykset ovat koronaviruksen eli COVID-19:n jyllätessä pakotettuja etsimään uusia tapoja työskentelyn jatkamiseen. Vaikka etätyöskentely rajoittaa väkisinkin osaa yhtiöiden toiminnasta, erilaiset sovellukset mahdollistavat arjen jatkumisen mahdollisimman sujuvana. Erityisesti videopuhelut ja -palaverit ovat kriisiaikana erityisen tärkeitä, joten tarkastimme markkinoiden parhaat sovellukset tapaamisten pitämiseen verkon ylitse.

Vaikka kasvotusten pidettävät palaverit ovat aina tärkeitä, mahdollistaa teknologian kehittyminen yhä paremmin ja edullisemmin keskustelemisen eri paikoista. Etätoimistot ovatkin kasvattaneet suosiotaan yhä enemmän ja enemmän.

Etäpäivien suosiolle on runsaasti syitä. Työntekijöille joustavuus ja paikkasidonnaisuuden poistaminen helpottavat arkea monin paikoin, minkä lisäksi yhtiöt voivat pitää yhteyttä eri paikoissa sijaitsevien toimistojen välillä ilman ongelmia. Samalla videopuhelut mahdollistavat asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toimimisen aiempaa vaivattomammin.

Kuten mikä tahansa uusi teknologia, myös videopuhelut kärsivät aiemmin monista alkuvaiheen murheista. Nämä ovat onneksi nykyään historiaa. Monet sovellukset mahdollistavat kokousten pitämisen ilman tekniikkaongelmista, sijainnista, saavutettavuudesta, hinnasta tai muista kysymysmerkeistä murehtimista.

Samalla siirtyminen videopuheluihin mahdollistaa hiilijalanjäljen pienentämisen, sillä sovellusten ansiosta matkustaminen ei ole lainkaan yhtä välttämätöntä kuin aiemmin. Ympäristöystävällisyyttä arvostavat organisaatiot voivatkin pitää keskustelunsa ilman saastuttamista tai matkaan kuluvaa kallisarvoista aikaa tuhlaten. Ihmisiä ei enää tarvitse saada samaan paikkaan tapaamista varten.

VIdeopuhelut ovat yleistyneet Facetimen ja Skypen kaltaisten sovellusten ansiosta myös ihmisten vapaa-ajalla. Yrityksiltä odotetaan samaan teknologiajunaan hyppäämistä, sillä etätapaamisilla voi ohittaa monia ongelmakohtia.

Techradar haluaa helpottaa yritysten videopuheluiden aloittamista kokoamalla markkinoiden parhaat vaihtoehdot yhteen artikkeliin. Oppaan alkuun on nostettu maksulliset vaihtoehdot, joiden perässä on nostettu vielä ilmaiset sovellukset omaksi listakseen.

Etäpalavereita mukavasti myös mobiililaitteilla

Mobiililaitteille sopiva

Hyvät sovellukset

VoIP-päivitys

GoToMeeting on LogMeinin tarjoama palvelu videopuheluihin. Kuten olettaa saattaakin, se mahdollistaa äänipuheluiden ohella videopalaverit sekä ruudun jakamisen.

GoToMeetingin tärkein valtti on sen tuki mobiililaitteille. Sovelluksen avulla palaverin voi aloittaa näppärästi älypuhelimella, mikä on monissa kilpailijoissa huomattavasti vaivalloisempi asia. Asetuksista voi hioa äänen- ja kuvanlaatua entistä paremmaksi, minkä lisäksi yhdellä klikkauksella saa kutsuttua osallistujia puheluun tai chattiin.

Mobiiliversiosta on omat erilliset versiot Android- ja iOS-laitteille. Molemmat ovat saaneet erittäin positiivista palautetta, mikä on omiaan kertomaan kokonaisuuden toimivuudesta. Suurin osa kilpailevista vaihtoehdoista kärvistelee joko laadun tai käytettävyyden saralla.

Hinnoittelu on varsin suopea. Kaikki tärkeimmät ominaisuudet kattava peruspaketti irtoaa vuoden paketilla 12 dollarin kuukausihintaan tai erikseen 14 dollarin kuukausihinnalla. Basic-versiolla palaveriin saa kutsuttua 150 osallistujaa, mikä lienee normaalissa käytössä enemmän kuin riittävästi.

Yritysversio puolestaan kustantaa 19 dollaria kuukaudessa (16 dollaria mikäli maksaa koko vuoden kerralla). Bisneskäyttöön tarkoitettu paketti mahdollistaa 250 kekustelijaa sekä järjestelmänvalvojan ominaisuuksia. Lisäksi sen avulla saa mukaan niin piirtämistyökalut kuin mahdollisuuden hiiren jakamiselle. Erillinen Enterprise-tuki organisaatiolle mahdollistaa jopa 3 000 osallistujaa.

Vaikka GoToMeetingissä on monia hyviä puolia, esimerkiksi bisneskäyttöön tarkoitettua VoIP-ratkaisua etsivien kannattaa kääntää katse GoToConnectin suuntaan, joka tarjoaa myös pilvipohjaisen puhelinjärjestelmän . GoToConnectin pakettiin kuuluu mukaan myös GoToMeetings, joten se on kokonaisuutena edullisempi vaihtoehto.

Verkkopohjainen vaihtoehto videopuheluihin pienemmille yrityksille

Ilmainen versio

Ei vaadi lataamista

Monipuoliset ominaisuudet

CyberLink on taiwanilainen sovelluskehittäjä, joka on perustettu vuonna 1996. U Meeting on yhtiön kehittämä ohjelma videopalavereihin.

CyberLink U Meeting tarjoaa neljä erihintaista vaihtoehtoa.

Perusversio Basic on ilmainen. Sen avulla 25 osallistujaa voi kokoontua enintään 30 minuutiksi kerrallaan.

Pro 50 -versio puolestaan kustantaa 29,99 dollaria kuukaudessa. Se mahdollistaa 50 henkilön ja enintään 24 tunnin palaverit. Mukana on myös admin-työkalut sekä PerfectCam.

Pro 100 -versio maksaa 49,99 dollaria kuukaudessa ja tarjoaa muutoin samat ominaisuudet kuin Pro 50 -malli, mutta osallistujakatto on nostettu sataan.

Enterprise Features -paketti on suunniteltu yrityskäyttöön, ja se sisältää aiempien ominaisuuksien lisäksi kokousseurannan, laajennetun käyttötuen sekä paremman suojauksen. Tarkempia tietoja pitää pyytää suoraan kehittäjältä.

Ominaisuuksista silmille pomppaa PerfectCam. Sovellus luo käyttäjän kasvoille ehostuksen, jonka luvataan tuovan entistä ammattimaisemman ulkoasun.

U Meeting on tyystin verkkopohjainen, minkä vuoksi se ei sovellu aivan kaikkiin tarkoitusperiin. Toisaalta se on myös valttikortti, sillä sovellusta ei tarvitse erikseen ladata uusille työasemille. Sovelluksella ei ole tukea videonauhoitukselle tai VoIP-järjestelmään soittamiselle.

Helppokäyttöinen ja edullinen Zoom tehostaa videopalavereitasi

Ilmainen versio

Käyttäjäystävällinen

Kaipaisi lisää tietoturvaominaisuuksia

Zoom Meetings tarjoaa videopalaverit ja viestinnän niin tietokoneille kuin mobiililaitteillekin. Sen etuna ovat nopeus, helppous sekä laaja kattaus erilaisia ominaisuuksia.

Sovellus erottuu HD-laatuisella kuvan- ja äänenlaadulla, minkä lisäksi sen avulla jopa 1 000 kokoustajaa pääsee saman digipöydän äärelle. Periaatteessa sen avulla voi myös pyörittää jopa 49 videota samalla ruudulla, mutta tämä vaatii jo melkoisen kookkaan näytön.

Tapaamiset voi taltioida paikallisesti tai pilveen, minkä lisäksi erilaisia muistiinpanoja voi kaivaa arkistosta näppärästi erillisellä hakutyökalulla. Erityisen arvokkaita ominaisuuksia ovat mahdollisuus ruudun- ja tiedostonjakoon, hakuhistoriaan sekä 10 vuoden arkistoon. Kokoukset voi myös tarpeen tullen eskaloida kahdenkeskisiksi puheluiksi.

Sovellus sisältää sisäisen tietosuojan, joka perustuu 256-bittiseen TLS-suojaukseen. Tämä koskee niin tapaamisia kuin tiedostojen jakamistakin. Aikataulujen sorvaaminen onnistuu suoraan Gmailin, Outlookin sekä iCalin kautta.

Ilmaisversio mahdollistaa 100 käyttäjän ja 40 minuutin palaverit. Lisäominaisuuksia sekä tiimin organisointia voi edesauttaa 14,99 dollaria kuukaudessa kustantavalla maksullisella versiolla. Mikäli haluaa kaikki yritysherkut käyttöön, kustantaa paketti 19,99 dollaria kuukaudessa.

Tulevaisuuteen tähyilevä videopuhelusovellus kokeilee rohkeasti uusia ominaisuuksia

Kuukauden ilmaisjakso

Tuki Dolby-äänelle

Analytics

Vuonna 2009 perustettu BlueJeans pitää pääkonttoriaan Kaliforniassa. Yhtiö tarjoaa pilvipohjaisen alustan videopalavereille.

Vaihtoehto on saatavilla kolmella eri hintahaarukalla. Varsinaista ilmaisversiota ei ole saatavilla, mutta pakettia saa kokeilla ensimmäiset 30 päivää ilmaiseksi.

Yksittäiselle käyttäjälle suunnattu Me-versio maksaa 14,99 dollaria kuukautta kohden, mikäli tilauksen tekee koko vuodeksi. Tämä tarjoaa mahdollisuuden 50 kokousvieraalle, liittymisen miltä tahansa tietokoneelta sekä tuen iOS- ja Android-älylaitteille.

My Team -version vuositilaus rasittaa kukkaroa 19,99 dollarin verran kuukautta kohden. Se kattaa samat perusominaisuudet kuin Me-versiokin, minkä lisäksi mukana on mahdollisuus taltioida pilveen 10 tunnin edestä nauhoituksia, hallinnoida erillistä keskitettyä työpöytää sekä kutsua palaveriin 75 osallistujaa.

My Company -painos kattaa aiemmat ominaisuudet sekä tarjoaa alustan 150 osallistujalle. Sen mukana on saatavilla myös H.323//SUP-virtuaalihuoneet sekä huonevarausjärjestelmä. Yritysversion tilaaminen vaatii suoran yhteydenoton BlueJeansiin.

BlueJeansin erityisominaisuus on sen Dolby-tuki. Vaihtoehto sopiikin erityisesti niille, joille äänen- ja kuvanlaatu ovat kattavaa ominaisuuslistaa tärkeämpiä.

Ominaisuuksien puuttuminen on BlueJeansin pahin kompastuskivi. 30 päivän kokeilujakson avulla on kuitenkin helppoa tarkistaa mikäli nykyinen kattaus vastaa käyttötarpeita.

Näppärä työkalu elävöittämään etätapaamisia

Ilmainen vaihtoehto

Tuki 4K-kuvanlaadulle

Lifesize on perustettu vuonna 2003. Austinissa ja Munchenissä päätoimistojaan pitävä yhtiö on keskittynyt korkealaatuiseen videopuhelusovellukseen, kosketusnäytöllisiin huonepuhelimiin sekä pilvipohjaisiin videojärjestelmiin.

Lifesize tarjoaa kolme hinnoitteluvaihtoehtoa. Sovellus ei ole aiemmin tarjonnut ilmaista versiota, mutta tyystin ilmainen ja selainpohjainen Lifesize Go toi tähän kaivatun muutoksen. Se on kuitenkin melko rajoitettu rajattomista puheluista ja ruudunjaosta huolimatta, sillä sen avulla samaan digineuvottelupöytään pääsee kerrallaan vain kahdeksan käyttäjää. Kokouksilla ei onneksi ole kuitenkaan maksimipituutta, minkä lisäksi osallistuminen ei vaadi sovelluksen lataamista.

Lifesize Standard on suunnattu pienille tiimeille. Sen 16,95 dollarin kuukausimaksu tarjoaa rajattomat neuvottelut enintään 100 osallistujalle. Mukana on tuki kertakirjautumiselle (SSO eli Single Sign On) sekä erilliselle käyttötuelle.

Lifesize Plus tähtää pienten ja keskikokoisten yritysten tarpeisiin. Sen 14,95 dollarin kuukausimaksu vaatii vähintään 15 käyttäjää, mutta samalla paketti tuo lisää ominaisuuksia. Sen avulla tapaamiseen mahtuu mukaan enintään 300 osallistujaa, minkä lisäksi mukana on yhteensopivuus Microsoftin sovellusten kanssa. Nauhoituksia voi tallentaa pilveen enintään tunnin verran käyttäjää kohden.

Lifesize Enterprise kustantaa 12,95 dollaria per käyttäjä, joita pitää olla vähintään 50. Sen avulla tapaamiseen saa jopa 1 000 katsojaa, rajattoman videonauhoituksen, parannellun käyttötuen sekä mahdollisuuden kustomointiin.

Ilmaisversiota lukuun ottamatta Lifesizen hinnoittelu on hitusen korkeampi kuin monilla sen kilpailevilla vaihtoehdoilla. Toisaalta se ei ole laitteeseen sidottu, mikä antaa rahalle joustavampaavastinetta. Tämän lisäksi mukana on tuki 4K-videopuheluille.

Helppo pilvipohjainen alusta kokouksille

G Suite -yhteensopivuus

Yksinkertainen ja helposti saavutettava

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Google Hangouts Meet on osa G Suite -alustaa, joka pyrkii tuomaan parhaan mahdollisen videopalaverialustan.

Sovellus on suunniteltu yksinomaan yrityskäyttöön, mikä näkyy sen mahdollisuuksissa. Ohjelma tarjoaa tuen mittavalle osallistujamäärälle, minkä lisäksi nopea käyttöliittymä tekee aloittamisesta vaivatonta.

Google Hangoutsin laajennettu versio pyrkii tekemään käytön mahdollisimman helpoksi eri järjestelmillä. Ensinnäkään se ei vaadi verkkopohjaisena vaihtoehtona sovelluksen lataamista. Toisekseen se takaa helpon puheluun liittymisen ohella vakaan alustan hyvällä äänenlaadulla.

Google Hangouts Meet tarjoaa omat sovellukset mobiilikäyttäjille niin Applen AppStoressa kuin Googlen Play Kaupassa. Lisäksi siihen on vaivatonta liittyä jo käytössä olevilla videopuhelutyökaluilla. Ainoa vaatimus on SIP- ja H.323-standardien tukeminen, joten esimerkiksi Skype for Busineksen käyttäjät pääsevät helposti mukaan. Esimerkiksi Ciscon, Lifesizen ja Polycommin käyttäjät voivat puolestaan osallistua Pexip Infinityn avulla mukaan Hangouts-kokoukseen.

Sovelluksen eduksi on laskettava sen helppokäyttöinen G Suite -alusta, joka kattaa runsaasti sovelluksia aina Google Calendarista lähtien. Sen avulla voi palaverien suunnittelun ohella myös hallita tietoja osallistumista varten.

Vaihtoehto on kattavana kokonaisuutena erittäin lompakkoystävällinen, sillä se on huomattavasti kilpailijoita edullisempi. Yhteenvetona voikin sanoa, että Hangouts Meet on edullisuutensa ja vaivattomuutensa takia hyvä vaihtoehto kaikenkokoisille organisaatioille.

Monipuolisilla ominaisuuksilla ja suojauksella varustettu ilmainen videopuhelusovellus

Jopa 100 osallistujaa

256-bittinen TLS-suojaus

40 minuutin raja isoihin kokouksiin

Mac-, WIndows-, Linux-, iOS- ja Android-laitteille saatavilla oleva Zoom Meeting tarjoaa kokonaisvaltaisen paketin. Vaikka tarjolla on erilaisia maksullisia versioita, ilmaissovellus kattaa kaiken kahdenkeskisistä palavereista jopa 100 osallistujan ryhmäneuvotteluihin. Mikäli osallistujamäärä kasvaa kaksikosta trioksi tai sitä enemmäksi, palaverin maksimimitta on 40 minuuttia.

Mukana on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten ruudun sekä sovellusten jakaminen, ilmoitustaulu sekä tuki MP4- ja M4A-formaatissa tallentamiseen.

256-bittinen TLS-suojaus takaa tietoturvan keskusteluille sekä sovelluksille. Erilaisilla lisäosilla saa yhteensopivuuden Chromelle sekä Microsoft Outlookille, minkä ansiosta esimerkiksi aikataulutus onnistuu näppärästi. Zoom Meeting toimii myös yksinkertaisena chattina, mutta mikäli sen suhteen tarvitsee lisäominaisuuksia, on sovellukseen saatavissa runsaasti erilaisia ja kohtuuhintaisia laajennuksia.

Microsoftin videopuhelusovellus tarjoaa mainion ilmaiskokemuksen

Alustojen välinen yhteensopivuus

Toimii verkkoselaimessa

Tekstitykset

50 osallistujan maksimiraja

Kun puhe kääntyy videopuheluihin, Skype on yhä edelleen ensimmäisenä mieleen juolahtava sovellus. Vaikka Microsoftin videopuheluohjelmaa käytetään erityisesti perheenjäsenten ja kaveripiirien väliseen kommunikointiin, sen avulla luonnistuvat myös jopa 50 hengen rupattelutuokiot.

Skype toimii sovelluksen ohella myös verkkoselaimesta, mikä tekee osallistumisesta vaivatonta vaikkei oma tietokone olisikaan mukana. Ihmisten kutsuminen onnistuu näppärästi sähköpostiosoitteella.

Ominaisuuslistan kärkipäätä edustaa mahdollisuus ruudunjaolle, keskustelujen nauhoittamiselle sekä reaaliaikaisille tekstityksille. Ryhmäkeskusteluissa voi myös sumentaa taustaruudun.

Mikäli keskusteluun haluaa lisätä enemmän väkeä, sovelluksen voi laajentaa maksulliseen Skype for Business -versioon. Kuukausimaksullinen versio mahdollistaa 250 osallistujan keskustelut, Office-yhteensopivuuden sekä parannetun tietoturvan.

Erinomainen videopuheluohjelma pieniin, kansainvälisiin tarpeisiin

Ei vaadi asennettua sovellusta

Mahdollisuus kansainvälisiin puheluihin

Enintään viisi osallistujaa

FreeConference osoittaa yksinkertaisen olevan kaunista. Keskustelut eivät vaadi asennettua sovellusta, ja vaikka tarjolla on mobiiliapplikaatiot, liittyminen onnistuu käytännössä minkä tahansa verkkoselaimen kautta. Ilmaisversiolla voi liittyä niin puhelu- kuin tekstikeskusteluihinkin, minkä lisäksi mukana on ruutu- ja sovellusjako. Vaikka perusteet ovat kunnossa, FreeConference ei ole täysin ongelmaton.

Merkittävin rajaus on osallistujamäärä, sillä mukaan mahtuu vain viisi keskustelijaa. Määrä on jopa monille pienyrityksille auttamatta liian pieni.

Sovellus mahdollistaa ulkomaalaisiin puhelinnumeroihin spoittamisen, minkä lisäksi keskustelut voi halutessaan taltioida nauhalle. Tapaamisten järjestäminen, hallinnointi ja ajoittaminen onnistuu FreeConferencen kautta näppärästi esimerkiksi Outlookissa, minkä lisäksi toistuvien tapahtumien luonti on näppärä ominaisuus.

Harmillisesti paranneltu suojaus, videoiden nauhoittaminen sekä transkriptioiden tekeminen onnistuu ainoastaan maksullisissa versioissa, mutta tästäkin huolimatta ilmaissovellus on varsin kattava paketti.

Ideaali vaihtoehto pieniin palavereihin tietokoneella sekä älylaitteilla

Työpöytä- ja mobiiliversio

Toimii verkkoselaimessa

Videopalavereissa 10 osallistujan maksimi

Googlen viestintäsovelluksien runsaudenpula tekee valikoimasta sekavan ja sekalaisen seurakunnan. Jopa Hangouts on jaettu Meet- ja Chat-versioon. Google Hangouts Meet on saatavissa ainoastaan G Suiten käyttäjillä, joten se ei ole sinänsä ilmainen. Toisin on tavallisen Google Hangoutsin laita, joskin on syytä huomata, että Google on aikeissa yhdistää väkeä Google Hangouts Chattiin. Vieläkö pysyt kärryillä? Ei hätää, aika harva muukaan.

Hangouts on erittäin näppärä ja yksinkertainen työkalu jopa 150 hengen chattailuun, mutta videopuheluihin saa mukaan vain 10 osallistujaa. Vähäiset asetusvaihtoehdot on tehty helppokäyttäisyyden nimissä. Hangouts toimii verkkoselaimessa. Applikaatio on saatavissa Chrome OS:lle, iOS:lle sekä Androidille.

Google ilmoitti koronaviruksen puhjetessa osallistuvansa etätyöskentelyn helpottamiseen, sillä pandemian aikana yhä useammat ovat pakotettuja toimimaan kotitoimistoltaan käsin. Yhtiö tarjoaa laajennetun Hangouts Meetin kaikille G Suiten ja G Suite for Educationin käyttäjille ilmaiseksi. Heinäkuun ensimmäiseen päivään asti 250 käyttäjän palaverit, Google Driveen nauhoittaminen sekä monet muut ominaisuudet ovat ilmaisia.

Kattava videopuheluohjelma ilman hintalappua

Sisältää 1 Gt:n verran tallennustilaa

Jopa 100 osallistujaa

Ruudunjako

Kun sovelluksen nimessä on mainittu Cisco, odotukset WebEx Meetingsiä kohtaan ovat aiheestakin suuret. Eikä kenenkään tarvitse varmasti pettyä, sillä tarjolla on runsaasti erilaisia maksullisia versioita, mutta myös ilmaisohjelma ajaa asiansa mainiosti. Sen avulla voi järjestää HD-kuvanlaatuisia tapaamisia jopa 100 osallistujalle. Lisäksi mukana on tuki esimerkiksi ruudunjaolle sekä yksityisille keskusteluhuoneille.

Sovelluksen käyttäjäksi rekisteröityessä saa henkilökohtaisen linkin, jonka avulla voi hallita kaikkia keskusteluja ja aikataulutettuja tapaamisia sekä pääsy taltioituihin nauhoituksiin.

Videopuhelun voi pitää niin verkkoselaimessa tai Webex Meetings -sovelluksella. Näistä kahdesta työpyötäversio tarjoaa sujuvamman kokemuksen. Tarjolla on myös mobiiliapplikaatioita.

Ilmaisversio tarjoaa gigatavun verran pilvessä olevaa tallennustilaa, määrältään ja kestoltaan rajattomat keskustelut sekä MP4-laatuiset nauhoitukset. Tietoturva on varmistettu TLS 1.2 -teknologialla ja AES 256-bittisellä suojauksella. Kun homma paketoidaan Ciscon verkkopalvelulla, toimivuus osoittautuu vaikuttavaksi.