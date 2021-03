Arvostelussa Zoom-videokonferenssiohjelma

Zoom on vahvistanut asemansa yhtenä parhaimmista ohjelmista videopuheluiden järjestämiseen. Sen suosiosta kertoo paljon se, että ohjelman nimeä käytetään jo verbinä videopalavereista puhutessa. Tämä ei ole kuitenkaan yllättävää, kun tiedämme Zoomia käyttävän yli 300 miljoonaa ihmistä joka päivä.

Tässä arvostelussa käymme läpi ohjelman tärkeimmät ominaisuudet, tarjolla olevat tilausvaihtoehdot ja hinnoittelun. Lisäksi kerromme tarkemmin sen tuesta sekä ohjelmiston turvallisuudesta. Näin voit tehdä päätöksen siitä, onko Zoom juuri sopiva vaihtoehto yrityksellesi.

Zoom tarjoaa neljä eri tilausmahdollisuutta (Image credit: Future)

Tilaukset ja hinta

Zoom tarjoaa neljä eri tilausmahdollisuutta, ja hinnoittelu koskee aina yhtä lisenssiä. Useamman samanaikaisen Zoom-videpuhelun järjestäminen vaatii useamman lisenssin.

Ilmainen tilaus antaa mahdollisuuden kutsua korkeintaan sata henkilöä videopuheluun, joka on rajoitettu 40 minuuttiin. Kahden henkilön keskinäiset videopuhelut ovat sen sijaan rajattomia. Maksulliset tilaukset nostavat ryhmäpuheluiden käyttöajan 30 tuntiin.

Pro-tilaus maksaa 13,99 € kuukaudessa tai 139,90 € vuodessa. Se tukee sataa henkilöä, suoratoistoa sosiaalisen median palveluihin, 1 Gt pilvitallennuksen videoiden nauhoitusta varten ja reaaliaikaisen transkription.

Business-tilaus maksaa 18,99 € kuukaudessa tai 189,90 € vuodessa. Se tukee 300 henkilöä tai jopa 1 000 henkilöä erillisellä Large Meetings -laajennuksella.

Näiden ohella on koulutuskäyttöön suunniteltu Education-tilaus, joka maksaa 84 € vuodessa ja tukee 20 - 149 henkilöä.

Zoomissa on paljon ominaisuuksia (Image credit: Zoom)

Ominaisuudet

Zoom on ominaisuuksiltaan rikas ohjelma, joka tukee HD-videota ja puheluita, sosiaalisen median palveluihin suoratoistamista sekä integraatiota oleellisten sovellusten kanssa. Kerromma muutamista tärkeimmistä toiminnoista hieman enemmän alla.

Kaikki Zoomin tilausvaihtoehdot antavat käyttäjille mahdollisuuden tallentaa puhelut omalle tietokoneelle, mutta maksulliset tilaukset antavat myös pilvitallennusmahdollisuuden. Pilvitallennustilaa on mahdollista ostaa lisää. 100 Gt lisätila maksaa 37 € kuukaudessa, 500 Gt 93 € kuukaudessa ja 3 Tt 465 € kuukaudessa.

Äänen litterointi tuodaan saatavilla Business-tilauksiin, jolloin palavereissa voi keskittyä itse keskusteluun ja ominaisuus tallentaa automaattisesti äänen pilveen. Transkriptiota voi käyttää myös videoiden yhteydessä tekstityksenä.

Maksullisissa tilauksissa on nykyään myös jatkuva äänen transkriptiopalvelu, joka litteroi reaaliajassa puheen. Litterointi tukee tosin tällä hetkellä (5.5.0) ainoastaan englannin kieltä.

Videopalaverit voivat tuntua osan mielestä epämukavilta ympäröivän tilan vuoksi, mutta Zoomin virtuaaliset taustakuvat mahdollistavat niiden muuttamisen mieleisekseen. Uusia taustakuvia voi ladata Zoomin kuvapankista. Uusimman version myötä taustan voi myös sumentaa, jos ei halua käyttää virtuaalista vastinetta.

Lisäksi ohjelma pystyy hiljentämään taustalla olevan hälyn, jolloin kuuntelukokemus pysyy selkeänä. Taustamelun hiljennystä voi lisäksi säätää mieleisekseen. Alhaisimmilla asetuksilla se päästää läpi hieman taustaääntiä, ja korkeammilla asetuksilla se poistaa muun muassa näppäimistön äänet tai koiran haukunnan.

Kallimmat tilaukset antavat käyttäjille myös admin-työkalut, joilla voi seurata videopalavereita ja siihen osallistuneita, saada tarkempaa analytiikkaa ohjelman käytöstä sekä hallinnoida käyttäjiä yhden tilin kautta helpompaa laskutusta varten.

Zoomissa on kätevä ja intuitiivinen käyttöliittymä. (Image credit: Zoom)

Käyttöliittymä

Zoomissa on tyylikäs ja yhtenäinen käyttöliittymä työpöytä- ja mobiilisovelluksessa. Kotivalikossa on neljä isoa ikonia, jotka täyttävät perustarpeet: Uusi palaveri, liity, ajasta ja jaa ruutu. Zoomia voi käyttää myös selaimessa, mutta tuolloin menettää joitain ominaisuuksia, kuten palavereiden nauhoituksen. Työpöytäsovelluksen lataamisessa menee vain muutama minuutti, eikä siinä ole lainkaan rajoituksia.

Hyvällä internet-yhteydellä videon ja äänen toistaminen on häiriötöntä. Zoomin tuorein versio on lisäksi hyvin optimoitu. Se käyttää noin 15-20 % koneen prosessorin tehoja, kun käytössä on 2,2 GHz 4-ytiminen Intel Core i7 -laite. Parannusta on saatu merkittävästi, jos otetaan huomioon, että aiemmin sovellus saattoi syödä jopa 50 % prosessorin käytöstä. Zoom toimiikin nykyään tehokkaasti ja suorituskyvyltään hyvin.

Zoomin Help Center on kattava ja helppokäyttöinen (Image credit: Zoom)

Tuki

Zoomin ilmaistilauksella saa ainoastaan rajoitetun tuen, joka sisältää Help Centerin selkeät video-oppaat ja neuvot. Tukisivuilla on tarjolla myös yksinkertainen botti, joka osaa opastaa käyttäjän oikeaan suuntaan.

Pro-tilaajat saavat sen sijaan paljon kattavamman tukipalvelun, johon kuuluu live-tuki ja tikettijärjestelmä. Business-tilaajat saavat näiden lisäksi myös puhelintuen.

Tikettijärjestelmän vastausaika riippuu sen prioriteetista. Kiireellisiin kyselyihin vastataan tunnin sisällä ja tärkeisiin noin neljän tunnin sisällä. Normaaleihin ja alhaisiin kyselyihin vastataan vuorokauden sisällä. Kaikissa paremmissa tilauspalveluissa on lisäksi 24/7 puhelin-, chat- ja verkkotuki.

Zoom suojaa palaverit päästä päähän -salauksella (Image credit: Zoom)

Turvallisuus

Zoomin turvallisuus on parantunut merkittävästi sitten vuoden 2020. Videopuhelut on turvattu Advanced Encryption Standard 256 -salauksella (AES), joka on käytännössä täysin murtamaton pelkällä väsytyshyökkäyksellä. AES-256 luo kertakäyttöisen salausavaimen jokaista palaveria varten, ja sitä säilytetään Zoomin servereillä. Tämä tarkoittaa sitä, että avaimet saattavat vuotaa vääriin käsiin, jos Zoom joutuu kyberhyökkäyksen uhriksi.

Turvatakseen käyttäjiä entisestään Zoom julkaisi päästä päähän -salauksen (E2EE) ilmaisiin ja maksullisiin tilauksiin. Käyttäjät voivat joko ottaa tai poistaa sen käytöstä. E2EE:n avulla salausavaimet luodaan osallistujien laitteissa, jolloin vain heillä on niihin pääsy. Tähän ei pääse käsiksi edes Zoom. E2EE:n aktivointi poistaa kuitenkin joitain ominaisuuksia, kuten suoratoiston sekä pilvitallennuksen.

Kilpailijat

Markkinoilla on tarjolla useita videokonferenssisovelluksia, joissa on loistavia ominaisuuksia. Paras vaihtoehto riippuu kuitenkin käyttäjän omista tarpeista.

Google Meet ei ole esimerkiksi ominaisuuksiltaan yhtä rikas kuin Zoom, mutta se on erinomainen pienempiin yrityksiin. Osana Google Workspacea se integroituu lisäksi erinomaisesti muihin Google-sovelluksiin, kuten kalenteriin ja Google Docsiin.

Turvallisuuden osalta Webexin perusasetukset ovat jo kehittyneet, joten käyttäjien ei tarvitse huolehtia tästä itse. Vastaavasti Lifesize tarjoaa päästä päähän -suojauksen vakiona. Zoomissa nämä asetukset täytyy laittaa itse päälle. Jos etsit nimenomaan turvallista videokonferenssiohjelmaa, silloin Webex ja Lifesize ovat erinomaisia vaihtoehtoja.

Yhteenveto

Zoomissa on paljon erinomaisia ominaisuuksia ja selkeä, käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. Yhtiö on lisäksi optimoinut sovelluksen suorituskyvyn laadun parantamiseksi sekä vähentääkseen koneelta vaadittuja resursseja. Lisäksi se tarjoaa nykyään päästä päähän -salauksen (E2EE), joka ei ole kuitenkaan päällä vakiona.

Zoom on erinomainen vaihtoehto yrityksille, joiden videopalavereiden määrä on runsaslukuinen. Jos yrityksesi etsii kuitenkin vain perusominaisuuksilla varustettua vaihtoehtoa, silloin Google Meetin kaltainen ratkaisu on todennäköisesti kätevämpi. Siinä on 60 minuutin palaverirajoitus, mutta sovellus tarjoaa ruudun jaon, taulun ja virtuaaliset taustakuvat.